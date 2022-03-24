В Австрии сочли неправильным отказываться от поставок газа и нефти из России

Австрия выступает против бойкота поставок нефти и газа из России на фоне российской военной операции на Украине, так как страна получает до 80% газа из России, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

«Так не получится. Это нереально и неправильно. Австрия получает до 80% газа из России. Одна только дискуссия вредит этой теме и взвинчивает цены на энергоносители», – передает слова Нехаммера ТАСС. Об этом он заявил в интервью газете Kleine Zeitung, говоря на тему возможности отказа от поставок российского газа и нефти.

Сейчас хранилища Австрии заполнены на 12,5%, сообщило Австрийское агентство печати. Отмечается, что резкий и непродуманный отказ от поставок нефти и газа из России будет иметь катастрофические последствия для энергоснабжения, экономики Австрии, угрожая уничтожением промышленности и рабочих мест, заявил глава Объединения промышленников Австрии Георг Книлль.

«Те, кто призывает к резкому и незапланированному прекращению поставок нефти и газа из России, должны сначала объяснить, где и как такие страны, как Австрия, должны получить необходимые источники энергии в краткосрочной перспективе. Перекрытие газового крана в одночасье имело бы катастрофические последствия для нашей повседневной жизни, нашего энергоснабжения и нашей экономики в целом. Тем самым мы уничтожим нашу промышленность и рабочие места», – говорится в заявлении главы этого австрийского объединения.

По его словам, альтернативы российскому газу у Австрии сейчас нет.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.