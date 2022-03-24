Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях

Страны, покупающие газ у России, должны сформулировать свою позицию по поводу оплаты в рублях, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент вчера поручил в течение недели отработать механизм и создать условия для того, чтобы эта оплата могла производиться в рублях. Соответственно, по мере того, как будут осуществляться контакты с покупателями газа и после того, как им будет разъясняться условие по оплате рублями, они смогут уже формулировать свою позицию, давайте дождемся этого момента», – передает его слова РИА «Новости».

Накануне президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.

В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями. Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как газовый ультиматум России ставит Европу перед судьбоносным выбором.