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Россия обсудит с Турцией тему затягивания Украины в НАТО
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Москва намерена в скором времени провести с Анкарой консультации, на которых поднимет вопрос о сотрудничестве между военно-морскими силами Украины и Турции и тему затягивания Киева в НАТО, сказал глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид.
«Вы упомянули заявления МИД Украины, которые касаются планов сотрудничать между военно-морскими силами Украины и Турции, мы очень четко, недвусмысленно свою позицию в отношении попыток затягивать Украину в НАТО обозначали. У меня нет сомнений, что серьезные, ответственные государства прекрасно понимают, о чем идет речь. Мы в регулярном диалоге с нашими турецкими коллегами, в ближайшее время у нас планируется очередной контакт, думаю, мы, конечно же, поговорим и на эту тему тоже», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».
Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в интервью Anadolu заявил о том, что Киев закупил у Турции ударные беспилотники, чтобы Россия «дважды подумала», прежде чем «атаковать» Украину. «Беспилотники необходимы для сдерживания России, чтобы она дважды подумала, прежде чем планировать любую эскалацию или крупномасштабную атаку на Украину...» – сказал он.
В прошлый понедельник в итоговом заявлении саммита стран НАТО в Брюсселе был вновь подтвержден тезис о том, что Грузия и Украина в будущем смогут стать членами альянса. Однако сроки вступления Украины и Грузии в альянс в документе не оговаривались.
После этого президент Украины Владимир Зеленский посетовал на то, что НАТО не указало временные рамки процесса вступления страны в альянс. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба зааявил, что его страна «провела достаточно реформ» для получения плана действий по членству в НАТО, а «отрицать это было бы циничным лицемерием». По его мнению, главное препятствие к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас – это «нежелание посылать такой сигнал» России.
Минск решил не принимать самолеты с Украины
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск в ответ на действия Киева не будет принимать самолеты с Украины.
Слова Лукашенко приводит близкий к его пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого»: «Раз Украина закрыла нам пролет, то мы с Украины не будем просто принимать самолеты».
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал это решение в Telegram: «Логично. В ответ на выпады бывшей «дружественной республики» Лукашенко решил не церемониться. Другое дело, что и прежде было ясно: «дружественная» Украина была по сути не сильно дружественной, и кризис вокруг Белоруссии лишь это подтвердил. И вся «дружба» враз рухнула».
Напомним, Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с посадкой рейса Ryanair в Минске, а также ограничила использование своего воздушного пространства белорусскими воздушными судами.
Это произошло после того, как 23 мая самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, которое оказалось ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич, автор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Ее отец Андрей Сапега направил Лукашенко обращение с просьбой помиловать его дочь. По его словам, во время протестов в Минске она была в Литве. «И если что-то она и делала в тот период, когда была знакома с Протасевичем, – это точно история любви, а не убеждений. Я думаю, она помогала Роману в его работе», – сказал мужчина. Он также назвал ее отношения с Протасевичем токсичными.
В Крыму отреагировали на «шутку» секретаря СНБО про подтопление
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«Шутки» со стороны секретаря украинского СНБО Алексея Данилова по поводу подтопления Крыма вызваны глобальным кризисом на Украине, заявила член Совфеда от республики Ольга Ковитиди.
«По данному заявлению можно сказать, что системный кризис, который сегодня происходит на Украине, дезорганизовывал всю систему отношений, прежде всего в обществе. Мы с сожалением видим украинский кризис не только в сфере экономики, но и на региональном уровне, в области интернет-коммуникаций, в конфессиональном сообществе. По моему мнению, наивысшей точки кризисные процессы достигли в области политики, и, как следствие, заявлений политиков, которые допускают подобные высказывания, которые недопустимы в цивилизованном обществе», – сказала Ковитиди в беседе с «Говорит Москва».
Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов пошутил о ливнях и масштабных паводках в Крыму.
Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.
В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту.
Помощь пострадавшим жителям Крыма оказывают военные моряки.
Власти США приостановили план военной помощи Украине
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США приостановили план военной помощи Украине на 100 млн долларов, сообщает Politico со ссылкой на источники.
План изначально был разработан в ответ на передвижения российских войск вдоль границы с Украиной, передает РИА «Новости».
Решение приостановить выделение помощи было принято Советом национальной безопасности в связи с объявлением России об отводе войск от границы и в преддверии саммита президентов США и России в Женеве, сообщают источники издания.
Один из источников сообщил, что помощь все еще может быть быстро отправлена Украине, если решение будет изменено.
В начале апреля в Киеве заявляли о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность. В ВСУ также заявляли о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
Ранее газета ВГЛЯД писала, почему президента Владимира Зеленского расстроили переговоры лидеров России и США.
Также сообщалось, что под прикрытием военно-морских учений Sea Breeze НАТО собирается поставить на Украину современное оружие, а также боеприпасы и материальное имущество для передачи ВСУ и националистическим формированиям в Донбассе.
Экс-посол США рассказал об ошибке Зеленского в отношении НАТО
Бывший посол США Джон Хербст заявил украинскому интернет-порталу, что Владимиру Зеленскому не стоило поднимать вопрос о вступлении Украины в НАТО перед саммитом организации.
«Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоило поднимать вопрос о вступлении Киева в НАТО в преддверии последнего саммита организации», – цитирует РИА «Новости» Хербста.
По мнению бывшего посла, организация определилась с политикой в отношении Киева и Тбилиси еще 13 лет назад в Бухаресте.
«Это значит, что дверь открыта для Грузии и Украины, но пока альянс не готов работать над конкретными шагами в эту сторону», – объяснил он.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым. При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины.
В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что Организация Североатлантического договора на данном этапе не рассматривает вариант предоставления Киеву и Тбилиси плана действий, направленного на прием Украины и Грузии в свои ряды.
Румыния попросила Украину признать молдавский язык «несуществующим»
Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску попросил Украину официально признать молдавский язык «несуществующим».
Ауреску встретился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой на дипломатическом форуме в Анталье. Он подчеркнул, что румынская сторона поддерживает сотрудничество Украины с НАТО и попросил Киев признать «отсутствие молдавского языка», передает «Спутник Молдавия».
«После признания тождества между румынским языком и так называемым молдавским языком» в апреле 2021 года украинской стороне следует официально признать, что молдавского языка не существует, сказал Ауреску.
При этом в форуме принимают участие и представители Молдавии, исполняющий обязанности главы молдавского МИД Аурелиу Чока и спикер парламента Зинаида Гречаная.
В мае газета ВЗГЛЯД отмечала, что в истории молдавского языка скоро может быть поставлена точка. Президент Молдавии Майя Санду рассчитывает, что новый созыв парламента переименует государственный язык республики в румынский.
Ранее лингвист рассказала газете ВЗГЛЯД о разнице румынского и молдавского языков.
Украина пригрозила России турецкими беспилотниками
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Киев закупил у Турции ударные беспилотники, чтобы Россия «дважды подумала», прежде чем «атаковать» Украину, заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в интервью Anadolu.
«Беспилотники необходимы для сдерживания России, чтобы она дважды подумала, прежде чем планировать любую эскалацию или крупномасштабную атаку на Украину...», – приводит слова чиновника РИА «Новости».
Кулеба добавил, что Украина якобы закупает вооружения «для защиты». «Если Россия атакует и втянется в крупномасштабный военный конфликт с нами, тогда мы будем применять беспилотники в любой части украинской территории, чтобы защитить себя», – добавил Кулеба в ответ на вопрос о том, может ли Украина применять БПЛА в Донбассе.
При этом глава МИД Украины пожаловался, что Россия якобы прикладывает усилия для того, чтобы отговорить другие страны от продажи оружия Киеву. Кулеба также высоко оценил качество турецких беспилотников и заявил о планах оснастить их украинскими двигателями и локализовать производство.
Накануне стало известно о планах Польши использовать турецкие беспилотники на востоке НАТО. Ранее Киев договорился с Анкарой о выпуске турецких «Байрактаров» на территории Украины. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в договоренностях Украины и Турции.
В апреле Владимир Зеленский заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В свою очередь полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Киев назвал выдачу российских паспортов в Донбассе основанием для пересмотра «Минска»
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Факт получения жителями неподконтрольных Киеву территорий Донбасса российских паспортов, по мнению украинских властей, является «фундаментальной вещью» для корректировки Минских соглашений, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов по итогам заседания Совбеза.
«Выдача паспортов – это фундаментальная вещь относительно изменения условий [Минских соглашений]. 630 тыс. паспортов, выданных России, <…> – это повод для того, чтобы начинать переговоры», – цитирует ТАСС слова Данилова со ссылкой на УНИАН.
Данилов в очередной раз выступил с утверждением, что Минские соглашения в нынешнем виде выполнить невозможно. Ранее он заявлял, что Киев считает необходимым изменить те положения Минских соглашений, которые являются, по мнению украинской стороны, невыполнимыми.
Напомним, в апреле министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет заявил, что гражданство России в упрощенном порядке получили уже более 500 тыс. жителей ЛНР и ДНР.
Россия возобновляет авиасообщение с США и Турцией
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Оперштаб решил возобновить авиасообщение с рядом стран, в том числе с Турцией, США, Болгарией, Италией и Кипром, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, уточнив, что возобновление и увеличение числа перелетов произойдет с 28 июня.
Голикова заявила, что по заключению российских специалистов было принято решение о целесообразности восстановления авиасообщения с Турцией с 22 июня.
«Начну с завершившегося визита нашей инспекционной группы в Турцию. Как мы и договаривались с представителями турецкой стороны, такой инспекционный визит состоялся», – приводит РИА «Новости» слова Голиковой.
Делегация, по словам вице-премьера, осмотрела аэропорт, изучила алгоритмы выявления пассажиров с повышенной температурой, организацию проведения тестов ПЦР в случае подозрения на коронавирус.
«Кроме того, прошла встреча с представителями национального здравоохранения, на которой была представлена презентация по оказанию медицинской помощи туристам, оснащению больниц, динамике заболеваемости и занятости коечного фонда на сегодняшний день».
По ее словам, в Турции организована вакцинация персонала, уровень вакцинирования в отелях составляет от 60% до 90%. В отелях ежемесячно проводится лабораторный контроль воды в бассейнах, морской воды, пищевой продукции, смывов с контактных поверхностей, рук персонала и тех, кто занят в организациях обслуживания, добавила она.
Голикова также сообщила, что оперштаб принял решение возобновить воздушное сообщение на регулярной основе с США, но с ограничением количества рейсов.
«Что касается возобновления авиационного сообщения, то принято решение о возобновлении воздушного сообщения на регулярной основе, но пока с ограничениями по количеству рейсов с Соединенными Штатами», – приводит ТАСС слова вице-премьера.
Также было решено возобновить авиасообщение с Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией.
Помимо этого, принято решение об увеличении числа полетов в Катар, Финляндию, Хорватию, Швейцарию.
«Предложено увеличить количество рейсов с Республикой Австрия, с Азербайджанской Республикой, Республикой Армения, с Греческой Республикой, включая острова, входящие в состав Греческой Республики – Ираклион, Родос, Корфу, Араксос. И так же, как и в случае с другими государствами, авиационное сообщение с Греческой Республикой будет возобновлено по ряду международных аэропортов, находящихся на территории субъектов Российской Федерации», – сказала вице-премьер.
По словам Голиковой, возобновление авиасообщения и увеличение числа перелетов произойдет с 28 июня.
Также оперштаб России включил КНР и Лихтенштейн в перечень государств, граждане которых могут въезжать в Россию.
Напомним, Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в этих странах. Вместе с тем Роспотребнадзор рекомендовал россиянам ориентироваться на внутренний туризм.
Турция провела испытания высокоточной противокорабельной ракеты
Последнее испытание высокоточной противокорабельной ракеты морского базирования Atmaca («Ястреб») перед поступлением на вооружение прошло успешно, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган сообщил, что ракета, которую он назвал «стальным мечом родины», «впервые поразила цель в виде корабля во время последнего испытания», передает РИА «Новости».
Atmaca может быть установлена на корветах, фрегатах и эсминцах, передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Напомним, Atmaca производится турецкой компанией Roketsan, которая является одним из крупнейших производителей оружия в стране и оборонным подрядчиком. Первые испытания этой ракеты были проведены в 2016 году.
Туроператоры зафиксировали ажиотажный спрос на билеты в Турцию
Российские граждане после объявления о возобновлении полетов в Турцию начали массово скупать путевки; туроператоры с трудом справляются со спросом, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«Через полчаса после объявления о возобновлении авиасообщения с Турцией туроператоры и турагентства начали получать сотни заявок от туристов, которые планируют туда полететь. Многие рассчитывают лететь прямо 22-го числа», – пояснила Ломидзе «Звезде».
По ее словам, первые звонки поступили от ранее купивших путевки туристов, не сумевших из-за ограничительных мер улететь на отдых.
Туриндустрия ждала оживление спроса, указала представитель АТОР. Она отметила, что весной около 1 млн туристов не смогли вылететь из-за ограничений. При этом резкий рост спроса превзошел все ожидания туроператоров и турагентов, заключила Ломидзе.
Напомним, российский оперштаб по борьбе с распространением коронавируса решил возобновить авиасообщение с рядом стран, в том числе с Турцией, США, Болгарией, Италией и Кипром. Возобновление и увеличение числа перелетов произойдет с 28 июня.
Псаки назвала «абсурдным» сообщение о приостановке США помощи Украине
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки опровергла сообщения СМИ о том, что США приостановили план военной помощи Украине на 100 млн долларов.
По ее словам, «мысль о том», что США «удерживали помощь в сфере безопасности» является «абсурдной». Псаки подчеркнула, что лишь «на прошлой неделе», перед саммитом США – Россия, Украине был «предоставлен пакет помощи в сфере безопасности объемом 150 млн долларов, включая помощь летального характера».
«В настоящее время мы предоставили всю сумму, выделенную Конгрессом в рамках инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности», – заявила она, добавив, что уже подготовлены «резервные средства на случай дальнейшего вторжения России на Украину», передает ТАСС.
По словам Псаки, Байден «сказал президенту Путину напрямую, что мы твердо будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины», передает РИА «Новости».
Напомним, Politico сообщала, что США приостановили план военной помощи Украине. По данным источников, решение было принято Советом национальной безопасности в связи с объявлением России об отводе войск от границы и в преддверии саммита президентов США и России в Женеве.
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Эрдоган отреагировал на возобновление авиасообщения с Россией
Турецкий президент Тайип Эрдоган поприветствовал решение России о возобновлении авиасообщения со страной.
«Наша страна постепенно начала выходить из ограничительных списков других стран. Мы приветствуем решение в этом направлении, принятое Россией вслед за Францией», – сказал Эрдоган, передает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.
По его словам, власти будут помогать туристическому сектору воспользоваться возможностями второй половины сезона 2021 года.
Напомним, российский оперштаб по борьбе с распространением коронавируса решил возобновить авиасообщение с рядом стран, в том числе с Турцией, США, Болгарией, Италией и Кипром. Возобновление и увеличение числа перелетов произойдет с 28 июня.
Украина ввела санкции против бизнесменов Фукса и Фирташа
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил ввести санкции против российского бизнесмена Павла Фукса и украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, а также против предпрриятий, который были «аффилированы с военно-промышленным комплексом РФ», заявил секретарь ведомства Алексей Данилов.
«Сегодня против российского бизнесмена Павла Фукса был введен полный комплект санкций…Сегодня были введены санкции в отношении Фирташа Дмитриева Васильевича», – цитирует РИА «Новости» Данилова.
«Что касается господина Фирташа (санкции касаются – прим.ВЗГЛЯД), его участия в титановом бизнесе, поставок сырья, которое потом идет, и это отслежено нашими разведчиками СБУ, на военные предприятия РФ, и мы не можем допустить, чтобы это продолжалось. Это продолжалось достаточно долго», – приводит ТАСС слова Данилова.
По его словам, санкции также касаются предприятий, которые «непосредственно аффилированы с военно-промышленным комплексом РФ и использовали этот титан в военной сфере».
Говоря о Фуксе, Данилов заявил, что санкции в отношении этого бизнесмена касаются компании «Голден деррик», которая получала ранее лицензии на добычу углеводородов на Украине, по мнению СНБО, «незаконным способом».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил войну олигархам, поименно назвав новых врагов Украины. Среди них Игорь Коломойский, Ринат Ахметов, Петр Порошенко и «венский сиделец» Дмитрий Фирташ.
Напомним, предпринимателя Дмитрия Фирташа задержали в Вене в марте 2014 года по запросу ФБР. Суды несколько раз меняли решение относительно экстрадиции олигарха в США, которые обвиняют Фирташа в подкупе официальных лиц с целью получить контракт на поставку титана американскому авиаконцерну Boeing.
Вскоре суд Барселоны закрыл уголовное дело против украинского олигарха Дмитрия Фирташа.
Авиакомпания «Победа» решила возобновить рейсы Москва – Анталья
Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») принял решение возобновить полеты из Москвы сразу в два аэропорта турецкой Антальи, рейсы будут возобновлены с 1 июля, сообщила журналистам представитель компании.
«Победа» с 1 июля начнет летать из московского Внуково сразу в два аэропорта Антальи – Анталью и Газипашу. Продажа на ежедневные рейсы возобновилась сегодня», – сказала представитель перевозчика. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что лоукостер «Победа» с 12 июня открывает рейсы из Москвы в Рим.
Напомним, российский оперштаб по борьбе с распространением коронавируса решил возобновить авиасообщение с рядом стран, в том числе с Турцией, США, Болгарией, Италией и Кипром. Возобновление и увеличение числа перелетов произойдет с 28 июня.
Захарова назвала власти Украины мазохистами
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала власти Украины мазохистами, комментируя намерение провести международный саммит «Крымской платформы».
Захарова написала в Telegram: «Раньше киевские деятели хотели Крым вернуть. Сейчас желания поскромнее – просто яркое мероприятие нужно. От безысходности, видимо, решили на себе проверить действие пословицы «сколько не говори халва, во рту слаще не станет».
«Мазохисты», – добавила она.
Напомним, проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза.
Планируется, что переговорная площадка будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что саммит станет самым масштабным событием международного уровня из всех, что принимала до этого Украина.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны, которые будут участвовать в новой переговорной площадке «Крымская платформа», рискуют испортить отношения с Москвой.
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