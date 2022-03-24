В Кремле отреагировали на опасения Сербии по оплате российского газа

Озабоченности Белграда будут приоритетны для Москвы, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Сербии Александра Вучича по поводу перехода на рубли при оплате газа.

Песков сказал, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к заявлению Вучича, что «это действительно может быть проблематичная ситуация», передает РИА «Новости».

«Потому что Болгария, она выступила в данном случае с недружественными, с враждебными шагами по отношению к нам. Поэтому ей придется за рубли, хочет она или не хочет, нравится ей или не нравится. Но вместе с тем не распространяется на Сербию. Это та проблема, которую предстоит решить. Естественно, озабоченности Сербии будут для нас первоочередными и приоритетными», – добавил он.

Ранее Вучич счел решение России о продаже газа за рубли «проблемой для мира».

Напомним, накануне президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями.