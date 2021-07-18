Захарова объяснила, почему Россия ведет диалог с талибами

Контактируя с представителями движения «Талибан» (запрещено в России), российская сторона выполняет резолюцию Совета Безопасности ООН, в которой талибы заявлены как участник межафганских переговоров, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Движение «Талибан» запрещено как организация в нашей стране. Дело в том, что Россия неоднократно подчеркивала, что не только не поддерживает, но всячески подтверждает свою решимость в борьбе с международным терроризмом и неприятие какой-либо террористической деятельности, в том числе движения талибов», – подчеркнула дипломат в интервью телеканалу «Россия-1».

По ее словам, есть еще один очень важный нюанс – «движение талибов является частью межафганского диалога», который Совбез ООН призвал все страны поощрять.

«В резолюции Совета Безопасности от марта 2020 года движение талибов заявлено именно в этом качестве. Мы исполняем резолюцию Совбеза [контактируя с «Талибаном»]. Мы ее поддержали как страна. Мы ее реализуем на практике», – сказала она.

Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «В такой ситуации с развернутыми знаменами с поля боя не уходят».

Ранее движение потребовало вывести американские войска из Афганистана. При этом президент республики Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны после ухода американских войск. В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан». Однако Кабул не стал просить Вашингтон задержать вывод американских войск.