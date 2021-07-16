Делегация из США посетила район силовой операции в Донбассе

Делегация США во главе с заместителем помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джорджем Кентом посетила зону силовой операции Киева в Донбассе, сообщила пресс-служба штаба так называемой операции объединенных сил (ООС).

«Во время брифинга временно поверенный в делах США на Украине Джордж Кент и командующий объединенными силами, генерал-лейтенант Владимир Кравченко обсудили текущую ситуацию с безопасностью в районе проведения ООС, вопросы совместимости подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и армий стран НАТО и внедрение стандартов НАТО в ВСУ», – сообщается на странице ООС в Facebook.

Также стороны обсудили эффективность применения украинской армией опыта, полученного на учениях по программе «Объединенная многонациональная учебная группа – Украина».

Отмечается, что командование ООС поблагодарило американскую делегацию за материально-техническую помощь, которую США предоставляют с 2014 года. Кент со своей стороны заявил, что США продолжат предоставлять необходимую помощь и «внимательно следят за ситуацией на востоке Украины».

Ранее республики Донбасса внезапно пригласили США в нормандский формат. Полпред ЛНР Родион Мирошник уточнил, что к такой инициативе Донецк и Луганск подтолкнули итоги саммита в Женеве. В самопровозглашенных республиках полагают, что Вашингтон может заставить Киев начать исполнять Минские соглашения и вступить в диалог с ЛДНР.

Замглавы МИД Андрей Руденко сказал, что Москва пока не получила ответа от Вашингтона и стран «нормандского формата» относительно созыва встречи с участием самопровозглашенных ЛНР и ДНР по урегулированию в Донбассе.