|
|
Бундесвер решил обучить 5 тыс. украинских военных в рамках тренировочной миссии ЕС
Телеканал NTV: Вооруженные силы ФРГ планирует обучить 5 тыс. украинских военных
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) планирует обучить 5 тыс. украинских военнослужащих в рамках тренировочной миссии Европейского союза (ЕС) для Вооруженных сил Украины, сообщил телеканал N-TV.
По сообщению N-TV, украинские новобранцы должны будут пройти базовую подготовку, а имеющих боевой опыт ждет специальная программа, направленная на использование переданной Украине системы ПВО IRIS-T SLM.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на саммите ЕС в Праге попросил лидеров стран сообщества оказать Украине военную помощь Украине и создать тренировочные миссии для украинской армии.
Напомним, замглавы МИД Андрей Руденко заявил, что в ЕС не хотят инвестировать в мир на Украине и сохраняют линию на затягивание конфликта.
Эксперт проанализировал попытки наступления ВСУ на нескольких направлениях одновременно
|
|
ВСУ ведут разведку боем, хотят закрепиться в нескольких областях перед приходом холодов, когда наступать станет намного сложнее, но поспешность приводит к ошибкам, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. В субботу стало известно о попытках ВСУ наступать сразу на нескольких направлениях.
«Армия России сможет отразить наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. У нас было время окапаться на этих рубежах, создать оборону. Главное – продержаться до конца месяца и нанести ВСУ как можно больше урона. За несколько недель боев и контрнаступлений в районе Лимана, Изюма, Купянска противник устал физически и морально, потерял много техники и людей», – считает капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин.
Эксперт особо отметил действия российской артиллерии и авиации, в том числе более массовое использование беспилотников, включая «Герань» и «Ланцет», а также «длинной руки» – нанесение ракетных ударов по различным объектам в разных регионах Украины. «Наносятся удары по энергосистеме, коммуникациям, по центрам принятия решений. Это оказывает воздействие», – пояснил он.
Дандыкин приветствовал решение херсонских властей предоставить жителям возможность на время выехать из районов, которые подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. «Наши войска уже получили пополнение, но основная масса мобилизованных будет участвовать в создании резервов, они подойдут попозже – ближе к зиме», – указал эксперт.
О начале активной фазы наступления ВСУ в Херсонской области рассказал заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов. По его словам, российская армия готова стоять до конца. Он напомнил, как в конце августа была качественно купирована активная фаза наступления врага в районе Посад-Покровского. Из сводки Минобороны РФ следует, что противник пытался атаковать в районах населенных пунктов Дудчаны, Садок и Ищенка.
В субботу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об отражении российскими войсками попыток наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении. Были уничтожены около 120 солдат, 17 боевых бронированных машин, восемь автомобилей, пять наведенных ВСУ переправ через реку Ингулец.
«Это прощупывание, ВСУ ведут разведку боем. Наступать на херсонском направлении им гораздо сложнее, чем на харьковскому, где есть леса и можно спрятаться. А в условиях глубокой осени спрятаться, затаиться или наступать станет очень тяжело, все будет видно с воздуха. Те резервы, которые создали ВСУ за счет нескольких волн мобилизации, таят. Они спешат закрепиться в преддверии зимы, дождаться пополнения ресурсов, средств ПВО. Сейчас особенно Германия усердствует в поставках и даже перещеголяла США», – отметил Дандыкин.
Частичная мобилизация в России близка к завершению. «Поэтому ВСУ торопятся и делают ошибки», – указал капитан I ранга, напомнив, что с начала спецоперации безвозвратные потери ВСУ составили уже 120 тысяч человек (с учетом раненых).
Эксперт также отреагировал на очередную попытку Украины высадить десант возле Запорожской АЭС. Впервые украинские военные попробовали захватить станцию в начале осени. «ВСУ должны хвастаться перед спонсорами и убеждать население, что они все-таки побеждают. В результате новой попытки высадиться возле ЗАЭС было утоплено большое количество подготовленных спецназовцев, которые доставлялись туда на баржах и американских штурмовых лодках. Такие прощупывания заканчиваются тем, что опять погибли десятки человек», – подытожил эксперт.
По данным Минобороны, ударами армейской авиации ВКС России, ракетных войск и артиллерии в бухте Каховского водохранилища рядом с поселком Осокоровка Херсонской области было уничтожено более 50 украинских военнослужащих, пять быстроходных катеров, две баржи, пять танков и четыре боевые машины пехоты.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Германии разразился скандал из-за слов чиновника о поставках оружия Украине
Глава комитета Бундестага Штрак-Циммерман раскритиковала заявления чиновника Шмидта о поставках танков на Украину
|
|
Сравнения главы ведомства федерального канцлера ФРГ Вольфганга Шмидта поставок оружия Киеву с выпуском ракет «Фау-2» в Третьем рейхе вызвало недовольство члена комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
Глава ведомства федерального канцлера ФРГ Вольфганг Шмидт сравнил призывы поставлять Киеву танки Leopard 2 с надеждами, которые возлагались в нацистской Германии на первую в мире баллистическую ракету дальнего действия «Фау-2», которую пропаганда называла «вундерваффе» – чудо-оружием, передает РИА «Новости».
Шмидт отметил, что иногда у него возникает искушение назвать это немецким синдромом «Фау-2». Он считает, что никакого «чудо-оружия», которое вмиг прекратило бы конфликт на Украине, не существует.
Слова Шмидта вызвали гнев председателя комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
«Я коллегиально предлагаю Вольфгангу Шмидту немного углубить его познания в оружии. Тогда бы он быстро осознал, что сравнение с нацистским оружием не только совершенно неуместно, но и попросту неправильно», – заявила Штрак-Циммерман (СвДП) агентству DPA.
Ранее Штрак-Циммерманн в рамках поездки в Киев призвала к поставкам танков и боевых машин пехоты Украине, чтобы та пережила зиму.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Жертвами теракта на полигоне в Белгородской области стали 11 человек
|
|
В результате теракта, совершенного на полигоне в Белгородской области, погибли 11 человек, 15 человек пострадали; террористы уничтожены, сообщили в Минобороны России.
Минобороны сообщило, что граждане «одной из стран СНГ» устроили теракт на полигоне Западного военного округа – террористы открыли огонь из стрелкового оружия по подразделению. Нападение произошло во время занятия по огневой подготовке с «лицами, изъявившими желание участвовать в спецоперации».
Сообщается, что «11 человек получили смертельные ранения», 15 были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. В результате ответного огня были уничтожены оба террориста, передает ТАСС.
Напомним, в результате украинского теракта на Крымском мосту погибли четыре человека. Кроме того, силами ФСБ удалось предотвратить теракты в Московском регионе и Брянске. Ветеран «Альфы» Алексей Филатов указывал, что украинские террористы ведут полноценную диверсионную работу.
Сын фигуранта дела о теракте на Крымском мосту пожаловался на «подставу»
Сын фигуранта дела о теракте на Крымском мосту Максим Соломко назвал ситуацию с отцом подставой и бредятиной
|
|
Максим Соломко считает, что ситуация, в которой оказался его отец Роман Соломко – фигурант дела о теракте на Крымском мосту – является «подставой».
Максим Соломко объяснил, по какой причине его отец, житель Херсона, ездил в Грузию. По версии Соломко, поездка нужна была, чтобы оплатить услуги таможенного брокера и задекларировать груз, передает РИА «Новости».
«Он должен был там оставить деньги, мы оставили официально свои документы от фирм… Мы все официально подали, мы официально себе на фирму все это везли… Это же подстава! У меня просто слов нет от всей этой ситуации», – сказал Максим Соломко, также сообщив, что его отец «уехал в Крым числа 8–9-го». По его словам, «мало кто верит, что он замешан», это «такая бредятина».
В коттедже Романа Соломко сейчас делают ремонт. Коттедж расположен недалеко от пятиэтажки, где находится квартира, принадлежащая его жене Ирине. Прораб сообщил, что последний раз видел хозяина дома 10 октября: «Он ездит капельницы себе ставить в больнице, он утром в понедельник поехал себе капельницу ставить. Не знаю, что за болезнь у него, я в это не лезу». После прораб общался на тему ремонта с женой Соломко.
«Максимум, что я знаю, что он ездил в Крым договаривался, чтобы привезти отсюда зерно туда, оттуда товар сюда… Они туда зерно отвезли, поменялись на товар, товар сюда привезли… Пиво (возили из Крыма), сухарики, чипсы. Сейчас должны косить подсолнух, чтобы семечки на Крым везти», – рассказал прораб.
Некоторые соседи назвали Романа Соломко приветливым и занятым, его часто видели, когда он говорил по телефону. Один из соседей подчеркнул, что Романа Соломко – «фермер, бизнесмен, постоянно в разъездах, фермер же дома не сидит». По словам жены соседа, Соломко был не очень общительным с ними, а после того как случился конфликт по вопросу размежевания участка, когда Соломко построил гараж на участке, общение прекратилось.
Жена Соломко – начальник в объединении совладельцев многоквартирного дома. Житель пятиэтажки, где находится ее квартира, сообщил, что «она то в коттедже, то в квартире, ее все знают». «Вообще, у нас дом, где живут глухонемые в основном», – сказал он.
Напомним, в ФСБ России сообщили, что теракт организовал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Задержаны восемь соучастников подготовки теракта. Взрывное устройство спрятали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на паллетах. В августе груз из Одессы прибыл в болгарский Русе, затем его направили в Грузию, потом – в Армению. Для переправки груза были привлечены граждане Украины Михаил Цюркало, Денис Ковач, Роман Соломко, граждане Грузии Сандро Иносаридзе, брокер по имени Леван и гражданин Армении Терчанян Артур.
ВС России отразили все попытки прорыва ВСУ в Херсонской области
Врио замгубернатора Херсонской области Стремоусов заявил о провале наступления ВСУ
|
|
Вооруженные силы Украины полностью провалили наступление в Херсонской области, российские военные отразили попытки прорыва ВСУ, сообщил врио заместителя губернатора региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов сообщил в своем Telegram-канале, что наступления укронцистов в Херсонской области завершились провалом, российская армия полностью отразила попытку прорыва на Бериславском направлении.
По словам Стремоусова, около пяти утра ВСУ открыли массированной огонь из ствольной артиллерии и РСЗО, под прикрытием огня около 30 танков и БМП пошли в наступление.
Мобильные группы ВСУ на бронеавтомобилях и внедорожниках попытались прорваться между опорными пунктами и перерезать дорогу Дудчаны – Меловое, в этом время по наступающим бронегруппам нацистов и наемников начала работать артиллерия и минометы. Вертолеты армейской авиации уничтожили управляемыми ракетами несколько единиц техники, рассказал Стремоусов.
Ранее российские войска отбили в субботу все попытки наступления Вооруженных сил Украины на николаево-криворожском направлении, удалось уничтожить более 120 украинских солдат.
Военный эксперт Василий Дандыкин проанализировал попытки наступления ВСУ на нескольких направлениях одновременно.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Китай призвал своих граждан покинуть Украину
|
|
Китайским гражданам, которые находятся на Украине, нужно повысить меры предосторожности и эвакуироваться, заявили МИД Китая и китайское посольство на Украине.
Такая рекомендация дана в связи с напряженной ситуацией в сфере безопасности на Украине. Посольство обещало помочь в организации эвакуации людей, нуждающихся в этом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Global Times.
Украинский блогер и политик Анатолий Шарий, комментируя данную информацию, заявил в Telegram, что «колоссальные перегруппировки и сосредоточения новых сил вкупе с запущенным Россией новым военным спутником говорят об одном» – в ближайшие две недели «будет то, что впоследствии в учебниках истории назовут «переломом в войне 2022 года».
Напомним, в начале недели Россия обрушила на Украину несколько волн ракетных ударов. Удары наносились преимущественно по объектам энергетической инфраструктуры. В последующие дни российские войска продолжили наносить ракетные удары по Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Fox News: США исчерпали запасы оружия для Украины
Fox News: У США заканчиваются запасы мощностей для выделения помощи Украине
США близки к исчерпанию возможностей военной помощи Украине, растут опасения по поводу возможной конфронтации с Россией, сообщает Fox News.
По данным Fox News, США намерена замедлить поставки современных вооружений Киеву, а именно РСЗО HIMARS, противотанковых ракет Javelin, зенитных ракетных комплексов Stinger и гаубиц M-777.
Источник телеканала в конгрессе рассказал, что американские власти пошли на такой шаг из-за выросших в разы рисков эскалации конфликта с Россией, но пока могут оказывать военную помощь Украине. Собеседник также отметил, что США уже близки к исчерпанию мощностей, которые могут предоставить, передает «Газета.Ru».
Напомним, что США уже предоставили Украине военной помощи на 18,2 млрд долларов с января 2021 года.
Ранее Пентагон выделил Украине новый пакет военной помощи, куда входит более 200 бронированных внедорожников Humvee, высокоточные боеприпасы, в том числе для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, противотанковые системы, 23 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Киеве признали участие НАТО в конфликте на Украине
Украинский вице-премьер Стефанишина заявила, что НАТО фактически вовлечена в конфликт на Украине
Спецоперация на Украине дает России опыт борьбы фактически с армией НАТО, которая уже была обучена в соответствии со стандартами альянса, заявила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина.
В интервью изданию Newsweek Стефанишина отметила, что чем больше нерешительности демонстрирует демократический мир, тем сильнее становится Российская Федерация.
По ее словам, спецоперация на Украине дает России опыт борьбы фактически с армией НАТО, которая обучена в соответствии со стандартами альянса и оснащена новейшей техникой. В связи с этим она призвала западных политиков не быть близорукими, потому что российские войска таким образом накапливают информацию и данные, передает РИА «Новости».
Также Стефанишина подчеркнула, что Украина откажется от мира, если Россия будет представлять военную угрозу.
Газета ВЗГЛЯД писала, что НАТО начинает на Украине войну на истощение.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Гладков выразил соболезнования семьям жертв теракта в Белгородской области
Всем пострадавшим в результате теракта, совершенного на полигоне в Белгородской области, оказывается помощь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Гладков сообщил в Telegram, что на территории одной из воинских частей совершен теракт, в результате которого погибли и ранены «многие военнослужащие». Он заверил, что у региона есть лекарства, врачи и «все необходимое» для помощи пострадавшим.
Губернатор выразил соболезнования семьям погибших. «Мы с вами. Все, что зависит от нас, мы поможем тем, кто сейчас находится в наших больницах», – сказал он. По словам Гладкова, жителей Белгородской области среди раненых и погибших нет.
Напомним, в результате теракта погибли 11 человек, 15 человек пострадали. Террористы, как сообщило Минобороны – граждане «одной из стран СНГ». Они открыли огонь из стрелкового оружия, когда проходило занятие по огневой подготовке с добровольцами. В результате ответного огня были уничтожены оба террориста.
Маск заявил о продолжении финансирования Starlink на Украине
Основатель Tesla Маск заявил, что продолжит оплачивать спутниковую связь Starlink на Украине
Спутниковая компания Starlink будет бесплатно работать для нужд Украины, заявил миллиардер, основатель Tesla Илон Маск.
Маск написал в Twitter, что Starlink по-прежнему теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, но он продолжит «бесплатно финансировать украинское правительство», передает РИА «Новости».
По его словам, сумма, которую запрашивает Starlink для обеспечения значительного преимущества на поле боя, меньше стоимости одного нового спутника GPS.
Ранее в Литве призвали союзников оплатить Украине обслуживание Starlink.
Пентагон заявлял, что может найти партнеров, альтернативных Маску, для обеспечения военных Украины спутниковой связью.
Напомним, глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине и предложил это сделать Пентагону.
Миллиардер Маск пояснил, что лишь следует совету обматерившего его бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Маск устроил скандал вокруг интернета для ВСУ.
В «Азове» велели убивать на «Азовстали» желавших сдаться
Сержант «Азова» Швец сообщил о «зеленом свете» на казнь желавших сдаться на «Азовстали» украинских солдат
|
|
Находившиеся на «Азовстали» в Мариуполе украинские командиры приказали расстреливать солдат, которые хотели сдаться или сбежать, сообщили пленные из украинского националистического полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).
Сержант полка Михаил Швец рассказал: «Азовсталь»... если кто-то хочет там сбежать или сдаться, давали зеленый (свет), так сказать, на расстрел». По его совам, боец с позывным Дэнсон хотел бросить оружие и сбежать, так как был из Мариуполя. Швец сообщил, что Дэнсону пригрозили расстрелом. Солдат предупредили: «Если свалишь, то тебе пуля». Данную информацию подтвердил и старший сержант Виталий Катранич: «Командир мне сказал: «Кто будет выходить – их расстреливать как дезертиров», – передает РИА «Новости».
Боевики также сообщили, что убивали мирных жителей. Швец рассказал, что стрелял по мирному жителю во время перестрелки. По его версии, во время боя с российскими военными выбежал «гражданский с белой повязкой». «Я не увидел, что это гражданский, просто на рефлексе стрельнул в него один выстрел. На следственном комитете все признал», – сказал он.
Другой член «Азова» (запрещен в России) Ренат Алиев сообщил, что в начало апреля в Мариуполе «случайно в ходе боя» убил четверых гражданских из снайперской винтовки Драгунова. По его версии, он «заметил движение, но не распознал, противник это или нет», жертвами оказались гражданские.
Также пленные сообщили, что видели, как украинский танк обстреливал жилые дома и как украинский националист расстрелял в магазине пожилого человека. Кроме того, националист с позывным Фриц застрелил пленного россиянина, а в ответ на возмущение мирных жителей убил двоих из них.
В мае территорию комбината «Азовсталь» полностью взяли под контроль российские силы. Комбинат был полностью освобожден от боевиков нацформирования «Азов» (признано экстремистским и запрещено в России) и морпехов 36-й бригады вооруженных сил Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
The Times: На Западе готовятся бороться с паникой на случай ядерного удара России
The Times: Западные политики готовят меры по борьбе с паникой среди населения в случае ядерного удара РФ на Украине
|
|
Власти государств Запада подготавливают перечень мер противодействия панике среди населения и ажиотажной скупке продовольствия на случай возможного применения Россией ядерного оружия на Украине, сообщила британская газета The Times.
По данным издания, западные официальные лица занимаются предотвращением хаоса и паники среди населения в своих странах в случае, если Россия «взорвет ядерную бомбу на Украине».
Как уточняет The Times со ссылкой на высокпоставленного чиновника одной из западных стран, речь идет о предотвращении скупки продовольствия и предметов первой необходимости в магазинах и аптеках. Также средства будут направлены на распространение брошюр с инструкциями о том, что нужно делать в случае ядерного удара, передает ТАСС.
По словам источника, в его стране нынешнюю ситуацию «не считают ядерным кризисом, а применение ядерного оружия привело бы к «самым серьезным последствиям как для России, так и для всех остальных» государств мира.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша – главный инициатор применения ядерного оружия, она провоцирует США на агрессивные действия.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал паранойей слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля про «российский ядерный удар».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Белгороде после атаки ВСУ начался пожар на нефтебазе
Власти Белгородской области сообщили о пожаре на нефтебазе после атаки ВСУ
На нефтебазе в Белгороде начался пожар после обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района. Гладков сразу выехал на место происшествия.
Сейчас МЧС борется с огнем, отмечается отсуствие угрозы распространения огня, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что над Белгородом начала работать система противовоздушной обороны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский признал тяжелую ситуацию для ВСУ на артемовском направлении
Президент Украины Зеленский назвал очень тяжелой ситуацию на артемовском направлении
Очень тяжелая ситуация сохраняется в Донецкой и Луганской областях, особенно на артемовском направлении, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В своем видеобращении в Telegram-канале Зеленский заявил, что ВСУ держит позиции в Донецкой и Луганской областях, но там сохраняется очень тяжелая ситуация, особенно на бахмутском направлении (Бахмут – украинское название города Артемовска – прим. ВЗГЛЯД), передает ТАСС.
Ранее в ЛНР сообщили об отходе основных подразделений ВСУ из Артемовска.
Нанесен удар по украинскому Никополю
Глава Никопольской районной администрации Евтушенко сообщил об обстреле украинского города
По Никополю в Днепропетровской области Украины нанесен удар, сообщил глава Никопольской районной администрации Евгений Евтушенко.
Украинские СМИ сообщили об обстреле города и взрывах. Позднее Евтушенко подтвердил в Telegram обстрел, отметив, что масштаб разрушений выясняется, передает РИА «Новости».
В пятницу объекты критической инфраструктуры в центральных и западных областях Украины получили повреждения в результате новых ударов. В частности, удар наносился и по инфраструктуре в Никополе.