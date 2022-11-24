В Киеве ограничили подачу света до двух-трех часов в сутки

В Киеве свет будет подаваться на два-три часа в сутки, пока атомные и тепловые электростанции не увеличат объемы производства электроэнергии, сообщил исполнительный директор энергокомпании ДТЭК Дмитрий Сахарук.

По его словам, вся критическая инфраструктура в Киеве запитана, приблизительно 30% населения имеет электроснабжение, сообщает ТАСС.

Электроэнергия пока будет подаваться на два-три часа в сутки.

Накануне были выведены из строя подстанции с наиболее высоким напряжением – 750 кВ, отвечающие за переброску электроэнергии между областями страны. Таким образом, единая энергосистема Украины фактически перестала существовать.

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