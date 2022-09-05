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Минобороны: Киевский режим продолжает провокации вокруг Запорожской АЭС
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Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«4 сентября по территории АЭС украинские войска применили ударный беспилотный летательный аппарат. В результате действий российских средств радиоэлектронной борьбы украинский беспилотник потерял управление и упал в километре от территории Запорожской атомной станции», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В течение ночи зафиксировано два артиллерийских обстрела города Энергодара. Всего выпущено шесть артиллерийских снарядов из районов населенных пунктов Марганец и Никополь Днепропетровской области. Подразделения ВСУ подавлены ответным огнем российской артиллерии», – отметил Конашенков.
«Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме», – отчитались в Минобороны.
В понедельник глава администрации Энергодара Александр Волга заявил: у него есть информация, что украинская армия готовит дополнительные провокации в отношении Запорожской АЭС.
Минобороны: Разведка ВСУ столкнулась с «тувинским феноменом» в радиоперехватах
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Разведка ВСУ столкнулась с так называемым тувинским феноменом в радиоперехватах, сообщило Минобороны России.
Как пояснило ведомство, «слухачи» ВСУ не распознают переговоры тувинских связистов, которые используют только родной язык. Инструктор отделения связи Николай Чамьян отметил, что военнослужащие намеренно прибегают к этому.
«Мы используем наш национальный язык, а именно тувинский, чтобы в случае радиоперехвата противник не смог понять, о чем идет речь», – сказал он. Военный отметил, что подобные уловки использовали «прадеды во время Великой Отечественной войны».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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В России объявили вознаграждение за захват переданного Украине робота
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Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) объявил вознаграждение в 1 млн рублей любому военнослужащему или служащему силовых структур, или группе, которые захватят на Украине роботизированную платформу THeMIS в более или менее целом состоянии и передадут Минобороны РФ, сообщил ЦАСТ.
Как ожидается, вооруженные силы Украины должны получить гусеничные безэкипажные наземные платформы (роботизированные комплексы) THeMIS разработки и производства эстонской компании Milrem Robotics. Первый экземпляр такой платформы был уже доставлен на Украину в августе 2022 года. Планируется использование THeMIS в основном для эвакуации раненых и доставки боеприпасов, сообщил Telegram-канал Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) bmpd со ссылкой на украинские ресурсы.
«В связи с тем, что данное устройство представляет несомненный технический интерес, Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) объявляет о вознаграждении в 1 миллион рублей любому военнослужащему или служащему силовых структур, или группе таковых, которые захватят на Украине платформу THeMIS в более или менее целом состоянии и предоставят ее в распоряжение Министерства обороны России», – говорится в сообщении.
При этом уточняется, что предложение согласовано с соответствующими структурами. Выплата награды будет произведена ЦАСТ по итогам заключения об осмотре трофея, которое предоставят специалисты соответствующего профиля Минобороны России.
«Машина THeMIS является стартовым и «фирменным» продуктом компании Milrem Robotics. К настоящему времени платформы THeMIS были приобретены вооруженными силами 11 стран, семь из которых являются членами НАТО, включая Эстонию, Германию, Францию, Нидерланды, Норвегию, Великобританию и США, используясь в основном в опытовых и экспериментальных целях. Хотя комплексы THeMIS использовались в военной операции Европейского союза в Мали, однако, видимо, на Украине будет сделана первая попытка полноценного применения платформы в боевых действиях», – говорится в сообщении.
Напомним, в августе Вашингтон объявил об очередном пакете военной помощи Киеву на примерно 3 млрд долларов. В него вошли шесть передвижных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой и средней дальности NASAMS, 245 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, 65 тыс. 120-миллиметровых минометных боеприпасов, до 24 противоартиллерийских радиолокационных систем, разведывательные беспилотные летательные аппараты Puma, оборудование для разведывательных дронов Scan Eagle, средства борьбы с беспилотниками Vampire, ракетные системы лазерного наведения, а также финансирование на подготовку и обеспечение военнослужащих.
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Названы причины антиукраинского митинга в Чехии
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«Недовольство людей, вышедших на митинг в Чехии, вызвано их обеспокоенностью внутренними проблемами страны. Кроме того, оголтелая русофобия и помощь Украине в ущерб собственным интересам имеет лишь ограниченную поддержку в чешском обществе», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее в Чехии прошел антиправительственный митинг, его организаторы призвали правительство республики уйти в отставку.
«Причины митинга, прошедшего в Праге, заключаются в резком ухудшении условий жизни чехов. До последнего времени Чехия была страной с низкой инфляцией и безработицей, с устойчивым курсом кроны и высокими социальными стандартами. Сегодня, впервые за 30 лет, инфляция в Чехии достигла 18%», – рассказал преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.
«Кроме того, достаточно сильно на социальной напряженности сказался прием почти полумиллиона украинских беженцев. В расчете на душу населения мы видим, что Чехия приняла даже больше переселенцев с Украины, чем Польша. Следствием этого стали проблемы с уличной безопасностью и нагрузка на бюджет. Этим чехи крайне недовольны», – отметил собеседник.
«Большинство чехов не питают симпатий к России, вместе с тем Украина и украинцы, которые годами массово работали в Чехии, тоже не вызывают у них особого восторга. Для Чехии, как и для Польши, провозглашенный героем на Украине Степан Бандера – это преступник, чьи последователи вырезали несколько тысяч чехов на Волыни в 1943 году», – добавил он.
Отвечая на вопрос о том, кто стоит за организацией акции протеста, политолог рассказал, что «главным образом это националисты из партии «Свобода и прямая демократия». «Эта партия имеет свою фракцию в парламенте, ее лидеры известны своей русофилией. Кроме того, к ним примкнула и часть сторонников бывшего премьера Андрея Бабиша, которые недовольны ухудшением жизни в стране», – рассказал Трухачев.
«Вместе с тем шансов свергнуть правительство Петра Фиалы, имеющего устойчивую опору в парламенте, у организаторов митинга пока нет. Все может измениться лишь в начале 2023 года, после президентских выборов в Чехии, не раньше», – полагает собеседник.
«Чешский премьер Петр Фиала – идейный русофоб. То есть он не проплачен США или кем-то другим, русофобия – это его личная позиция и личный выбор. Именно поэтому он склонен везде искать «руку Кремля»,
– убежден политолог. «В целом в Чехии есть и русофобы, и русофилы. В отличие, например, от Польши, там присутствует очень большой разброс мнений по поводу России. Наиболее частое из них: «русские – не друзья, но и не враги». Поэтому наличие у власти столь русофобского правительства выглядит как аномалия. А вот наличие массового недовольства кажется вполне естественным, учитывая, что совсем откровенных русофобов в Чехии всего порядка 10-15%, а безусловная поддержка Украины находится в пределах 30%», – отметил эксперт.
«То, что случилось вчера в Праге, стало напоминанием, что Чехия – не Польша, и оголтелая русофобия в ущерб интересам своей страны и народа имеет ограниченную поддержку, несмотря на то, что и доля русофилов там не превышает 15-20%», – подчеркнул он.
Рассуждая об ожиданиях России от отношений с Прагой, собеседник отметил, что «основное, к чему нам нужно быть готовыми – это то, что Чехия может и будет колебаться». «Несмотря на то, что русофобия у чехов величина непостоянная, она там все же есть. С нынешним правительством Чехии России говорить не о чем. Я считаю, что нужно прервать все отношения до тех пор, пока там не сменится правительство. Как мы видим, запрос на такую смену в чешском обществе есть», – резюмировал Трухачев.
В субботу в центре Праги прошел антиправительственный митинг. Участие в нем приняли порядка 70-80 тысяч человек. Организаторы считают, что правительство премьера Петра Фиалы принимает запоздалые и недостаточные меры в борьбе с резким повышением стоимости энергоресурсов и ростом цен на товары и услуги, передает РИА «Новости».
Кроме того, они выдвинули требование правительству Чехии во главе с премьер-министром Петром Фиалой уйти в отставку до 25 сентября, в противном случае организаторы грозят объявить акцию неповиновения.
«Если правительство не подаст в отставку до 25 сентября, то на общереспубликанской демонстрации 28 сентября мы объявим, согласно Конституции Чехии, о гражданском праве на неповиновение, а также о проведении акций с целью [оказания] давления [на кабмин]. Мы уже ведем переговоры с профсоюзами, предпринимателями, фермерами, старостами, сотрудниками транспортной сферы и другими организациями с целью объявления забастовки [в республике]», – приводит ТАСС заявление организаторов.
Выступившие ораторы, среди которых находились политики, ученые и общественные деятели, возложили на кабмин ответственность за энергетический кризис и усиливающуюся инфляцию. Они призвали, в частности, к немедленным переговорам с РФ с целью заключения прямых контрактов на поставку российского газа в Чехию.
Участники митинга, многие из которых принесли на Вацлавскую площадь государственные флаги Чехии, скандировали лозунги за привлечение к ответственности за происходящий кризис членов кабмина и настаивали на проведении досрочных парламентских выборов. Они обвинили власти в реализации политики, противоречащей национальным интересам.
Также, по мнению участников митинга, властям необходимо придерживаться нейтралитета в украинском кризисе, поскольку из-за поддержки Украины и антироссийских санкций чехи столкнулись с резким ростом цен на продовольствие и электричество.
Кроме того, как сообщала газета ВЗГЛЯД, акции протеста прокатились и по другим европейским городам. В пятницу столкновения между протестующими и силовиками произошли в немецком городе Кассель. А в субботу массовый митинг с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона прошел в Париже.
В воскресенье СМИ предрекли в Германии протесты по чешскому образцу. Как пишут СМИ, антиправительственный митинг в Чехии, участники которого обвинили власти в нежелании налаживать отношения с Россией и в отсутствии поддержки местному населению перед лицом серьезного кризиса, способен вдохновить немецкую оппозицию.
Кадыров заявил о начале масштабного наступления в ДНР
Бойцы спецназа «Ахмат» совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР начали масштабное наступление в нескольких районах ДНР, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«В Донецкой народной республике спецназ «Ахмат» и 2-й корпус ЛНР начали масштабное наступление в нескольких районах. Наши бойцы активно продвигаются в направлении Соледара, Яковлевки, Северска», – передает ТАСС сообщение Кадырова.
Глава Чечни отметил, что пауза, которая в тактических целях была выдержана за последнее время, полностью себя оправдала. «Не буду раскрывать все секреты, но благодаря разработанному нами плану окрыленный противник раскрыл все свои позиции. Этого нам и было нужно. Теперь спецназ «Ахмат» вместе с союзными войсками ведет активные наступательные действия и нещадно бьет врага», – добавил он.
Ранее Кадыров рассказал о паникующих в ближнем бою украинских националистах.
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Херсонские власти предсказали скорое освобождение Николаева
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Контрнаступление украинских войск на Херсон потерпело крах: они понесли крупные потери до 3 тыс. погибших, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. Он пообещал, что «совсем скоро буду повторять это уже из освобожденного от нацистов Николаева».
«Херсон был, есть и будет русским городом <...> Кто бы что ни говорил, никаких нацистов в Херсоне не будет. Все операции и контрнаступления потерпели крах. Уже совсем скоро я буду повторять это уже из освобожденного от нацистов Николаева», – написал Стремоусов в Telegram-канале.
По его словам, «есть информация, что уже около 3 тыс. погибших со стороны украинской армии».
Вооруженные силы Украины с вечера 28 августа обстреливают несколько населенных пунктов Херсонской области. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома.
В украинских СМИ стали появляться сообщения о якобы наступлении на этом направлении. По словам американских и украинских источников, Киев изначально планировал более широкое контрнаступление, но в последние недели сократил его масштабы в районе Херсона.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что в районе населенного пункта Лозовое Херсонской области при попытке скрытно форсировать реку Ингулец нанесено поражение 18-му батальону 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Уничтожено более 80 националистов и шесть автомобилей.
Напомним, 30 августа Конашенков сообщил, что в результате разгрома проведенного по личному указанию Зеленского наступления украинских войск на Николаево-Криворожском и других направлениях противник за сутки потерял 48 танков, 46 боевых машин пехоты, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 военнослужащих.
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Арестович признался во вранье о положении ВСУ на фронтах
Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что вводил в заблуждение общественность, когда рассказывал о положении ВСУ на фронтах.
«Нам было очень-очень тяжело. А я улыбался в эфире и говорил, что нам хорошо», – признался он в интервью «Фейгин Live» (выполняет функцию СМИ-иноагента), сообщает РИА «Новости».
Ранее в российском Министерстве обороны заявили, что что киевский режим продолжает безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении.
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Пленный солдат ВСУ рассказал об иностранцах с западным оружием на Украине
Попавший в плен Луганской народной республики военнослужащий 54-й бригады украинской армии Максим Дворниченко рассказал, как поставленное Западом вооружение забирают иностранцы.
«Мы участвовали в разгрузке западного вооружения, с виду оно было с повреждениями на 70%. Также туда приезжали люди в форме, говорили некоторые на английском языке, некоторые на литовском, это оружие куда-то увозили. Они грузили себе в машину то, что им нужно было», – передает РИА «Новости» слова Дворниченко.
Дворниченко уточнил, что в основном у украинцев забирали шведско-британские переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW и гранатометы «Матадор». На все вопросы солдат командиры отвечали, что это не их дело. Военный предположил, что изъятое оружие перепродавали, при этом оставшимся вооружением никто пользоваться не умел.
Ранее болгарское издание Bulgarian Military со ссылкой на свои источники в командовании французской армии и в Интерполе сообщило: русские не захватывали у вооруженных сил Украины французские 155-мм самоходные гаубицы CAESAR («Цезарь»), как можно было предположить ранее. Впрочем, история о захвате французских самоходок в качестве трофеев была опровергнута отнюдь не в пользу украинской армии. Напротив – по данным Bulgarian Military, украинцы сами продали артиллерийские системы по 120 тыс. долларов за штуку. Это при том, что реальная стоимость одной гаубицы CAESAR составляет около 7 млн долларов.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как западное оружие «утекает» с Украины на черные рынки.
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Минобороны заявило о безуспешных попытках ВСУ закрепиться в наступлении
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Киевский режим продолжает безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«За сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 11 танков, 17 боевых машин пехоты, в том числе четыре БМП «Брэдли» производства США, 10 других боевых бронированных машин, пять пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 150 военнослужащих», – приводятся его слова в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в районе населенного пункта Романовка Николаевской области истребительной авиацией ВКС России сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины.
«Высокоточным оружием ВКС России уничтожены пункты временной дислокации подразделений 80-й десантно-штурмовой бригады и склад боеприпасов в районе населенного пункта Краматорск ДНР», – сказал Конашенков.
По его словам, в результате сосредоточенных огневых ударов по позициям подразделений 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Гусаровка Харьковской области и Адамовка ДНР ликвидировано 110 боевиков. «Командованием ВСУ проводится доукомплектование этих соединений за счет мобилизованных граждан из западных и центральных областей Украины», – уточнили в ведомстве.
«В районе населенного пункта Курахово ДНР в результате удара высокоточным оружием ВКС России по двум пунктам дислокации иностранных наемников ликвидировано до 50 иностранных боевиков», – добавил Конашенков.
«За сутки поражены четыре пункта управления, в том числе: штаб националистического формирования «Кракен» в районе Харькова, 66-й механизированной бригады в районе Елизаветовки ДНР, 65-й механизированной бригады в районе Никольского Запорожской области, а также 57 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 189 районах», – подчеркнул он.
В ведомстве уточнили, что уничтожены три склада боеприпасов в районах населенных пунктов Северск ДНР, Никольское и Малиновка Запорожской области.
«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Балаклея, Першотравневое Харьковской области, Завитне Бажання, Ивановка и Зеленый Гай в ДНР», – говорится в сообщении Минобороны.
Конашенков отметил, что перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM производства США в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области, а также семь снарядов реактивных систем залпового огня в районе Каховской ГЭС, в том числе четыре HIMARS и три – «Ольха».
Накануне в Минобороны сообщили, что ВС России уничтожили за сутки на Николаево-Криворожском направлении 23 танка, 27 боевых машин пехоты, 14 других боевых бронированных машин, девять пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 230 военнослужащих украинских войск.
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Жена Зеленского осудила британцев за жалобы на рост цен
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Пока Британия «считает копейки», чтобы платить по счетам за газ, на Украине считают еще и убитых, заявила супруга президента Украины Елена Зеленская в интервью BBC.
«Я понимаю, что ситуация очень тяжелая. Но давайте вспомним, что за время эпидемии COVID-19, которая до сих пор продолжается, взлетали цены, и Украины это тоже коснулось. Цены растут и в Украине тоже. Но вдобавок у нас убивают людей» – цитирует ее ВВС.
Поэтому, уточнила она, «когда вы считаете копейки на своих банковских счетах или в своих карманах, мы делаем то же самое, и вдобавок мы считаем наших убитых».
По словам Зеленской, люди должны понимать, что в экономическом кризисе в Европе не виновна поддержка, которую Запад оказывает Украине». «Если поддержка будет сильной, этот период будет короче», – добавила она, попросив Запад не забывать о людях, непосредственно пострадавших от боевых действий.
В воскресенье СМИ сообщили, что в якобы пострадавшей от санкций России происходит снижение цен на продукты питания. В это же время жители Британии переживают нелегкие времена и страдают от стремительной инфляции.
Ранее сообщалось, что миллионы граждан Британии отказываются от тех или иных продуктов ради экономии денег, 50% жителей Соединенного Королевства сократили количество посещений кафе и ресторанов.
В августе группа британских активистов, носящая название Enough is Enough, анонсировала проведение в ближайшие недели 50 митингов из-за недовольства ростом стоимости жизни в стране.
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Первое пехотное подразделение футбольных фанатов появилось в Донбассе
Футбольные болельщики, желающие вступить в первое фанатское подразделение для защиты Донбасса, съезжаются практически со всей России, рассказал инструктор центра, где проходит подготовка добровольцев.
Часть новобранцев уже прошли курс молодого бойца в бригаде «Восток», сейчас повышением их навыков занимаются инструктора штурмовых групп в Мариуполе, передает РИА «Новости».
«Внутри фанатских сообществ это движение вызвало огромную поддержку. Люди всячески поддерживают: и морально поддерживают, и стараются материально как-то поддержать. Со всей России практически съезжаются: это ЦСКА, «Спартак», «Зенит», «Амкар», «Ростсельмаш», Екатеринбург», – сказал инструктор с позывным Ярый.
По его словам, фанаты составляют костяк групп, которые сейчас проходят подготовку.
«Занимаемся подготовкой малых пехотных разведывательно-штурмовых групп, также саперно-инженерную подготовку проводим, боевое слаживание малых пехотных групп», – сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что ранее в фанатской среде доминировали различные политические взгляды, в том числе и ультраправые, что сильно сказалось на движении в 2014 году, когда вспыхнул конфликт в Донбассе и произошел раскол. Уже тогда добровольцы из этой среды стали вливаться в части ДНР, но первое целиком фанатское подразделение Espanola появилось лишь во время спецоперации.
«Представители футбольных клубов, которые не имели боевого опыта, откликнулись, проявили свое желание участия в спецоперации», – сказал инструктор.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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В Бундестаге призвали ЕС способствовать завершению конфликта на Украине
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Европа и правительство Германии должны выступить с дипломатической инициативой с целью положить конец конфликту на Украине, считает депутат Бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт.
Она выразила мнение, что конфликт на Украине может быть завершен «только путем переговоров». По ее мнению, на президента России Владимира Путина якобы «следует оказать давление, чтобы он согласился на разумный компромисс». «Но Запад и Украина даже не пытаются это сделать», – приводит РИА «Новости» слова Вагенкнехт, которые парламентарий сказала в интервью немецкому изданию t-online.
Она напомнила, что в ситуации с поставками пшеницы многие говорили, что переговоры бессмысленны. «Затем президент Турции Эрдоган, как никто другой, проявил инициативу, и теперь корабли с пшеницей снова могут ходить по Черному морю. Европа и правительство Германии должны были бы выступить с дипломатической инициативой, чтобы положить конец войне. Или мы тоже хотим подождать, пока это сделает Эрдоган?» – отметила депутат.
При этом она выразила мнение, что для того, чтобы гибель людей прекратилась, необходима готовность к компромиссу с обеих сторон. «Вопрос в том, какие цели являются реалистичными. Россия – ядерная держава, мы не должны забывать об этом. И если настаивать на том, что русских нужно изгнать из Крыма, то эта ужасная война (на Украине) будет продолжаться вечно. Россияне держали свой Черноморский флот в Крыму десятилетиями, они не отдадут его. Нужно ли жертвовать десятками тысяч, может быть, сотнями тысяч жизней ради совершенно нереальной цели?» – сказала депутат Бундестага.
При этом Сара Вагенкнехт выразила уверенность, что Германия сама должна решать, в каких вопросах ей поддерживать украинское руководство. «Европа не заинтересована в дальнейшей эскалации войны, и мы должны ясно дать это понять Зеленскому», – отметила депутат. По ее мнению, проведение переговоров между сторонами необходимо.
Она добавила, что согласно некоторым оценкам, российская сторона готова к ним. При этом Вагенкнехт уточнила, что у нее самой контакта с российским лидером нет.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Ранее в Бундестаге признали невозможность завершить конфликт на Украине санкциями.
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Австралийский художник решил уничтожить пацифистский мурал по требованию Украины
Австралийский художник закрасит свой мурал, призывающий к миру, на одной из городских улиц Мельбурна по требованию посла Украины Василия Мирошниченко.
Мурал с изображением солдат российской и украинской армий, дружески обнимающих друг друга, появился в Мельбурне 3 сентября. Как сообщил его автор Питер Ситон, картина, которая «призывала к мирным переговорам как способу избежать ядерной катастрофы», будет закрашена, а сам он «приносит глубокие извинения украинскому народу». Позднее появился видеоролик, в котором рисунок исчезает, стираемый ядерным взрывом, а затем на его месте возникает изображение планеты Земля и ее также уничтожает атомная катастрофа, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «9-ньюс».
Ранее рисунок австралийского художника вызвал негодование украинского посла, который назвал его «крайне оскорбительным для всех украинцев» и выразил разочарование в связи с тем, что мурал «появился без консультации с украинской общиной». По словам дипломата, изображение «должно быть немедленно уничтожено».
В посольстве России в Австралии отметили, что критика в адрес Ситона не удивляет, ведь его рисунок «не отражает концепцию борьбы с Россией до последнего украинца». «[Это] новая норма свободы художественного самовыражения в Австралии: проконсультируйтесь с посольством Украины, прежде чем начинать рисовать», – указано в сообщении посольства.
Ранее посол Украины при Святом престоле Андрей Юраш позволил себе очередную критику в адрес Папы Римского Франциска, назвав «разочаровывающими» его сочувствия «невинным жертвам» ситуации на Украине, среди которых назвал погибшую российскую журналистку Дарью Дугину.
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Власти Запорожья назвали дату завершения миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
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Миссия делегации МАГАТЭ на Запорожской АЭС завершится 6 сентября, дальнейшие их планы неизвестны, сообщил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«Делегация 5 сентября еще работает, после чего ее миссия завершается, и они 6 сентября уезжают. Им оказано всяческое содействие. Мы заинтересованы в объективной и взвешенной оценке ситуации на АЭС», – цитирует РИА «Новости» Рогова.
По его словам, сейчас на атомной станции находится делегация МАГАТЭ в составе 13 человек.
«Четкого понимания того, останутся ли представители МАГАТЭ на атомной станции на постоянной основе, пока нет», – подчеркнул Рогов.
Ранее Рогов заявил, что планировавшие захват Запорожской АЭС украинские диверсанты прошли подготовку в Великобритании, также в Запорожской области были взяты в плен трое украинских военных, планировавших диверсии.
Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Владимир Зеленский заявил, что его не устроила работа миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции.
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СМИ: Военнообязанным женщинам запретили выезд с Украины
Военнообязанным женщинам с октября запретят выезд с Украины, сообщили украинские СМИ со ссылкой на юриста Минобороны страны Владимира Смилку.
«С 1 октября женщины, владеющие определенными профессиями, должны встать на воинский учет. В списке 14 специальностей», – приводит сообщение РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Суспильне» («Общественное»).
Ссылаясь на Смилку издание утверждает, что на военнообязанных женщин распространяются такие же ограничения, что и на мужчин. «В частности, они не могут выезжать за границу во время военного положения», – пишет издание.
В украинском Минобороны объясняют это стремлением страны к стандартам НАТО: «В первую очередь это продиктовано гендерным равенством. Так как мы приближаемся к стандартам НАТО, мы идем к ним не только в вооружении, но и в воинском учете. Этот учет одинаковый как для женщин, так и для мужчин», – заявил Смилка «Суспильному».
Напомним, в июле спикер Одесской администрации Сергей Братчук призвал всех украинцев готовиться к отправке в армию. Он уточнил, что «призваны будут почти все», включая большинство мужчин, у которых есть «базовое здоровье», и большую часть женщин.
Позже украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что украинки, которые получили образование по специальностям в области химии, биологии, телекоммуникаций и ряда других направлений, должны с 1 октября встать на учет в военкоматах.
В августе член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский напомнил, что военнообязанные украинки должны встать на воинский учет с 1 октября, однако к тем, кто этого не сделает, сразу жесткие санкции применять не будут.
Почти тысяча коров погибли на ферме в Запорожской области из-за обстрела со стороны ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли ферму в селе Великая Белозерка неподалеку от Энергодара в Запорожской области, в результате чего сельскохозяйственный комплекс получил значительные повреждения, погибли около тысячи коров, сообщили в администрации Энергодара.
«В результате обстрела сотрудник фермы получил ранение. Погибла почти тысяча коров, осталось всего около двухсот. В одном из ангаров сгорели заживо 90 телят», – передает ТАСС сообщение администрации.
Кроме того, серьезно повреждены молокозавод, уничтожено оборудование для производства комбикорма, некоторые сооружения фермы полностью разрушены.
Как уточнили в пресс-службе ВГА Энергодара, украинские войска нанесли удар по ферме еще 31 августа.
Напомним, 31 августа Энергодар и ЗАЭС за сутки подверглись более 60 ударам со стороны ВСУ.