|
|
МИД рассказал об угрозах европейской безопасности из-за военной помощи ЕС Украине
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Евросоюз не задумывается о последствиях оказания военной помощи Киеву, Брюссель настроен на затягивание конфликта и тем самым ставит под угрозу безопасность на всем континенте, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.
По его словам, отдельные страны-члены Евросоюза уже занимаются подготовкой ВСУ, об этом открыто заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи министров обороны стран-членов ЕС в Праге 30 августа, где обсуждались перспективы создания тренировочной миссии Евросоюза. Видимо, в ЕС в дополнение к осуществляемым поставкам оружия и военной техники Киеву, «стремятся упорядочить военную деятельность ЕСовских стран на Украине под своим началом», добавил Руденко, комментируя создание такой миссии.
«Делают это, не задумываясь о последствиях. Боррель продолжает выступать с воинствующими заявлениями, которые не имеют ничего общего с дипломатией. Это свидетельствует о том, что в ЕС не хотят инвестировать в мир на Украине и сохраняют линию на затягивание конфликта. Для этого реализуется сценарий превращения Украины в очаг постоянной напряженности и нестабильности у российских границ», – передает РИА «Новости» слова Руденко.
«Все это весьма опасно. Из поставляемого Киеву оружия убивают мирных граждан, женщин и детей. В результате обстрелов разрушается гражданская инфраструктура. Удары наносятся и по критическим объектам, в том числе по Запорожской АЭС. Под угрозой безопасность всего европейского континента», – отметил замглавы МИД России.
Ранее Минобороны России сообщало, что ВСУ, несмотря на присутствие представителей МАГАТЭ, продолжают провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы.
В понедельник глава администрации Энергодара Александр Волга заявил: у него есть информация, что украинская армия готовит дополнительные провокации в отношении Запорожской АЭС.
Первых сдавшихся союзным силам украинских военных отпустили в Харьковской области
|
|
Первым украинским военнослужащим в Харьковской области, которые отказались принимать участие в боевых действиях и сдались союзным силам, разрешили вернуться к своим семьям, сообщают СМИ.
Задержанных отпускают при условии, что они проживают на освобожденных территориях и не успели принять участие в боевых действиях после 24 февраля, а также не замешаны в военных преступлениях киевского режима, сообщает РИА «Новости».
В первую партию тех, кто вернулся в свои дома, попали три украинских контрактника.
Все бывшие военнослужащие, которые прошли проверку, должны будут отмечаться в органах власти на освобожденных территориях, им временно запрещено покидать пределы региона.
Напомним, глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что США считают нелегитимным трибунал в Мариуполе, который ожидает украинских военных преступников. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что первый трибунал в Донецкой народной республике состоится, скорее всего, в Мариуполе, он будет организован до конца лета.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт: Битву ВСУ за Херсон стоит переименовать в «бессмысленную бойню»
|
|
«Битву за Херсон ВСУ начинали с десяти направлений ударов, но спустя неделю активные военные действия ведутся только на двух из них. И те без особых успехов для противника», – сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее власти Херсона заявили, что контрнаступление ВСУ потерпело крах.
«За неделю боевых действий на Херсонском направлении ВС Украины потеряли убитыми и ранеными как минимум две механизированные бригады, суммарные потери бронетехники превышают 300 единиц. Такие объемы невозможно восполнить поставками с Запада ни в течение месяца, ни даже до конца года. У партнеров Украины просто нет техники, которую можно было бы передать в ВСУ в таком количестве», – рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.
«Учитывая такие потери численного состава и техники ВС Украины, битву за Херсон можно переименовывать в «бессмысленную бойню», – подчеркнул собеседник.
«Относительно ситуации по участкам боевых действий, стоит отметить, что силами ВСУ сперва предпринималась попытка наступления одновременно по десяти направлениям, от самых южных оконечностей Буга, то есть от Николаева, и заканчивая районом Высокополья. Сейчас активные действия с перспективами для вооруженных сил противника продолжаются только в двух основных местах», – отметил эксперт.
«На андреевском участке в районе Сухого Ставка наблюдается наибольшее продвижение противника. В пятницу ВСУ даже удалость выйти к Карломарксовскому (Счастливое). Но противник был отброшен оттуда, и сегодня он успешно контролирует разве что Сухой Ставок, по которому постоянно наносятся артиллерийские удары, кроме того, периодически возникают бои за населенный пункт Костромка», – рассказал он.
«Противник успешно перебрасывает подкрепление в этот район. Вместе с тем количество подкрепления уменьшается, за последние сутки перебрасывался только личный состав, без бронетехники», – добавил собеседник.
Онуфриенко также подробно рассказал о ситуации в населенном пункте Сухой Ставок. «На сегодняшний день там нет мирного населения, ранее в нем жили 117 человек, но они ушли еще до начала наступления. Остались только вооруженные силы противника. Вчера мы нанесли удары истребителями-бомбардировщиками по ним. Действительно, как писали Telegram-каналы, можно сказать, что этот поселок теперь превратился в одно большое кладбище», – отметил он.
«Нужно понимать, что поселок представляет из себя всего пару улиц, растянувшихся на 800 метров. Теперь ни улиц, ни домов там нет, украинская армия, по сути, теперь находится в чистом поле», – подчеркнул эксперт.
«На севере, под Высокопольем и Ольгино, сейчас идут упорные бои. Противник смог занять часть Высокополья и даже продемонстрировал фотографию с водружением флага. Однако там нет продвижения за пределы этого участка», – отметил Онуфриенко.
Эксперт также рассказал о ситуации с мостами в Херсонской области. «Появились спутниковые фотографии моста в Каховке, судя по которым он перебит как минимум в двух местах. Антоновский мост в Херсоне не перебит, но по нему было нанесено огромное количество ударов, движения сейчас нет. Вместе с тем российские военные и в районе Новой Каховки, и в Херсоне навели понтонные переправы для непрерывного снабжения наших группировок», – заключил он.
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что контрнаступление украинских войск на Херсон потерпело крах. Кроме того, он пообещал, что «совсем скоро буду повторять это уже из освобожденного от нацистов Николаева». По его словам, «есть информация, что уже около 3 тыс. погибших со стороны украинской армии».
«Херсон был, есть и будет русским городом <...> Кто бы что ни говорил, никаких нацистов в Херсоне не будет. Все операции и контрнаступления потерпели крах. Уже совсем скоро я буду повторять это уже из освобожденного от нацистов Николаева», – написал Стремоусов в Telegram-канале.
Напомним, вооруженные силы Украины с вечера 28 августа обстреливают несколько населенных пунктов Херсонской области. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома.
В украинских СМИ стали появляться сообщения о якобы наступлении на этом направлении. По словам американских и украинских источников, Киев изначально планировал более широкое контрнаступление, но в последние недели сократил его масштабы в районе Херсона.
30 августа официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в результате разгрома проведенного по личному указанию Зеленского наступления украинских войск на Николаево-Криворожском и других направлениях противник за сутки потерял 48 танков, 46 боевых машин пехоты, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 военнослужащих.
В понедельник стало известно, что ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам украинских войск. Всего за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном операционном направлении противник потерял 11 танков, 7 боевых машин пехоты и 8 других бронированных машин, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 220 военнослужащих.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Хакер заявила о получении документов о продаже ВСУ оружия из Казахстана
Участница украинской хакерской группы «Берегини» рассказала, что им удалось получить документы, в которых говорится о продаже ВСУ советского оружия Казахстана.
«Нам удалось получить документы, которые подтверждали продажу для ВСУ советского оружия Казахстана», – передает ее слова RT.
Она добавила, что хакеры опубликовали эти документы. «Надеемся, что это помогло казахскому правительству принять правильное решение о прекращении поставок», – сказала женщина.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, кто заработал на поставках оружия Украине.
Австралийский художник решил уничтожить пацифистский мурал по требованию Украины
Австралийский художник закрасит свой мурал, призывающий к миру, на одной из городских улиц Мельбурна по требованию посла Украины Василия Мирошниченко.
Мурал с изображением солдат российской и украинской армий, дружески обнимающих друг друга, появился в Мельбурне 3 сентября. Как сообщил его автор Питер Ситон, картина, которая «призывала к мирным переговорам как способу избежать ядерной катастрофы», будет закрашена, а сам он «приносит глубокие извинения украинскому народу». Позднее появился видеоролик, в котором рисунок исчезает, стираемый ядерным взрывом, а затем на его месте возникает изображение планеты Земля и ее также уничтожает атомная катастрофа, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «9-ньюс».
Ранее рисунок австралийского художника вызвал негодование украинского посла, который назвал его «крайне оскорбительным для всех украинцев» и выразил разочарование в связи с тем, что мурал «появился без консультации с украинской общиной». По словам дипломата, изображение «должно быть немедленно уничтожено».
В посольстве России в Австралии отметили, что критика в адрес Ситона не удивляет, ведь его рисунок «не отражает концепцию борьбы с Россией до последнего украинца». «[Это] новая норма свободы художественного самовыражения в Австралии: проконсультируйтесь с посольством Украины, прежде чем начинать рисовать», – указано в сообщении посольства.
Ранее посол Украины при Святом престоле Андрей Юраш позволил себе очередную критику в адрес Папы Римского Франциска, назвав «разочаровывающими» его сочувствия «невинным жертвам» ситуации на Украине, среди которых назвал погибшую российскую журналистку Дарью Дугину.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт: Украинский посол извинился перед казахами, а не перед русскими
|
|
«Именно на казахской территории прозвучал призыв против русских, которых, кстати, очень много проживает и в самом Казахстане. По этой логике Врублевский счел, что он поставил в неудобное положение именно Нур-Султан», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее казахский МИД сообщил о получении извинений от украинского посла в Казахстане Петра Врублевского за его русофобский выпад.
«Москва ранее выразила свое возмущение Нур-Султану, поскольку свое заявление Врублевский сделал именно на территории республики. В этом смысле именно Казахстан оказался ответственен за это, – считает политолог Владимир Корнилов. – Как известно, после полученной из Москвы ноты Врублевский был вызван на ковер в МИД Казахстана, где от него потребовали объяснений. Тогда Врублевский и выразил сожаление по поводу своих слов, оправдываясь тем, что те вырвались у него в эмоциональном порыве. То есть, попросив прощения, украинский посол просто выполнил свой долг перед казахами – ну так, как он его понимает».
Корнилов надеется, что украинскому послу дали понять, что его дальнейшее присутствие в Казахстане не очень желательно, и именно этим можно объяснить официальное сообщение об отъезде посла «в отпуск». «Уверен, что Нур-Султан извинения посла не удовлетворили. Потому-то Врублевский сейчас и возвращается в Киев», – предполагает Корнилов.
При этом украинский МИД тоже не перед кем не извинялся за поведение своего дипломата, да и сам Врублевский не стал просить прощения публично, отметил политолог. «Дипломат не принес публичных извинений, так как это могли неправильно воспринять на родине. Ведь Врублевский лишь повторил то, что звучит с экранов украинских телеканалов. Не исключаю, что по возвращении домой он будет выступать с аналогичными призывами убивать русских, но уже будучи, так сказать, на нормальном эмоциональном фоне», – резюмировал политолог.
В понедельник украинский посол в Казахстане Петр Врублевский выразил сожаление МИДу страны за свои высказывания о русских, оправдав их «повышенным эмоциональным состоянием». Впрочем, известно об этом стало отнюдь не из уст самого посла, а от представителя казахского МИДа Айбека Смадиярова. «Мы пригласили украинского посла, довели до него наше недовольство его высказываниями. Он принес свои извинения», – цитирует Смадиярова ТАСС.
Напомним, что 22 августа представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале опубликовала видео, в котором Врублевский заявляет: чем больше погибнет русских сейчас, «тем меньше придется убивать нашим детям». По мнению Захаровой, высказывание доказывает террористическую и античеловеческую сущность киевского режима. Следственный комитет России пообещал дать оценку высказываниям Врублевского.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Песков: Путин поручит обеспечить трудовые гарантии желающим участвовать добровольцами в СВО
Президент России Владимир Путин поручит правительству обеспечить трудовые гарантии гражданам, желающим пойти добровольцами для участия в спецоперации на Украине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как сообщил журналистам Песков, по завершении программы в Петропавловске-Камчатском Путин встретился с одним из сотрудников регионального управления МЧС России, который обратился к президенту с личной просьбой. Он рассказал, что ранее обратился в военкомат по месту жительства и попросил записать его в добровольцы для участия в специальной военной операции, сообщает РИА «Новости».
«При этом он столкнулся с ситуацией, когда по закону ему не может быть представлен длительный отпуск и не может быть гарантировано возвращение к той должности, которую он занимал до участия в СВО. Владимир Путин пообещал этому сотруднику дать поручение, обратить внимание правительства на пробел в российском законодательстве, а также указать на то, что при возникновении подобных случаев законодательство РФ необходимо привести в соответствии с ситуацией де-факто», – сказал Песков.
Пресс-секретарь добавил, что эти поправки в законодательство в том числе должны обеспечить такие трудовые гарантии, как возможность длительного отпуска при сохранении текущей должности потенциального добровольца.
Ранее Путин подписал закон о присвоении статуса ветеранов боевых действий пограничникам, отражавшим вооруженное вторжение на территорию России в ходе специальной военной операции на Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Посол Украины в Казахстане извинился за высказывание о русских
|
|
Украинский посол в Казахстане Петр Врублевский принес извинения МИД страны за высказывания о русских, сообщил официальный представитель казахстанского ведомства Айбек Смадияров.
«Ситуацию на Украине вы знаете, на этом фоне такие заявления неприемлемы, поскольку дипломатия направлена на сближение. Как вы знаете, мы пригласили украинского посла, довели до него наше недовольство его высказываниями. Он принес свои извинения и сказал, что это было высказано на фоне повышенного эмоционального состояния [из-за ситуации на Украине]», – цитирует Смадиярова ТАСС.
Он добавил, что сейчас Врублевский находится в отпуске.
Ранее посол Украины в Казахстане Петр Врублевский заявил, что чем больше погибнет русских сейчас, «тем меньше придется убивать нашим детям». Следственный комитет России решил дать даст высказываниям Врублевского.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что высказывания Врублевского лишний раз «доказывают террористическую, античеловеческую сущность киевского режима».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В НАТО заявили о нехватке зимнего обмундирования для солдат ВСУ
|
|
По запросу Киева НАТО планирует доставить зимнее снаряжение для вооруженных сил Украины, в том числе форму, обувь и утепленные палатки, но не в полном объеме из-за дефицита этих материалов в самих странах альянса, сообщил немецкий Spiegel со ссылкой на представителей НАТО.
По данным журнала, в июле министр обороны Украины Алексей Резников обратился к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с просьбой предоставить зимнюю форму и утепленные палатки для 200 тыс. военных. В штаб-квартире НАТО подтвердили Spiegel, что альянс «находится в контакте со своими членами для сбора зимнего пакета для Украины», передает РИА «Новости».
Такие страны, как США, Канада, Швеция и Финляндия, уже обещали поставки. Таким образом, «можно будет удовлетворить почти 50% запроса, сделанного Украиной», сообщили Spiegel в альянсе. По информации издания, сбор экипировки идет «сложно», так как зимнее обмундирование в странах НАТО «зарезервировано в основном для национального использования», и сейчас оно пользуется большим спросом на рынке.
Германия также намерена помочь Киеву, при этом в бундесвере «постоянно возникали в прошлом сложности с тем, чтобы обеспечить собственных солдат на восточном фланге НАТО теплой зимней униформой», пишет Spiegel. В этой связи в вооруженных силах Германии «довольно критично» относятся к идее передачи зимнего обмундирования Киеву. Тем не менее, в Минобороны ФРГ сообщили, что намерены внести «важный вклад» в предоставление Киеву «зимнего снаряжения, такого как одежда, материалы для полевых лагерей и продукты питания», говорится в сообщении.
Во вторник сообщалось, что министры обороны стран Евросоюза рассмотрят возможность укрепления оборонно-промышленного комплекса и наращивания совместных закупок, поскольку резервы вооружений членов сообщества сокращаются.
Ранее эксперты рассказали о последствиях поддержки НАТО для Украины
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
МВД: Используемый предполагаемой убийцей Дугиной госномер автомобиля сняли с учета в Казахстане
Казахстанский государственный номер, который использовался на автомобиле предполагаемой убийцей Дарьи Дугиной Натальей Вовк, сняли с учета в республике в связи с утерей, сообщили в МВД страны.
«Регистрационный номер автомобиля был снят с учета в связи с утерей», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция». По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии, а затем перебравшаяся в Австрию.
ФСБ также опубликовала данные о том, что сообщником Натальи Вовк был гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович, 1978 года рождения, который прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул территорию России за день до совершения подрыва Дугиной.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин: Трагедия в Донбассе – результат деятельности неонацистов
Трагедия в Донбассе – результат деятельности неонацистского режима, все попытки решить вопрос мирным путем не увенчались успехом, заявил президент Владимир Путин.
«Та трагедия, которая сейчас происходит в Донбассе, – это результат деятельности националистического, неонацистского режима, который в 2014-м силой захватил власть, а затем развернул боевые действия в Донбассе. Дважды проводил крупные военные операции с использованием артиллерии, авиации, техники тяжелой и так далее. И вот это все происходит до сих пор», – передает РИА «Новости» слова Путина на встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край».
Он отметил, что долг России – оказать помощь жителям Донбасса.
«Наш долг – оказать помощь этим людям. И Россия это делает. Все наши попытки мирным способом эту проблему разрешить увенчались неудачей из-за позиций киевского режима», – сказал президент России.
Глава государства отметил храбрость российских военных, защищающих жителей Донбасса.
«Меня поражает мужество этих людей», – заявил Путин.
Путин признался, что прилетел на Камчатку после доклада Минобороны о ситуации в Донбассе.
«Сюда я прилетел как раз после очередного доклада руководства министерства обороны, что происходит (в Донбассе)», – сказал Путин.
Он отметил, что военные в Донбассе сражаются «очень мужественно, храбро и результативно».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Боррель признал, что в ЕС есть выступающие за сокращение помощи Киеву силы
В Евросоюзе существуют политические силы, выступающие за уменьшение помощи Украине, признал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Я отмечу, что это была межпарламентская встреча, не только парламент ЕС. Были все представители парламента и сената. Конечно, есть люди, у которых такая позиция (сторонники сокращения помощи Украине), но они в меньшинстве. И они могут выражать свое мнение», – цитирует Борреля ТАСС.
Он добавил, что правительства европейских стран «единогласно поддерживают» помощь Киеву.
Во вторник сообщалось, что министры обороны стран Евросоюза рассмотрят возможность укрепления оборонно-промышленного комплекса и наращивания совместных закупок, поскольку резервы вооружений членов сообщества сокращаются.
До этого эксперты рассказали о последствиях поддержки НАТО для Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
МАГАТЭ получила заявление Киева по поводу отключения питания Запорожской АЭС
МАГАТЭ получило от украинской стороны данные об отключении питания Запорожской АЭС, гендиректор агентства во вторник представит отчет о результатах работы миссии на АЭС, сообщает организация.
Как сообщает МАГАТЭ, Киев передал информацию об отключении резервной линии питания между ЗАЭС и ближайшей ТЭЦ. Сообщается, что она была «преднамеренно отключена с целью тушения пожара», но сама ЛЭП не повреждена, а «ЗАЭС продолжает получать необходимую для обеспечения безопасности электроэнергию от своего единственного работающего реактора».
Киев также заявил, что резервная линия питания, от которой АЭС была отключена на прошлой неделе, будет снова подключена. Сейчас работающий энергоблок вырабатывает электричество, необходимое для поддержания работы системы охлаждения и других элементов безопасности, передает ТАСС.
МАГАТЭ сообщило, что во вторник Гросси «обнародует отчет о ситуации с ядерной безопасностью, защитой и гарантиями по ситуации на Украине». В частностИ, будут представлены «выводы миссии». Кроме того, он «проинформирует Совет Безопасности ООН о миссии МАГАТЭ на АЭС».
Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не устроила работа миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. На ЗАЭС работали шесть специалистов МАГАТЭ в составе постоянной миссии, сейчас на станции остаются два наблюдателя.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Власти Энергодара заявили о новых обстрелах ЗАЭС
Украинские военные продолжили обстреливать Запорожскую атомную электростанцию, сообщили в администрации Энергодара.
«Каратели ВСУ возобновили хаотичный огонь по территории Запорожской АЭС. Военно-гражданская администрация города Энергодар сообщает о трех артиллерийских ударах с противоположного берега Днепра, зафиксированных внутри периметра станции», – цитирует сообщение администрации ТАСС.
Присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС не стало останавливающим фактором для ВСУ, добавили там.
Ранее Минобороны России сообщало, что ВСУ, несмотря на присутствие представителей МАГАТЭ, продолжают провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы.
В понедельник глава администрации Энергодара Александр Волга заявил: у него есть информация, что украинская армия готовит дополнительные провокации в отношении Запорожской АЭС.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны: Киевский режим продолжает провокации вокруг Запорожской АЭС
Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«4 сентября по территории АЭС украинские войска применили ударный беспилотный летательный аппарат. В результате действий российских средств радиоэлектронной борьбы украинский беспилотник потерял управление и упал в километре от территории Запорожской атомной станции», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В течение ночи зафиксировано два артиллерийских обстрела города Энергодара. Всего выпущено шесть артиллерийских снарядов из районов населенных пунктов Марганец и Никополь Днепропетровской области. Подразделения ВСУ подавлены ответным огнем российской артиллерии», – отметил Конашенков.
«Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме», – отчитались в Минобороны.
В понедельник глава администрации Энергодара Александр Волга заявил: у него есть информация, что украинская армия готовит дополнительные провокации в отношении Запорожской АЭС.
Казахстан подтвердил, что удостоверение личности Натальи Вовк – подделка
|
|
Удостоверение личности гражданки Казахстана, которое использовала Наталья Вовк, предполагаемая убийца Дарьи Дугиной, является поддельным, сообщило МВД Казахстана.
Источник РИА «Новости» сообщал, что предполагаемая убийца Дугиной предъявляла поддельный казахстанский документ на имя Юлии, чтобы арендовать гараж в Москве. В МВД Казахстана заявили, что «размещенное в публикации удостоверение личности на территории Казахстана в установленном порядке не оформлялось и не изготавливалось». Ведомство обещало оказать всестороннюю помощь «по установлению объективных обстоятельств совершения преступления».
Удостоверение личности гражданам Казахстана выдается с 16-и лет. Паспорт выдается по желанию независимо от возраста, это документ, удостоверяющий личность при выезде и за пределами страны. Для въезда в Россию совершеннолетним гражданам Казахстана нужен паспорт или удостоверение.
Напомним, МВД Казахстана также сообщило, что казахстанский государственный номер, который использовался на автомобиле Вовк, сняли с учета в республике в связи с утерей. Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция». По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии, а затем перебравшаяся в Австрию.