|
|
Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Болгария будет оплачивать поставки российского газа в рублях, заявил министр энергетики страны Александр Николов.
«В Болгарии есть финансовый контрагент, который может осуществить транзакцию и в рублях. <...> Конкретный сценарий платежей будет рассматривать Болгарский энергетический холдинг, риска оплаты по существующим договорам нет», – передает ТАСС со ссылкой на слова министра.
Ранее Путин заявил, что Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро.
Минфин и ЦБ в течение недели должны определить порядок операций по приобретению на внутреннем рынке рублей покупателями.
Цена газа превысила 1350 долларов после поручения Путина принимать оплату в рублях
Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже в среду поднялась выше 1350 долларов за 1 тыс. куб. м после поручения президента России Владимира Путина поставлять газ в недружественные страны только за рубли, следует из данных лондонской биржи ICE.
Так, цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до 1353 долларов за 1 тыс. куб. м, или 118,75 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), пишет ТАСС.
Отмечается, что в целом стоимость газа с начала торгов выросла почти на 20,3%.
Ранее президент объявил о решении, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро. Оплата за топливо будет приниматься рублями.
Путин поручил принимать оплату за газ от недружественных стран только в рублях
|
|
Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро. Оплата за топливо будет приниматься рублями, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты – начнем с этого – нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», – передает его слова ТАСС.
Путин уточнил, что планируется отказаться в таких расчетах от всех скомпрометировавших себя валют. Будущие изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты.
«Хочу отдельно подчеркнуть, что Россия продолжит, безусловно, поставлять природный газ в соответствии с объемами и по ценам, принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах», – отметил Путин.
«Прошу правительство дать соответствующую директиву Газпрому по внесению изменений в действующие контракты. При этом всем зарубежным потребителям должна быть предоставлена возможность совершать необходимые операции», – сказал глава государства.
Ранее Путин подписал указ, согласно которому российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России.
Шольц заявил об «обратном эффекте» санкций против России
|
|
При введении санкций против России необходимо учитывать, что они могут иметь «обратный эффект», заявил на пресс-конференции канцлер Германии Олаф Шольц.
Шольц заявил, что в санкционной политике учитывается обратное влияние санкций на страны, которые их ввели, поэтому этот эффект должен быть «преодолимым», передает РИА «Новости».
«Может выйти так, что речь будет идти не о краткосрочных делах, но о длительном противостоянии. И мы должны его вместе выстоять. Поэтому позиция Германии по этому вопросу неизменна. Кроме того, это справедливо и для многих других стран-членов, которые сильно зависят от импорта нефти, газа, угля, сильнее, чем Германия. И никого нельзя оставлять на произвол судьбы в этом вопросе», – заявил канцлер.
Он добавил, что Европа и ее партнеры приняли «самые жесткие санкции, которые когда-либо принимались против такой большой страны», которые влияют на экономическое развитие России, и их последствия «будут еще более драматичными».
По его словам, долгосрочную цель снижения зависимости ЕС от импорта нефти, газа и угля из России разделяют все страны – члены союза.
«Когда это получится, когда эта диверсификация быстро будет достигнута, то этот эффект (прекращения импорта энергоносителей из России) в некотором смысле проявится автоматически», – сказал он.
Ранее в Германии предупредили о тяжелых последствиях отказа от российского газа. Депутат Европарламента Тьерри Мариани заявлял, что если Евросоюз решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для него катастрофой.
Нуланд: США не просили партнеров в ЕС и Индию прекратить поставки нефти из России
|
|
США не просили европейских партнеров, а также Индию прекратить поставки энергоносителей из России, заявила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд во время визита в Нью-Дели телеканалу NDTV.
«Мы прояснили (в ходе встреч Нуланд в Нью-Дели – прим. ВЗГЛЯД), что мы понимаем, что это (поставки нефти – прим. ВЗГЛЯД) не то, что можно немедленно прекратить. То же мы прояснили с нашими европейскими союзниками, которые все еще слишком зависимы от российских энергоносителей», – приводит ТАСС слова Нуланд.
При этом США стремятся работать над тем, чтобы найти другие источники энергоносителей.
«Мы хотим работать вместе, чтобы со временем найти альтернативные источники. И это то, что мы надеемся сделать с Индией, касается ли это сотрудничества в сфере безопасности или в сфере энергетики», – подчеркнула она.
Министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури сообщил, что его страна в апреле – декабре 2021 года импортировала из России менее 1% сырой нефти. По его словам, основные поставщики сырой нефти в Индию – Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ, Нигерия и США.
Нуланд прибыла с визитом в Нью-Дели в понедельник, у нее прошла встреча с первым замглавы индийского МИД Харшем Вардханом Шринглой. В пресс-релизе по итогам этой встречи индийское внешнеполитическое ведомство сообщило, что стороны договорились вместе действовать для укрепления глобального партнерства между Нью-Дели и Вашингтоном.
Ранее стало известно, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США подталкивают Европу к опасному шагу против России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Венгрия отказалась поддерживать энергетические санкции против России
|
|
Венгрия не будет поддерживать введение широких санкций Евросоюза против России в области энергетики, также страна не будет направлять на Украину свои вооружения, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, беседуя с журналистами в перерыве совещания министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.
«Мы не поддержим санкции, которые ставят под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии», – сказал Сийярто. Он подчеркнул, что в настоящее время отказ от российских нефти и газа для его страны «красная линия», переступать через которую венгерское правительство не будет. Видеозапись разговора главы МИД Венгрии с журналистами опубликована на его странице в Facebook* (соцсеть запрещена в России; она принадлежит корпорации Meta*, которая признана в России экстремистской), сообщает ТАСС.
Сийярто добавил, что Венгрия не будет блокировать поставки оружия на Украину другими европейскими странами, но сама не станет направлять туда свои вооружения. Он напомнил, что такие грузы считаются военными и могут стать целью нападения.
«Мы не хотим подвергать ни Венгрию, ни людей, проживающих на Украине, в том числе [этнических венгров] в Закарпатье, такому риску», – пояснил Сийярто.
В то же время он отметил, что Будапешт не может запретить правительствам других государств направлять вооружения на Украину на основе двусторонних договоренностей. Министр добавил, что Венгрия хочет остаться в стороне от конфликта на Украине. Поэтому правительство Венгрии разделяет позицию, которой до сих пор придерживалось руководство НАТО относительно призывов к созданию на Украине запретной для полетов зоны. По его словам, Венгрия выступает против подобных предложений, поскольку они могут привести «к боевым действиям в воздухе».
Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Евросоюз обсуждает возможность полного отказа от российского газа в течение двух лет.
До этого крупнейший энергоконцерн Германии E.ON прекратил закупку газа у России. До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что в связи с необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергокризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока – 2» у Москвы есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через «Северный поток – 1».
Решения России брать оплату за газ рублями сбило с толку газовую отрасль ФРГ
Газовая промышленность Германии сбита с толку заявлениями президента России Владимира Путина о переводе расчетов за поставки российского газа в рубли, заявил в среду глава отраслевого объединения Zukunft Gas Тимм Келер.
«Мы восприняли сообщение о том, что Россия хочет оплачивать поставки газа только в рублях, с большим замешательством», – передает слова Келера издание агентство ДПА, сообщает об этом ТАСС.
Он заявил, что не знает, какими последствиями это обернется.
Ранее Путин заявил, что Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро. По его словам, иностранные потребители после того, как расчеты России за газ с недружественными странами будут переведены на рубли, должны иметь возможность проводить необходимые операции.
Газпром не стал бронировать на апрель мощности прокачки по трубопроводу «Ямал – Европа»
Газпром на аукционе в понедельник не заказал прокачку природного газа через Польшу по «Ямалу – Европе» в апреле, аукцион по бронированию дополнительных мощностей транзита газа через Украину на этот же месяц был отменен, следует из данных платформ RBP и GSA Platform.
По данным GSA Platform, Газпром не забронировал на апрель предложенные мощности по прокачке газа по трубопроводу «Ямал – Европа» в Германию через Польшу, передает ТАСС.
На аукционе были предложены объемы в 89,1 млн кубометров в сутки, но они остались невостребованными.
В свою очередь «Оператор ГТС Украины» не предложил дополнительные транзитные мощности на апрель через газораспределительные станции «Суджа» и «Сохрановка», аукцион был отменен.
Торги должны были пройти в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд кубометров на год (порядка 109,5 млн куб. м в сутки).
Ранее сообщалось, что Газпром за две недели увеличил экспорт газа в Европу.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Глава Нафтогаза: Украина продолжит транзит газа из России
Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что страна будет продолжать транзит российского газа в Европу, пока это технически возможно.
«Вопрос транзита через Украину в Европу очень сложный. Он обсуждается на высочайшем политическом уровне и не только на Украине. На данный момент решение заключается в том, что, пока это технически возможно, мы продолжаем транзит российского газа... Как глава компании, я должен предоставлять бесперебойный транзит, пока у нас есть техническая возможность предоставлять такой транзит», – заявил Витренко в интервью Bloomberg TV, сообщает РИА «Новости».
Глава Нафтогаза также заявил, что российские силы в ходе спецоперации на Украине стараются не наносить ущерб инфраструктуре, с помощью которой осуществляется транзит газа через страну.
Ранее крупнейший энергоконцерн Германии E.ON прекратил закупку газа у России. До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что в связи с необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергокризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока – 2» у Москвы есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через «Северный поток – 1».
СМИ: Лондон намерен временно взять на себя управление «дочкой» Газпрома
Британское правительство готовится временно взять на себя управление «дочкой» Газпрома Gazprom Marketing & Trading Retail, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
Издание сообщает, что отдел розничных поставок Газпрома Gazprom Marketing & Trading Retail, у которого более 30 тыс. бизнес-клиентов, может подпасть под «специальный режим управления» Лондона, передает РИА «Новости».
Страны Запада после начала военной спецоперации по демилитаризации Украины утвердили серию новых санкций против РФ, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия создавала защиту от санкций Запада.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Бундестаге заявили, что плата за газ в рублях возможна
|
|
Оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, но это вынудит ЕС обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России, заявил глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст.
«Да, технически было бы возможным производить оплату в рублях. С точки зрения России, это целесообразно», – заметил депутат. Он напомнил, что до настоящего момента правительство ФРГ намеревалось продолжать закупки российских энергоносителей.
«Решение Путина вынудило бы страны, находящиеся в списке «недружественных государств», обходить принятые санкционные меры. Это может еще больше подогреть дискуссии о бойкоте российских энергоносителей», – считает Эрнст, передает ТАСС.
Напомним, президент России ранее заявил, что страна откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, и перейдет к расчетам в рублях.
Глава государства подчеркнул, что будущие изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа.
Путин: Запад показал, что обязательства в евро и долларах могут быть не исполнены
Коллективный Запад решением заморозить российские международные активы фактически объявил дефолт перед Москвой и подвел черту под надежностью своих валют, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«За последние несколько недель, как вы знаете, рядом западных стран были приняты нелегитимные решения по так называемой заморозке российских активов, и этот коллективный Запад фактически подвел черту под надежностью своих валют, перечеркнул доверие к этим валютам», – передает ТАСС его слова.
Российский лидер отметил, что и «Соединенные Штаты Америки, и ЕС объявили настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией». «И теперь в мире каждый знает – так-то подозревали, а теперь знает каждый, – что обязательства в долларах и евро могут быть не исполнены», – резюмировал Путин.
Ранее президент объявил о решении, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро. Оплата за топливо будет приниматься рублями.
Шольц заявил об опасности резкого отказа от импорта энергоресурсов из России
|
|
Резкий отказ от нефти и газа из России таит в себе риски для европейской промышленности, но Германия работает над сокращением энергозависимости, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Шольц заявил в интервью, которое опубликовано в среду в еженедельной газете Die Zeit, что «зависимость от российского импорта мы сократим быстрее, чем некоторые думают, но в одночасье это не получится сделать», передает ТАСС.
«Резкая остановка поставок таит в себе существенные угрозы для всей Европы, это должно быть понятно всем. Речь не о том, чтобы зимой надевать свитер потеплее, как некоторые легкомысленно говорят. Речь о том, что в зависимости от обстоятельств не будут отапливаться квартиры, больницы, дома престарелых и школы и что не будут получать энергию промышленные предприятия. На кону оказались бы сотни тысяч рабочих мест», – сказал канцлер.
В связи с этим федеральное правительство сохраняет свою позицию, добавил Шольц: «Мы не хотим останавливать импорт нефти и газа».
Вместе с тем он пообещал покончить с зависимостью от российского газа «как можно быстрее». Это касается не только импорта из России, но и «ископаемых ресурсов в целом». Канцлер отметил, что ФРГ уже сейчас делает ставку на диверсификацию поставок и строительство терминалов по приему сжиженного газа.
«Но если мы сделаем это в одночасье (введем эмбарго), то для нашей страны и всей Европы это означало бы рецессию. Сотни тысяч рабочих мест оказались бы под угрозой», – предостерег он.
Шольц также заявил, что только Украина может обсуждать возможные компромиссы с Россией, «никто другой».
«Не дело любого главы правительства другой страны идти на компромисс ради украинцев», – подчеркнул он.
Канцлер также подчеркнул необходимость поддержания дипломатических контактов с президентом России Владимиром Путиным на фоне событий на Украине. Он также отметил важность своего визита в Москву, который состоялся еще до начала специальной военной операции.
Напомним, Германия поставила цель добиться климатической нейтральности к 2045 году. Еврокомиссия уже предложила странам ЕС план сокращения зависимости от поставок российского газа на 67% до конца этого года в связи с конфликтом на Украине.
Ранее Шольц заявил об «обратном эффекте» санкций против России.
Fitch: Стоимость газа в Европе в среднесрочной перспективе может оставаться высокой
Цены на газ в Европе в среднесрочной перспективе из-за ограничения предложения со стороны Газпрома, низкого уровня запасов в европейских подземных газохранилищах и намерения Евросоюза снизить энергетическую зависимость от России могут оставаться высокими, сообщили аналитики агентства Fitch.
«Возросшие ожидания относительно цен на газ на Title Transfer Facility (TTF) (крупнейшем европейском хабе – прим. ВЗГЛЯД) отражают ограниченное предложение на европейском рынке из-за сокращения экспорта со стороны контролируемого Россией Газпрома, низкий уровень запасов (в подземных газохранилищах – прим. ВЗГЛЯД) и намерение Евросоюза снизить энергетическую зависимость от России, сосредоточившись на дополнительных поставках сжиженного природного газа (и экономии энергии и загрузке ветровых и солнечных станций) в краткосрочной перспективе, что должно поддержать более высокие цены на европейском рынке газа в среднесрочной перспективе», – пишут аналитики, передает РИА «Новости».
Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что отказ от газа из России может привести к отключению отопления в Германии следующей зимой.
7 марта вице-премьер России Александр Новак подчеркнул, что Россия полностью выполняет обязательства по поставкам нефти и газа в Европу и не имеет никакого отношения к взлету цен на энергоресурсы на мировом рынке, это стало следствием безответственных заявлений европейских политиков. Он также обратил внимание, что контракт на транзит газа через Украину исполняется российской стороной на 100%, поставки газа через территорию Украины были увеличены до 109 млн кубометров в сутки, что эквивалентно примерно 40 млрд кубометров в год.
Кроме того, Новак предупредил, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка, цена барреля может превысить 300 долларов, заместить объем российской нефти на европейском рынке быстро невозможно, потребуется не один год. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что будущей зимой Европа столкнется с большими проблемами, если Россия прекратит поставки газа.
Напомним, что цена газа в Европе на открытии биржевых торгов в понедельник опустилась ниже 1 тыс. 200 долларов за 1 тыс. кубометров впервые с 15 марта.
Новак счел не предельной цену газа в Европе на уровне 4 тыс. долларов
Биржевая цена на газ в Европе на уровне 4 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м не является пределом, поскольку объем газа в подземных хранилищах Европы значительно ниже уровня прошлого года, сообщил вице-премьер Александр Новак.
По его словам, несмотря на рост цен и дефицит энергетических ресурсов, Евросоюз отказался от ввода «Северного потока – 2» под давлением США в ущерб европейским потребителям. Вице-премьер обратил внимание, что за последний год цена на электроэнергию в Европе выросла в 10 раз, на газ – в пять раз, а рост цен на нефтепродукты, например, в Германии составил 40%, пишет ТАСС.
«Цена на газ в отдельные моменты достигала 4 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м. И это, на самом деле, не предел. Поскольку в настоящее время объем газа в подземных газовых хранилищах составляет 26%, в прошлом году на этот день было 30,6%. И, если в прошлом году Европа не смогла закачать достаточное количество газа в свои ПХГ в летний период, то в этом году риски незаполнения ПХГ еще выше. Евросоюзу впору задуматься о следующей зиме. И на мой взгляд, там об этом никто не думает», – подчеркнул Новак.
Российский вице-премьер также отметил, что запрет на ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2» является абсурдом и непониманием энергетических балансов.
Кроме того, он напомнил о своем предупреждении, что потребили в Европе столкнутся с еще большим ростом цен на энергоресурсы. «Еще раз хочу подчеркнуть, что к такому результату привела полная некомпетентность европейских ответственных лиц вследствие непродуманной политики, отсутствия стратегического планирования. Как и в случае с США, Россия не имеет никакого отношения к этой ситуации и не способствовала никаким образом снижению поставок энергоресурсов», – заключил Новак.
Ранее Новак объяснил, что запрет Соединенных Штатов на поставки российских нефтепродуктов привел к росту цен на топливо там на 19%.
При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки утверждает, что Вашингтон и его союзники санкциями якобы «полностью сокрушили» экономику России. А президент США Джозеф Байден тем временем пытается обвинить Россию в тех экономических невзгодах, от которых страдает американское население США, в частности, в росте цен на бензин.
В Германии предупредили о тяжелых последствиях отказа от российского газа
Перебои с поставками газа в Германию могут привести к тяжелым последствиям для пищевой промышленности страны, волне простудных заболеваний среди населения и дефициту хлебобулочных и молочных изделий, пишет газета Die Welt.
Как отмечает издание, после видеообращения Владимира Зеленского к Бундестагу давление на немецкое правительство по поводу введения эмбарго на закупку российских энергоресурсов растет, однако мало кто в Германии понимает, каковы будут реальные последствия подобного шага.
Так, министр экономики ФРГ Роберт Хабек предупреждал, что такое решение грозит не просто «индивидуальными ограничениями комфорта», а «общеэкономическим и общесоциальным ущербом», передает РИА «Новости».
По данным Die Welt, в 2018 году немецкое ведомство по защите населения и помощи при катастрофах провело стресс-тест, целью которого было проверить последствия нехватки газа, в рамках которого симулировалось сокращение газоснабжения на юге Германии во время двухнедельных морозов. При этом данный сценарий нельзя полностью сравнивать с нынешней ситуацией, однако он открыл многочисленные риски при дефиците топлива, указывает издание.
Тест четырехгодичной давности продемонстрировал, что в условиях охлаждения домов немцы могут столкнуться с волной простудных заболеваний, что может ограничить работу спасательных служб. Также существует риск возникновения дефицита продуктов в больницах и домах престарелых.
Кроме того, еще одним возможным последствием является повреждение домов из-за их остывания. Так, в условиях отсутствия газа многие жители перейдут к отоплению посредством печей и каминов, что понизит пожарную безопасность.
Большие проблемы могут ожидать и пищевую промышленность, так как половина ее энергетической потребности обеспечивается за счет газа, похожая ситуация может возникнуть и в животноводстве, и производстве корма для скота. Как отмечает Die Welt, в случае длительного отсутствия газа Германии грозит дефицит хлебобулочных и молочных изделий.
Ранее крупнейший энергоконцерн Германии E.ON прекратил закупку газа у России. До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что в связи с необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергокризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока – 2» у Москвы есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через «Северный поток – 1».
Депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил: если Евросоюз решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для него катастрофой. Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что поставки энергоносителей из России были выведены из-под санкций, так как других способов обеспечить энергобезопасность Европы для производства тепла, транспорта, электроснабжения и промышленности сейчас нет. Он добавил, что в Германии уже несколько месяцев работают со своими партнерами в ЕС и за его пределами над разработкой альтернатив российским энергопоставкам.
Напомним, в воскресенье глава германского промышленного профсоюза IG Metall Йорг Хофман выразил мнение, что запрет на поставки энергоресурсов из России является контрпродуктивным и может причинить экономике Германии намного больший ущерб, чем России.