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Делегация из США посетила район силовой операции в Донбассе
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Делегация США во главе с заместителем помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джорджем Кентом посетила зону силовой операции Киева в Донбассе, сообщила пресс-служба штаба так называемой операции объединенных сил (ООС).
«Во время брифинга временно поверенный в делах США на Украине Джордж Кент и командующий объединенными силами, генерал-лейтенант Владимир Кравченко обсудили текущую ситуацию с безопасностью в районе проведения ООС, вопросы совместимости подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и армий стран НАТО и внедрение стандартов НАТО в ВСУ», – сообщается на странице ООС в Facebook.
Также стороны обсудили эффективность применения украинской армией опыта, полученного на учениях по программе «Объединенная многонациональная учебная группа – Украина».
Отмечается, что командование ООС поблагодарило американскую делегацию за материально-техническую помощь, которую США предоставляют с 2014 года. Кент со своей стороны заявил, что США продолжат предоставлять необходимую помощь и «внимательно следят за ситуацией на востоке Украины».
Ранее республики Донбасса внезапно пригласили США в нормандский формат. Полпред ЛНР Родион Мирошник уточнил, что к такой инициативе Донецк и Луганск подтолкнули итоги саммита в Женеве. В самопровозглашенных республиках полагают, что Вашингтон может заставить Киев начать исполнять Минские соглашения и вступить в диалог с ЛДНР.
Замглавы МИД Андрей Руденко сказал, что Москва пока не получила ответа от Вашингтона и стран «нормандского формата» относительно созыва встречи с участием самопровозглашенных ЛНР и ДНР по урегулированию в Донбассе.
Аваков собрался покинуть Украину
После отставки с поста главы МВД Украины Арсен Аваков временно покинет страну, но позднее «обязательно вернется», заявил замминистра Антон Геращенко.
Геращенко сказал, что Аваков «собирается уехать в отпуск» и «впервые за семь с половиной лет отдохнуть, будучи обычным гражданином». Однако «после он обязательно вернется в Украину и дальше будет помогать президенту в том, чтобы сохранять, беречь Украину и усиливать ее во всех направлениях, там, где определит президент», сказал замминистра.
По его словам, Аваков также намерен «помогать и содействовать новому министру внутренних дел Денису Монастырскому». Как пояснил Геращенко, Аваков и Монастырский «хорошо знакомы», это «определенная преемственность». «Хорошо, что во главе министерства может стать человек, который два года руководил законодательной ветвью власти в вопросах реформ правоохранительной деятельности», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».
Геращенко добавил, что пока предложений ему самому остаться заместителем министра не поступало, однако, по его мнению, до назначения такие должности предлагать «некорректно».
Во вторник Аваков написал заявление об отставке. В четверг Верховная рада Украины уволила Авакова с должности министра внутренних дел страны, которую он занимал с февраля 2014 года. Глава правительства Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную раду представление о назначении депутата от фракции партии «Слуга народа», председателя комитета парламента по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского главой МВД страны.
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В Киеве обвинили Меркель в сдаче интересов Украины
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Канцлер Германии Ангела Меркель «сдала интересы» Украины в пользу России, заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
По его словам, визит украинского лидера Владимира Зеленского в Германию и его переговоры с канцлером оказались безрезультатными. «А не принесли (результатов – прим. ВЗГЛЯД) потому, что госпожа Меркель семь лет держалась, но в конце концов все-таки немного сдала украинские интересы в пользу России», – передает РИА «Новости» слова Арестовича.
По утверждению советника, Зеленский не нашел «общего языка» с Меркель по целому ряду вопросов, включая достройку газопровода «Северный поток – 2» и выполнение «формулы Штайнмайера». «Вежливые заявления во время пресс-конференции – это просто чтобы не ссориться», – добавил Арестович, назвав при этом канцлера «уходящим политиком».
Он также выразил мнение, что западные страны обеспокоены ростом влияния Китая и готовы договариваться с Россией. «Я так понимаю, что немцы называют это защитой немецких национальных интересов. <...> Цена может быть тяжелой для Украины, даже в окружении (президента США Джо) Байдена есть такие люди», – заключил советник.
Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель в ответ на предложение Зеленского заявила, что транзит газа через Украину может быть предметом переговоров «нормандской четверки», но не является частью процесса урегулирования конфликта в Донбассе.
В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что попытка увязать «Северный поток – 2» с нормандским форматом говорит о том, «что у Зеленского с головой не все в порядке».
Позже президент России Владимир Путин заверил, что Россия будет выполнять взятые на себя обязательства по транзиту газа через Украину. При этом он призвал не связывать вопрос транзита газа и другие газовые вопросы с переговорами в нормандском формате.
Украина получила первый ударный беспилотник «Байрактар» из Турции
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Первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 производства Турции поступил на Украину, сообщило украинское военное ведомство.
«Первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 для военно-морских сил поставлен на Украину. Проводим окончательные приемочные испытания комплекса в месте базирования. Получим эффективное наблюдение и прикрытие побережья и акваторий Черного и Азовского морей; возможность поражения надводных и наземных объектов противника высокоточными средствами», – говорится в сообщении Минобороны в Twitter.
Напомним, ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в интервью Anadolu заявил о том, что Киев закупил у Турции ударные беспилотники, чтобы Россия «дважды подумала», прежде чем «атаковать» Украину. «Беспилотники необходимы для сдерживания России, чтобы она дважды подумала, прежде чем планировать любую эскалацию или крупномасштабную атаку на Украину...» – сказал он.
Гендиректор Baykar Халук Байрактар утверждал, что российские системы радиоэлектронной борьбы якобы не могут справиться с турецкими БПЛА Bayraktar TB2.
Турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB-2 также показали свою эффективность во время войны в Карабахе. Азербайджанцы применяли «большие» БПЛА Bayraktar TB2 и различные виды барражирующих боеприпасов: например, израильские Harop и Skystriker.
Эксперт назвал «топорной» контрабандную поставку нефти на Украину из России
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Контрабандная поставка нефти на Украину из Новороссийска была проведена топорно, но российские правоохранительные органы обратили на нее внимание не случайно, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. Так он прокомментировал информацию о незаконной поставке российской нефти на Украину на два млрд рублей.
«Пока известно о единичном случае контрабандной поставки российской нефти на Украину с участием танкера, значит это не налаженная схема ухода от налогов. Экономического ущерба России причинено не было, потому что изначально за эту нефть была уплачена экспортная пошлина. Это даже не контрабанда, а скорее несогласованный экспорт – нарушение санкций», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
В четверг в Федеральной таможенной службе рассказали о контрабанде 80 тыс. тонн нефти на Украину стоимостью более двух млрд рублей. По предварительным данным, капитан танкера Altai загрузил нефть в порту Новороссийска, указав в качестве пункта назначения итальянский порт Аугуста. Однако после выхода с территории России судно отправилось в украинский порт Южный близ Одессы, где выгрузило нефть. Центральная энергетическая таможня по данному факту возбудила уголовное дело о контрабанде (часть 1 статьи 226.1 УК РФ).
Юшков напомнил, что в России нет строгого запрета на экспорт нефти на Украину, но из-за введенных Москвой санкций против Киева подобные поставки нужно согласовывать отдельно. «В данном случае поставка 80 тыс. тонн нефти не была согласована с Министерством экономического развития, которое должно прежде убедиться, что нефть не пойдет на оборонные нужды Украины. Это лицензирование делается для того, чтобы потом Россию не обвиняли в одновременной поддержке территорий Донбасса и поставках нефти, которая идет на заправку военной техники Вооруженных сил Украины», – подчеркнул Юшков.
Впрочем, собеседник не исключил, что в данном случае «кто-то кого-то сдал, потому что может идти дележ украинского рынка». «Те, кто хочет поставлять нефть на Украину, скажем, из Азербайджана, могли де-факто сообщить российским властям, что на самом деле танкер Altai пошел не в Италию, а разгрузился в Одессе», – предположил Юшков.
В пользу этой версии говорит то, что, как правило, «никто не отслеживает, куда идет танкер после погрузки и уплаты пошлины». «А здесь все было сделано топорно. Судно даже не выключало транспондеры и не производилось перегрузки нефти с танкера на танкер до захода в порт, как это обычно происходит в подобных случаях. При махинациях обычно меняется собственник нефти, которая может быть перепродана во время транспортировки», – пояснил Юшков.
Соловьев счел инфантильной реакцию Киева на решение Германии по «Северному потоку – 2»
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Тележурналист Владимир Соловьев назвал политическим инфантилизмом реакцию Киева на отказ Германии не прекращать строительство газопровода «Северный поток – 2».
«Забавно, что карамелька-Аристович считал украинские интересы для Меркель более значимыми, чем немецкие. Это какой-то политический инфантилизм. Меркель – канцлер Германии и руководствуется в первую очередь интересами своего народа. Зеленскому и его команде это понять крайне сложно, так как интересами граждан Украины они совсем не интересуются, пытаясь угодить своим «заморском хозяевам», – написал Соловьев, комментируя пост газеты ВЗГЛЯД в Telegram о том, что Киев обвинил Меркель в сдаче интересов Украины.
Напомним, советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель «сдала интересы» Украины в пользу России.
«Визит украинского лидера Владимира Зеленского в Германию и его переговоры с канцлером оказались безрезультатными потому, что госпожа Меркель семь лет держалась, но в конце концов все-таки немного сдала украинские интересы в пользу России», – заявил Арестович.
Ранее Меркель в ответ на предложение Зеленского заявила, что транзит газа через Украину может быть предметом переговоров «нормандской четверки», но не является частью процесса урегулирования конфликта в Донбассе.
В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что попытка увязать «Северный поток – 2» с нормандским форматом говорит о том, «что у Зеленского с головой не все в порядке».
Позже президент России Владимир Путин заверил, что Россия будет выполнять взятые на себя обязательства по транзиту газа через Украину. При этом он призвал не связывать вопрос транзита газа и другие газовые вопросы с переговорами в нормандском формате.
В Раду внесли представление о назначении нового главы МВД Украины
Глава правительства Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную раду представление о назначении депутата от фракции партии «Слуга народа», председателя комитета парламента по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского главой МВД страны, сообщила пресс-секретарь спикера парламента Ольга Туний.
«Информирую, что в Верховную раду Украины поступило представление от премьер-министра Украины о назначении министром внутренних дел Украины Монастырского Дениса Анатольевича», – цитирует РИА «Новости» Туний.
Монастырский родился 12 июня 1980 года в Хмельницком, окончил юридический факультет Хмельницкого университета управления и права, а также учился в Институте государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины. Преподавал в Хмельницком университете управления и права, возглавлял отдел по вопросам законотворчества и научных экспертиз.
В четверг Верховная рада Украины уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел страны, которую он занимал с февраля 2014 года. Во вторник Аваков написал заявление об отставке.
Аваков высказался о своей отставке на русско-украинском языке
Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков прокомментировал свою отставку, допустив ошибку в написании страны в соцсетях.
Аваков сперва написал в Facebook: «СлаваУкраїне!» – и опубликовал снимок, на котором он держит руку на сердце. Однако такой вариант написания содержит элементы как украинского, так и русского языка, передает «Страна.ua».
Впоследствии запись была исправлена на «СлаваУкраїні!», при этом пробел между словами так и не был поставлен.
В четверг Верховная рада Украины уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел страны, которую он занимал с февраля 2014 года. Во вторник Аваков написал заявление об отставке.
Аваков был назначен министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Его переназначили на должность 29 августа 2019-го. Он последний из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине при новой власти. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года Аваков также сохранил должность.
Киев заявил о гибели в Донбассе за год 45 украинских военных
С начала действия дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года в Донбассе погибли 45 украинских военных, сообщил постпред Украины при международных делегациях в Вене Евгений Цымбалюк.
На заседании постоянного совета ОБСЕ он отметил, что «на следующей неделе исполнится один год с момента вступления в силу дополнительных мер». По его словам, «этот период должен был стать прочной основой для дальнейшего прогресса в сфере безопасности». Цымбалюк утверждает, что с 22 июля 2020 года до 14 июля 2021 года, якобы присутствующие в Донбассе «российские вооруженные формирования» 1938 раз «нарушили режим прекращения огня». При этом в 464 случаях, по его версии, использовались «запрещенные минскими договоренностями вооружения».
Как утверждает Цымбалюк, «российские оккупационные войска 27 раз обстреляли жилые районы, было зафиксировано 100 случаев использования ими БПЛА и 44 случая дистанционного минирования, в том числе запрещенными противопехотными минами», передает «Укринформ».
При этом в ЛНР и ДНР также сообщают о постоянных нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков, которые открывают огонь, в частности, и из запрещенных минскими договоренностями минометов, передает РИА «Новости».
Напомним, полпред России Борис Грызлов заявлял, что Киев осознанно заводит в тупик урегулирование конфликта в Донбассе и переговорный процесс минской Контактной группы. Украинские силы устраивают провокации у линии соприкосновения, в результате которых гибнут военные ДНР и ЛНР. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.
Захарова упрекнула КС Украины в незнании конституции
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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова раскритиковала решение Конституционного суда Украины признать соответствующим конституции страны закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
Она заявила в Telegram: «Еще одна разновидность борьбы с собственной идентичностью – оскопление своей культуры по-киевски». Захарова предположила, что у КС Украины «под рукой не было» украинской конституции, иначе там «нашли бы статью 10».
«В которой говорится: «В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины. Государство способствует изучению языков международного общения. Применение языков в Украине гарантируется Конституцией Украины и определяется законом», – указано в сообщении.
В 2019 году на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. 14 июля 2021 года КС Украины признал закон о государственном украинском языке конституционным. Напомним, Захарова, комментируя недавнее празднование 25-летия основного закона Украины, пожелала конституции этой страны не повторить судьбу «Декларации» Гуляйпольской республики.
В Кремле ответили на претензии экспертов к статье Путина
Никто в России на официальном уровне не подвергает сомнению территориальную целостность Украины, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что никто в официальном плане не подвергает сомнению территориальную целостность Украины и никаких официальных заявлений на этот счет не было и нет», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Он добавил, что эксперты вольны обсуждать статью, которая «весьма и весьма резонансная», как они хотят. Пресс-секретарь напомнил, что в статье Путин говорил в целом о тех «минах замедленного действия», которые были заложены во времена СССР.
Отвечая на вопрос журналиста, не стоит ли современной Украине опасаться заявлений со стороны российских экспертов о передвижении границ и рассматривать это в качестве территориальных претензий со стороны России, Песков заявил: «Никоим образом».
Напомним, президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг.
Отставку Авакова объяснили просьбой Зеленского, а не визитом дипломата США
Арсен Аваков решил уйти в отставку с поста главы МВД Украины после просьбы президента страны Владимира Зеленского, сообщил замминистра Антон Геращенко.
По словам Геращенко, Зеленский решил предложить Авакову «уйти в отставку», тот «принял это решение». Замминистра заявил, что «решение было абсолютно спокойным, взвешенным, оно достаточно давно готовилось, и в узком кругу это было достаточно давно известно».
При этом Геращенко заверил, что «никакого отношения визит и встреча со временным поверенным США Джорджем Кентом не имело к событиям по отставке министра абсолютно», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».
Во вторник Аваков написал заявление об отставке. В четверг Верховная рада Украины уволила Авакова с должности министра внутренних дел страны, которую он занимал с февраля 2014 года. Глава правительства Украины Денис Шмыгаль внес в Раду представление о назначении депутата от фракции партии «Слуга народа» Дениса Монастырского главой МВД.
Кент 12 июля встречался с Аваковым. Именно с этой встречей многие связывают внезапное желание Авакова оставить пост министра внутренних дел.
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Пушилин подтвердил, что россияне из ДНР будут голосовать на выборах в Госдуму в Ростовской области
Живущие на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму на участках в Ростовской области, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«В сентябре нам всем предстоит отдать свой голос на выборах депутатов Государственной Думы. Граждане Российской Федерации, проживающие в республиках Донбасса, смогут проголосовать очно, на избирательных пунктах в Ростовской области. Кроме того, тем, кто зарегистрирован на портале государственных услуг, будет предоставлена возможность участия в дистанционном, электронном голосовании», – сказал Пушилин на форуме «Россия – Донбасс. Единство приоритетов», передает РИА «Новости».
Ранее информированный источник в Москве сообщил, что получившие российское гражданство жители самопровозглашенных республик Донбасса могут получить возможность проголосовать на выборах в Госдуму в Ростовской области или дистанционно.
Напомним, профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев заявил газете ВЗГЛЯД, что большинство получивших российские паспорта жителей Донбасса в случае голосования на выборах в Госдуму отдадут голоса за «Единую Россию».
Телеканал «Интер» проверят из-за показа запрещенных советских фильмов на Украине
На украинском телеканале «Интер» пройдет внеплановая проверка в связи с показом фильмов «Карнавал», «Собачье сердце», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит» с артистами из «черного списка», «угрожающих нацбезопасности страны», сообщила пресс-служба Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
«Национальный совет назначил телеканалу «Интер» – ЗАО «Телеканал «Интер» – внеплановую невыездную проверку из-за демонстрации фильмов с участием артистов, которые внесены в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности», – говорится в сообщении регулятора.
По данным пресс-службы, с 28 июня по 11 июля в эфире телеканала показали 11 советских кинолент, показ которых на территории Украины недопустим. Речь идет о таких фильмах, как «Карнавал», «Пираты ХХ века», «Огарева, 6», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Собачье сердце», «Маленькая Вера», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Гараж» и «Служебный роман».
Ранее минкультуры Украины внесло в список «угроз» почти 200 человек. В список включены актеры Вера Алентова и Евгений Александров, певица Эльвира Тугушева (Elvira T.), пианист и композитор Игорь Бриль, джазмены Денис Каганец и Яков Окунь, основатель кинокомпании «Таврида Фильм» Одиссей Пипия.
Напомним, министерство культуры Украины в 2015 году обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из России, которые «создают угрозу национальной безопасности». В числе артистов, попавших тогда в список, были Олег Газманов, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина, Иван Охлобыстин, Михаил Задорнов, Михаил Пореченков. Список регулярно расширяется.
Глава ДНР заявил о вступлении в партию «Единая Россия»
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил о намерении подать заявление на вступление в партию «Единая Россия».
«Это считаю абсолютно правильным с моей стороны. Конечно буду», – отметил Пушилин, отвечая на вопрос будет ли глава ДНР подавать заявление для вступление в партию «Единая Россия», передает РИА «Новости».
Напомним, что представители Союза добровольцев Донбасса (СДД) подавали заявки на участие в предварительном голосовании «Единой России» для участия в выборах в Госдуму, а также в избирательных кампаниях регионального и муниципального уровней.
Предложения жителей Донбасса включат в программу «Единой России» по развитию ЛНР и ДНР
В программу развития самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик войдут предложения, поступившие от местных жителей, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Программа включает весь спектр жизни: новые рабочие места, достойная зарплата, вопросы, связанные с развитием медицины и образования на территории Донбасса, молодежной политики. Весь набор этих вопросов каждые две три недели я буду обсуждать в ДНР и ЛНР», – приводятся слова парламентария на сайте партии.
14 и 15 июля в Донбассе проходят форумы граждан России: накануне мероприятие состоялось в Луганске, сегодня форум принимает Донецк. Его организаторами выступают «Единая Россия» и общественная организация «Русский центр». Участники мероприятий обсуждают защиту прав соотечественников, роль современной России в политике, культуре, медицине, науке, спорте, образовании, IT-технологиях, вопросы поддержки жителей ДНР и ЛНР.
Напомним, 10 мая во время рабочей поездки в Ростовскую область секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак подписал соглашение о взаимодействии с Союзом добровольцев Донбасса. «Единая Россия» принимала участие во многих гуманитарных миссиях в Донбассе. Так, в ходе майского визита секретаря Генсовета в Ростовскую область представителям народных республик передали два автомобиля скорой помощи для врачей и медикаменты для постковидной реабилитации учителей.