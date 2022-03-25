ЕС собрался помешать покупателям платить за российский газ в рублях

Взгляд
25 марта, пятница  |  Последнее обновление — 07:42  |  vz.ru
Разделы

Газовый ультиматум России ставит Европу перед судьбоносным выбором

Газпром переведет недружественные страны на рубль Денис Гришкин/Денис Гришкин/ТАСС
Россия ответила на санкции Запада решением продавать свой газ только за рубли. Москва искусно заставляет европейцев самостоятельно сделать выбор – принять новые правила игры ради сохранения экономики или перекрыть российский газовый вентиль ради геополитики. Как поступит в этой ситуации Европа?  Подробности...
Перейти в раздел…

Россия переходит к новой фазе операции на Украине

Российскую операцию на Украине ждет еще один этап EDUARD KORNIYENKO/URA.RU/ТАСС
Ровно месяц назад, в ночь на 24 февраля мировая история совершила крутой поворот – Россия начала специальную военную операцию на Украине. Какую тактику использовала российская армия, какие виды вооружений внесли главный вклад в продвижение наших войск и как будут развиваться события в ближайшее время? Подробности...
Перейти в раздел…

Украинским нацбатам начали готовить трибунал

После переворота 2014 года неонацизм стал частью государственной политики Киева Стрингер/РИА Новости
В России открылся «Трибунал» над украинскими неонацистами. Пока это лишь общественный проект по сбору улик о преступлениях украинских нацбатов и политического руководства страны, совершенных против русских и других этнических групп Украины, а также по политическим мотивам. На базе этих данных активисты надеются подготовить почву для будущего, уже вполне юридического процесса. Подробности...
Перейти в раздел…

«Хуже нет, когда флага нет». Чего ждут жители Киевской области

Хлеб и другие продукты – все это доставила мирным жителям Украины российская армия Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
«За все то, что вы везете сюда, спасибо огромное». Такими словами жители украинских сел встречают караваны российских грузовиков, которые в последние недели снабжают их всем необходимым. В каких условиях сегодня живут жители Киевской области и как им помогает Россия, сами эти люди рассказывали спецкору газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
Перейти в раздел…

Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
Перейти в раздел…

Что Польша хочет сделать с Западной Украиной

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Раз в поколение, а может, и в столетие у государства может возникнуть исторический шанс. У России это был 2014 год и Крым. Для поляков шансом может стать 2022 год. Как минимум поляки надеются получить на Украине нужные ресурсы, а как максимум – нужные территории. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария

Европу накроет взрыв радикального исламизма

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
После завершения спецоперации Z на Украине все эти отморозки неизбежно окажутся в Европе. А там и без того таких ребят довольно много – в наличии спящих ячеек джихадистов не сомневается никто, включая спецслужбы европейских стран. Вспышка революционного джихада в Европе практически гарантирована. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Почему так медленно

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Получается парадоксальная вещь: если бы по каким-то причинам у России в ходе идущей спецоперации на Украине получился блицкриг (например, в результате военного переворота в Киеве), это бы только усилило украинский нацизм. Подробности...
Обсуждение: 42 комментария
Перейти в раздел…

Для врагов России газ только за рубли

Спецоперация России расколола Скандинавию

Почему миру грозит голод

Перейти в раздел…

В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
Подробности...

Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
Подробности...

Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
После начала спецоперации на Украине вам перестали звонить телефонные мошенники?
  • Да

  • Нет

  • И раньше не звонили
В этом году вы планируете увеличить посадки овощей и фруктов на даче?
  • Увеличу

  • Оставлю прежними

  • Уменьшу

  • Нет дачи
Вы почувствовали на себе влияние антироссийских санкций Запада?
  • Да, влияние значительное

  • Да, влияние умеренное

  • Нет, не ощутил влияния
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: ЕС собрался помешать покупателям платить за российский газ в рублях
    Байден предложил Украине самой решать территориальный вопрос с Россией Премьер Словении заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях США распространили санкции на операции с золотом ЦБ России В России пообещали полностью восстановить Мариуполь
    Минобороны: Националисты расстреляли хотевших покинуть город черниговцев Кадыров объявил об освобождении здания администрации Мариуполя Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию Роскомнадзор ограничил доступ к сайту разработчика S.T.A.L.K.E.R.
    Эрдоган: НАТО считает все методы против России бесполезными, кроме санкций Россия откроет гуманитарный коридор для выхода зарубежных судов из портов Украины Черногорского дипломата в Москве объявили персоной нон грата G7 призвала ОПЕК повысить добычу нефти и газа

    Главная тема


    Байден назвал повод для начала Третьей мировой войны

    спецоперация на украине


    Кадыров объявил об освобождении Левобережного района Мариуполя

    «они не боятся»


    Глава МВД Британии призналась в готовности помогать украинским националистам

    заявление Минобороны


    Инвестфонд Хантера Байдена причастен к финансированию биолабораторий на Украине

    Видео

    «кровавая ведьма»


    Мадлен Олбрайт ошиблась, списав Россию со счетов

    стратегический прогноз


    Россия переходит к новой фазе операции на Украине

    газ за рубли


    Газовый ультиматум России ставит Европу перед судьбоносным выбором

    новые центры силы


    Каким станет мировой порядок по итогам спецоперации на Украине

    экспорт древесины


    Российский ответ на санкции замораживает Финляндию

    демократический порядок


    Геворг Мирзаян: В новом мировом порядке США уготована роль региональной державы

    новая реальность


    Герман Садулаев: Экономическая модель Запада – получать деньги ни за что

    денацификация


    Игорь Караулов: Дискриминация русского языка – кощеева игла украинского нацизма

    на ваш взгляд


    В этом году вы планируете увеличить посадки овощей и фруктов на даче?

    ЕС собрался помешать покупателям платить за российский газ в рублях

    		    25 марта 2022, 06:59
    Фото: alexey bychkov/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не допустит оплаты российского газа в рублях.

    «Это было бы попыткой обойти санкции. Мы не позволим обойти наши ограничения», – приводит РИА «Новости» слова фон дер Ляйен, которую цитирует Reuters.

    Председатель Еврокомиссии назвала такой вариант неприемлемым, так как, по ее мнению, выплаты в рублях будут нарушением введенных Евросоюзом антироссийских ограничений.

    Ранее лидеры стран Евросоюза и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России. Они также договорились сотрудничать, чтобы помешать России использовать цифровые валюты с целью уклонения от санкций Запада в связи с событиями на Украине.

    В среду президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.

    В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.

    Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александар Вучич счел решение России «проблемой».

    Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.

    Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Проживающие в России французы назвали главную ошибку Европы

    23 марта 2022, 09:17

    Текст: Наталья Ануфриева

    Европа не знает Россию, которая сможет обойтись без нее, а вот европейцам вернуться назад будет сложно, считают живущие в Москве французские бизнесмены.

    Один из французских предпринимателей, решивший не называть своего имени, заявил изданию France info, что призвал европейские власти быть осторожными с введением антироссийских санкций, передает РИА «Новости».

    «Санкции могут произвести обратный эффект. Русские скажут себе: европейцы смеются над нами, но мы им еще покажем», – сказал он.

    Он выразил уверенность, что экономическая активность в стране со временем возобновится.

    «Россию совсем неправильно понимают в Европе. Меня смущает то, что ее рассматривают либо с белой стороны, либо с черной. А на самом деле все не так», – добавил второй предприниматель Алексис Сапорт, который владеет двумя компаниями в Москве.

    Между тем в Германии предупредили о тяжелых последствиях отказа от российского газа, также Грецию и ЕС предупредили о дефиците пшеницы и зерновых.

    Коментарии (31)
    Решения России брать оплату за газ рублями сбило с толку газовую отрасль ФРГ

    23 марта 2022, 19:48

    Текст: Кристина Цыцура

    Газовая промышленность Германии сбита с толку заявлениями президента России Владимира Путина о переводе расчетов за поставки российского газа в рубли, заявил в среду глава отраслевого объединения Zukunft Gas Тимм Келер.

    «Мы восприняли сообщение о том, что Россия хочет оплачивать поставки газа только в рублях, с большим замешательством», – передает слова Келера издание агентство ДПА, сообщает об этом ТАСС.  

    Он заявил, что не знает, какими последствиями это обернется.

    Ранее Путин заявил, что Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро. По его словам, иностранные потребители после того, как расчеты России за газ с недружественными странами будут переведены на рубли, должны иметь возможность проводить необходимые операции.

    Коментарии (52)
    Цена газа превысила 1350 долларов после поручения Путина принимать оплату в рублях
    		    23 марта 2022, 16:38
    Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже в среду поднялась выше 1350 долларов за 1 тыс. куб. м после поручения президента России Владимира Путина поставлять газ в недружественные страны только за рубли, следует из данных лондонской биржи ICE.

    Так, цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до 1353 долларов за 1 тыс. куб. м, или 118,75 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), пишет ТАСС.

    Отмечается, что в целом стоимость газа с начала торгов выросла почти на 20,3%.

    Ранее президент объявил о решении, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро. Оплата за топливо будет приниматься рублями. 

    Коментарии (117)
    Премьер Словении заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях
    		    24 марта 2022, 20:04
    Фото: Luka Dakskobler/Keystone Press Agency
    Текст: Вера Басилая

    В Европе не будут платить за российский газ в рублях, заявил премьер-министр Словении Янез Янша.

    «Я не думаю, что кто-нибудь в Европе действительно знает, как выглядят рубли. Никто не будет платить в рублях», – цитирует РИА «Новости» Яншу.

    Ранее премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за него рублями.

    Напомним, президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями.

    В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (125)
    Министр экономики Баварии оценил идею эмбарго на российский газ

    24 марта 2022, 09:58

    Текст: Александра Юдина

    Министр экономики Баварии Хуберт Айвангер призвал федеральное правительство не рассматривать идею введения эмбарго на российский газ.

    Отмечается, что немецкий политик счел необходимым обеспечить надежность поставок голубого топлива из России. «Газ по-прежнему идет из России, и я скажу совершенно официально и настойчиво: слава Богу, газ по-прежнему идет из России», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на радиовещательную компанию BR24.

    Как при этом отметил министр, введение эмбарго оказало бы негативное воздействие на частных лиц, которые остались бы без отопления зимой, а также на экономику в целом. «В противном случае магазины давно бы опустели», – заметил Айвангер.

    В заключение Айвангер добавил, что около 220 тыс. рабочих мест в Баварии «относительно напрямую зависят от импорта российского газа».

    Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что резкий отказ от нефти и газа из России таит в себе риски для европейской промышленности, но Германия работает над сокращением энергозависимости.

    Шольц также заявлял об «обратном эффекте» санкций против России.

    Коментарии (4)
    Путин поручил принимать оплату за газ от недружественных стран только в рублях
    		    23 марта 2022, 15:44
    Фото: Андрей Горшков/РИА Новости
    Текст: Елизавета Булкина

    Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро. Оплата за топливо будет приниматься рублями, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

    «Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты – начнем с этого – нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», – передает его слова ТАСС.

    Путин уточнил, что планируется отказаться в таких расчетах от всех скомпрометировавших себя валют. Будущие изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты.

    «Хочу отдельно подчеркнуть, что Россия продолжит, безусловно, поставлять природный газ в соответствии с объемами и по ценам, принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах», – отметил Путин.

    «Прошу правительство дать соответствующую директиву Газпрому по внесению изменений в действующие контракты. При этом всем зарубежным потребителям должна быть предоставлена возможность совершать необходимые операции», – сказал глава государства.

    Ранее Путин подписал указ, согласно которому российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России. 

    Коментарии (224)
    В Бундестаге заявили, что плата за газ в рублях возможна
    		   23 марта 2022, 20:32
    Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, но это вынудит ЕС обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России, заявил глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст.

    «Да, технически было бы возможным производить оплату в рублях. С точки зрения России, это целесообразно», – заметил депутат. Он напомнил, что до настоящего момента правительство ФРГ намеревалось продолжать закупки российских энергоносителей.

    «Решение Путина вынудило бы страны, находящиеся в списке «недружественных государств», обходить принятые санкционные меры. Это может еще больше подогреть дискуссии о бойкоте российских энергоносителей», – считает Эрнст, передает ТАСС.

    Напомним, президент России ранее заявил, что страна откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, и перейдет к расчетам в рублях.

    Глава государства подчеркнул, что будущие изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа. 

    Коментарии (47)
    Шольц заявил об «обратном эффекте» санкций против России
    		    23 марта 2022, 10:10
    Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press
    Текст: Наталья Ануфриева

    При введении санкций против России необходимо учитывать, что они могут иметь «обратный эффект», заявил на пресс-конференции канцлер Германии Олаф Шольц.

    Шольц заявил, что в санкционной политике учитывается обратное влияние санкций на страны, которые их ввели, поэтому этот эффект должен быть «преодолимым», передает РИА «Новости».

    «Может выйти так, что речь будет идти не о краткосрочных делах, но о длительном противостоянии. И мы должны его вместе выстоять. Поэтому позиция Германии по этому вопросу неизменна. Кроме того, это справедливо и для многих других стран-членов, которые сильно зависят от импорта нефти, газа, угля, сильнее, чем Германия. И никого нельзя оставлять на произвол судьбы в этом вопросе», – заявил канцлер.

    Он добавил, что Европа и ее партнеры приняли «самые жесткие санкции, которые когда-либо принимались против такой большой страны», которые влияют на экономическое развитие России, и их последствия «будут еще более драматичными».

    По его словам, долгосрочную цель снижения зависимости ЕС от импорта нефти, газа и угля из России разделяют все страны – члены союза.

    «Когда это получится, когда эта диверсификация быстро будет достигнута, то этот эффект (прекращения импорта энергоносителей из России) в некотором смысле проявится автоматически», – сказал он.

    Ранее в Германии предупредили о тяжелых последствиях отказа от российского газа. Депутат Европарламента Тьерри Мариани заявлял, что если Евросоюз решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для него катастрофой.

    Коментарии (27)
    Нуланд: США не просили партнеров в ЕС и Индию прекратить поставки нефти из России
    		    22 марта 2022, 17:04
    Фото: Смитюк Юрий/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    США не просили европейских партнеров, а также Индию прекратить поставки энергоносителей из России, заявила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд во время визита в Нью-Дели телеканалу NDTV.

    «Мы прояснили (в ходе встреч Нуланд в Нью-Дели – прим. ВЗГЛЯД), что мы понимаем, что это (поставки нефти – прим. ВЗГЛЯД) не то, что можно немедленно прекратить. То же мы прояснили с нашими европейскими союзниками, которые все еще слишком зависимы от российских энергоносителей», – приводит ТАСС слова Нуланд.

    При этом США стремятся работать над тем, чтобы найти другие источники энергоносителей.

    «Мы хотим работать вместе, чтобы со временем найти альтернативные источники. И это то, что мы надеемся сделать с Индией, касается ли это сотрудничества в сфере безопасности или в сфере энергетики», – подчеркнула она.

    Министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури сообщил, что его страна в апреле – декабре 2021 года импортировала из России менее 1% сырой нефти. По его словам, основные поставщики сырой нефти в Индию – Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ, Нигерия и США.

    Нуланд прибыла с визитом в Нью-Дели в понедельник, у нее прошла встреча с первым замглавы индийского МИД Харшем Вардханом Шринглой. В пресс-релизе по итогам этой встречи индийское внешнеполитическое ведомство сообщило, что стороны договорились вместе действовать для укрепления глобального партнерства между Нью-Дели и Вашингтоном.

    Ранее стало известно, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США подталкивают Европу к опасному шагу против России.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (11)
    Германия решила обсудить с ЕС решение России по оплате поставок газа рублями
    		    23 марта 2022, 21:59
    Фото: Silas Stein/dpa/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Власти ФРГ обсуждают с компаниями, а также с ЕС решение России перейти на рубли в расчетах за поставки российского природного газа и считают этот шаг нарушением частных договоров, заявила представитель Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Сузанне Унград.

    «Мы приняли к сведению сообщение, по этому вопросу мы находимся в контакте с компаниями. По нашей информации, это нарушение частных договоров, поскольку они, как правило, предусматривают сделки в евро. Мы проверим процесс и обсудим с нашими партнерами, в том числе на уровне ЕС», – передает ее слова ТАСС.

    Унград добавила, что министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек ранее также заявил, что решение России перейти на рубли в расчетах за поставки российского природного газа будет нарушением действующих контрактов.

    Напомним, президент России ранее заявил, что страна откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, и перейдет к расчетам в рублях.

    Глава государства подчеркнул, что будущие изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа. 

    Глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, но это вынудит ЕС обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (69)
    Решение России о продаже газа за рубли вызвало в Японии «непонимание»
    		    24 марта 2022, 07:20
    Фото: Marijan Murat/dpa/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    В Токио нет понимания, в чем состоит намерение российской стороны принимать оплату за поставки природного газа в недружественные государства в рублях и как оно будет воплощено в жизнь, заявил японский министр финансов Сюнъити Судзуки на парламентском заседании.

    «В настоящее время мы изучаем ситуацию с имеющими к этому отношение ведомствами, так как у нас нет понимания, в чем состоит намерение российской стороны и как оно будет воплощено в жизнь», – приводит слова министра финансов Японии ТАСС.

    Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно в свою очередь отметил, что правительство активно обсуждает этот вопрос с другими ведомствами и национальными компаниями, связанными с энергетикой и поставками ресурсов.

    В последние годы доля России в общем объеме японского импорта сжиженного природного газа составляла 8,8%. Основную его часть Япония получает с Сахалина.

    Накануне президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.

    В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.

    Президент Сербии Александар Вучич назвал решение России о продаже газа за рубли «проблемой для мира». Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях.

    Коментарии (67)
    Эксперт предупредил о намерении Запада передать замороженные российские активы Киеву

    22 марта 2022, 08:35

    Текст: Александра Юдина

    Запад намерен передать замороженные российские активы Украине, чтобы этого не допустить, надо оспаривать каждое решение и арест, выразил мнение председатель Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах Ярослав Богданов.

    «В краткосрочной перспективе шансы у России вернуть в ближайшее время свои деньги весьма незначительны. Для этого потребуется полностью урегулировать ситуацию на Украине с учетом позиций всех трех сторон, включая и cтраны Евросоюза. Кроме того, остро стоит вопрос – кто будет компенсировать ущерб, нанесенный в ходе спецоперации, и у Запада есть, к сожалению, намерения, передать замороженные активы Украине», – передает РИА «Новости» его слова.

    При этом специалист отметил, что для Банка России заморозка активов означает ограничение возможности использовать ресурсы для проведения валютных интервенций в поддержку рубля и для погашения внешних долговых обязательств.

    «ЦБ сейчас предстоит титаническая юридическая и политическая работа по защите права распоряжаться своими активами. И госпожа (глава ЦБ Эльвира) Набиуллина, при которой данная ситуация стала в принципе возможной, была оставлена на своем посту, в том числе, для проведения «работы над ошибками», – добавил Богданов.

    В минувшее воскресенье власти Франции заморозили средства Центрального банка России на сумму 22 млрд евро, а также счета и недвижимость частных лиц, попавших под антироссийские санкции западных стран.

    Ранее сообщалось, что в связи с санкциями, введенными против России из-за ситуации на Украине, с 24 февраля в Нидерландах заморожены российские активы объемом более 200 млн евро (около 220 млн долларов).

    Напомним, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Тем временем США разморозили российские резервы для оплаты внешнего долга – Минфин России заявил, что платежное поручение о выплате купонного дохода по облигациям, направленное иностранному банку-корреспонденту еще 14 марта, исполнено.

    Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России.

    Коментарии (38)
    Вучич счел решение России о продаже газа за рубли «проблемой для мира»
    		    24 марта 2022, 06:41
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Решение России принимать оплату за поставки природного газа в рублях стало большой проблемой для мира, заявил президент Сербии Александар Вучич в интервью каналу RTV.

    «Перед тем как войти в студию, я посмотрел цену нефти, она была 122 доллара за баррель, газ подорожал на 25%. Это большие проблемы для всего мира, как и решение о рубле. Некоторые люди считают, что это гениально в геополитической игре противостоять нефтедоллару [рублем] вместе с юанем. Немцы уже сказали, что это причина для расторжения договора. Я в этом не уверен, все это приносит нам новые и новые проблемы», – приводит мнение сербского лидера ТАСС.

    Вучич отметил, что в список недружественных стран попали и соседи страны, например, Венгрия. Он высказал мнение, что у Будапешта не было возможности в сложившейся ситуации поступить по-другому, и высказал опасение, что Венгрия не сможет платить за газ в рублях.

    «У нас нет своих газа и нефти, мы на 100% зависим от импорта. <…> Для многих малых стран это будет невыносимо», – сказал он.

    Накануне президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.

    В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями. Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях.

    Коментарии (37)
    В Польше не нашли возможности перейти на рубли в расчетах за газ

    24 марта 2022, 14:27

    Текст: Наталья Ануфриева

    Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли.

    Глава компании Павел Маевский заявил, что «такой возможности особо нет», передает ТАСС.

    «Ямальский контракт, деталей которого я раскрывать не могу, предусматривает способ регулирования цены», – утверждает он.

    Напомним, президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями.

    В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России.

    Представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.

    Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. Президент Сербии Александр Вучич счел решение России о продаже газа за рубли «проблемой для мира». В Японии решение России вызвало непонимание.

    Коментарии (64)
    Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях

    23 марта 2022, 21:11

    Текст: Кристина Цыцура

    Болгария будет оплачивать поставки российского газа в рублях, заявил министр энергетики страны Александр Николов.

    «В Болгарии есть финансовый контрагент, который может осуществить транзакцию и в рублях. <...> Конкретный сценарий платежей будет рассматривать Болгарский энергетический холдинг, риска оплаты по существующим договорам нет», – передает ТАСС со ссылкой на слова министра.

    Ранее Путин заявил, что Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро. 

    Минфин и ЦБ в течение недели должны определить порядок операций по приобретению на внутреннем рынке рублей покупателями. 

    Коментарии (28)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •