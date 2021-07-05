Донбасс переманивает Америку на свою сторону

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5 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 22:17  |  vz.ru
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Белоруссия поможет спасти российскую военную электронику

Советский задел по микроэлектронике в Белоруссии сохранился Александр Кондратюк/РИА Новости
Советское наследие в сфере электронных технологий, как ни странно, еще актуально для России – особенно в контексте взаимодействия с Белоруссией. Александр Лукашенко предложил объединить усилия в производстве микроэлектроники. Почему устаревшая белорусская электроника может быть полезна отечественной промышленности, особенно российским вооруженным силам и космосу? Подробности...
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В Эстонии захотели забрать у России «подарок» Ленина

Ивангород, на который претендует Эстония, был построен русскими еще во времена Ивана Грозного Matthias Graben/Image Broker/Global Look Press
На президентский пост в Эстонии баллотируется политик, открыто заявляющий о территориальных претензиях к России. Бывший спикер парламента Хенн Пыллуаас уверен – «нет никакой необходимости узаконивать преступную оккупацию» городов Печоры, Изборск и территорий к востоку от Нарвы. Имеют ли эти земли хоть какое-то отношение к Эстонии и почему местные политики решили угрожать суверенитету России? Подробности...
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Российских детей спасают из сирийских тюрем

Возвращение детей из Сирии – на особом контроле у федерального детского омбудсмена deti.gov.ru
В подмосковный Чкаловский прибыл необычный спецборт Минобороны. Самолет доставил почти два десятка детей – российских граждан, которые находились в сирийских тюрьмах и лагерях военнопленных. Эти мальчики и девочки – из семей боевиков ИГИЛ и других группировок. Как они оказались в Сирии и какой будет теперь их судьба в России? Подробности...
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США хотят отступить из Афганистана в Среднюю Азию

Тысячам сотрудничавших с США афганцев грозит расправа в случае победы талибов U.S. Army/flickr.com
Спешный уход американцев из Афганистана во многом напоминает их бегство из Сайгона в 1975 году, кроме одного момента: сейчас Штаты не спешат забрать с собой лояльные местные кадры. Убежищем для тысяч афганцев Вашингтон видит страны Средней Азии. А Таджикистану вдобавок предлагается стать базой для разведопераций США в захваченном талибами Афганистане. Пойдет ли на это страна – участница ОДКБ? Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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В США начинается решающая битва за власть

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Американская либеральная элита, установившая контроль над Белым домом и обеими палатами Конгресса, вовсе не собирается отдавать власть. Стоящие за Демпартией США транснациональные корпорации, международные финансовые группы и Большая Цифра попросту не могут позволить себе роскоши политической нестабильности. Подробности...
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Фильмы Меньшова формировали мировоззрение народа

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
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Выходка «ВкусВилла» опасна тем, что опирается на меньшинство

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Новейшая религия меньшинств удивительна – и возмутительна – тем, что она напрямую касается мизерного количества экзотических личностей, но впаривается сверху с таким напором, словно бы каждый человек в мире должен сердечно на нее отозваться. Подробности...
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Грядет новый финансовый кризис

Россия должна объединить Донбасс

«Прямая линия» Путина. Главное

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Умер Владимир Меньшов

Режиссер, актер, сценарист и продюсер Владимир Меньшов умер в Москве на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Россияне запомнят его по работам «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и другим любимым фильмам. Похоронят Меньшова на Новодевичьем кладбище
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Названа самая красивая девушка Москвы

23-летняя Аля Саламова стала победительницей конкурса красоты «Мисс Москва – 2021». В театре Et Cetera претендентки демонстрировали не только внешние данные, но и талант и эрудицию. В онлайн-голосовании, которое длилось несколько дней, участвовали десятки тысяч человек
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Москвичи спасаются от аномальной жары

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Какой фильм Владимира Меньшова у вас самый любимый?
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    Донбасс переманивает Америку на свою сторону

    До саммита в Женеве братство украинских и американских военных казалось нерушимым    5 июля 2021, 22:00
    Фото: Oleksandr Rupeta/Zuma/ТАСС
    Текст: Наталья Макарова,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Республики Донбасса внезапно пригласили США в нормандский формат. Полпред ЛНР Родион Мирошник уточнил, что к такой инициативе Донецк и Луганск подтолкнули итоги саммита в Женеве. В непризнанных республиках полагают, что Вашингтон может заставить Киев начать исполнять Минские соглашения и вступить в диалог с ЛДНР.

    В понедельник Луганская и Донецкая народные республики впервые призвали провести встречу «нормандской четверки» вместе с представителями США. Об этом сообщил представитель Луганска в политической подгруппе Контактной группы, дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник. По его словам, предложение уже передано замруководителя администрации президента России Дмитрию Козаку и главе российского МИДа Сергею Лаврову.

    «Конструктивного и действенного диалога как в нормандском, так и в минском форматае сегодня в действительности нет. Все переговорные процессы сознательно блокированы Украиной на процедурных вопросах, Киев сводит переговоры к ничего не значащей имитации процесса. Точкой перезапуска полноценного диалога могла бы стать совместная встреча советников нормандского формата, представителей США и представителей ЛДНР», – написал Мирошник в своем телеграм-канале. По его словам, такое заседание было бы «вполне адекватной инвестицией в урегулирование конфликта, длящегося семь лет». «А между тем продолжается кровопролитие и деградация густонаселенных территорий», – добавил он.

    Речь идет о разовой встрече, без изменения форматов по урегулированию в принципе, уточнил позднее советник главы ЛНР в комментарии газете ВЗГЛЯД. Он признал, что поводом для инициативы республик Донбасса стал саммит лидеров России и США, на котором обсуждались пути выхода из конфликта на Украине. «О договоренностях в Женеве нам известно только из официальных сообщений. Но мы считаем их достаточными, чтобы попытаться активизировать диалог между Киевом, Луганском и Донецком», – сказал Мирошник. По его мнению, разрешение конфликта лежит именно в этой плоскости – в треугольнике Киев – Донецк – Луганск, а все остальные этому могут только содействовать.

    «Де-факто США всегда присутствовали и оказывали очень серьезное влияние на процессы, связанные с конфликтом в Донбассе. Сейчас с приходом демократов к власти в Соединенных Штатах это влияние на украинскую власть еще больше усилилось», – говорит представитель Луганска. «Поэтому мы и предлагаем представителю США принять официальное участие в нормандском формате на уровне советников лидеров и высказать свою точку зрения на процессы урегулирования. Тем более что в США официально декларируют приверженность Минским соглашениям. Провести встречу мы предлагаем с участием представителей обеих сторон конфликта – Киева и Донбасса, и в присутствии заинтересованных сторон, входящих в нормандский формат», – пояснил собеседник. «Инициируя этот формат, мы настроены на прекращение кровопролития и мирное разрешение конфликта», – подчеркнул Мирошник.

    «Нормандская» встреча с ДНР, ЛНР и США могла бы дать импульс урегулированию, заявили и в Донецке. «Предложенный нами вариант разовой встречи политических советников «нормандского формата» без каких-либо «модернизаций» с участием представителей США и республик мог бы дать хороший импульс в разрешении конфликта и, возможно, поиска новых решений в сложившейся ситуации по выполнению минских договоренностей», – отметила глава МИД ДНР Наталья Никонорова. «Также, учитывая факт влияния американской политики на управление украинским государством, после такой встречи можно было бы надеяться на активизацию процесса по мирному урегулированию ситуации», – добавила Никонорова.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее признавал, что участие Вашингтона «допускалось», но «вопрос в том», насколько «конструктивной» будет роль США – понимают ли они, что «без известных шагов со стороны Киева не получится сдвинуть с места весь этот процесс». По словам Рябкова, если США придут к выводу, что определенная перспектива такой работы с Украиной имеется, тогда они вполне могут «посодействовать» в том или ином виде. В свою очередь в Вашингтоне в пятницу заявили, что готовы поддержать и минский, и нормандский форматы по Украине. «Я надеюсь, что Россия действительно серьезно относится к минскому процессу. В этом случае нормандский формат сможет и далее играть центральную роль, и мы готовы взаимодействовать и способствовать ему. Но все зависит от Москвы», – сказал госсекретарь Энтони Блинкен, которого цитируют РИА «Новости».

    Россия теперь поддерживает включение США в нормандский формат. Не исключено, что этот вариант проработали Путин и Байден на встрече в Женеве, рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

    «Москва охладела к нормандскому формату и пытается подключить Соединенные Штаты

    при условии, что американцы будут следовать Минским соглашениям. А это означает подключение к переговорам представителей ДНР и ЛНР на полных правах. Раз в Госдепе уже сказали, что Минские соглашения – единственный документ, способный продвигать переговорный процесс, Москва ответила: давайте. И неким этапом на пути к этому заседанию стало предложение Мирошника», – подытожил Погребинский.

    Нормандский формат – это действующая рабочая эффективная площадка, а вот минский формат и установленные им договоренности, которые не исполняет Украина, застыл, сказал газете ВЗГЛЯД экс-премьер ЛНР, политолог Марат Баширов. «Мы слышим от Белого дома, что альтернативы Минским соглашениям нет. Очевидно, это значит, что США будут искать способы исполнения Киевом пунктов Минских соглашений. Если Вашингтон может повлиять на Украину, то почему бы это не использовать?» – задается вопросом эксперт.

    Баширов обратил внимание на то, что инициатива республик Донбасса ставит вопрос об обязательном участии представителей ЛНР и ДНР во встрече, а это принципиально меняет ситуацию. «Включение ЛНР и ДНР в нормандский формат – это шаг к признанию если не самих республик, то к констатации того факта, что конфликт идет между двумя частями Украины», – уточнил аналитик.

    От «нормандских встреч» в предлагаемом Мирошником формате можно будет ожидать полного выполнения Минских соглашений со стороны Киева, полагает экс-премьер ЛНР. «Мы с вами слышали позицию Путина, указавшего, что Украина находится под внешним управлением. Когда его спросили, почему он не встречается с Зеленским, Путин, по сути, ответил: зачем встречаться с тем, кто не принимает решения?» – напомнил эксперт.

    Стоит отметить, что сразу после озвученного предложения Мирошника глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал, что в ходе визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон тот обсудит со своим американским коллегой Джо Байденом привлечение США к урегулированию в Донбассе. «Будет ли это роль путем прямого участия в нормандском формате или какого-то параллельного трека, который будет пересекаться с нормандским форматом, – это предмет разговора», – цитируют министра «Украинские новости». Точные даты визита, по его словам, пока не определены.

    Кулеба заявил о готовности украинской стороны рассматривать те вопросы, которые важны для Москвы. «Я подтвердил, что готов участвовать и обсудить не только вопросы безопасности, которые для нас являются приоритетными, но и политические вопросы, о которых все время говорит Россия», – сказал министр.

    Между тем, пока киевская дипломатия говорит о мирных переговорах, ВСУ продолжают накачивать мускулы – очевидно, чтобы усилить свою переговорную позицию в минском формате. Выступая в Одессе, Зеленский пообещал, что скоро на Украину прибудут турецкие беспилотники Bayraktar, которые поступят в состав авиации ВМС. «Украинские экипажи для них уже завершают подготовку в Турции», – уточнил президент.

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