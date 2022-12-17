ВС России уничтожили 35 украинских военных и две ДРГ на южнодонецком направлении

ВС России уничтожили 35 украинских военных и две группы диверсантов на южнодонецком направлении

На южнодонецком направлении российские войска и артиллерия за сутки уничтожила до 35-ти украинских военнослужащих и две диверсионные группы, а также остановили попытки Киева контратаковать в районах двух населенных пунктов в ДНР, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Согласно данным в Telegram-канале Министерства обороны, ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать российские подразделения в районах населенных пунктов Бахмутское и Опытное ДНР. Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп противник был остановлен и рассеян. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, а также семь автомобилей.

Кроме-того, на южнодонецком за сутки уничтожено до 35 украинских военнослужащих и два бронетранспортера, а в районах населенных пунктов Новомайорское и Шевченко ДНР обнаружены и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

По данным Минобороны, на Купянском направлении нанесено огневое поражение ВСУ в районах Петропавловки и Тимковки Харьковской области, где уничтожено до 40 украинских военнослужащих и техника.

«На краснолиманском направлении упреждающими действиями российских войск нанесено комплексное поражение резервам противника в районе населенного пункта Колодези Донецкой народной республики. Потери ВСУ составили до 30 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и два пикапа», – заявил Конашенков.

Также авиация, ракетные войска и артиллерия поразила пункт временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ в районе Купянска Харьковской области, а также 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89 районах.

Ранее российские военные нанесли массированный ракетный удар по украинским объектам, чтобы сорвать доставку иностранного оружия и боеприпасов.