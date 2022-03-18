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Россия и Китай обсудили сотрудничество в сфере безопасности
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Спецпредставитель Министерства иностранных дел КНР по вопросам внешней безопасности Чэн Гопин и посол России в Китае Андрей Денисов обсудили двустороннее сотрудничество в сфере безопасности.
В заявлении МИД КНР говорится, что встреча двух дипломатов состоялась в четверг, передает РИА «Новости».
«Стороны обменялись мнениями о китайско-российских двусторонних отношениях и двустороннем сотрудничестве в области безопасности и борьбы с терроризмом», – говорится в заявлении.
Ранее в Китае заявили, что причиной кризиса на Украине во многом стало расширение НАТО на восток. Также Китай потребовал обеспечить полную прозрачность деятельности биолабораторий США.
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Дмитрий Нагиев отреагировал на советы уезжать из России
Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев отреагировал на появившуюся в Сети информацию о его отъезде из страны, дав совет тем, кто призывает к эмиграции.
«Для тех, кто спрашивает, где я: здесь я. Тем, кто говорит уезжать отсюда: сами уезжайте. Дима дома», – подчеркнул Нагиев в видео, опубликованном в Instagram, передает «Мослента».
Подписчики поддержали актера, подчеркнув, что он все делает правильно.
«Дима красавчик», «Сильно», «Дима, спасибо, что дома», «Красавчик по жизни», «Всегда вас уважал и в очередной раз убедился, что был прав», – написали они.
Ранее певец Олег Газманов, певица Алла Пугачева и телеведущая Ксения Собчак опровергли сообщения о своем отъезде из России.
Герой России оценил действия вырвавшегося из окружения в Мариуполе спецназа
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«И те, кто освобождал спецназ из окружения в Мариуполе, и сами спецназовцы – настоящие герои. Они несколько дней продержались, отражая атаки численно превосходящего противника», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, Герой России Андрей Красов. Ранее стало известно о подвиге российских спецназовцев, вырвавшихся из вражеского кольца в Мариуполе.
«Специальная военная операция проходит в соответствии с теми планами, которые были заранее утверждены. В том числе и освобождение Мариуполя проходит по плану. А прорыв группы наших спецназовцев из окружения еще раз доказал, что наши военные – настоящие профессионалы своего дела», – считает первый зампред думского комитета по обороне, участник боевых действий на Северном и Южном Кавказе, Герой России Андрей Красов.
Условия для наступления в Мариуполе были там крайне тяжелыми, рассказывает он. «Обстановка осложнялась тем, что националистические батальоны использовали мирных жителей в качестве живого щита. Размещали вооружение, бронетехнику в гражданских кварталах и при этом запрещали обычным горожанам покидать Мариуполь, хотя гуманитарные коридоры были открыты. Ясно, что они очень боялись. Бандеровцы понимали: после выхода гражданских лиц из Мариуполя единственной целью для поражения останутся они сами. Поэтому бандеровцы в прямом смысле слова прятались за горожанами», – объясняет Красов.
С точки зрения международного гуманитарного права подобная тактика националистов – это военное преступление, напоминает собеседник. «После окончания операции мы дадим правовую оценку таким методам, и каждый неонацист, который совершил военное преступление, понесет заслуженное наказание», – подытожил Красов.
Российские Вооруженные силы почти полностью взяли под контроль Мариуполь, написал ранее в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. «Медленно, но верно проходит очистка города Мариуполя от националистического произвола», – рассказал он. По его словам, боевики из батальона «Азов» и их единомышленники «ожидают своей неминуемой кончины за толстыми стенами металлургического комбината «Азовсталь». По словам Кадырова, российские силы в районе Мариуполя вызволили спецназовцев из «бандитского кольца», в котором они находились несколько дней. По его словам, бандеровцы дважды «предлагали им сдаться, но бойцы остались преданными долгу и присяге» и вернулись живыми.
В свою очередь, представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что Мариуполь зачистят от украинских националистов. «В этом плане все идет по плану, город будет очищен от всей той мрази, которая там прячется за спинами младенцев, детей, женщин, стариков. Все идет хорошо», – заверил Басурин.
Накануне президент Владимир Путин заявил, что чеченские военнослужащие, принимающие участие в спецоперации на Украине, выполняют воинский долг перед Родиной так же, как и их товарищи по оружию, – в высшей степени достойно.
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Кремль отверг требование суда ООН прекратить спецоперацию на Украине
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Россия не сможет принять во внимание решение Международного суда ООН о необходимости приостановить специальную военную операцию на Украине, согласия быть не может, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что Международный суд ООН в Гааге ранее постановил, что Россия должна «немедленно приостановить» военную операцию на Украине, передает РИА «Новости».
«Нет, мы не сможем принять это решение во внимание. У международного суда там есть понятие такое – согласие сторон. Здесь никакого согласия и быть не может. В данном случае это то, что мы не можем принять во внимание», – сообщил он, отвечая на вопрос, будет ли Россия принимать во внимание это решение.
Напомним, в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев направил в Международный суд ООН в Гааге иск против России.
Киев в своем заявлении обвиняет Россию в планировании якобы «актов геноцида на Украине» и утверждает, что Россия «умышленно убивает лиц украинской национальности и наносит серьезный ущерб их физической неприкосновенности».
Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Премьер-министр Украины: Nestle отказалась уйти из России
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Швейцарский производитель продуктов питания Nestle пне будет покидать российский рынок. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в Twitter, что не нашел понимания с генеральным директором компании Марком Шнайдером.
«Поговорил с генеральным директором Nestle Марком Шнайдером о неэтичности пребывания на российском рынке. К сожалению, не нашел понимания», – передает слова украинского премьера «Коммерсант». Шмыгаль выразил надежду на то, что компания передумает.
В самой Nestle отказались комментировать агентству Bloomberg позицию компании в отношении продолжения бизнеса в России. «Мы продолжим делать все возможное, чтобы доставлять еду украинцам в страну и поддерживать украинских беженцев во многих странах», – сообщили в Nestle.
По данным Bloomberg, в 2021 году компания заработала 1,8 млрд долларов от продаж в России. В стране функционирует шесть заводов и более 7 тыс. сотрудников.
Nestle принадлежат марки KitKat, Maggi, Nescafe, Nesquik, Nestea и другие. Ранее компания заявила о приостановке поставок в Россию продукции, которая не является жизненно важной. Это, в частности, кофе Nespresso и натуральная минеральная вода S.Pellegrino.
По данным газеты «Коммерсант», филиалы компании в Перми и Владимирской области продолжают работу в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России проверит соблюдение прав работников компаний, заявивших об уходе с российского рынка.
«Общественная потребительская инициатива» направила в правительство и Генпрокуратуру список иностранных компаний, которые в перспективе могут быть национализированы, в него вошли порядка 60 компаний, объявивших о прекращении работы в России без предоставления гарантий потребителям.
Среди них такие бренды, как Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M.
Швейцарский военный эксперт: «Азов» в Донбассе занимался немыслимым зверством
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Известный швейцарский военный эксперт, бывший разведчик Жак Бо в интервью бельгийскому журналисту Мишелю Коллону заявил, что боевики нацбатальона «Азов» годами творили в Донбассе «немыслимые зверства».
Перевод отрывка из интервью опубликовал телеведущий, актер Андрей Бочаров в Telegram.
Коллон в эфире продемонстрировал карту, на которой изображена актуальная ситуация на Украине: красным выделены зоны, занятые российской армией, серым – зоны, подконтрольные Киеву, а заштрихованы красным зоны боевых действий.
Бо обратил внимание также на область, заштрихованную синим. По его словам, это украинская армия в Донбассе, которую окружают, это «фаза демилитаризации, устранение угрозы военного вторжения, которое нависло над республиками Донбасса».
Он также указал, что ВС России берут в кольцо Харьков и Мариуполь, где есть военизированные формирования, не относящиеся к армии Украины: «Это идеологические ополченцы, люди, которых можно назвать дикими, потому что они отморозки и беспредельщики. Это батальоны «Азов» в Мариуполе, они ответственны за массовые убийства в 2014 году, они зверствовали по всему Донбассу (...) Там было много массовых убийств в 2014 и 2015 годах, но об этом никто не говорит (...) Нацбаты, такие, как «Азов», занимаются немыслимыми зверствами, такими, что вы даже себе представить не сможете. Есть свидетельства этих зверств, они настолько графичные, что здесь я бы их не показывал. Это настоящие звери».
Эксперт также указал, что ВС России двигаются очень быстро, он «в истории не видел такого быстрого продвижения – за четыре дня они заняли территорию, равную Великобритании». Он отметил, что российские войска избегают больших городов, городских улиц, но «не потому, что боятся, а потому, что это бессмысленно (...) они идут там, где можно пройти».
По данным электронной энциклопедии «Википедия», Жак Бо является бывшим полковником швейцарской армии, стратегическим аналитиком, специалистом по разведке и терроризму.
Ранее житель Мариуполя рассказал о действиях «Азова» внутри города. По его словам, люди вырываются из города отдельными редкими группами, а боевики используют их в качестве заложников и «живого щита». Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что роддом № 1 в Мариуполе использовался в качестве базы батальона «Азов», оттуда выгнали рожениц и персонал. Газета ВЗГЛЯД писала, как власти Украины изобрели очередной фейк и приписали Вооруженным силам России авиаудар по роддому в Мариуполе.
Вместе с тем украинские националисты признали гибель идеолога «Азова» Николая Кравченко в Мариуполе.
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В США призвали Запад не верить заявлениям Зеленского
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Руководство Украины, включая лично Владимира Зеленского, намеренно дезинформирует власти США о ситуации в стране в надежде добиться увеличения поставок помощи Киеву, написал американский обозреватель Брэдли Девлин в журнале American Conservative, проанализировав обращение президента Украины к конгрессу США.
«Я полагаю, вполне естественно, что лидер страны использует все имеющиеся в его распоряжении средства и обращается со всеми возможными призывами, чтобы получить помощь, которая, с его точки зрения, так необходима его стране. В своем выступлении перед конгрессом Зеленский сказал, что Украина каждую ночь на протяжении трех недель переживала то, что переживали США во время нападения на Перл-Харбор и терактов 9/11 (11 сентября 2001 года), а также попросил «вспомнить о национальном мемориале на горе Рашмор», – цитирует РИА «Новости» обозревателя.
Как полагает автор статьи, вместо того, чтобы спасти человеческие жизни, некоторые из его требований лишь усугубят ситуацию. Поэтому, по его словам, в ответ на просьбу Зеленского американские законодатели «должны сказать нет».
Аналитик отмечает, что Запад уже научился не доверять тем заявлениям, которые исходят от Кремля, однако пока не научился с недоверием относиться к пропаганде, распространяемой украинской стороной, – «пропаганде, которую Зеленский и украинское правительство используют на полную мощность».
Так, по словам Девлина, «украинцы солгали или как минимум сильно преувеличили факты в надежде спровоцировать у Запада эмоциональную реакцию и побудить его предоставить Украине дополнительную помощь», говоря, например, о так называемом «призраке Киева», о численности погибших в ходе спецоперации или о ситуации вокруг Запорожской и Чернобыльской АЭС.
Также обозреватель указывает, что Зеленский в обращении к конгрессу использовал известную речь Мартина Лютера Кинга под названием «У меня есть мечта», но не для восстановления мира и гармонии, а чтобы попросить США установить бесполетную зону над Украиной, увеличить поставки помощи и ввести новые санкции против России.
«Разве это большая просьба? Создать над Украиной бесполетную зону. Гуманитарную бесполетную зону. Разве это слишком большая просьба?» – обратил внимание автор.
Девлин напомнил, что в конце своего выступления Зеленский перешел на английский язык и обратился напрямую к президенту США Джо Байдену, пожелав ему «стать лидером мира».
По его словам, «быть лидером мира означает быть лидером за мир».
«Я также надеюсь, что Байден – лидер, который выступает за мир. Именно поэтому ни президент США, ни конгресс не должны давать Зеленскому то, чего он хочет», – считает американский аналитик.
Напомним, Владимир Зеленский, выступая перед конгрессом США, попросил предоставить Украине системы ПВО, включая С-300, в качестве альтернативы бесполетной зоне над Украиной. Зеленский также призвал США и союзников «ввести новые транши санкций» против России, в том числе против всех политиков России, которые остаются на своих постах. Также он попросил о гуманитарной бесполетной зоне над Украиной.
До этого президент Украины на встрече лидеров государств Joint Expeditionary Force, проходившей онлайн, заявил, что нужно признать, что страна не войдет в НАТО.
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Захарова оценила вероятность исключения России из G20
Официальный представитель МИД Мария Захарова, говоря о возможности исключения России из G20, заявила, что бессмысленно комментировать гипотетические заявления.
Захарова заявила журналисту Владимиру Соловьеву в эфире «Соловьев Live», что не хочет «все эти гипотетические заявления комментировать», так как «это бессмысленно и нецелесообразно – их потуги, была бы их воля, на Земле остались бы только они», передает РИА «Новости».
Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что республика может заменить Россию в G20.
Она также заявила, что никакого активного переговорного процесса России с США в данный момент нет, контакты точечные. По ее словам, Россия до самого последнего момента, до самых последних часов ждала США в Европе для переговоров, но американская сторона не приехала.
Официальный представитель МИД также заявила, что сайт министерства круглосуточно подвергается DDoS-атакам, его атакуют в большом масштабе как профессиональные хакеры, так и хакеры-любители.
Ранее в ПАСЕ призвали исключить Россию из Совета Европы. При этом еще в прошлый четверг Министерство иностранных дел России распространило заявление, в котором говорится, что Россия больше не собирается участвовать в Совете Европы, поскольку недружественные России страны ЕС и НАТО продолжают линию на разрушение Совета и общего гуманитарно-правового пространства в Европе.
В среду комитет министров Совета Европы принял решение о прекращении членства России.
Также организаторы Берлинского кинофестиваля («Берлинале») решили исключить из фестиваля российские институты, делегации и лиц, поддерживающих власти России.
Войска ЛНР вошли в Северодонецк
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Подразделения ДНР ведут наступательные действия за овладение населенными пунктами Марьинка, Славное и Сладкое, а войска ЛНР в течение ночи вели успешные бои против украинских националистов с нескольких направлений внутри Северодонецка и Рубежного, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Подразделения Донецкой Народной Республики ведут наступательные действия за овладение населенными пунктами Марьинка, Славное и Сладкое. Продвижение за сутки составило четыре километра», – передает ТАСС слова Конашенкова.
По его словам, группировка войск Луганской Народной Республики в течение ночи вела успешные бои против украинских националистов с нескольких направлений внутри Северодонецка и Рубежного.
Конашенков рассказал также, что группировка войск ЛНР провела ночью успешные бои против украинских националистов внутри Северодонецка и Рубежного, передает РИА «Новости».
Ранее в четверг украинские войска обстреляли Донецк минами калибром 120 мм.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
ВКС России уничтожили дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 Украины
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Оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация России уничтожила 11 зенитных ракетных комплексов Украины, в том числе дивизион С-300, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 46 военных объектов Украины. Среди них: 11 зенитных ракетных комплексов, в том числе дивизион С-300, одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, одна станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и 18 мест скопления боевой техники», – передает ТАСС слова Конашенкова.
По его словам, авиация и ПВО за прошедшие сутки сбили в воздухе вертолеты Ми-24 и Ми-8.
«Всего за прошедшие сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России сбиты в воздухе один украинский вертолет Ми-24 и один Ми-8, а также 12 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе три «Байрактара ТБ-2», – сказал он.
«Вечером 16 марта высокоточными ракетами нанесен авиационный удар по арсеналу хранения боеприпасов в населенном пункте Сарны Ровненской области», – заявил Конашенков.
По словам официального представителя Минобороны России, в результате удара были уничтожены хранилища с ракетами и боеприпасами, в том числе для тактического комплекса «Точка-У».
Ранее в четверг Минобороны опубликовало кадры уничтожения военной инфраструктуры вооруженных сил Украины штурмовиками Су-25.
Ранее Минобороны России опубликовало видеозапись, на которой видно, что вертолеты Ка-52 армейской авиации ВКС России наносят удары по военной технике и живой силе украинских войск.
Напомним, в среду ВС России уничтожили бронетехнику ВСУ ракетами с беспилотника «Иноходец».
В понедельник штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего пенсионеры, погиб 21 человек. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска. В Минобороны России пообещали отомстить за Донецк ударами по ОПК Украины. В ДНР установили фамилии виновных в обстреле Донецка «Точкой-У».
В МИД заявили, что Россия решительно осуждает обстрел Донецка украинской стороной: это преступление против человечности не окажется безнаказанным.
Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Израиля Нафтали Беннетом обратил его внимание «на варварскую акцию» с обстрелом Донецка.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
Макрон заявил, что Европе нужно быть готовой к возможному вооруженному конфликту
Европе необходимо увеличить инвестиции в оборонную отрасль для подготовки к возможному конфликту высокой интенсивности на территории Европы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Свою предвыборную программу он изложил в четверг на митинге в Париже, передает ТАСС.
«Мы должны увеличить инвестиции [в оборонную сферу], чтобы быть готовыми к войне высокой интенсивности, которая может прийти на наш континент», – считает Макрон.
Также он заявил, что французские вооруженные силы – единственная полноценная армия на Европейском континенте, указав на необходимость укрепления Европы в целом.
Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter объявил новый пакет ограничительных мер.
Польша объявила об отказе от российского газа
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Польша больше не собирается покупать российский газ и продлевать контракт, который заканчивается в этом году, заявил уполномоченный представитель правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Наимский заявил в эфире радиостанции RMF FM, что сейчас доля поставок из России составляет 50%, однако PGNiG готова к его замене, передает «Коммерсант».
«Осенью вводим в эксплуатацию газопровод Baltic Pipe. У нас есть обширный газовый терминал в Свиноуйсьце. Мы собираемся завершить соединение с Литвой и Словакией в ближайшие месяцы. Да, мы готовы», – сказал он.
Наимский выразил надежду, что это не приведет к сильному увеличению цены газа.
Ранее крупнейший энергоконцерн Германии E.ON прекратил закупку газа у России. До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что в связи с необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергокризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока – 2» у Москвы есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через «Северный поток – 1».
Между тем США расширили поставки сжиженного газа в Европу.
Санду потребовала вывести миротворцев России из Приднестровья
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Кишинев настаивает на том, чтобы Россия вывела миротворцев из Приднестровья, заявила президент Молдавии Майя Санду на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.
Она прокомментировала принятую накануне в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) декларацию, в которой Приднестровье назвали «зоной российской оккупации».
«Мы всегда говорили и требовали вывода российских войск из Приднестровья, мы требовали и продолжаем требовать утилизации боеприпасов. Мы продолжаем призывать к мирному решению этого конфликта», – передает ИА Regnum слова Санду.
Санду и другие представители из ее партии «Действие и солидарность» регулярно требуют от России вывести военный контингент из Приднестровья, несмотря на то, что он там находится на основании международных договоров.
Ранее вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян заявил, что от того, как будет развиваться ситуация на Украине, «очень сильно зависит», как будут развиваться переговоры с Приднестровьем.
Напомним, специальная операция Вооруженных сил России на Украине превратила Приднестровье в территорию со стратегическим значением. На этом фоне власти Приднестровья призвали Кишинев признать независимость республики после решения Молдавии подать заявку на вступление в Евросоюз.
Песков объяснил, почему Путин не отвечает на оскорбления Байдена
Президент России Владимир Путин не отвечает на высказывания главы США Джо Байдена, потому что является мудрым и культурным международным деятелем, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Наш президент очень мудрый, и дальновидный, и культурный международный деятель. И глава Российской Федерации, глава государства. Такие заявления господина Байдена – я уже вчера сказал – они абсолютно непозволительны, недопустимы, непростительны, а главное, наверное, не может иметь право их делать глава государства, которое по всему миру на протяжении многих лет бомбило людей», – передает его слова РИА «Новости».
Песков напомнил, что США сбросили атомные бомбы на «страну, которая уже была повержена», и в этом не было никакого смысла.
«Президент такой страны не имеет права вообще на подобные слова. Это наше глубокое убеждение», – отметил он.
Напомним, Байден заявил, что считает Путина «военным преступником».
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ответ на обвинения Байдена в адрес Путина припомнил Байдену похвальбу бомбежкой Белграда.
Основатель «Альфа-банка» остался без наличных денег
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Российский бизнесмен и основатель «Альфа-банка» Михаил Фридман заявил, что не может оплатить даже услуги уборщицы в Лондоне после введенных санкций Запада.
Состояние миллиардера до начала спецоперации на Украине оценивалось в 14 млрд долларов, сейчас же у него «на бумаге» осталось 10 млрд долларов, но у него нет наличных денег, передает «Коммерсант» со ссылкой на Bloomberg.
Его последняя работающая банковская карта оказалась заморожена после 15 марта, когда Британия вслед за ЕС ввела против него ограничения.
«Наверное, мне стоит начать самостоятельно убираться в доме. Хорошо, что когда я был студентом, я жил в общежитии и делил комнату с четырьмя соседями. И все же после 35 лет это неожиданный опыт», – сказал Фридман.
Он заявил, что «не знает, как жить дальше», и предположил, что ЕС не осознает, как функционирует российская власть.
«Если представители ЕС считают, что из-за санкций я могу подойти к господину [президенту России Владимиру] Путину и сказать ему, чтобы он прекратил военные действия, и это сработает, то, боюсь, у нас у всех очень большие проблемы. Значит, те, кто принимает эти решения, ничего не понимают в том, как устроена Россия», – заключил миллиардер.
В конце февраля ЕС ввел санкции против пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы Роснефти Игоря Сечина, бизнесмена Алишера Усманова, предпринимателя Петра Авена, миллиардера Михаила Фридмана и других.
Юрий Подоляка: Украинский гарнизон Мариуполя поплыл
Настал момент, когда «силы гарнизона ВСУ в Мариуполе подломились», заявил украинский блогер и политолог Юрий Подоляка.
Подоляка заявил в Telegram, что «украинский гарнизон Мариуполя поплыл», и силы, и боеприпасы «на исходе». Он полагает, что у украинских военных «произошел внутренний надлом». Именно с этим он связывает то, что продвижение войск России и ДНР «особенно заметно» – «пошел огромный поток беженцев», которым удается покинуть город только тогда, когда в их район приходят силы России или ДНР.
Политолог считает, что окончательного успеха в Мариуполе российские силы добьются уже «в ближайшие дни», хотя могут остаться «очаги сопротивления». Он подчеркнул, что это «будет мощнейшей потерей для ВСУ». Речь не только о потере группировки в 15 тыс. человек, причем «отборных частей», но и о высвобождении сил России и ДНР, задействованных сейчас в Мариуполе, которые смогут начать действовать на других направлениях.
Напомним, начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил о 43 тыс. эвакуированных из Мариуполя за сутки. Украинские силы удерживают жителей в качестве живого щита.
Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.