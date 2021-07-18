Межафганские переговоры решено продолжить на высоком уровне

Прагу раскритиковали за необоснованные обвинения в адрес Москвы

Автор чешского издания Casopis argument Иво Шебестик раскритиковал власти республики за необоснованные обвинения в адрес Москвы в связи со взрывами военных складов в деревне Врбетице и реальные шаги по ухудшению отношений с одной из трех великих держав.

Колумнист отметил, что Прага выдвигает необоснованные обвинения в адрес Москвы в связи со взрывами военных складов в деревне Врбетице. На основании несуществующих доказательств Чехия предпринимает реальные шаги по ухудшению отношений с одной из трех великих держав – ставит различные условия для возобновления диалога с Россией и требует у нее возмещения ущерба, передает РИА «Новости».

«Такой презумпции вины не было, пожалуй, даже в правовой системе Чингисхана», – заметил Шебестик.

По его мнению, определенные круги в Праге при поддержке извне намеренно пытаются поддерживать отношения с Москвой на самом низком уровне. Автор назвал такое поведение саботажем национальных и государственных интересов. Эти люди хотят, чтобы чешский народ остался один, брошенный, беспомощный и полностью зависимый от западных держав и их крупного капитала, пишет он.

«Тогда у Чехии уже не останется выбора, и Запад будет держать ее на поводке, длину которого будет регулировать только он сам. <…> На международной арене Прага ничего не решает, и ее всегда ставят перед фактом, но теперь она сама вредит себе. Трудно поверить, что подобную политику проводят не сумасшедшие», – подчеркнул обозреватель.

Небольшое государство поступает неправильно, когда делает своим врагом страну, которая несравнимо больше него, сильнее, богаче и пользуется огромным влиянием на международной арене. Те, кто ведет Чешскую Республику по этому пути, пытаются уничтожить ее автономность, убежден Шебестик.

Русофобы и их подпевалы, пытающиеся активно найти «российский след» у взрывов во Врбетице, игнорируют принципиально важные вопросы этого дела. Необходимо выяснить, что хранилось на этих складах; как там обращались с боеприпасами; контролировали ли власти эти объекты. Нужно установить, куда отправлялось проданное оружие, а также были ли законными эти сделки, рассуждает колумнист.

«Вполне уместно предположить, что именно расследование дела Врбетице подведет Чешскую Республику, а совсем не Российскую Федерацию, под монастырь. Раньше про такое говорили: грязное белье. Его надо стирать дома и не показывать на улице», – подытожил автор.

Напомним, 1 июля посла Чехии вызвали в МИД России в связи с заявлениями Праги по поводу компенсаций ущерба от взрывов во Врбетице. В конце июня чешский премьер Андрей Бабиш заявил, что руководство республики не рассматривает иных версий взрывов на складах во Врбетице, кроме вмешательства российских спецслужб. Все другие версии происшествия он назвал «нехорошими» для Чехии. В этой связи чешские власти потребовали от российского руководства компенсировать ущерб от взрывов во Врбетице.

Москва сравнила заявления Чехии о компенсациях с вымогательством. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что претензии Праги к Москве по инциденту со складом боеприпасов во Врбетице трудно комментировать, оставаясь в рамках легитимной лексики.

Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. В Москве заявили, что чешские власти «с позором расхлебывают историю» со взрывами в деревне Врбетице. В парламенте Чехии предрекли болезненный разрыв с Россией.