Оператор беспилотников рассказал о коптерных таранах в ходе спецоперации

Командир НМ ДНР Тарик: Коптер существенно повышает эффективность любого подразделения в современной армии

Борьба с коптерами в рамках спецоперации ведется как при помощи «дронобойных ружей», так и с использованием тарана, рассказал командир группы обучения операторов БПЛА 9-го полка Народной милиции ДНР с позывным Тарик.

Тарик рассказал, что знает про несколько случаев удачных таранов, но в основном для борьбы с украинскими дронами используются так называемые дронобойки, которых, по словам командира, в ходе спецоперации не хватает. Тарик рассказал о случаях, когда операторы БПЛА шли на таран, сохраняя при этом свой аппарат и сбивая беспилотник противника. Для этого, по словам офицера, необходима определенная траектория, передает РИА «Новости».

По его словам, операторов коптеров не учат приемам воздушного тарана, потому что в ходе учений будет слишком большой расход беспилотников.

Обучение коптерщиков приемам воздушного тарана пока не ведется, так как при практических занятиях это будет сопряжено с высоким расходом учебных БПЛА.

Он пояснил, что в бою должна создаться определенная ситуация, «когда ты ее (машину противника) заметил, скорость, угол атаки... Ну и это такой уже размен идет. Раз на раз», – подчеркнул Тарик.

Коптер существенно повышает эффективность любого подразделения в современной армии, отметил он.

Тарик рассказал, что, по его мнению, оператор коптера должен быть в каждом взводе. Свои аппараты должны быть у танкистов, у минометчиков, у разведки, даже у медиков, потому что даже после его применения гораздо проще осмотреться по сторонам, не попасть в засаду и эвакуировать раненых.

По словам офицера НМ ДНР, специализация оператора дронов должна развиваться «стахановскими темпами».

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