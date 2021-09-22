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Путин наградил обезвредивших напавшего на вуз в Перми полицейских
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Президент Владимир Путин наградил орденом Мужества обезвредившего нападавшего на вуз в Перми полицейского Константина Калинина, сообщает пресс-служба Кремля.
«По Министерству внутренних дел. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Калинина Константина Михайловича – младшего лейтенанта полиции», – сообщается на сайте Кремля.
Также старший лейтенант Владимир Макаров награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка».
Калинин и Макаров первыми из полицейских прибыли на место происшествия. Калинин обезвредил и задержал стрелка, его напарник Макаров занимался эвакуацией студентов.
Напомним, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). В первые минуты стрельбы учащиеся забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. По данным СК, при стрельбе погибли шесть человек, еще 43 пострадали, из них девять госпитализированы в тяжелом состоянии.
По данным Министерства территориальной безопасности Пермского края, жертвами нападения стали женщина 66 лет, молодой человек 19 лет и девушки 18, 19, 20 и 26 лет. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Нападавшему ампутировали часть голени, он находится в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. В экстренных службах Пермского края сообщили, что стрелявший владел оружием законно.
Глава Пермского края Дмитрий Махонин объявил о начале выплат пострадавшим при стрельбе в вузе с 21 сентября. Вуз, где произошла стрельба, решил выплатить семьям погибших дополнительно 1 млн рублей, пострадавшим – 500 тыс. рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Фалькову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко вылететь в Пермь. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших.
Напавшему на вуз в Перми ампутировали ногу
Открывшему стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете Тимуру Бекмансурову ампутировали ногу.
Операцию врачи провели из-за образовавшихся тромбов, передает РЕН-ТВ.
Напомним, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Учащиеся забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. При этом в геологическом корпусе ПГНИУ некоторые преподаватели отказались останавливать лекции и закрывать двери.
По данным СК, при стрельбе погибли шесть человек, еще 28 пострадали, из них девять госпитализированы в тяжелом состоянии. Жертвами нападения стали женщина 66 лет, молодой человек 19 лет и девушки 18, 19, 20 и 26 лет.
Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело. В экстренных службах Пермского края сообщили, что стрелявший владел оружием законно. Ему назначена психиатрическая экспертиза.
Стрелявшему в вузе Перми ампутировали часть ноги
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Студенту, устроившему в понедельник стрельбу в Пермском государственном университете, ампутировали часть голени, он находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил минздрав региона.
«Он в крайне тяжелом состоянии. Вчера вечером была проведена ампутация части голени. Состояние нестабильное, крайне тяжелое», – сообщил источник РИА «Новости».
Между тем число пострадавших при стрельбе в Перми выросло до 43 человек.
Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании регионального правительства, обучение в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), где произошла стрельба, планируется возобновить в понедельник, 27 сентября, передает ТАСС.
Напомним, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). В первые минуты стрельбы учащиеся забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи.
По данным СК, при стрельбе погибли шесть человек, еще 28 пострадали, из них девять госпитализированы в тяжелом состоянии.
По данным Министерства территориальной безопасности Пермского края, жертвами нападения стали женщина 66 лет, молодой человек 19 лет и девушки 18, 19, 20 и 26 лет.
Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело. В экстренных службах Пермского края сообщили, что стрелявший владел оружием законно.
Глава Пермского края Дмитрий Махонин объявил о начале выплат пострадавшим при стрельбе в вузе с 21 сентября. Вуз, где произошла стрельба, решил выплатить семьям погибших дополнительно 1 млн рублей, пострадавшим – 500 тыс. рублей.
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Фалькову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко вылететь в Пермь. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших.
Филолог: На решение профессора читать лекцию во время нападения в Перми мог повлиять Достоевский
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На поведение профессора Пермского университета во время вооруженного нападения на учебное заведение могло повлиять его увлечение творчеством писателя Федора Достоевского, который восхваляет страдания и возводит их в культ, сказала газете ВЗГЛЯД профессор, заведующая кафедрой русской и зарубежной литературы Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета Ольга Несмелова.
Профессор Пермского государственного университета (ПГНИУ) Олег Сыромятников, на которого пожаловались студенты из-за того, что тот отказался останавливать лекцию и закрывать двери во время вооруженного нападения на вуз, рассказал, что поступил так, потому что следовал указаниям декана и старался сохранять общественное спокойствие, чтобы никто не впал в панику.
«У Федора Достоевского, это мое субъективное мнение, в произведениях проводится апология страдания, он возводит страдания в культ и считает, что страдание человека очищает. Но у меня на этот счет другая точка зрения: когда страдания воспеваются, мне кажется, что это малогуманная позиция. Возможно, на поведение профессора в чрезвычайной ситуации это как-то повлияло, то есть возведение страдания в культ», – говорит Несмелова.
Она вспоминает документальный роман американского писателя Трумена Капоте «Обыкновенное убийство». В произведении есть эпизод, когда убийцы ждут исполнения приговора в камере смертников. Один из обитателей этой камеры – 19-летний студент Канзасского университета. Он, закончив читать роман Достоевского «Братья Карамазовы», сразу же вошел в кухню, где мирно ужинали его отец, мать и сестра, и расстрелял всех. При этом педагог обращает внимание, что в реальной жизни этот преступник был признан нормальным человеком, но этот связанный с русским писателем факт был описан в художественном произведении, снятом по реальным событиям.
Как вы оцениваете действия профессора Сыромятникова, который продолжил читать лекцию во время стрельбы в Пермском университете?
«Наверное, не стоит делать какие-то выводы из увлечения этого профессора, но, может быть, его поведение во время ЧП – это бравада», – заключила собеседница.
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Олег Сыромятников – доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и стилистики, профессор кафедры русской литературы. Занимается изучением творчества писателя Федора Достоевского, автор многочисленных научных работ.
Утром 20 сентября в Пермском государственном университете (ПГНИУ) молодой человек открыл стрельбу. Погибли шесть человек, еще 20 человек были госпитализированы, в том числе девять – в тяжелом состоянии.
Школьник ранил ножом одноклассника в Москве
В одной из московских школ ученик девятого класса на перемене нанес три ножевых ранения однокласснику, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Накануне утром во время перемены в здании школы на Кировоградской улице 15-летний ученик девятого класса нанес однокласснику три ножевых ранения. Пострадавший госпитализирован в травматологическое отделение Морозовской детской городской клинической больницы», – сказал собеседник ТАСС.
Пострадавшему диагностировали резаную рану пальца на правой руке, непроникающее ранение живота и шеи.
«Подозреваемый в совершении данного преступления, ученик девятого класса, задержан», – пояснил источник.
В отношении школьника возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство, у него также изъяли нож.
20 сентября в Пермском государственном университете (ПГНИУ) студент открыл стрельбу. Погибли шесть человек, еще 28 человек были госпитализированы, в том числе девять – в тяжелом состоянии.
Названа дата визита Эрдогана в Россию для переговоров с Путиным
Турецкий лидер Тайип Эрдоган посетит Россию для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в конце сентября, сообщили в канцелярии Эрдогана.
«Ожидается, что наш президент отправится с однодневным визитом в Россию (в город Сочи) 29 сентября 2021 года», – цитирует сообщение канцелярии турецкого президента ТАСС.
В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что готовится визит Эрдогана для переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным.
Представитель Кремля отмечал, что повестка на переговорах будет самой обширной, от двусторонних отношений, до Сирии и других региональных конфликтов.
СК проверит действия продолжившего лекцию во время ЧП в Перми преподавателя
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После служебной проверки и работы СК будет дана оценка действиям преподавателя пермского университета Олега Сыромятникова, который продолжил читать лекцию во время стрельбы, сообщили в пресс-службе вуза.
«Руководство вуза собирает данные по поводу действий преподавателей 20 сентября, в том числе по поводу доктора филологических наук Олега Сыромятникова. Окончательная оценка произошедшего будет дана по итогам внутренней служебной проверки и работы Следственного комитета РФ. Информация о результате проверки появится позднее», – рассказали РИА «Новости» в вузе.
Ранее Сыромятников объяснил, почему не стал прерывать лекцию, когда в вузе началась стрельба.
Олег Сыромятников – доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и стилистики, профессор кафедры русской литературы. Занимается изучением творчества писателя Федора Достоевского, автор многочисленных научных работ.
Напомним, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Учащиеся забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. При этом в геологическом корпусе ПГНИУ некоторые преподаватели отказались останавливать лекции и закрывать двери.
«У нас лекция, преподу ***** [все равно]. Он даже не закрыл дверь. И он такой: «У нас лекция, не отвлекаемся». Мы уже сами закрыли [двери], выключили свет», – рассказала одна из студенток.
По данным СК, при стрельбе погибли шесть человек, еще 28 пострадали, из них девять госпитализированы в тяжелом состоянии. Жертвами нападения стали женщина 66 лет, молодой человек 19 лет и девушки 18, 19, 20 и 26 лет.
Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело. В экстренных службах Пермского края сообщили, что стрелявший владел оружием законно. Ему назначена психиатрическая экспертиза.
Психиатр рассказал о разнице между Бекмансуровым и Галявиевым
Врач-психотерапевт Игорь Лазарев, сравнивая нападения Ильназа Галявиева на казанскую гимназию и Тимура Бекмансурова на Пермский государственный университет, заявил, что, несмотря на некую схожесть этих ситуаций, они все равно разные.
«Если в первом случае стрелявший отличался слишком психотическим поведением, демонстрировал симптомы бреда, поведение было нарушенное, то в ситуация в Перми – принципиально другая», – пояснил Лазарев ФАН.
Эксперт рассказал, что прочитал «манифест» молодого человека, который незадолго до трагедии он опубликовал в социальной сети. Даже в этом письме Бекмансуров говорит о казанской трагедии и о том, что она никак не связана с тем, что произошло в Перми. Он готовился к этому долго, начал этим заниматься до того, как все узнали Галявиева.
«У него был четкий план. Он думал, где его можно осуществить. С учетом этой заряженности и одержимости этой идеей он обманул психиатра. Специалист заподозрил неладное и отправил его на патопсихологическое обследование, и даже там он обманул медика. Он осознанно пытался ввести в заблуждение, обмануть, чтобы осуществить эту историю жуткую», – добавил Лазарев.
При этом эксперт считает странным то, что когда произошла трагедия в Казани, к Бекмансурову пришли росгвардейцы, проверили его дополнительно и ничего не обнаружили. Лазарев уверен, что казанская и пермская трагедии – совершенно разные истории, а вот чем Бекмансуров был движим и как у него появилась эта идея – пока неизвестно.
«Там какие-то есть звоночки. Он говорит об одиночестве, холодности к людям, но все это может быть в рамках пубертатного криза у подростков, а может быть и при заболеваниях. Я говорю по тем данным, которые сейчас есть, но пока даже предположения строить рано», – говорит Лазарев.
20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). При нападении погибли шесть человек, еще 28 пострадали, из них девять госпитализированы в тяжелом состоянии. Бекмансуров оказал сопротивление при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело. В экстренных службах Пермского края сообщили, что стрелявший владел оружием законно.
11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления обвиняется бывший студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 24 человека пострадали.
Число пострадавших при стрельбе в Перми выросло до 43 человек
Число пострадавших в результате нападения на Пермский государственный университет (ПГНИУ) увеличилось до 43 человек, включая стрелка, рассказала региональный министр здравоохранения Анастасия Крутень.
В тяжелом состоянии находится только стрелявший, которому ампутировали голень, рассказала Крутень на заседании регионального правительства в среду.
«На сегодняшний день 43 пострадавших. Из них 12 человек находятся в трех стационарах города Перми. Тяжелый только один – это стрелок, вчера вечером была произведена ампутация голени. Состояние нестабильное, крайне тяжелое. Все остальные 11 человек находятся в удовлетворительном состоянии, также в удовлетворительном состоянии и находящиеся на амбулаторном лечении», – рассказала министр, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что при нападении погибли шесть человек, еще 28 пострадали, из них девять госпитализированы в тяжелом состоянии.
20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Бекмансуров оказал сопротивление при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело. В экстренных службах Пермского края сообщили, что стрелявший владел оружием законно.
Мишустин поручил поддержать родственников погибших при нападении на вуз в Перми
Необходимо поддержать родственников погибших в пермском вузе и пострадавших при нападении на учебное учреждение, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с правительством.
«Крайне важно поддержать пострадавших и родственников погибших, не оставлять людей один на один с этой бедой. Все они находятся под наблюдением врачей и получают нужное лечение», – цитирует Мишустина РИА «Новости».
Он подчеркнул, что находящихся в тяжелом состоянии после нападения людей перевезли спецбортом МЧС в Москву.
Напомним, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). В первые минуты стрельбы учащиеся забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. По данным СК, при стрельбе погибли шесть человек, еще 28 пострадали, из них девять госпитализированы в тяжелом состоянии.
По данным Министерства территориальной безопасности Пермского края, жертвами нападения стали женщина 66 лет, молодой человек 19 лет и девушки 18, 19, 20 и 26 лет.
Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело. В экстренных службах Пермского края сообщили, что стрелявший владел оружием законно.
Глава Пермского края Дмитрий Махонин объявил о начале выплат пострадавшим при стрельбе в вузе с 21 сентября. Вуз, где произошла стрельба, решил выплатить семьям погибших дополнительно 1 млн рублей, пострадавшим – 500 тыс. рублей. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших.
Путин заявил о нерешенности проблем занятости в ряде регионов
Президент Владимир Путин собирается вернуться к решению проблемы занятости, задача сокращения безработицы решена не во всех регионах.
Путин напомнил на совещании по экономическим вопросам, что «был поставлен ориентир – до конца года обеспечить занятость в российской экономике не ниже уровня 2019 года», данную планку «в целом мы преодолели в июле, когда численность занятого населения составила 72 млн человек», передает ТАСС.
Однако, по словам президента, «эта задача решена еще не во всех регионах».
«Остается высоким уровень безработицы также среди молодежи, людей с ограничениями здоровья», – заметил глава государства.
Он обратил внимание на то, что ранее давались «поручения по «донастройке» региональных программ поддержки занятости, по разработке долгосрочной программы содействия занятости молодежи, людей с ограниченными возможностями здоровья, включая поддержку предпринимательских инициатив, помощь в старте своего дела».
«В ближайшее время отдельно рассмотрим, как идет эта работа», – пообещал президент.
Вместе с тем Путин отметил, что «индустриальный рост за январь-июль составил 4,4%», при этом «обрабатывающие производства демонстрируют более высокие темпы, плюс 5,6%».
«Позитивные настроения бизнеса, инвесторов показывает объем вложений в основной капитал. За первое полугодие он прибавил 7,3% по сравнению с прошлогодним показателем», – сказал он.
Президент добавил, что «у делового сообщества должны быть возможности и мотивация для увеличения инвестиций, создания новых рабочих мест, качественного роста экономики, а на каждом уровне власти должна была бы быть закреплена четкая ответственность со всем необходимым финансированием», передает РИА «Новости».
Подходить к этому вопросу нужно «аккуратно и предельно ответственно, сохраняя общую макроэкономическую стабильность».
Ранее сообщалось, что рынок труда в России вернулся на доковидный уровень.
Стало известно состояние госпитализированных после стрельбы в Перми
Состояние 13 пострадавших при стрельбе в университете стабилизировано, они находятся в больницах Перми, заявил в интервью «России 24» глава региона Дмитрий Махонин.
«В Пермских больницах сейчас находится 13 пострадавших, у всех состояние стабилизировано. Вся необходимая помощь оказывается, хватает и врачей, и медикаментов... Я лично слежу за этой ситуаций, поскольку в контакте и с министром здравоохранения в региона, и с некоторыми главными врачами», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). В первые минуты стрельбы учащиеся забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. По данным СК, при стрельбе погибли шесть человек, еще 28 пострадали.
По данным Министерства территориальной безопасности Пермского края, жертвами нападения стали женщина 66 лет, молодой человек 19 лет и девушки 18, 19, 20 и 26 лет.
Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело. В экстренных службах Пермского края сообщили, что стрелявший владел оружием законно.
Глава Пермского края Дмитрий Махонин объявил о начале выплат пострадавшим при стрельбе в вузе с 21 сентября. Вуз, где произошла стрельба, решил выплатить семьям погибших дополнительно 1 млн рублей, пострадавшим – 500 тыс. рублей. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших.
Путин заявил о восстановлении российской экономики
Российская экономика восстановилась, хотя ситуация на глобальных рынках остается сложной и нестабильной, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Отмечу, что несмотря на общую нестабильную ситуацию в глобальной экономике, сложные процессы на мировых рынках, российская экономика восстановилась», – заявил глава государства, передает ТАСС.
Он добавил, что Россия полностью преодолела спад в экономике, вызванный пандемией. «По итогам семи месяцев текущего года валовой внутренний продукт вышел на докризисный уровень. Спад, вызванный эпидемией коронавируса, полностью преодолен», – сказал Путин.
Президент также предложил расставить приоритеты при формировании бюджета с учетом ситуации в мировой экономике. Он напомнил, что вопрос ранее обсуждался в широком составе с участием представителей партии «Единая Россия», передает РИА «Новости».
«Сегодня с учетом итогов той встречи, оценок ситуации в отечественной и глобальной экономике, предлагаю расставить приоритеты федерального бюджета. Принять ключевые решения в области бюджетной политики на предстоящую трехлетку», – сказал он.
Как следует из проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы, рост ВВП России в 2021 году составит 4,2%.
Путин потребовал добиться прогресса по всем национальным целям развития к 2024 году
К 2024 году следует добиться значимого прогресса по всем национальным целям развития страны, поэтому бюджет на ближайшие три года требует максимальной проработки в части стратегически важных направлений, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Конечно, рост экономики – это залог успешной реализации государственных планов и проектов, достижения национальных целей развития. Подчеркну, уже к 2024 году мы должны добиться значимого, заметного прогресса по всем национальным целям», – сказал глава государства, передает ТАСС.
По его словам, в связи с этим федеральный бюджет на ближайшие три года является определяющим, «требует максимальной проработанности, концентрации сил и средств на основных, стратегически значимых для нас направлениях». «В том числе это касается таких задач, как повышение продолжительности жизни – один из ключевых показателей, снижение бедности, в социальной сфере то же самое, улучшение экологии и среды для жизни, что волнует миллионы наших людей», – перечислил президент.
На этом фоне он указал на необходимость сформировать модель устойчивого экономического развития, охватывающую все регионы и повышающую доходы, передает РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что российская экономика восстановилась, хотя ситуация на глобальных рынках остается сложной и нестабильной. Он также предложил расставить приоритеты при формировании бюджета с учетом ситуации в мировой экономике.
Путин поручил отразить в законе о бюджете приоритетные вопросы
Все приоритеты обязательно должны быть отражены в законе о бюджете на ближайшие три года, заявил президент Владимир Путин.
Путин заявил на совещании с правительством, что «все приоритеты, о которых сейчас было сказано, обязательно должны быть отражены в законе о бюджете», передает РИА «Новости».
Среди таких вопросов, как заявил Путин, доступ к получению медицинской помощи, ликвидация свалок в черте города, отказ от третьих смен в школах, вложения в инфраструктуру, создание новых возможностей для регионов по поддержке малого и среднего бизнеса.
«Вновь подчеркну: для достижения национальных целей развития необходима слаженная совместная работа правительства, регионов, бизнеса и, конечно, вновь избранного парламента», – заметил он.
Ранее в проекте бюджета на 2021 год спрогнозировали рост ВВП на 4,2%.
Путин призвал обеспечить полную доступность первичного звена здравоохранения
Президент Владимир Путин поручил к 2024 году обеспечить стопроцентную доступность первичного звена здравоохранения и отказаться от третьих смен в школах.
«К 2024 году необходимо обеспечить стопроцентную доступность первичного звена здравоохранения, повысить качество его работы, а с помощью строительства новых школ и капитального ремонта действующих зданий отказаться, наконец, от третьих смен в школах, создать комфортную среду для учеников и для педагогов», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что средства, выделенные на развитие первичного звена здравоохранения в России, должны использоваться эффективно, чтобы ни один рубль не ушел на другие цели.