Россия обсудит с Турцией тему затягивания Украины в НАТО

Москва намерена в скором времени провести с Анкарой консультации, на которых поднимет вопрос о сотрудничестве между военно-морскими силами Украины и Турции и тему затягивания Киева в НАТО, сказал глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид.

«Вы упомянули заявления МИД Украины, которые касаются планов сотрудничать между военно-морскими силами Украины и Турции, мы очень четко, недвусмысленно свою позицию в отношении попыток затягивать Украину в НАТО обозначали. У меня нет сомнений, что серьезные, ответственные государства прекрасно понимают, о чем идет речь. Мы в регулярном диалоге с нашими турецкими коллегами, в ближайшее время у нас планируется очередной контакт, думаю, мы, конечно же, поговорим и на эту тему тоже», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в интервью Anadolu заявил о том, что Киев закупил у Турции ударные беспилотники, чтобы Россия «дважды подумала», прежде чем «атаковать» Украину. «Беспилотники необходимы для сдерживания России, чтобы она дважды подумала, прежде чем планировать любую эскалацию или крупномасштабную атаку на Украину...» – сказал он.

В прошлый понедельник в итоговом заявлении саммита стран НАТО в Брюсселе был вновь подтвержден тезис о том, что Грузия и Украина в будущем смогут стать членами альянса. Однако сроки вступления Украины и Грузии в альянс в документе не оговаривались.

После этого президент Украины Владимир Зеленский посетовал на то, что НАТО не указало временные рамки процесса вступления страны в альянс. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба зааявил, что его страна «провела достаточно реформ» для получения плана действий по членству в НАТО, а «отрицать это было бы циничным лицемерием». По его мнению, главное препятствие к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас – это «нежелание посылать такой сигнал» России.