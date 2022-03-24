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Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях
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Страны, покупающие газ у России, должны сформулировать свою позицию по поводу оплаты в рублях, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Президент вчера поручил в течение недели отработать механизм и создать условия для того, чтобы эта оплата могла производиться в рублях. Соответственно, по мере того, как будут осуществляться контакты с покупателями газа и после того, как им будет разъясняться условие по оплате рублями, они смогут уже формулировать свою позицию, давайте дождемся этого момента», – передает его слова РИА «Новости».
Накануне президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями. Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как газовый ультиматум России ставит Европу перед судьбоносным выбором.
Решения России брать оплату за газ рублями сбило с толку газовую отрасль ФРГ
Газовая промышленность Германии сбита с толку заявлениями президента России Владимира Путина о переводе расчетов за поставки российского газа в рубли, заявил в среду глава отраслевого объединения Zukunft Gas Тимм Келер.
«Мы восприняли сообщение о том, что Россия хочет оплачивать поставки газа только в рублях, с большим замешательством», – передает слова Келера издание агентство ДПА, сообщает об этом ТАСС.
Он заявил, что не знает, какими последствиями это обернется.
Ранее Путин заявил, что Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро. По его словам, иностранные потребители после того, как расчеты России за газ с недружественными странами будут переведены на рубли, должны иметь возможность проводить необходимые операции.
Цена газа превысила 1350 долларов после поручения Путина принимать оплату в рублях
Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже в среду поднялась выше 1350 долларов за 1 тыс. куб. м после поручения президента России Владимира Путина поставлять газ в недружественные страны только за рубли, следует из данных лондонской биржи ICE.
Так, цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до 1353 долларов за 1 тыс. куб. м, или 118,75 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), пишет ТАСС.
Отмечается, что в целом стоимость газа с начала торгов выросла почти на 20,3%.
Ранее президент объявил о решении, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро. Оплата за топливо будет приниматься рублями.
Путин поручил принимать оплату за газ от недружественных стран только в рублях
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Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро. Оплата за топливо будет приниматься рублями, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты – начнем с этого – нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», – передает его слова ТАСС.
Путин уточнил, что планируется отказаться в таких расчетах от всех скомпрометировавших себя валют. Будущие изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты.
«Хочу отдельно подчеркнуть, что Россия продолжит, безусловно, поставлять природный газ в соответствии с объемами и по ценам, принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах», – отметил Путин.
«Прошу правительство дать соответствующую директиву Газпрому по внесению изменений в действующие контракты. При этом всем зарубежным потребителям должна быть предоставлена возможность совершать необходимые операции», – сказал глава государства.
Ранее Путин подписал указ, согласно которому российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России.
В Бундестаге заявили, что плата за газ в рублях возможна
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Оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, но это вынудит ЕС обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России, заявил глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст.
«Да, технически было бы возможным производить оплату в рублях. С точки зрения России, это целесообразно», – заметил депутат. Он напомнил, что до настоящего момента правительство ФРГ намеревалось продолжать закупки российских энергоносителей.
«Решение Путина вынудило бы страны, находящиеся в списке «недружественных государств», обходить принятые санкционные меры. Это может еще больше подогреть дискуссии о бойкоте российских энергоносителей», – считает Эрнст, передает ТАСС.
Напомним, президент России ранее заявил, что страна откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, и перейдет к расчетам в рублях.
Глава государства подчеркнул, что будущие изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа.
Германия решила обсудить с ЕС решение России по оплате поставок газа рублями
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Власти ФРГ обсуждают с компаниями, а также с ЕС решение России перейти на рубли в расчетах за поставки российского природного газа и считают этот шаг нарушением частных договоров, заявила представитель Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Сузанне Унград.
«Мы приняли к сведению сообщение, по этому вопросу мы находимся в контакте с компаниями. По нашей информации, это нарушение частных договоров, поскольку они, как правило, предусматривают сделки в евро. Мы проверим процесс и обсудим с нашими партнерами, в том числе на уровне ЕС», – передает ее слова ТАСС.
Унград добавила, что министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек ранее также заявил, что решение России перейти на рубли в расчетах за поставки российского природного газа будет нарушением действующих контрактов.
Напомним, президент России ранее заявил, что страна откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, и перейдет к расчетам в рублях.
Глава государства подчеркнул, что будущие изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа.
Глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, но это вынудит ЕС обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России.
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Вучич счел решение России о продаже газа за рубли «проблемой для мира»
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Решение России принимать оплату за поставки природного газа в рублях стало большой проблемой для мира, заявил президент Сербии Александар Вучич в интервью каналу RTV.
«Перед тем как войти в студию, я посмотрел цену нефти, она была 122 доллара за баррель, газ подорожал на 25%. Это большие проблемы для всего мира, как и решение о рубле. Некоторые люди считают, что это гениально в геополитической игре противостоять нефтедоллару [рублем] вместе с юанем. Немцы уже сказали, что это причина для расторжения договора. Я в этом не уверен, все это приносит нам новые и новые проблемы», – приводит мнение сербского лидера ТАСС.
Вучич отметил, что в список недружественных стран попали и соседи страны, например, Венгрия. Он высказал мнение, что у Будапешта не было возможности в сложившейся ситуации поступить по-другому, и высказал опасение, что Венгрия не сможет платить за газ в рублях.
«У нас нет своих газа и нефти, мы на 100% зависим от импорта. <…> Для многих малых стран это будет невыносимо», – сказал он.
Накануне президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями. Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях.
Решение России о продаже газа за рубли вызвало в Японии «непонимание»
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В Токио нет понимания, в чем состоит намерение российской стороны принимать оплату за поставки природного газа в недружественные государства в рублях и как оно будет воплощено в жизнь, заявил японский министр финансов Сюнъити Судзуки на парламентском заседании.
«В настоящее время мы изучаем ситуацию с имеющими к этому отношение ведомствами, так как у нас нет понимания, в чем состоит намерение российской стороны и как оно будет воплощено в жизнь», – приводит слова министра финансов Японии ТАСС.
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно в свою очередь отметил, что правительство активно обсуждает этот вопрос с другими ведомствами и национальными компаниями, связанными с энергетикой и поставками ресурсов.
В последние годы доля России в общем объеме японского импорта сжиженного природного газа составляла 8,8%. Основную его часть Япония получает с Сахалина.
Накануне президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Президент Сербии Александар Вучич назвал решение России о продаже газа за рубли «проблемой для мира». Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях.
Министр экономики Баварии оценил идею эмбарго на российский газ
Министр экономики Баварии Хуберт Айвангер призвал федеральное правительство не рассматривать идею введения эмбарго на российский газ.
Отмечается, что немецкий политик счел необходимым обеспечить надежность поставок голубого топлива из России. «Газ по-прежнему идет из России, и я скажу совершенно официально и настойчиво: слава Богу, газ по-прежнему идет из России», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на радиовещательную компанию BR24.
Как при этом отметил министр, введение эмбарго оказало бы негативное воздействие на частных лиц, которые остались бы без отопления зимой, а также на экономику в целом. «В противном случае магазины давно бы опустели», – заметил Айвангер.
В заключение Айвангер добавил, что около 220 тыс. рабочих мест в Баварии «относительно напрямую зависят от импорта российского газа».
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что резкий отказ от нефти и газа из России таит в себе риски для европейской промышленности, но Германия работает над сокращением энергозависимости.
Шольц также заявлял об «обратном эффекте» санкций против России.
Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях
Болгария будет оплачивать поставки российского газа в рублях, заявил министр энергетики страны Александр Николов.
«В Болгарии есть финансовый контрагент, который может осуществить транзакцию и в рублях. <...> Конкретный сценарий платежей будет рассматривать Болгарский энергетический холдинг, риска оплаты по существующим договорам нет», – передает ТАСС со ссылкой на слова министра.
Ранее Путин заявил, что Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро.
Минфин и ЦБ в течение недели должны определить порядок операций по приобретению на внутреннем рынке рублей покупателями.
Новак: Европе нечем заменить российский газ
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Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет.
«Судите сами: что касается газовой отрасли, мы поставляем порядка 200 млрд кубометров газа при потреблении Европой 500 млрд кубов – почти 60 процентов экспорта. Это однозначно нечем заместить ни в один год, ни в три, ни в пять лет», – передает РИА «Новости» слова Новака в интервью телеканалу «Россия 1».
Он также отметил, что «в этой жизни все может быть», но, по его словам, полный отказ Европы от российских энергоносителей – «какой-то апокалиптический сценарий».
Накануне президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями. Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях.
Напомним, президент Сербии Александр Вучич в интервью каналу RTV заявил, что решение России принимать оплату за поставки природного газа в рублях стало большой проблемой для мира.
Путин: Запад показал, что обязательства в евро и долларах могут быть не исполнены
Коллективный Запад решением заморозить российские международные активы фактически объявил дефолт перед Москвой и подвел черту под надежностью своих валют, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«За последние несколько недель, как вы знаете, рядом западных стран были приняты нелегитимные решения по так называемой заморозке российских активов, и этот коллективный Запад фактически подвел черту под надежностью своих валют, перечеркнул доверие к этим валютам», – передает ТАСС его слова.
Российский лидер отметил, что и «Соединенные Штаты Америки, и ЕС объявили настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией». «И теперь в мире каждый знает – так-то подозревали, а теперь знает каждый, – что обязательства в долларах и евро могут быть не исполнены», – резюмировал Путин.
Ранее президент объявил о решении, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро. Оплата за топливо будет приниматься рублями.
Шольц заявил об опасности резкого отказа от импорта энергоресурсов из России
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Резкий отказ от нефти и газа из России таит в себе риски для европейской промышленности, но Германия работает над сокращением энергозависимости, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Шольц заявил в интервью, которое опубликовано в среду в еженедельной газете Die Zeit, что «зависимость от российского импорта мы сократим быстрее, чем некоторые думают, но в одночасье это не получится сделать», передает ТАСС.
«Резкая остановка поставок таит в себе существенные угрозы для всей Европы, это должно быть понятно всем. Речь не о том, чтобы зимой надевать свитер потеплее, как некоторые легкомысленно говорят. Речь о том, что в зависимости от обстоятельств не будут отапливаться квартиры, больницы, дома престарелых и школы и что не будут получать энергию промышленные предприятия. На кону оказались бы сотни тысяч рабочих мест», – сказал канцлер.
В связи с этим федеральное правительство сохраняет свою позицию, добавил Шольц: «Мы не хотим останавливать импорт нефти и газа».
Вместе с тем он пообещал покончить с зависимостью от российского газа «как можно быстрее». Это касается не только импорта из России, но и «ископаемых ресурсов в целом». Канцлер отметил, что ФРГ уже сейчас делает ставку на диверсификацию поставок и строительство терминалов по приему сжиженного газа.
«Но если мы сделаем это в одночасье (введем эмбарго), то для нашей страны и всей Европы это означало бы рецессию. Сотни тысяч рабочих мест оказались бы под угрозой», – предостерег он.
Шольц также заявил, что только Украина может обсуждать возможные компромиссы с Россией, «никто другой».
«Не дело любого главы правительства другой страны идти на компромисс ради украинцев», – подчеркнул он.
Канцлер также подчеркнул необходимость поддержания дипломатических контактов с президентом России Владимиром Путиным на фоне событий на Украине. Он также отметил важность своего визита в Москву, который состоялся еще до начала специальной военной операции.
Напомним, Германия поставила цель добиться климатической нейтральности к 2045 году. Еврокомиссия уже предложила странам ЕС план сокращения зависимости от поставок российского газа на 67% до конца этого года в связи с конфликтом на Украине.
Ранее Шольц заявил об «обратном эффекте» санкций против России.
В Польше не нашли возможности перейти на рубли в расчетах за газ
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли.
Глава компании Павел Маевский заявил, что «такой возможности особо нет», передает ТАСС.
«Ямальский контракт, деталей которого я раскрывать не могу, предусматривает способ регулирования цены», – утверждает он.
Напомним, президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России.
Представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. Президент Сербии Александр Вучич счел решение России о продаже газа за рубли «проблемой для мира». В Японии решение России вызвало непонимание.
В Кремле отреагировали на опасения Сербии по оплате российского газа
Озабоченности Белграда будут приоритетны для Москвы, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Сербии Александра Вучича по поводу перехода на рубли при оплате газа.
Песков сказал, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к заявлению Вучича, что «это действительно может быть проблематичная ситуация», передает РИА «Новости».
«Потому что Болгария, она выступила в данном случае с недружественными, с враждебными шагами по отношению к нам. Поэтому ей придется за рубли, хочет она или не хочет, нравится ей или не нравится. Но вместе с тем не распространяется на Сербию. Это та проблема, которую предстоит решить. Естественно, озабоченности Сербии будут для нас первоочередными и приоритетными», – добавил он.
Ранее Вучич счел решение России о продаже газа за рубли «проблемой для мира».
Напомним, накануне президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями.
В Австрии сочли неправильным отказываться от поставок газа и нефти из России
Австрия выступает против бойкота поставок нефти и газа из России на фоне российской военной операции на Украине, так как страна получает до 80% газа из России, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.
«Так не получится. Это нереально и неправильно. Австрия получает до 80% газа из России. Одна только дискуссия вредит этой теме и взвинчивает цены на энергоносители», – передает слова Нехаммера ТАСС. Об этом он заявил в интервью газете Kleine Zeitung, говоря на тему возможности отказа от поставок российского газа и нефти.
Сейчас хранилища Австрии заполнены на 12,5%, сообщило Австрийское агентство печати. Отмечается, что резкий и непродуманный отказ от поставок нефти и газа из России будет иметь катастрофические последствия для энергоснабжения, экономики Австрии, угрожая уничтожением промышленности и рабочих мест, заявил глава Объединения промышленников Австрии Георг Книлль.
«Те, кто призывает к резкому и незапланированному прекращению поставок нефти и газа из России, должны сначала объяснить, где и как такие страны, как Австрия, должны получить необходимые источники энергии в краткосрочной перспективе. Перекрытие газового крана в одночасье имело бы катастрофические последствия для нашей повседневной жизни, нашего энергоснабжения и нашей экономики в целом. Тем самым мы уничтожим нашу промышленность и рабочие места», – говорится в заявлении главы этого австрийского объединения.
По его словам, альтернативы российскому газу у Австрии сейчас нет.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.