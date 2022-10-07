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Боррель решил просить лидеров ЕС поддержать военпомощь для Украины
Глава дипломатии ЕС Боррель решил попросить лидеров ЕС поддержать военпомощь и тренировочную миссию для Украины
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на саммите ЕС в Праге заявил, что попросит лидеров 27 стран сообщества поддержать оказание новой военной помощи Украине и создание тренировочной миссии для украинской армии.
Борель выразил надежду, что на следующем заседании министров иностранных дел 27 стран ЕС удастся запустить тренировочную миссию для украинской армии. Также он заявил, что попросит лидеров стран сообщества поддержать предложение о предоставлении нового транша (займ – прим. ВЗГЛЯД) для военной поддержки Украине, передает ТАСС.
ЕС официально опубликовал новый пакет санкций против России, которые вступают в силу 7 октября, следует из документа, опубликованного в Официальном журнале ЕС. Ранее сообщалось, что восьмой пакет санкций против России включает в себя потолок цен на нефть.
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ЕС утвердил введение потолка цен на российскую нефть
ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России
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Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, он включает в себя потолок цен на нефть, сообщили в Еврокомиссии.
В заявление указывается, что ЕС принял новый пакет санкций против России из-за «незаконной аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины», передает РИА «Новости».
Новый пакет санкций ЕС включает экономические меры и персональные ограничения против лиц, причастных к референдумам и оборонной промышленности.
Новые ограничения предполагают запрет на импорт ЕС на сумму 7 млрд евро. Включает готовую продукцию и полуфабрикаты из стали, машины и оборудования, пластмассы, транспортные средства.
Также вводится запрет на экспорт угля, включая коксующийся уголь, некоторые электронные компоненты, технические издания, используемые в авиационной отрасли.
Ранее сообщалось, что страны Евросоюза согласовали новый пакет антироссийских санкций. Уточнялось, что в очередной пакет санкций включено введение потолка цен на российскую нефть, а также внесены десятки россиян. Кроме того, новые санкции ЕС предполагают запрет на импорт продукции сталелитейной промышленности, древесной массы, бумаги и других товаров из России, а также запрет на предоставление ряда услуг российским компаниям.
Напомним, Wall Street Journal заявила, что Евросоюз, вероятно, утвердит предложенный странами G7 потолок цен на российскую нефть в два этапа. Сейчас идет подготовка законопроекта, необходимого для реализации этой меры, его отложат до полной готовности всех стран G7. При этом Financial Times сообщила о планах Саудовской Аравии и России объявить о серьезных сокращениях добычи нефти.
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Венгрия похвасталась ограничением потолка цен на российскую нефть
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о ограничении потолка цен на российскую нефть по требованию Будапешта
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Будапешт добился от ЕС того, что потолок цен на российскую нефть не распространят на трубопроводные поставки и заменяющие их в чрезвычайной ситуации морские, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Как сообщил Сийярто, Венгрия добилась этого в результате упорного ведения переговоров на совете постпредов стран ЕС. Кроме того, по его словам, по инициативе Венгрии из санкций исключили атомную энергетику, то есть строительство АЭС «Пакш», передает РИА «Новости».
«Ни один институт, важный с точки зрения сотрудничества в области ядерных исследований и разработок, также не был внесен в санкционный список», – сказал он, добавив, что Венгрия собирается и в дальнейшем защищать свою энергобезопасность, выступая против вредящих стране санкций.
Напомним, Wall Street Journal заявила, что Евросоюз, вероятно, утвердит предложенный странами G7 потолок цен на российскую нефть в два этапа. Сейчас идет подготовка законопроекта, необходимого для реализации этой меры, его отложат до полной готовности всех стран G7. При этом Financial Times сообщила о планах Саудовской Аравии и России объявить о серьезных сокращениях добычи нефти.
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Зеленский пригрозил ЕC прекращением поставок электроэнергии с Украины
Президент Украины Зеленский заявил о возможном прекращении поставки электроэнергии в Европу
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Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что страна в ближайшее время может прекратить поставки электроэнергии в Европу.
«Мы говорим постоянно про риск таких отключений. Это могут быть дни, недели», – передает ТАСС сообщение украинского лидера.
По словам Зеленского, Украина поставляет Европе дешевую электроэнергию, однако «в какой-то момент» прекратит это, чтобы пройти зимний период из-за недостаточного объема энергии для отопления домов в стране.
Зеленский 16 марта сообщил о завершении объединения украинской и европейской энергосистем, а 29 апреля заявил, что хочет получать из Европы недостающие объемы газа, предоставляя взамен электроэнергию.
Ранее глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что в следующем отопительном сезоне планируется полный отказ от газа в пользу биомассы и мусора, которые будут использовать для централизованного отопления.
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В ЕС решили ввести «коридор цен» на газ
Страны ЕС подготовили предложение к ЕК о создании «динамического коридора цен» на газ
Ряд стран Европы подготовили предложение к Еврокомиссии о создании «динамического коридора цен» на газ, чтобы бороться с инфляцией, следует из сообщения СМИ.
Коридор планируют применять во всех оптовых транзакциях «без привязки к конкретным юрисдикциям и определенным способам использования природного газа», сообщает Reuters со ссылкой на проект документа, передает РБК.
Подчеркивается необходимость сделать его гибким, а верхнюю границу – высокой, чтобы не вызвать дефицит поставок. Также авторы проекта просят разрешить закупать газ по цене выше установленной, если это необходимо для привлечения поставок.
Предложение обсудят на встрече в Праге в пятницу, 7 октября.
Ранее в Еврокомиссии сообщили, что Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, он включает в себя потолок цен на нефть.
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Wall Street Journal: ЕС установит потолок цен на российскую нефть в два этапа
Евросоюз, вероятно, утвердит предложенный странами G7 потолок цен на российскую нефть в два этапа, сообщают СМИ со ссылкой на дипломатов и официальных лиц.
Отмечается, что страны ЕС близки к согласованию двухэтапного подхода к потолку цен на российскую нефть. Сейчас идет подготовка законопроекта, необходимого для реализации этой меры, его отложат до полной готовности всех стран G7, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Wall Street Journal.
В конце сентября сообщалось, что Еврокомиссия под давлением многих стран Евросоюза выступила с новыми инициативами по возможному ограничению цен на газ в Европе, предложив, в частности, установить потолок цен на российское голубое топливо.
Ранее сообщалось, что страны Группы семи (G7) разрабатывают меры для введения потолка цен на нефть из России, заявил заместитель министра финансов США Адевале Адейемо в ходе мероприятия.
Премьер Венгрии: Европа медленно «истекает кровью» из-за санкций
Премьер Венгрии Орбан призвал страны ЕС пересмотреть санкционную политику, поскольку Европа «медленно истекает кровью»
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал входящие в Евросоюз страны пересмотреть ошибочную санкционную политику, поскольку Европа «медленно истекает кровью».
Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что санкции не оправдали возложенных на них надежд. Он пояснил, что Европа «медленно истекает кровью», а Россия тем временем неплохо зарабатывает. Орбан призвал менять ошибочную санкционную политику Брюсселя, передает РИА «Новости».
В видеообращении, сделанном в ходе состоявшегося в четверг в Праге неформального саммита ЕС с участием глав входящих в Евросоюз государств и не входящих в союз европейских стран, Орбан отметил, что на встрече обсуждаются тяжелые вопросы: будет ли в ближайшие месяцы у европейских стран газ и электричество.
Он также сообщил, что Венгрия ранее отвоевала себе освобождение от нефтяного эмбарго и санкций, Будапешту также удалось добиться, чтобы новые санкции не распространялись ни на ядерную энергию Венгрии, ни на поставки газа в Венгрию, однако рестрикции «до небес» подняли цены на энергоносители, которые теперь почти невозможно оплатить.
Накануне Евросоюз официально ввел восьмой пакет санкций против России, который включает потолок цен на нефть и запрет на техобслуживание и страховку судов третьих стран, перевозящих российскую нефть с ценой, выше установленной. Кроме того, стало известно, что страны Европы предложили ЕК создать «динамический коридор цен» на газ.
Вице-премьер России Александр Новак предупредил, что введение потолка стоимости нефти может привести к временному снижению ее добычи в России. Он также подчеркнул, что Москва не намерена поставлять нефть в страны, вводящие ограничения на стоимость нефти.
В свою очередь зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что санкции Запада стремительно разрушили архитектуру мировой торговли, при этом «порвать в клочья» экономику России у Запада в очередной раз не получилось, экономика РФ демонстрирует весьма приличную жизнеспособность, у России есть все возможности для развития.
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ЕС согласовал санкции против России
Politico сообщила, что страны ЕС согласовали новый пакет санкций против России
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Странами ЕС достигнуто соглашение о новом пакете санкций против России, включая потолок цен на российскую нефть, сообщили европейские дипломаты.
Представители государств ЕС достигли рамочного соглашения по восьмому пакету санкций. В среду ожидается утверждение окончательной версии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Мальте, Греции и Кипру, чьи танкеры перевозят большую часть российской нефти, предоставлены некоторые уступки, передает ТАСС.
Издание пишет, что новый пакет включает санкции против сталелитейной промышленности России и запрещает гражданам ЕС занимать руководящие должности в российских государственных предприятиях.
Напомним, Wall Street Journal заявила, что Евросоюз, вероятно, утвердит предложенный странами G7 потолок цен на российскую нефть в два этапа. Сейчас идет подготовка законопроекта, необходимого для реализации этой меры, его отложат до полной готовности всех стран G7. При этом Financial Times сообщила о планах Саудовской Аравии и России объявить о серьезных сокращениях добычи нефти.
Еврокомиссар усомнилась в данных о замороженных российских активах
Еврокомиссар Макгиннесс сомневается в точности заявлений ЕК о сумме замороженных российских активов
У Еврокомиссии нет точных сведений об объемах замороженных ЕС российских активов, сообщения ЕК не содержат всех данных, заявила еврокомиссар Мейрид Макгиннесс.
Макгиннесс отвечает за финансовые услуги, финансовую стабильность и рынки капитала. Она сообщила, что озвученные данные, по ее «личному мнению», не являются полными. «Я хочу получить их», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Как заявила Макгиннесс, европейские государства успешно применяют санкции против России, но ряду стран требуется улучшить отчетность о том, сколько активов было заморожено.
Напомним, западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов. Кроме того, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ на Западе воровством.
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Немцы не согласились с результатами опроса о вступлении Украины в ЕС
Читатели немецкой газеты Die Welt не согласились с результатами опроса о вступлении Украины в ЕС
Читатели немецкой газеты Die Welt прокомментировали результаты опроса международного Фонда Bertelsmann о вступлении Украины в ЕС.
По данным издания, вступление Украины в ЕС якобы поддерживает большинство европейцев. В Польше «за» высказались 84%, а в Германии и Франции – 60%, передает РИА «Новости».
«Украина даже близко не соответствует критериям вступления. ЕС вызывает к себе еще меньше доверия, чем уже сейчас», – отметил Lutz G.
«Странно, меня никто не спрашивал, и люди, с которыми я общаюсь, категорически против вступления Украины в ЕС», – написал Frank W.
Еще один читатель под ником Ute R заявил, что уже давно не верит опросам Фонда Bertelsmann. Кто-то предложил поставить вопрос иначе – какую часть дохода европейцы готовы отдать Украине.
Ранее Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. В Кремле заявили, что будут относиться к этому вопросу с повышенным вниманием.
Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.
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Боррель назвал условия для дипломатического решения ситуации на Украине
Глава дипломатии ЕС Боррель заявил о готовности к дипломатическому решению по Украине, если позволят обстоятельства
Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС планирует в середине октября запустить миссию по подготовке украинских военных, но при этом заверил о готовности ЕС добиваться дипломатического решения конфликта на Украине, если «позволят обстоятельства».
«В то же время мы по-прежнему готовы добиваться дипломатического решения, если обстоятельства позволят сделать это конструктивно», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Борреля.
Он добавил, что 17 октября появится возможность формально запустить тренировочную миссию для ВС Украины.
Ранее Боррель заявил, что конфликт на Украине переходит в опасную фазу из-за якобы растущей угрозы применения ядерного оружия на фоне «перехода в наступление украинских вооруженных формирований».
В Европе назвали сроки перехода на универсальную зарядку для электронных устройств
Европейский парламент (ЕП) одобрил предложение по введению единых зарядных портов для электронных устройств в Европейском союзе к 2024 году, говорится в пресс-релизе Европарламента.
По заявлению Европарламента, к концу 2024 года все мобильные телефоны, планшеты, фото- и видеокамеры, продаваемые в ЕС, должны быть оснащены зарядным портом USB Type-C, его же называют USB-C. С весны 2026 года данное обязательство будет распространяться на ноутбуки, передает ТАСС.
Отмечается, что потребителям теперь не понадобится приобретать новое зарядное устройство каждый раз при покупке электронного девайса, поскольку можно будет использовать универсальную зарядку. В связи с ростом популярности беспроводной зарядки Европейская комиссия (ЕК) должна еще согласовать «требования функциональной совместимости к концу 2024 года во избежание негативного воздействия на потребителей и окружающую среду».
Однако данное предложение нуждается еще в окончательном одобрении всех стран-членов Евросоюза.
Напомним, в 2011 году универсальная зарядка для мобильных телефонов была создана в рамках европейской программы «Цифровая Европа», в которой участвуют 14 компаний-производителей продукции мобильной связи.
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ЕС официально опубликовал новый пакет санкций против России
В персональные санкции ЕС попали музыканты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов
Европейский союз официально опубликовал новый пакет санкций против России, они вступают в силу 7 октября, следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС.
«Настоящий регламент вступает в силу на следующий день после его публикации в официальном журнале Европейского союза», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Всего в нем 30 физических и семь юридических лиц. Среди них – философ Александр Дугин, глава ЦИК Элла Памфилова, артисты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев, Олег Газманов, «Гознак», корпорация «Иркут», Московский машиностроительный завод «Авангард», завод им. Дегтярёва, МКБ «Факел».
Ранее сообщалось, что восьмой пакет санкций против России включает в себя потолок цен на нефть. В заявление указывается, что ЕС принял новый пакет санкций против России из-за «незаконной аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины».
ЕС утвердил запрет россиянам на владение криптокошельками
Европейский союз утвердил новые ограничения в отношении российских граждан, теперь россиянам запрещено владеть криптовалютными кошельками в ЕС.
«Существующие запреты на криптовалюты были ужесточены путем запрета всех кошельков, учетных записей или услуг хранения криптовалют, вне зависимости от суммы средств на кошельке», – цитирует документ ЕС РБК.
Сооснователь криптовалютной платформы Encry Foundation Роман Некрасов в беседе с Forbes пояснил, что запрет затронет те площадки, чьи штаб-квартиры зарегистрированы в ЕС. Это коснется в том числе LocalBitcoins, зарегистрированной в Финляндии, вероятнее всего, компания прекратит работать с россиянами, у которых нет вида на жительство или документа о постоянном месте жительства в европейской стране.
Отмечается, что после ухода Visa и Mastercard из России и отключения части банков от SWIFT покупка криптовалют стала одним из популярных способов вывода валюты за границу.
В марте объем торгов в паре рубль-USDT, согласно данным The Block, превышал 30 млн в долларовом эквиваленте, до этого он фиксировался в районе 5 млн и меньше.
Российские граждане активно использовали криптобиржу Binance и ее peer-to-peer сервис, позволяющий соединять между собой продавцов и покупателей цифровых активов напрямую.
Напомним, Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, он включает в себя потолок цен на нефть.
Новые санкции включают экономические меры и персональные ограничения против лиц, причастных к референдумам и оборонной промышленности. Они предполагают запрет на импорт ЕС на сумму 7 млрд евро.
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Новак: Россия ответит на введение потолка цен на нефть
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия ответит на введение потолка цен на нефть
Россия выработает действия по ситуации с введением Евросоюзом потолка цен на нефть после того, как увидит официальный документ, сообщил вице-премьер России Александр Новак.
По его словам, бумагу необходимо юридически оценить, прежде чем начать вырабатывать конкретные действия, передает ТАСС.
Напомним, Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, он включает в себя потолок цен на нефть.
Новые санкции включают экономические меры и персональные ограничения против лиц, причастных к референдумам и оборонной промышленности. Они предполагают запрет на импорт ЕС на сумму 7 млрд евро.
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Глава ЕК заявила о снижении доли российского газа в импорте ЕС до 7,5%
Глава ЕК фон дер Ляйен заявила о снижении доли российского газа в импорте ЕС до 7,5%
Доля российского газа в общем объеме европейского импорта снизилась до 7,5%, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента.
По ее словам, до начала спецоперации доля РФ составляла 41%, а сейчас этот показатель составляет 7,5%. При этом она выступила за совместные закупки газа странами Евросоюза в следующем сезоне для предотвращения роста цен из-за конкуренции и призвала найти коридор цен, который бы позволил избегать резких колебаний цен на рынке, передает Прайм.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, что подконтрольное США Международное энергетическое агентство учит ЕС, что надо делать при обнулении поставок российского трубопроводного газа. Совет один и очень простой – снижать потребление. О том, какие катастрофические последствия за этим стоят для европейцев и их жизни не только этой зимой, а на годы вперед, МЭА молчит.
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