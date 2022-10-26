СМИ: Австралия отправит военных обучать ВСУ и даст Киеву 30 БТР

Законодатели США отозвали письмо к Байдену с призывом изменить подход к Украине

Законодатели из Палаты представителей Конгресса США отзывают свое письмо, в котором содержался призыв к американскому президенту Джо Байдену изменить подход к событиям на Украине, говорится в распространенном письменном заявлении Прамилы Джаяпал (демократ от штата Вашингтон).

В заявлении говорится о том, что письмо было написано еще несколько месяцев назад, но было направлено без согласования.

Джаяпал взяла за это ответственность на себя и отметила, что некоторые воспринимают письмо как аналог недавнего заявления лидера республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти, в котором он угрожает прекратить помощь Украине, если республиканцы придут к власти, передает ТАСС.

Напомним, глава американского государства Джо Байден должен изменить подход к ситуации на Украине и провести прямые переговоры с Россией, говорится в письме 30 «левых» конгрессменов из Демократической партии США, направленном в Белый дом.

Конгрессмены призвали Байдена объединить экономическую и военную поддержку Украины с «активным дипломатическим давлением, удвоением усилий по поиску реалистичных рамок для прекращения огня».

Издание считает, что письмо может оказать давление на Байдена, который пытается сохранить внутреннюю поддержку.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на то, что у его страны «нет ни цента», а затем попросил у союзников выделить Киеву 17 млрд долларов.

О доводах тех политиков США, кто хотел бы прекратить поддержку Украины, газета ВЗГЛЯД писала ранее.

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