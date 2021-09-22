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Обезвредившие напавшего на вуз в Перми сотрудники ДПС повышены в звании
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Глава МВД Владимир Колокольцев присвоил сотрудникам ДПС, которые обезвредили устроившего стрельбу в Перми, очередные специальные звания, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
«Приказом министра внутренних дел России генерала полиции Владимира Колокольцева инспектору 1-го взвода 1-й роты 1-го батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Перми Константину Калинину досрочно присвоено очередное специальное звание «лейтенант полиции», а его напарнику, старшему инспектору 1-го взвода 1-й роты 1-го батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Перми, Владимиру Макарову – «капитан полиции» – на одну ступень выше специального звания, предусмотренного по занимаемой должности. Так отмечены их смелые и решительные действия при задержании вооруженного преступника», – передает ТАСС слова Волк.
Напомним, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). В первые минуты стрельбы учащиеся забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. По данным СК, при стрельбе погибли шесть человек, еще 43 пострадали, из них девять госпитализированы в тяжелом состоянии.
По данным Министерства территориальной безопасности Пермского края, жертвами нападения стали женщина 66 лет, молодой человек 19 лет и девушки 18, 19, 20 и 26 лет. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС.
Ранее в среду президент Владимир Путин наградил орденом Мужества обезвредившего нападавшего на вуз в Перми полицейского Константина Калинина. Старший лейтенант Владимир Макаров был награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка».
Сотрудник ДПС рассказал, как обезвредил напавшего на пермский вуз
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Сотрудник ДПС, младший лейтенант полиции Константин Калинин рассказал, как обезвредил стрелявшего в университете в Перми, и уточнил, что у нападавшего, кроме ружья, был при себе нож.
«Забежал в кабинет очевидец, сообщил, что рядом с университетом слышна стрельба, после чего мы с напарником выдвинулись проверять данную информацию. Увидели, как из университета выбегают люди... Также была слышна стрельба», – рассказал полицейский, передает RT.
По его словам, напарник занялся организацией эвакуации людей. «Я забежал в здание на первый этаж, увидел, как вооруженный молодой человек спускается. Крикнул ему: «Бросай!», после чего он направил оружие на меня и произвел выстрел. После этого я применил огнестрельное оружие. Молодой человек упал, подбежав к нему, я зафиксировал его движения, убрав ружье, патроны и нож в сторону, после чего начал оказывать медицинскую помощь», – сообщил Калинин.
Студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. Студенты в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. Погибли шесть человек, ранены 24 человека. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело.
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.
Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми.
Число погибших в Пермском госуниверситете выросло до восьми человек
В результате стрельбы в Пермском государственном университете (ПГНИУ) погибли восемь человек, еще несколько получили ранения, сообщает Следственный комитет России.
«По имеющимся данным, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. В результате восемь человек погибло, несколько пострадало», – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.
Там уточнили, что данные о погибших и пострадавших могут обновиться.
Ранее сообщалось о пяти погибших.
Неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. Студенты самостоятельно начали эвакуироваться из вуза, в том числе выпрыгивали из окон. Позже сообщалось о задержании стрелка, в то же время в ряде СМИ появились сообщения о его ликвидации.
Напавшего на вуз в Перми ранил и обезвредил сотрудник ДПС
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Студента, устроившего стрельбу в Пермском государственном университете, ранил и обезвредил сотрудник ДПС из первого прибывшего к вузу экипажа, после чего оказал ему первую помощь, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В понедельник утром в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории Пермского государственного национального исследовательского университета слышны звуки выстрелов, есть погибшие и раненые. Первым на место происшествия прибыл экипаж ДПС, передает ТАСС.
«Младший лейтенант полиции Константин Калинин вошел в главный корпус, а его коллега, старший лейтенант полиции Владимир Макаров стал организовывать эвакуацию граждан. В помещении Калинин увидел вооруженного мужчину. Заметив полицейского, тот произвел в его сторону несколько выстрелов. Ответным огнем госавтоинспектор ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил, после чего стал оказывать первую помощь», – сообщила Волк.
Сейчас обстановка на территории вуза контролируется органами правопорядка.
Студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. По данным СК, погибли восемь человек, ранены 28 человек. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен. Возбуждено уголовное дело. Студенты рассказали, что в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи.
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.
Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми.
Открывший стрельбу в Пермском госуниверситете задержан
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Человек, открывший в понедельник стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) задержан, сообщает пресс-служба вуза.
«Неизвестный задержан! Началась эвакуация восьмого корпуса (где велась стрельба – прим. ВЗГЛЯД)», – сообщает официальная группа Пермского госуниверситета (ПГНИУ) во «ВКонтакте».
Тем временем региональный Минздрав сообщает, что в результате стрельбы пострадали более десяти человек, передает ТАСС.
В МВД также подтвердили задержание неизвестного, устроившего стрельбу в университете. В то же время в ведомстве сообщают, что в результате нападения есть погибшие.
«Сегодня утром в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории Пермского государственного национального исследовательского университета слышны звуки выстрелов. По предварительной информации, имеются погибшие и раненые... В результате проведенной операции нападавший задержан сотрудниками полиции», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Ранее неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Изначально сообщалось об одном пострадавшем, позже это число увеличилось до четырех. В то же время источник в службе скорой помощи сообщал о погибших. По его данным, люди самостоятельно эвакуируются из вуза, в том числе выпрыгивают из окон.
Уточнено число погибших при стрельбе в Перми
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Жертвами стрельбы в Пермском государственном университете, по уточненным данным, стали шесть человек, сообщили в пресс-службе Минздрава.
«По уточненным оперативным данным Федерального центра медицины катастроф, в результате инцидента в Пермском госуниверситете шесть человек погибли, 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что погибли восемь человек, ранены 28 человек.
Студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело. Студенты рассказали, что в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи.
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.
Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми.
Напавшему на вуз в Перми ампутировали ногу
Открывшему стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете Тимуру Бекмансурову ампутировали ногу.
Операцию врачи провели из-за образовавшихся тромбов, передает РЕН-ТВ.
Напомним, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Учащиеся забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. При этом в геологическом корпусе ПГНИУ некоторые преподаватели отказались останавливать лекции и закрывать двери.
По данным СК, при стрельбе погибли шесть человек, еще 28 пострадали, из них девять госпитализированы в тяжелом состоянии. Жертвами нападения стали женщина 66 лет, молодой человек 19 лет и девушки 18, 19, 20 и 26 лет.
Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело. В экстренных службах Пермского края сообщили, что стрелявший владел оружием законно. Ему назначена психиатрическая экспертиза.
Опознаны все шесть погибших при стрельбе в университете в Перми
Все шесть человек, которые погибли в результате стрельбы в пермском вузе, опознаны, среди них пять женщин и один мужчина, сообщили в медицинских службах.
«В настоящее время удалось опознать всех погибших в результате стрельбы. Жертвами трагедии стали пять женщин и один молодой человек 20 лет», – передает сообщение ТАСС.
Ранее стало известно, что девять человек, которые были госпитализированы после стрельбы в Пермском государственном университете, сейчас находятся в тяжелом состоянии.
Напомним, студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. Студенты в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. Погибли шесть человек, ранены 24 человека. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело.
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.
Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми.
Выяснилась причина несрабатывания тревожной кнопки в Пермском госуниверситете при нападении
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Тревожная кнопка на пульте охраны в Пермском госуниверситете не сработала, поскольку, по предварительным данным, первой жертвой нападавшего стал именно охранник на КПП.
«Тревожная кнопка не сработала, так как охранник был убит первым», – сообщает Ura.ru со ссылкой на РБК.
По некоторым данным, охранник попытался остановить вооруженного злоумышленника, но был застрелен преступником около одной из проходных, передает «Вести.ру».
Неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. По данным СК, погибли восемь человек, пострадали 19. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен. Возбуждено уголовное дело. Студенты рассказали, что в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи.
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.
Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми.
Стрелявшему в вузе Перми ампутировали часть ноги
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Студенту, устроившему в понедельник стрельбу в Пермском государственном университете, ампутировали часть голени, он находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил минздрав региона.
«Он в крайне тяжелом состоянии. Вчера вечером была проведена ампутация части голени. Состояние нестабильное, крайне тяжелое», – сообщил источник РИА «Новости».
Между тем число пострадавших при стрельбе в Перми выросло до 43 человек.
Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании регионального правительства, обучение в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), где произошла стрельба, планируется возобновить в понедельник, 27 сентября, передает ТАСС.
Напомним, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). В первые минуты стрельбы учащиеся забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи.
По данным СК, при стрельбе погибли шесть человек, еще 28 пострадали, из них девять госпитализированы в тяжелом состоянии.
По данным Министерства территориальной безопасности Пермского края, жертвами нападения стали женщина 66 лет, молодой человек 19 лет и девушки 18, 19, 20 и 26 лет.
Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело. В экстренных службах Пермского края сообщили, что стрелявший владел оружием законно.
Глава Пермского края Дмитрий Махонин объявил о начале выплат пострадавшим при стрельбе в вузе с 21 сентября. Вуз, где произошла стрельба, решил выплатить семьям погибших дополнительно 1 млн рублей, пострадавшим – 500 тыс. рублей.
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Фалькову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко вылететь в Пермь. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших.
В Пермском госуниверситете открыли стрельбу
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Неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ), информация о пострадавших уточняется, сообщает осведомленный источник.
В то же время, по данным пресс-службы вуза, в университете произошла стрельба из травматики, пострадал один человек, передает РИА «Новости».
Тем временем источник в службе скорой помощи сообщает о погибших. «Неизвестный проник на территорию Пермского государственного университета и открыл стрельбу по студентам и преподавателям. Есть погибшие и пострадавшие», – сказал источник «Интерфакса».
По его данным, люди самостоятельно эвакуируются из вуза, в том числе выпрыгивают из окон.
Официальная группа Пермского госуниверситета (ПГНИУ) во «ВКонтакте» разместила призыв к студентам закрыться изнутри в аудиториях и оставаться на местах. «Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте», – сказано в сообщении, передает ТАСС.
«Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно. Если вы едете в университет – разворачивайтесь!» – добавляется в сообщении.
Тем временем в Сети появляются видео с места происшествия. На одном из них видно, как студенты выпрыгивают из окон.
Филолог: На решение профессора читать лекцию во время нападения в Перми мог повлиять Достоевский
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На поведение профессора Пермского университета во время вооруженного нападения на учебное заведение могло повлиять его увлечение творчеством писателя Федора Достоевского, который восхваляет страдания и возводит их в культ, сказала газете ВЗГЛЯД профессор, заведующая кафедрой русской и зарубежной литературы Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета Ольга Несмелова.
Профессор Пермского государственного университета (ПГНИУ) Олег Сыромятников, на которого пожаловались студенты из-за того, что тот отказался останавливать лекцию и закрывать двери во время вооруженного нападения на вуз, рассказал, что поступил так, потому что следовал указаниям декана и старался сохранять общественное спокойствие, чтобы никто не впал в панику.
«У Федора Достоевского, это мое субъективное мнение, в произведениях проводится апология страдания, он возводит страдания в культ и считает, что страдание человека очищает. Но у меня на этот счет другая точка зрения: когда страдания воспеваются, мне кажется, что это малогуманная позиция. Возможно, на поведение профессора в чрезвычайной ситуации это как-то повлияло, то есть возведение страдания в культ», – говорит Несмелова.
Она вспоминает документальный роман американского писателя Трумена Капоте «Обыкновенное убийство». В произведении есть эпизод, когда убийцы ждут исполнения приговора в камере смертников. Один из обитателей этой камеры – 19-летний студент Канзасского университета. Он, закончив читать роман Достоевского «Братья Карамазовы», сразу же вошел в кухню, где мирно ужинали его отец, мать и сестра, и расстрелял всех. При этом педагог обращает внимание, что в реальной жизни этот преступник был признан нормальным человеком, но этот связанный с русским писателем факт был описан в художественном произведении, снятом по реальным событиям.
Как вы оцениваете действия профессора Сыромятникова, который продолжил читать лекцию во время стрельбы в Пермском университете?
«Наверное, не стоит делать какие-то выводы из увлечения этого профессора, но, может быть, его поведение во время ЧП – это бравада», – заключила собеседница.
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Олег Сыромятников – доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и стилистики, профессор кафедры русской литературы. Занимается изучением творчества писателя Федора Достоевского, автор многочисленных научных работ.
Утром 20 сентября в Пермском государственном университете (ПГНИУ) молодой человек открыл стрельбу. Погибли шесть человек, еще 20 человек были госпитализированы, в том числе девять – в тяжелом состоянии.
Школьник ранил ножом одноклассника в Москве
В одной из московских школ ученик девятого класса на перемене нанес три ножевых ранения однокласснику, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Накануне утром во время перемены в здании школы на Кировоградской улице 15-летний ученик девятого класса нанес однокласснику три ножевых ранения. Пострадавший госпитализирован в травматологическое отделение Морозовской детской городской клинической больницы», – сказал собеседник ТАСС.
Пострадавшему диагностировали резаную рану пальца на правой руке, непроникающее ранение живота и шеи.
«Подозреваемый в совершении данного преступления, ученик девятого класса, задержан», – пояснил источник.
В отношении школьника возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство, у него также изъяли нож.
20 сентября в Пермском государственном университете (ПГНИУ) студент открыл стрельбу. Погибли шесть человек, еще 28 человек были госпитализированы, в том числе девять – в тяжелом состоянии.
Пермский госуниверситет сообщил о ликвидации напавшего на вуз
Человек, открывший в понедельник стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ), ликвидирован, сообщает пресс-служба вуза.
«Создан оперативный штаб. Нападавший … ликвидирован», – сообщает официальная группа Пермского госуниверситета (ПГНИУ) во «ВКонтакте».
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, который находится на месте происшествия, также сообщил, что «один из нападавших ликвидирован, проверяется информация о возможных сообщниках. Возможно, студенты с перепугу что-то напутали, выстрелы уже прекратились», передает ТАСС.
В то же время Следственный комитет сообщает, что открывший стрельбу в вузе оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.
Росгвардия также сообщает о задержании мужчины, подозреваемого в стрельбе в пермском вузе. «В Перми на место происшествия оперативно прибыли подразделения ОМОНа, СОБРа и вневедомственной охраны Росгвардии. Подозреваемый задержан», – заявили в пресс-службе, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось о задержании стрелка.
Неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Изначально сообщалось об одном пострадавшем, позже это число увеличилось до четырех. В то же время источник в службе скорой помощи сообщал о погибших. По его данным, люди самостоятельно эвакуируются из вуза, в том числе выпрыгивают из окон.
СК проверит действия продолжившего лекцию во время ЧП в Перми преподавателя
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После служебной проверки и работы СК будет дана оценка действиям преподавателя пермского университета Олега Сыромятникова, который продолжил читать лекцию во время стрельбы, сообщили в пресс-службе вуза.
«Руководство вуза собирает данные по поводу действий преподавателей 20 сентября, в том числе по поводу доктора филологических наук Олега Сыромятникова. Окончательная оценка произошедшего будет дана по итогам внутренней служебной проверки и работы Следственного комитета РФ. Информация о результате проверки появится позднее», – рассказали РИА «Новости» в вузе.
Ранее Сыромятников объяснил, почему не стал прерывать лекцию, когда в вузе началась стрельба.
Олег Сыромятников – доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и стилистики, профессор кафедры русской литературы. Занимается изучением творчества писателя Федора Достоевского, автор многочисленных научных работ.
Напомним, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Учащиеся забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. При этом в геологическом корпусе ПГНИУ некоторые преподаватели отказались останавливать лекции и закрывать двери.
«У нас лекция, преподу ***** [все равно]. Он даже не закрыл дверь. И он такой: «У нас лекция, не отвлекаемся». Мы уже сами закрыли [двери], выключили свет», – рассказала одна из студенток.
По данным СК, при стрельбе погибли шесть человек, еще 28 пострадали, из них девять госпитализированы в тяжелом состоянии. Жертвами нападения стали женщина 66 лет, молодой человек 19 лет и девушки 18, 19, 20 и 26 лет.
Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело. В экстренных службах Пермского края сообщили, что стрелявший владел оружием законно. Ему назначена психиатрическая экспертиза.
Пострадавший в Перми рассказал о поведении стрелявшего
Злоумышленник ничего не говорил, а «просто шел и стрелял», рассказал студент первого курса, пострадавший при стрельбе в пермском вузе.
«Мы с другом прошли за проходную, как раз услышали пальбу. Увидели, что он стреляет, побежали обратно к факультету, он побежал к мехмату. Я зажался возле забора, прижался. Он увидел меня, я пригнулся. Он выстрелил и попал в палец на левой ноге. Он просто шел и стрелял из дробовика. Он был во всем черном, на груди патронтаж. Ничего не говорил», – приводит слова пострадавшего РИА «Новости».
Он отметил, что стрелявший не старался прицеливаться, большинство пуль летело мимо, хотя бежала толпа. Пострадавший чувствует себя хорошо.
Ранее стало известно, что девять человек, которые были госпитализированы после стрельбы в Пермском государственном университете, сейчас находятся в тяжелом состоянии.
Напомним, студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. Студенты в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. Погибли шесть человек, ранены 24 человека. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело.
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.
Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми.