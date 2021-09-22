Стрелявшему в вузе Перми ампутировали часть ноги

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22 сентября, среда  |  Последнее обновление — 09:39  |  vz.ru
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Европа нашла виноватого в газовом кризисе

В Европе требуют наказать Газпром Егор Алеев/ТАСС
Европа нашла виновного в энергетическом кризисе – это Газпром. По крайней мере, так считают 43 депутата Европарламента. Даже аварию на заводе в Новом Уренгое они не считают случайной и требуют от ЕК начать антимонопольное расследование, наказав Россию. У Газпрома имеются сильные аргументы в противовес обвинениям. Однако во время прошлого антимонопольного расследования Газпрому пришлось пойти на компромисс. Подробности...
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Зачем Британии понадобился новый фигурант по делу Скрипалей

Новый подозреваемый – некто Сергей Федотов, которого называют «сотрудником ГРУ» Metropolitan Police
Лондон во вторник вновь вспомнил об инциденте с якобы имевшим место отравлением «Новичком» перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери. Там заявили, что Петрову и Боширову провести эту операцию помогал третий агент ГРУ. Впрочем, никаких доказательств этого опять не предъявлено. Решение Британии реанимировать старый скандал преследует сразу несколько внутренних и внешнеполитических целей, считают эксперты. Подробности...
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Наследие СССР прощается с родиной Ильича

Ульяновск. Инфраструктура советского времени требует обновления Serguei Fomine/Global Look Press
То, что сгнило, обветшало и не обновлялось в Ульяновской области еще с советских времен – от мостов и дорог до водоснабжения – наконец начало получать приличное финансирование. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД вместе с и. о. губернатора разбирался, как нужно решать самые больные проблемы этого региона. Подробности...
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Канада не заметила национальной катастрофы

Выборы в Канаде прошли на фоне борьбы с призраками ее прошлого REUTERS/Shannon VanRaes
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заслуживал, чтобы его Либеральная партия проиграла досрочные выборы. Проблема не только в коррупционных скандалах, но и в том, что Трюдо проявил себя как рохля и трус, когда обществу требовалась защита от экстремистов, а по стране прокатилась волна террора против христианских церквей. Однако канадцы решили иначе. С канадцами что-то не так. Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Донбасс на выборах в Госдуму дошел до середины Рубикона

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Привычные для жителей России процедуры – получение паспорта или выборы – для людей с Донбасса в силу непрекращающейся войны, трудного экономического положения, непризнанности республик приобретают совсем иное значение. Подробности...

Европу ставят перед выбором между США и Китаем

Василий Федорцев
Василий Федорцев, политолог, германист
США предельно ясно показали, что их игра с Китаем идет по-крупному, и Евросоюз теперь должен решить – готов он повышать ставки или лучше спасовать. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Зачем сумасшедшим детям огнестрел

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Я не понимаю, зачем в России вообще продаются полуавтоматические помповые ружья всем, кто желает их купить, включая прыщавых «школьных стрелков». Единственная задача таких ружей – это дешевые понты. Но они иногда обходятся нам очень дорого. Чудовищно дорого. Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев
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Зеленский устраняет опасного конкурента

США предали Францию

Трамп и ядерная война с Китаем

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Стрельба в Пермском госуниверситете унесла жизни шести человек

На территории Пермского госуниверситета один из учащихся открыл стрельбу по окружающим. По последним данным, погибли шесть человек, еще 24 получили ранения и травмы – в панике студенты прыгали из окон. Известно, что преступник владел оружием на законных основаниях
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Вместо «ямы на Павелецкой» появился футуристический ландшафтный парк

Перед Павелецким вокзалом в центре Москвы открылась благоустроенная территория и ландшафтный парк с амфитеатром, площадью и фонтаном. Таким образом, завершается один из самых известных столичных долгостроев. В ближайшем будущем здесь же начнет работу подземный торговый комплекс с паркингом
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С территории Украины обстрелян белорусский погранзнак

С территории Украины неизвестные открыли огонь по белорусскому пограничному знаку на участке Пинского погранотряда. Повреждение столба первыми обнаружили пограничники заставы «Сварынь». Дробь буквально изрешетила щиток с изображением белорусского герба. По всей видимости, стрельба велась из охотничьего ружья
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Стрелявшему в вузе Перми ампутировали часть ноги
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    Стрелявшему в вузе Перми ампутировали часть ноги

       22 сентября 2021, 09:11
    Фото: instagram.com/bekmansurovt
    /Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Студенту, устроившему в понедельник стрельбу в Пермском государственном университете, ампутировали часть голени, он находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил минздрав региона.

    «Он в крайне тяжелом состоянии. Вчера вечером была проведена ампутация части голени. Состояние нестабильное, крайне тяжелое», – сообщил источник РИА «Новости».

    Между тем, число пострадавших при стрельбе в Перми выросло до 43 человек.

    Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании регионального правительства, обучение в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), где произошла стрельба, планируется возобновить в понедельник, 27 сентября, передает ТАСС.

    Напомним, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). В первые минуты стрельбы учащиеся забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи.

    По данным СК, при стрельбе погибли шесть человек, еще 28 пострадали, из них девять госпитализированы в тяжелом состоянии.

    По данным Министерства территориальной безопасности Пермского края, жертвами нападения стали женщина 66 лет, молодой человек 19 лет и девушки 18, 19, 20 и 26 лет.

    Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПСВозбуждено уголовное дело. В экстренных службах Пермского края сообщили, что стрелявший владел оружием законно.

    Глава Пермского края Дмитрий Махонин объявил о начале выплат пострадавшим при стрельбе в вузе с 21 сентября. Вуз, где произошла стрельба, решил выплатить семьям погибших дополнительно 1 млн рублей, пострадавшим – 500 тыс. рублей.

    Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Фалькову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко вылететь в Пермь. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших.


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    Сотрудник ДПС рассказал, как обезвредил напавшего на пермский вуз
       20 сентября 2021, 14:16
    Фото: мвд.рф
    Текст: Алина Назарова

    Сотрудник ДПС, младший лейтенант полиции Константин Калинин рассказал, как обезвредил стрелявшего в университете в Перми, и уточнил, что у нападавшего, кроме ружья, был при себе нож.

    «Забежал в кабинет очевидец, сообщил, что рядом с университетом слышна стрельба, после чего мы с напарником выдвинулись проверять данную информацию. Увидели, как из университета выбегают люди... Также была слышна стрельба», – рассказал полицейский, передает RT.

    По его словам, напарник занялся организацией эвакуации людей. «Я забежал в здание на первый этаж, увидел, как вооруженный молодой человек спускается. Крикнул ему: «Бросай!», после чего он направил оружие на меня и произвел выстрел. После этого я применил огнестрельное оружие. Молодой человек упал, подбежав к нему, я зафиксировал его движения, убрав ружье, патроны и нож в сторону, после чего начал оказывать медицинскую помощь», – сообщил Калинин.

    Студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. Студенты в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. Погибли шесть человек, ранены 24 человека. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПСВозбуждено уголовное дело. 

    Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.

    Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми. 

    Коментарии (125)
    Число погибших в Пермском госуниверситете выросло до восьми человек
       20 сентября 2021, 10:59
    Фото: Алексей Романов/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    В результате стрельбы в Пермском государственном университете (ПГНИУ) погибли восемь человек, еще несколько получили ранения, сообщает Следственный комитет России.

    «По имеющимся данным, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. В результате восемь человек погибло, несколько пострадало», – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

    Там уточнили, что данные о погибших и пострадавших могут обновиться.

    Ранее сообщалось о пяти погибших.

    Неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. Студенты самостоятельно начали эвакуироваться из вуза, в том числе выпрыгивали из окон. Позже сообщалось о задержании стрелка, в то же время в ряде СМИ появились сообщения о его ликвидации.

    Коментарии (143)
    Напавшего на вуз в Перми ранил и обезвредил сотрудник ДПС
       20 сентября 2021, 13:20
    Фото: Baza/Telegram
    Текст: Алина Назарова

    Студента, устроившего стрельбу в Пермском государственном университете, ранил и обезвредил сотрудник ДПС из первого прибывшего к вузу экипажа, после чего оказал ему первую помощь, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    В понедельник утром в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории Пермского государственного национального исследовательского университета слышны звуки выстрелов, есть погибшие и раненые. Первым на место происшествия прибыл экипаж ДПС, передает ТАСС.

    «Младший лейтенант полиции Константин Калинин вошел в главный корпус, а его коллега, старший лейтенант полиции Владимир Макаров стал организовывать эвакуацию граждан. В помещении Калинин увидел вооруженного мужчину. Заметив полицейского, тот произвел в его сторону несколько выстрелов. Ответным огнем госавтоинспектор ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил, после чего стал оказывать первую помощь», – сообщила Волк.

    Сейчас обстановка на территории вуза контролируется органами правопорядка.

    Студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. По данным СК, погибли восемь человек, ранены 28 человек. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был раненВозбуждено уголовное дело. Студенты рассказали, что в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи.

    Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.

    Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми.

    Коментарии (62)
    Открывший стрельбу в Пермском госуниверситете задержан
       20 сентября 2021, 10:25
    Фото: Baza/Telegram
    Текст: Алина Назарова

    Человек, открывший в понедельник стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) задержан, сообщает пресс-служба вуза.

    «Неизвестный задержан! Началась эвакуация восьмого корпуса (где велась стрельба – прим. ВЗГЛЯД)», – сообщает официальная группа Пермского госуниверситета (ПГНИУ) во «ВКонтакте».

    Тем временем региональный Минздрав сообщает, что в результате стрельбы пострадали более десяти человек, передает ТАСС.

    В МВД также подтвердили задержание неизвестного, устроившего стрельбу в университете. В то же время в ведомстве сообщают, что в результате нападения есть погибшие.

    «Сегодня утром в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории Пермского государственного национального исследовательского университета слышны звуки выстрелов. По предварительной информации, имеются погибшие и раненые... В результате проведенной операции нападавший задержан сотрудниками полиции», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

    Ранее неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Изначально сообщалось об одном пострадавшем, позже это число увеличилось до четырех. В то же время источник в службе скорой помощи сообщал о погибших. По его данным, люди самостоятельно эвакуируются из вуза, в том числе выпрыгивают из окон. 

    Коментарии (69)
    Уточнено число погибших при стрельбе в Перми
       20 сентября 2021, 14:01
    Фото: cнимок с видео/Максим Рожко/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Жертвами стрельбы в Пермском государственном университете, по уточненным данным, стали шесть человек, сообщили в пресс-службе Минздрава.

    «По уточненным оперативным данным Федерального центра медицины катастроф, в результате инцидента в Пермском госуниверситете шесть человек погибли, 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что погибли восемь человек, ранены 28 человек.

    Студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПСВозбуждено уголовное дело. Студенты рассказали, что в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи.

    Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.

    Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми. 

    Коментарии (30)
    Напавшему на вуз в Перми ампутировали ногу

    21 сентября 2021, 19:40

    Текст: Алексей Дегтярев

    Открывшему стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете Тимуру Бекмансурову ампутировали ногу.

    Операцию врачи провели из-за образовавшихся тромбов, передает РЕН-ТВ.

    Напомним, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Учащиеся забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. При этом в геологическом корпусе ПГНИУ некоторые преподаватели отказались останавливать лекции и закрывать двери.

    По данным СК, при стрельбе погибли шесть человек, еще 28 пострадали, из них девять госпитализированы в тяжелом состоянии. Жертвами нападения стали женщина 66 лет, молодой человек 19 лет и девушки 18, 19, 20 и 26 лет.

    Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело. В экстренных службах Пермского края сообщили, что стрелявший владел оружием законно. Ему назначена психиатрическая экспертиза.

    Коментарии (84)
    Опознаны все шесть погибших при стрельбе в университете в Перми

    20 сентября 2021, 21:51

    Текст: Елена Мирошниченко

    Все шесть человек, которые погибли в результате стрельбы в пермском вузе, опознаны, среди них пять женщин и один мужчина, сообщили в медицинских службах.

    «В настоящее время удалось опознать всех погибших в результате стрельбы. Жертвами трагедии стали пять женщин и один молодой человек 20 лет», – передает сообщение ТАСС.

    Ранее стало известно, что девять человек, которые были госпитализированы после стрельбы в Пермском государственном университете, сейчас находятся в тяжелом состоянии.

    Напомним, студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. Студенты в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. Погибли шесть человек, ранены 24 человека. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПСВозбуждено уголовное дело.

    Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.

    Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми.

    Коментарии (29)
    Выяснилась причина несрабатывания тревожной кнопки в Пермском госуниверситете при нападении
       20 сентября 2021, 12:20
    Фото: Снимок с видео/Максим Рожко/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Тревожная кнопка на пульте охраны в Пермском госуниверситете не сработала, поскольку, по предварительным данным, первой жертвой нападавшего стал именно охранник на КПП.

    «Тревожная кнопка не сработала, так как охранник был убит первым», – сообщает Ura.ru со ссылкой на РБК.

    По некоторым данным, охранник попытался остановить вооруженного злоумышленника, но был застрелен преступником около одной из проходных, передает «Вести.ру».

    Неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. По данным СК, погибли восемь человек, пострадали 19. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был раненВозбуждено уголовное дело. Студенты рассказали, что в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи.

    Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.

    Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми. 

    Коментарии (34)
    В Пермском госуниверситете открыли стрельбу
       20 сентября 2021, 10:02
    Фото: ren.tv
    Текст: Алина Назарова

    Неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ), информация о пострадавших уточняется, сообщает осведомленный источник.

    В то же время, по данным пресс-службы вуза, в университете произошла стрельба из травматики, пострадал один человек, передает РИА «Новости».

    Тем временем источник в службе скорой помощи сообщает о погибших. «Неизвестный проник на территорию Пермского государственного университета и открыл стрельбу по студентам и преподавателям. Есть погибшие и пострадавшие», – сказал источник «Интерфакса».

    По его данным, люди самостоятельно эвакуируются из вуза, в том числе выпрыгивают из окон.

    Официальная группа Пермского госуниверситета (ПГНИУ) во «ВКонтакте» разместила призыв к студентам закрыться изнутри в аудиториях и оставаться на местах. «Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте», – сказано в сообщении, передает ТАСС.

    «Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно. Если вы едете в университет – разворачивайтесь!» – добавляется в сообщении.

    Тем временем в Сети появляются видео с места происшествия. На одном из них видно, как студенты выпрыгивают из окон. 

    Коментарии (22)
    Филолог: На решение профессора читать лекцию во время нападения в Перми мог повлиять Достоевский
       21 сентября 2021, 20:15
    Фото: Василий Перов
    Текст: Татьяна Косолапова

    На поведение профессора Пермского университета во время вооруженного нападения на учебное заведение могло повлиять его увлечение творчеством писателя Федора Достоевского, который восхваляет страдания и возводит их в культ, сказала газете ВЗГЛЯД профессор, заведующая кафедрой русской и зарубежной литературы Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета Ольга Несмелова.

    Профессор Пермского государственного университета (ПГНИУ) Олег Сыромятников, на которого пожаловались студенты из-за того, что тот отказался останавливать лекцию и закрывать двери во время вооруженного нападения на вуз, рассказал, что поступил так, потому что следовал указаниям декана и старался сохранять общественное спокойствие, чтобы никто не впал в панику.

    «У Федора Достоевского, это мое субъективное мнение, в произведениях проводится апология страдания, он возводит страдания в культ и считает, что страдание человека очищает. Но у меня на этот счет другая точка зрения: когда страдания воспеваются, мне кажется, что это малогуманная позиция. Возможно, на поведение профессора в чрезвычайной ситуации это как-то повлияло, то есть возведение страдания в культ», – говорит Несмелова.

    Она вспоминает документальный роман американского писателя Трумена Капоте «Обыкновенное убийство». В произведении есть эпизод, когда убийцы ждут исполнения приговора в камере смертников. Один из обитателей этой камеры – 19-летний студент Канзасского университета. Он, закончив читать роман Достоевского «Братья Карамазовы», сразу же вошел в кухню, где мирно ужинали его отец, мать и сестра, и расстрелял всех. При этом педагог обращает внимание, что в реальной жизни этот преступник был признан нормальным человеком, но этот связанный с русским писателем факт был описан в художественном произведении, снятом по реальным событиям.

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    Обсуждение:  18 комментариев

    «Наверное, не стоит делать какие-то выводы из увлечения этого профессора, но, может быть, его поведение во время ЧП – это бравада», – заключила собеседница.

     

    Олег Сыромятников – доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и стилистики, профессор кафедры русской литературы. Занимается изучением творчества писателя Федора Достоевского, автор многочисленных научных работ.

    Утром 20 сентября в Пермском государственном университете (ПГНИУ) молодой человек открыл стрельбу. Погибли шесть человек, еще 20 человек были госпитализированы, в том числе девять – в тяжелом состоянии.

    Коментарии (40)
    Школьник ранил ножом одноклассника в Москве

    21 сентября 2021, 14:11

    Текст: Алексей Дегтярев

    В одной из московских школ ученик девятого класса на перемене нанес три ножевых ранения однокласснику, сообщил источник в правоохранительных органах.

    «Накануне утром во время перемены в здании школы на Кировоградской улице 15-летний ученик девятого класса нанес однокласснику три ножевых ранения. Пострадавший госпитализирован в травматологическое отделение Морозовской детской городской клинической больницы», – сказал собеседник ТАСС.

    Пострадавшему диагностировали резаную рану пальца на правой руке, непроникающее ранение живота и шеи.

    «Подозреваемый в совершении данного преступления, ученик девятого класса, задержан», – пояснил источник.

    В отношении школьника возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство, у него также изъяли нож.

    20 сентября в Пермском государственном университете (ПГНИУ) студент открыл стрельбу. Погибли шесть человек, еще 28 человек были госпитализированы, в том числе девять – в тяжелом состоянии.

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    Пермский госуниверситет сообщил о ликвидации напавшего на вуз

    20 сентября 2021, 10:43

    Текст: Алина Назарова

    Человек, открывший в понедельник стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ), ликвидирован, сообщает пресс-служба вуза.

    «Создан оперативный штаб. Нападавший … ликвидирован», – сообщает официальная группа Пермского госуниверситета (ПГНИУ) во «ВКонтакте».

    Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, который находится на месте происшествия, также сообщил, что «один из нападавших ликвидирован, проверяется информация о возможных сообщниках. Возможно, студенты с перепугу что-то напутали, выстрелы уже прекратились», передает ТАСС.

    В то же время Следственный комитет сообщает, что открывший стрельбу в вузе оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.

    Росгвардия также сообщает о задержании мужчины, подозреваемого в стрельбе в пермском вузе. «В Перми на место происшествия оперативно прибыли подразделения ОМОНа, СОБРа и вневедомственной охраны Росгвардии. Подозреваемый задержан», – заявили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось о задержании стрелка.

    Неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Изначально сообщалось об одном пострадавшем, позже это число увеличилось до четырех. В то же время источник в службе скорой помощи сообщал о погибших. По его данным, люди самостоятельно эвакуируются из вуза, в том числе выпрыгивают из окон.  

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    СК проверит действия продолжившего лекцию во время ЧП в Перми преподавателя
       21 сентября 2021, 18:00
    Фото: permseminaria.ru
    Текст: Елена Мирошниченко

    После служебной проверки и работы СК будет дана оценка действиям преподавателя пермского университета Олега Сыромятникова, который продолжил читать лекцию во время стрельбы, сообщили в пресс-службе вуза.

    «Руководство вуза собирает данные по поводу действий преподавателей 20 сентября, в том числе по поводу доктора филологических наук Олега Сыромятникова. Окончательная оценка произошедшего будет дана по итогам внутренней служебной проверки и работы Следственного комитета РФ. Информация о результате проверки появится позднее», – рассказали РИА «Новости» в вузе.

    Ранее Сыромятников объяснил, почему не стал прерывать лекцию, когда в вузе началась стрельба.

    Олег Сыромятников – доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и стилистики, профессор кафедры русской литературы. Занимается изучением творчества писателя Федора Достоевского, автор многочисленных научных работ.

    Напомним, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Учащиеся забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. При этом в геологическом корпусе ПГНИУ некоторые преподаватели отказались останавливать лекции и закрывать двери.

    «У нас лекция, преподу ***** [все равно]. Он даже не закрыл дверь. И он такой: «У нас лекция, не отвлекаемся». Мы уже сами закрыли [двери], выключили свет», – рассказала одна из студенток.

    По данным СК, при стрельбе погибли шесть человек, еще 28 пострадали, из них девять госпитализированы в тяжелом состоянии. Жертвами нападения стали женщина 66 лет, молодой человек 19 лет и девушки 18, 19, 20 и 26 лет.

    Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПСВозбуждено уголовное дело. В экстренных службах Пермского края сообщили, что стрелявший владел оружием законно. Ему назначена психиатрическая экспертиза.

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    Пострадавший в Перми рассказал о поведении стрелявшего

    20 сентября 2021, 21:22

    Текст: Елена Мирошниченко

    Злоумышленник ничего не говорил, а «просто шел и стрелял», рассказал студент первого курса, пострадавший при стрельбе в пермском вузе.

    «Мы с другом прошли за проходную, как раз услышали пальбу. Увидели, что он стреляет, побежали обратно к факультету, он побежал к мехмату. Я зажался возле забора, прижался. Он увидел меня, я пригнулся. Он выстрелил и попал в палец на левой ноге. Он просто шел и стрелял из дробовика. Он был во всем черном, на груди патронтаж. Ничего не говорил», – приводит слова пострадавшего РИА «Новости».

    Он отметил, что стрелявший не старался прицеливаться, большинство пуль летело мимо, хотя бежала толпа. Пострадавший чувствует себя хорошо.

    Ранее стало известно, что девять человек, которые были госпитализированы после стрельбы в Пермском государственном университете, сейчас находятся в тяжелом состоянии.

    Напомним, студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. Студенты в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. Погибли шесть человек, ранены 24 человека. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПСВозбуждено уголовное дело.

    Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.

    Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми.

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    Жертвами стрельбы в Пермском госуниверситете стали пять человек

    20 сентября 2021, 10:48

    Текст: Алина Назарова

    В результате стрельбы в Пермском государственном университете (ПГНИУ) погибли пять человек, еще шестеро получили ранения, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

    «По имеющимся данным, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. В результате пять человек погибло, шестеро пострадало. Точные данные о погибших и пострадавших уточняются», – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

    В ведомстве отметили, что личность подозреваемого установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен.

    Председатель Следственного комитета поручил Главному следственному управлению СК России расследование уголовного дела, возбужденного по факту стрельбы в университете Перми (ч. 2 ст. 105 УК РФ – Убийство).

    «Следствием собираются характеризующие материалы о нем, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также на место происшествия направлены следователи-криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России для оказания практической помощи в расследовании», – указали в СК.

    Ранее сообщалось о задержании стрелка, позже появились сообщения о его ликвидации.

    Неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Изначально сообщалось об одном пострадавшем, позже это число увеличилось до четырех. В то же время источник в службе скорой помощи сообщал о погибших. По его данным, люди самостоятельно эвакуируются из вуза, в том числе выпрыгивают из окон.  

    Коментарии (11)
     
     
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