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Эксперт объяснил намерение Турции тренировать украинских военных
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«Киев может быть заинтересован в привлечении турецких инструкторов для освоения ударных беспилотников и передачи опыта их боевой эксплуатации», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко, комментируя намерение турецких инструкторов тренировать украинских военных.
«Речь может идти о передаче технологий использования ударных беспилотников «Байрактар». Турция сейчас активно продвигает линейку своих беспилотников, в том числе и на Украину», – отметил военный эксперт Игорь Коротченко.
По его словам, турецкие инструкторы могут быть привлечены Вооруженными силами Украины «для освоения этих беспилотников и приобретения украинскими военными необходимого практического опыта, в частности в понимании технических особенностей боевой эксплуатации». «Такая вероятность существует», – добавил он.
Собеседник напомнил, что ударные беспилотники «Байрактар» достаточно неплохо себя показали в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, «обеспечив в значительной мере успех азербайджанской армии». «В этой связи Киев может питать иллюзии относительно того, что массированное использование беспилотников поможет им в решении проблемы Донбасса. Поэтому трансфер соответствующих инструкторов, технологий и турецкого опыта как основного центра компетенций – реальность, с которой необходимо считаться», – пояснил Коротченко.
Эксперт уточнил, что Украина нацелена на реванш в конфликте с Донбассом. «Усилия, которые она сосредотачивает, нацелены на зачистку региона. А закупленные у Турции беспилотники могут быть использованы для проведения боевых операций украинской армии против ДНР и ЛНР. В этой связи стоит вопрос об укреплении системы противовоздушной обороны Донбасса», – заключил Коротченко.
В среду в Киеве прошла встреча украинских и турецких военных, в ходе которой военный атташе при посольстве Турции на Украине полковник Дженгиз Чевик выразил заинтересованность в привлечении турецких инструкторов к подготовке украинских военных.
В свою очередь главком сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что у Турции и Украины «есть большой опыт», которыми страны «могут делиться», потому что их «армии сейчас участвуют в боях». Указывается, что турецкая делегация намерена посетить учебные центры ВСУ, сообщает командование сухопутных войск ВСУ в Facebook.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что Москва намерена провести с Анкарой консультации, на которых поднимет вопрос о сотрудничестве между военно-морскими силами Украины и Турции и тему затягивания Киева в НАТО.
Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в интервью Anadolu заявил о том, что Киев закупил у Турции ударные беспилотники, чтобы Россия «дважды подумала», прежде чем «атаковать» Украину. «Беспилотники необходимы для сдерживания России, чтобы она дважды подумала, прежде чем планировать любую эскалацию или крупномасштабную атаку на Украину...» – сказал он.
Накануне Киев договорился с Анкарой о выпуске турецких «Байрактаров» на территории Украины. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в договоренностях Украины и Турции.
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Солдат высмеял завтрак НАТО в украинской столовой
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Военнослужащий пожаловался в соцсетях на питание в украинской столовой во время крупнейших учений Sea Breeze – 2021, отметив, что один и тот же напиток дают третий день подряд.
«Добро пожаловать на Sea Breeze, вот ваш стандартный завтрак НАТО. У нас тут тот же напиток, что и в прошлые три раза, немного простой гречки с сосиской, а также нарезанный огурец и пара ломтиков помидоров. Никаких соусов. Вкуснота», – написал солдат под фотографией в Instagram.
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В понедельник в северо-западной части Черного моря стартовали крупные учения Sea Breeze, они продлятся до 10 июля. В них будут задействованы 5 тыс. военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран, включая Украину, США и других членов НАТО. При этом, как отметили в Минобороны, силы и средства Черноморского флота «выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей», принимающих участие в учениях.
Британский наемник на Украине рассказал о службе в Донбассе
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Британский военный наемник, служащий «по контракту» на украинские ВС, ранее воевавший на стороне курдов в Сирии, в соцсетях рассказывает о быте во время конфликта в Донбассе, о погибших со стороны Украины военнослужащих.
Британский военный ведет аккаунт в Instagram, аккаунт подписан как Johnny, в нем он рассказывает о событиях в Донбассе и на Украине. Сейчас наемник участвует в учениях Sea Beeze – 2021.
«Лучшее в международных учениях – это американские MRE (Meal, Ready-to-Eat, сухпаек, прим. ВЗГЛЯД), намного лучше, чем наши украинские сухпайки, и те, на которые мы жили в Сирии, получая от американцев», – рассказал военный.
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В другой публикации он рассказал, как можно исправлять «плохишей» с помощью рытья окопов в жару. «Берете плохиша, заставляете его рыть норы весь день на палящем солнце, и он становится хорошим мальчиком. Такая у нас философия в лагере «Донбасс», – поделился Джонни.
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Еще в одном посте он выразил сожаление, что все траншеи на передовой приходится копать вручную. «У вас нет такой роскоши, как экскаваторы JCB или траншейные машины», – написал наемник.
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В одной из своих апрельских публикаций он признался, что он и другие такие же военные – «не добровольцы, а военнослужащие по контракту украинских ВС», которые «защищают Украину и людей».
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«Кто бы мог подумать, гражданин Британии, служащий украинским десантником, это ж безумие», – отмечал он. По его словам, у него оставалось несколько месяцев службы по трехлетнему контракту, и он намерен продлить его опять.
Еще одна публикация посвящена интервью, которое Джонни давал в 2017 году в Сирии. «Это было интервью с курдским журналистом во время операции по освобождению городов и деревень к востоку от Арраки от контроля ИГИЛ* (запрещенная в России террористическая организация), в основном, город Джезра», – написал он.
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Напомним, ранее Джонни жаловался на питание в украинской столовой во время учений Sea Breeze – 2021. По его словам, один и тот же напиток подают военным третий день подряд.
Газпром отказался от дополнительных мощностей для транзита газа через Украину в июле
Газпром не стал бронировать на июль новый объем дополнительных мощностей для транзита газа через Украину, свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP.
Всего на аукционе во вторник предлагалось забронировать на июль транзитные мощности в объеме 63,7 млн кубометров газа в сутки. Ожидалось, что компания примет участие в аукционе с учетом предстоящего ремонта на собственных экспортных маршрутах, передает РИА «Новости».
При этом 21 июля прошел основной аукцион на бронирование транзитных мощностей газотранспортной системы Украины. На нем Газпром выкупил весь предлагавшийся объем для прокачки газа через украинскую территорию, то есть 15 млн кубометров в сутки, как и в предыдущие месяцы.
Ранее в Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке.
На Украине больше половины граждан назвали русский язык иностранным
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На Украине 59% граждан считают русский язык иностранным, 9,5% – нужным для изучения, свидетельствуют результаты опроса Active Group.
Знание немецкого языка необходимым назвали 22,2% украинцев, французского – 13,7%, испанского – 13,6%, польского – 11,1%, русского – 9,6%, китайского – 6,5%, португальского – 6,3%, арабского – 2,4%, остальных – 1,4% вместе взятых, сообщает «Интерфакс – Украина».
Карьерным преимуществом украинцы считают знание польского (20,1%), китайского (21,1%) и арабского (4,8%) языков. Признают карьерные преимущества русского языка 12,3% респондентов, 9,5% считают нужным учить его в школе.
При этом 43% опрошенных считают русский язык иностранным, 15% – скорее иностранным, 24% – скорее не иностранным, 15% – не считают иностранным.
В возрастном разрезе положительный ответ на вопрос является ли русский язык иностранным, дали 45,8% респондентов возрастной категории 60+, 69,4% респондентов 50–59 лет, 73,7% респондентов 40–49 лет, 48,8% респондентов – 30–39 лет и 64,5% респондентов 18–29 лет. Менее склонны считать русский иностранным мужчины, чем женщины, и жители села, чем жители города.
В ходе исследования методом индивидуального интервью было опрошено 1200 респондентов старше 18 лет.
Ранее президент Владимир Путин, говоря о двусторонних отношениях между Москвой и Киевом, назвал проблемы российско-украинских отношений: отношение к русскому языку и к русскоговорящим гражданам Украины, к российским гражданам, проживающим на Украине.
Актриса из «Вечеров на хуторе...» пожаловалась на «ад» в украинских поездах
Советская и украинская актриса Ольга Сумская рассказала о том, что в поездах «Укрзализныци» творится «сущий ад».
«Оказывается есть поезда, где кондиционирование вообще не предусмотрено! Поезд 791 Кременчуг – Киев. Это сущий ад! Днем плюс 40. Вагоны стояли целый день на солнце, представляете, как мы сейчас едем! Как здесь работают бедные проводники? Это сплошной ужас! Как я спасалась? Поливала себя водой несколько раз за ночь. Друзья, будьте внимательны, когда покупаете билет!» – передает РИА «Новости» слова Сумской.
Украинская железнодорожная компания пока не отреагировала на пост актрисы.
Сумская известна по ролям во множестве фильмов и сериалов, в частности, «Вечера на хуторе близ Диканьки» (режиссер – Юрий Ткаченко), «Принцесса на бобах», «Я – кукла», «Утесов. Песня длиною в жизнь», «Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини».
Напомним, первый класс лучших украинских поездов назвали «хлевом».
Украине предсказали распад на четыре части
Украина нежизнеспособна экономически и в будущем может разделиться на четыре части как Югославия, заявил в эфире телеканала «Наш» бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
«По той конституции, по той ситуации, в которой мы оказались, мы вообще должны предполагать, что еще территориально мы потеряем в ближайшее время. Мы же понимаем, что Югославия была не последняя страна, которую разделили в прошлом веке, в этом веке, это, скорее всего, будет Украина», – выразил мнение экс-парламентарий, передает РИА «Новости».
По его словам, западные страны, такие как Польша, Венгрия и Румыния, преследуют собственные цели, безвозмездно вкладывая деньги в сопредельные украинские территории, а также активно раздавая украинцам свои паспорта. «Мы нежизнеспособны экономически, мы не в состоянии себя содержать, мы не имеем будущей перспективы, мы живем в кредит», – отметил экс-депутат.
При этом Мураев раскритиковал президента Владимира Зеленского за его слова о том, что СССР якобы был «агрессором», указав, что по такой логике следовало бы отдать Европе пять областей, «подаренных» Украине.
В ноябре прошлого года большинство украинцев также признали неизбежность распада страны. Также более 70% населения Украины считают, что дела в стране идут в неправильном направлении.
Сборная Украины по футболу вышла в четвертьфинал Евро-2020
Матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между командами Украины и Швеции завершился победой украинской сборной.
Украинские футболисты одержали победу на стадионе в Глазго со счетом 2:1 в дополнительное время. Основное время завершилось со счетом 1:1. голы забили Александр Зинченко (27-я минута) и Эмиль Форсберг (43-я). В компенсированное ко второму дополнительному тайму время победный гол забил Артем Довбик. В четвертьфинале турнира 3 июля сборная Украины встретится со сборной Англии. Игра состоится в Риме, передает ТАСС.
Напомним, сборная Англии обыграла команду Германии со счетом 2:0.
В плей-офф вышли по две команды из шести групп, а также четыре лучшие сборные, ставшие третьими. Сборная Украины стала четвертой среди третьих команд, прошедших в плей-офф.
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США опровергли движение эсминца из Одессы в сторону Крыма
Американский эсминец «Росс» по-прежнему остается в Одессе, сообщил шестой флот США.
Флот прокомментировал появившиеся в интернете слухи о том, что корабль якобы направился в сторону Крыма. В сообщении говорится, что «еще 30 минут назад» эсминец оставался в Одессе, где и «будет находиться в обозримом будущем» для «поддержки учений Sea Breeze», передает РИА «Новости».
В конце прошлой недели эсминец «Росс» вошел в порт Одессы для участия в многонациональных военных учениях Sea Breeze 2021. Напомним, Черноморский флот России совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца «Дефендер».
Бывший замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко предположил, что корабли НАТО вместе с украинскими судами могут пройти вблизи берегов Крыма.
Болельщику с российским флагом порвали футболку на игре Украина – Швеция
Украинские футбольные болельщики напали на мужчину, который пришел на матч Украина – Швеция на шотландском стадионе «Хэмпден Парк» в футболке сборной России с российским флагом и в шапке-ушанке.
«Болельщик сборной России устроил провокацию во время матча Евро-2020 между Швецией и Украиной в Глазго… Болельщик в футболке сборной России, обмотанный флагом России и с шапкой ушанкой с эмблемой СССР на голове появился на трибунах «Хэмпден Парк». Его фото в обнимку с украинцем облетело российские СМИ, мол, смотрите, «дружба, братья», – говорится в сообщении издания «Спорт Сегодня».
По данным издания, затем российского болельщика заметили другие украинцы и на этом «обнимашки закончились». «В сети появились кадры, на которых этот парень стоит уже в порванной футболке и держится за челюсть. А российский флаг и вовсе исчез в неизвестном направлении», – говорится в сообщении.
Сборная Украины во вторник в Глазго обыграла команду Швеции со счетом 2:1 в дополнительное время и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы.
Рада отменила штрафы жителям Донбасса за въезд на Украину через Россию
Верховная рада временно отменила штрафы гражданам Украины за въезд из неподконтрольной Киеву части Донбасса через Россию.
«Штрафы отменяются на период действия карантина или на время блокировки деятельности КПП (контрольно-пропускные пункты)», – цитирует пояснительную записку к законопроекту ТАСС.
Отмечается, что депутаты считают, что в условиях закрытия или ограниченного функционирования КПП люди лишены возможности законно выехать с неподконтрольных территорий. В то же время, отмечали парламентарии, жители региона нуждаются в посещении подконтрольной Киеву территории по разным причинам, в первую очередь связанным с получением медицинской помощи, пенсионных выплат, документов или обучением.
На данный момент въезд на Украину из неподконтрольной части Донбасса через Россию наказывается штрафом от 1,7 тыс. гривен (60 долларов) до 5,1 тыс. гривен (свыше 180 долларов).
Ранее украинский президент Владимир Зеленский не исключил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины Киеву придется отгораживаться от Донбасса «стеной». При этом он пояснил, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей.
Гордон объяснил расставание Киркорова и Пугачевой разногласиями по Крыму
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Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что певица Алла Пугачева могла «променять» экс-супруга Филиппа Киркорова на Максима Галкина якобы из-за несогласия с позицией Киркорова по воссоединению Крыма с Россией.
Гордон призвал Киркорова «брать пример с Аллы Борисовны Пугачевой», которую журналист назвал «великой певицей и великой женщиной». «Ты где-нибудь слышал, чтобы она поддержала аннексию Крыма? Ты хоть раз видел, чтобы она приехала в Крым? Ты хоть раз слышал, чтобы она что-то плохое об Украине сказала?» – заявил Гордон ,обращаясь к Киркорову. Журналист не исключил, что «поэтому Алла Борисовна отписалась» от Киркорова в Instagram и «променяла» его на Галкина, передает Gordonua.com.
Напомним, Киркоров был включен в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины, 22 июня. Однако позднее артиста исключили из черного списка. Минкульт подчеркнул, что СБУ ни в одном письме, на основании которых принимались оба решения, не объяснила свою позицию.
Турция захотела тренировать украинских военных
Военный атташе при посольстве Турции на Украине полковник Дженгиз Чевик выразил заинтересованность в привлечении турецких инструкторов к подготовке украинских военных.
В Киеве прошла встреча украинских и турецких военных. Главком сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что у Турции и Украины «есть большой опыт», которыми страны «могут делиться», потому что их «армии сейчас участвуют в боях». Указывается, что турецкая делегация намерена посетить учебные центры ВСУ, сообщает командование сухопутных войск ВСУ в Facebook.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что Москва намерена провести с Анкарой консультации, на которых поднимет вопрос о сотрудничестве между военно-морскими силами Украины и Турции и тему затягивания Киева в НАТО.
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Рада приняла ключевой закон о судебной реформе на Украине
Верховная Рада Украины приняла в окончательном чтении законопроект о порядке избрания членов Высшего совета правосудия (ВСП) в рамках судебной реформы, который является одним из условий Международного валютного фонда (МВФ) для продолжения кредитования Украины.
За это решение во вторник проголосовало большинство депутатов. Во втором чтении Рада утвердила главную правку к документу о том, что в Совете по этике, который должен определять соответствие кандидата на должность члена ВСП, решающий голос в нем будет принадлежать иностранным экспертам, передает ТАСС.
Согласно редакции проекта, принятого в первом чтении, в состав Совета должны были входить три человека из числа судей или судей в отставке, представленные Советом судей Украины, и три человека, названные международными организациями, с которыми Украина в течение как минимум последних трех лет сотрудничает в проведении судебной реформы.
Однако, согласно условиям МВФ, международные эксперты в Совете должны иметь большинство голосов, а не половину, в связи с чем в документ и были внесены изменения. Утвержденные изменения предусматривают создание специальной Службы дисциплинарных инспекторов, которые будут при наличии оснований привлекать членов ВСП к дисциплинарной ответственности.
Миссия МВФ в декабре 2020 года начала свою работу по пересмотру программы stand-by – целевого кредита. Несмотря на большие ожидания Минфина и Национального банка Украины, переговоры не были успешными – фонд остался недоволен прогрессом Киева.
Позднее стало известно, что миссия МВФ завершила работу из-за ряда вопросов, связанных с борьбой с коррупцией, судебной реформой, а также работой Нацбанка.
Президент Украины Владимир Зеленский в феврале заявил, что Киев не выполнил ряд требований МВФ для получения очередного транша, однако рассчитывает на получение средств фонда до конца 2021 года.
Лавров прибыл в Анталью
Глава МИД России Сергей Лавров находится с рабочим визитом в Анталье, сообщают информационные агентства.
В среду состоится встреча министра иностранных дел России с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Стороны обсудят широкий круг тем, включая ситуации в Закавказье, на Украине, в Черноморском регионе, Сирии и Ливии. Кроме того, планируется обсудить производство в Турции вакцины от коронавируса «Спутник V». Также главы МИД двух стран обсудят обеспечение безопасности здоровья россиян, которые посещают Турцию, передает РИА «Новости».
Напомним, Лавров сообщал, что Москва намерена провести с Анкарой консультации, на которых поднимет вопрос о сотрудничестве между военно-морскими силами Украины и Турции и тему затягивания Киева в НАТО. Кроме того, сообщалось, что Москва внимательно следит за информацией о возможном создании турецкой военной базы в Азербайджане.
В Польше остановили сотрудничество с Тернополем из-за стадиона в честь Шухевича
В польском городе Тарнув решили приостановить сотрудничество с украинским Тернополем из-за решения властей этого города о присвоении местному стадиону имени пособника фашистов Романа Шухевича.
Решение о приостановке сотрудничества с Тернополем было принято в результате голосования на сессии городского совета Тарнува. В мэрии города объяснили, что депутаты приняли такое решение из-за того, что Шухевич был причастен к Волынской резне – массовым убийствам поляков боевиками вооруженных формирований украинских националистов на западной Украине в 1943 году, сообщает украинское издание «Лига».
Ранее сообщалось, что тернопольский горсовет присвоил местному футбольному стадиону имя Романа Шухевича. Украинские историки и общественные деятели националистического толка позиционируют этого персонажа как борца за свободу и сравнивают с такими личностями, как Джордж Вашингтон и Жанна д'Арк.
Договор о сотрудничестве был заключен между Тарнувом и Тернополем в апреле 2001 года.