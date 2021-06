Глава МИД Украины раскритиковал итоги саммита НАТО Украина пригрозила России турецкими беспилотниками 21 июня 2021, 04:56 Текст: Антон Никитин

Киев закупил у Турции ударные беспилотники, чтобы Россия «дважды подумала», прежде чем «атаковать» Украину, заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в интервью Anadolu. «Беспилотники необходимы для сдерживания России, чтобы она дважды подумала, прежде чем планировать любую эскалацию или крупномасштабную атаку на Украину...», – приводит слова чиновника РИА «Новости». Кулеба добавил, что Украина якобы закупает вооружения «для защиты». «Если Россия атакует и втянется в крупномасштабный военный конфликт с нами, тогда мы будем применять беспилотники в любой части украинской территории, чтобы защитить себя», – добавил Кулеба в ответ на вопрос о том, может ли Украина применять БПЛА в Донбассе. При этом глава МИД Украины пожаловался, что Россия якобы прикладывает усилия для того, чтобы отговорить другие страны от продажи оружия Киеву. Кулеба также высоко оценил качество турецких беспилотников и заявил о планах оснастить их украинскими двигателями и локализовать производство. Накануне стало известно о планах Польши использовать турецкие беспилотники на востоке НАТО. Ранее Киев договорился с Анкарой о выпуске турецких «Байрактаров» на территории Украины. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в договоренностях Украины и Турции. В апреле Владимир Зеленский заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В свою очередь полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией. Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.

Минск решил не принимать самолеты с Украины 19 июня 2021, 12:47

Фото: Anatolii Stepanov/Zuma/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск в ответ на действия Киева не будет принимать самолеты с Украины. Слова Лукашенко приводит близкий к его пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого»: «Раз Украина закрыла нам пролет, то мы с Украины не будем просто принимать самолеты». Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал это решение в Telegram: «Логично. В ответ на выпады бывшей «дружественной республики» Лукашенко решил не церемониться. Другое дело, что и прежде было ясно: «дружественная» Украина была по сути не сильно дружественной, и кризис вокруг Белоруссии лишь это подтвердил. И вся «дружба» враз рухнула». Напомним, Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с посадкой рейса Ryanair в Минске, а также ограничила использование своего воздушного пространства белорусскими воздушными судами. Это произошло после того, как 23 мая самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, которое оказалось ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич, автор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии. Ее отец Андрей Сапега направил Лукашенко обращение с просьбой помиловать его дочь. По его словам, во время протестов в Минске она была в Литве. «И если что-то она и делала в тот период, когда была знакома с Протасевичем, – это точно история любви, а не убеждений. Я думаю, она помогала Роману в его работе», – сказал мужчина. Он также назвал ее отношения с Протасевичем токсичными. На Украине предложили блокировать часть мощности «Северного потока – 2» 18 июня 2021, 11:47 Текст: Алина Назарова

Украина продолжит бороться с «Северным потоком – 2» и считает возможным потребовать от Европы блокировать часть мощности газопровода по примеру ограничения для OPAL, который соединяет «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. По его словам, Украина для защиты своей газотранспортной системы рассматривает несколько направлений борьбы с реализацией «Северного потока – 2». «Во-первых, надо говорить о том, что этот вопрос не закрыт. Есть пример OPAL, когда его ввели, но он на самом деле работает только на 50%. Такая опция есть, и она о том, что нам надо тоже требовать применения европейского законодательства к «Северному потоку», – предложил министр, передает ТАСС. Кроме того, он предложил вернуться «к идее консорциума … газотранспортной системы (Украины), чтобы обеспечить транзит (газа) по территории Украины». «Мы будем и далее противостоять реализации «(Северного) потока», но надо параллельно смотреть на то, кого мы можем привлечь из партнеров, чтобы обеспечить функционирование нашей отечественной системы», – добавил он. Галущенко вновь напомнил позицию Киева по отношению к «Северному потоку – 2», заявив, что Украина рассматривает этот проект «как оружие, а не как вопрос экономики и коммерции». Украина продолжает выступать против запуска «Северного потока – 2». Так, глава МИД Украины заявил, что условием запуска газопровода «Северный поток – 2» должна быть «деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины». По его словам, он поднимал этот вопрос на переговорах в Берлине. При этом депутат Бундестага Германии Вальдемар Гердт («Альтернатива для Германии») назвал чушью предложение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «обменять» запуск газопровода «Северный поток – 2» на Крым. После этого президент Украины Владимир Зеленский выдвинул России и Европе условия, при соблюдении которых Киев согласен на запуск газопровода «Северный поток – 2». В Крыму отреагировали на «шутку» секретаря СНБО про подтопление 19 июня 2021, 19:16

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

«Шутки» со стороны секретаря украинского СНБО Алексея Данилова по поводу подтопления Крыма вызваны глобальным кризисом на Украине, заявила член Совфеда от республики Ольга Ковитиди. «По данному заявлению можно сказать, что системный кризис, который сегодня происходит на Украине, дезорганизовывал всю систему отношений, прежде всего в обществе. Мы с сожалением видим украинский кризис не только в сфере экономики, но и на региональном уровне, в области интернет-коммуникаций, в конфессиональном сообществе. По моему мнению, наивысшей точки кризисные процессы достигли в области политики, и, как следствие, заявлений политиков, которые допускают подобные высказывания, которые недопустимы в цивилизованном обществе», – сказала Ковитиди в беседе с «Говорит Москва». Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов пошутил о ливнях и масштабных паводках в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. Помощь пострадавшим жителям Крыма оказывают военные моряки. Власти США приостановили план военной помощи Украине 18 июня 2021, 20:53

Фото: facebook.com/MIDRussia

Текст: Вера Басилая

США приостановили план военной помощи Украине на 100 млн долларов, сообщает Politico со ссылкой на источники. План изначально был разработан в ответ на передвижения российских войск вдоль границы с Украиной, передает РИА «Новости». Решение приостановить выделение помощи было принято Советом национальной безопасности в связи с объявлением России об отводе войск от границы и в преддверии саммита президентов США и России в Женеве, сообщают источники издания. Один из источников сообщил, что помощь все еще может быть быстро отправлена Украине, если решение будет изменено. В начале апреля в Киеве заявляли о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность. В ВСУ также заявляли о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США. Ранее газета ВГЛЯД писала, почему президента Владимира Зеленского расстроили переговоры лидеров России и США. Также сообщалось, что под прикрытием военно-морских учений Sea Breeze НАТО собирается поставить на Украину современное оружие, а также боеприпасы и материальное имущество для передачи ВСУ и националистическим формированиям в Донбассе. Экс-посол США рассказал об ошибке Зеленского в отношении НАТО 19 июня 2021, 21:03 Текст: Вера Басилая

Бывший посол США Джон Хербст заявил украинскому интернет-порталу, что Владимиру Зеленскому не стоило поднимать вопрос о вступлении Украины в НАТО перед саммитом организации. «Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоило поднимать вопрос о вступлении Киева в НАТО в преддверии последнего саммита организации», – цитирует РИА «Новости» Хербста. По мнению бывшего посла, организация определилась с политикой в отношении Киева и Тбилиси еще 13 лет назад в Бухаресте. «Это значит, что дверь открыта для Грузии и Украины, но пока альянс не готов работать над конкретными шагами в эту сторону», – объяснил он. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым. При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины. В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что Организация Североатлантического договора на данном этапе не рассматривает вариант предоставления Киеву и Тбилиси плана действий, направленного на прием Украины и Грузии в свои ряды. Киев раскрыл «тему номер один» на переговорах Байдена и Зеленского 18 июня 2021, 10:52

Фото: STEPHANIE LECOCQ/POOL/ЕРА/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Главной темой предстоящих переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена станет возможность привлечения Вашингтона к урегулированию ситуации в Донбассе, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Мы вошли в стадию подготовки визита … Будет много других тем, но эта тема номер один», – подчеркнул министр, передает РИА «Новости». Он считает, что визит украинского лидера в Соединенные Штаты поможет усилить сотрудничество двух стран в области безопасности, а также поспособствует укреплению обороноспособности Украины. Тем временем итоги встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве едва ли не наиболее горячо комментируют в Киеве. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие надежды возлагало руководство Украины на этот саммит, в какой мере они оправдались – и каким образом выяснилось, что президенты России и США сделали ровно то, чего так не хотели Зеленский и его окружение. Румыния попросила Украину признать молдавский язык «несуществующим» 19 июня 2021, 18:46 Текст: Алексей Дегтярев

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску попросил Украину официально признать молдавский язык «несуществующим». Ауреску встретился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой на дипломатическом форуме в Анталье. Он подчеркнул, что румынская сторона поддерживает сотрудничество Украины с НАТО и попросил Киев признать «отсутствие молдавского языка», передает «Спутник Молдавия». «После признания тождества между румынским языком и так называемым молдавским языком» в апреле 2021 года украинской стороне следует официально признать, что молдавского языка не существует, сказал Ауреску. При этом в форуме принимают участие и представители Молдавии, исполняющий обязанности главы молдавского МИД Аурелиу Чока и спикер парламента Зинаида Гречаная. В мае газета ВЗГЛЯД отмечала, что в истории молдавского языка скоро может быть поставлена точка. Президент Молдавии Майя Санду рассчитывает, что новый созыв парламента переименует государственный язык республики в румынский. Ранее лингвист рассказала газете ВЗГЛЯД о разнице румынского и молдавского языков. Американская Lockheed Martin предложила Украине заменить советские истребители на F-16 18 июня 2021, 11:05

Фото: U.S. Air Force/Staff Sgt. David Salanitri

Текст: Алина Назарова

Американская компания Lockheed Martin предложила Украине приобрести у нее партию подержанных истребителей четвертого поколения F-16 в модификации Block 70/72 вместо советских самолетов Су-27. «Украина стремится модернизировать свои военно-воздушные силы. В этой связи предложены самолеты F-16 Block 70/72, которые позволят ей провести такую модернизацию в оптимальном варианте», – сообщает американское издание Defence Blog. Отмечается, что американские истребители помогут Украине заменить парк «старых советских самолетов Су-27». При этом указывается на то, что Киев «не хочет сотрудничать с Москвой в плане обновления этих самолетов, а избрал курс на партнерство с НАТО и на переход на натовские стандарты». В этой связи, как указывается, Украине «нужно обратить внимание на воздушную составляющую», пишет «Военное обозрение». В публикации также отмечается, что «Украина уже приобрела турецкие ударные дроны Bayraktar. Теперь есть смысл в покупке натовских самолетов». Ранее сообщалось, что под прикрытием военно-морских учений Sea Breeze НАТО собирается поставить на Украину современное оружие, а также боеприпасы и материальное имущество для передачи ВСУ и националистическим формированиям в Донбассе. Погребинский раскритиковал позицию Запада по вопросу коррупции на Украине 18 июня 2021, 15:00

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Текст: Наталья Макарова

«Кулеба прав, но он такими словами от Запада ничего не добьется и выставляет себя в роли неадеквата», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что западные партнеры используют тему украинской коррупции в качестве предлога, чтобы «чего-то не делать» в части принятия Украины в НАТО. «Это тот уникальный случай, когда я должен согласиться с нашим министром иностранных дел. Заявления со стороны Запада о том, что они не готовы принять Украину в НАТО из-за высокого уровня коррупции, не выдерживают никакой критики», – убежден директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Эксперт отметил, что «специализированные институты, которые США создавали на Украине, на самом деле не направлены на борьбу с коррупцией». «Они направлены на осуществление контроля над украинской элитой. Запад таким образом «нажимает на определенные клавиши, чтобы принять нужное для них решение. Поэтому Кулеба прав», – констатирует Погребинский. «Со стороны Запада не сделано ничего реального в направлении борьбы с коррупцией в стране», – сказал собеседник и напомнил о том, что в Болгарии, к примеру, по инициативе Запада проводится расследование тотальной коррупции властных структур. Погребинский указал на слова американского лидера Джо Байдена о том, что «нужно побороть коррупцию, а дальше многоточие». «Он не имел в виду, что включение в НАТО связано исключительно с коррупцией. Это всего лишь повод, причина для отказа», – отметил эксперт. «При этом подобные заявления Кулебы никак не мотивируют США принять решение о присоединении Украины к НАТО, – подчеркнул политолог. – Какова цель этих заявлений? Привязать Запад к позорному столбу? Кулеба ничего этим не добьется. Он только выставляет себя в роли неадеквата». Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что западные партнеры используют тему украинской коррупции в качестве предлога, чтобы «чего-то не делать». Кулеба сказал, что «очень против» такого поведения стран Запада. По его словам, он «откровенно говорит» с западными партнерами, когда те «пытаются тему коррупции и недостаточности реформ использовать как оправдание самих себя, чтобы что-то не делать». «К сожалению, это есть», – сказал он, призвав украинцев стать «чемпионами» в борьбе с коррупцией «ради самих себя, а не ради международных инициатив, в которых нужно быть чемпионами». Как сообщил министр, Украина и США «вошли в стадию подготовки визита» украинского президента Владимира Зеленского в Белый дом. «Ключевой» должна стать «тема привлечения США, продолжения привлечения, к процессу мирного урегулирования в Донбассе», это «тема номер один», хотя «будет много других». Ранее Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым. При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Киев назвал выдачу российских паспортов в Донбассе основанием для пересмотра «Минска» 18 июня 2021, 21:59

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Дарья Григоренко

Факт получения жителями неподконтрольных Киеву территорий Донбасса российских паспортов, по мнению украинских властей, является «фундаментальной вещью» для корректировки Минских соглашений, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов по итогам заседания Совбеза. «Выдача паспортов – это фундаментальная вещь относительно изменения условий [Минских соглашений]. 630 тыс. паспортов, выданных России, <…> – это повод для того, чтобы начинать переговоры», – цитирует ТАСС слова Данилова со ссылкой на УНИАН. Данилов в очередной раз выступил с утверждением, что Минские соглашения в нынешнем виде выполнить невозможно. Ранее он заявлял, что Киев считает необходимым изменить те положения Минских соглашений, которые являются, по мнению украинской стороны, невыполнимыми. Напомним, в апреле министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет заявил, что гражданство России в упрощенном порядке получили уже более 500 тыс. жителей ЛНР и ДНР. Россия возобновляет авиасообщение с США и Турцией 18 июня 2021, 19:21

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Оперштаб решил возобновить авиасообщение с рядом стран, в том числе с Турцией, США, Болгарией, Италией и Кипром, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, уточнив, что возобновление и увеличение числа перелетов произойдет с 28 июня. Голикова заявила, что по заключению российских специалистов было принято решение о целесообразности восстановления авиасообщения с Турцией с 22 июня. «Начну с завершившегося визита нашей инспекционной группы в Турцию. Как мы и договаривались с представителями турецкой стороны, такой инспекционный визит состоялся», – приводит РИА «Новости» слова Голиковой. Делегация, по словам вице-премьера, осмотрела аэропорт, изучила алгоритмы выявления пассажиров с повышенной температурой, организацию проведения тестов ПЦР в случае подозрения на коронавирус. «Кроме того, прошла встреча с представителями национального здравоохранения, на которой была представлена презентация по оказанию медицинской помощи туристам, оснащению больниц, динамике заболеваемости и занятости коечного фонда на сегодняшний день». По ее словам, в Турции организована вакцинация персонала, уровень вакцинирования в отелях составляет от 60% до 90%. В отелях ежемесячно проводится лабораторный контроль воды в бассейнах, морской воды, пищевой продукции, смывов с контактных поверхностей, рук персонала и тех, кто занят в организациях обслуживания, добавила она. Голикова также сообщила, что оперштаб принял решение возобновить воздушное сообщение на регулярной основе с США, но с ограничением количества рейсов. «Что касается возобновления авиационного сообщения, то принято решение о возобновлении воздушного сообщения на регулярной основе, но пока с ограничениями по количеству рейсов с Соединенными Штатами», – приводит ТАСС слова вице-премьера. Также было решено возобновить авиасообщение с Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией. Помимо этого, принято решение об увеличении числа полетов в Катар, Финляндию, Хорватию, Швейцарию. «Предложено увеличить количество рейсов с Республикой Австрия, с Азербайджанской Республикой, Республикой Армения, с Греческой Республикой, включая острова, входящие в состав Греческой Республики – Ираклион, Родос, Корфу, Араксос. И так же, как и в случае с другими государствами, авиационное сообщение с Греческой Республикой будет возобновлено по ряду международных аэропортов, находящихся на территории субъектов Российской Федерации», – сказала вице-премьер. По словам Голиковой, возобновление авиасообщения и увеличение числа перелетов произойдет с 28 июня. Также оперштаб России включил КНР и Лихтенштейн в перечень государств, граждане которых могут въезжать в Россию. Напомним, Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в этих странах. Вместе с тем Роспотребнадзор рекомендовал россиянам ориентироваться на внутренний туризм. Турция провела испытания высокоточной противокорабельной ракеты 18 июня 2021, 23:29

Фото: Savunma Sanayii Dergilik/Youtube

Текст: Антон Антонов

Последнее испытание высокоточной противокорабельной ракеты морского базирования Atmaca («Ястреб») перед поступлением на вооружение прошло успешно, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Эрдоган сообщил, что ракета, которую он назвал «стальным мечом родины», «впервые поразила цель в виде корабля во время последнего испытания», передает РИА «Новости». Atmaca может быть установлена на корветах, фрегатах и эсминцах, передает ТАСС со ссылкой на CNN. Напомним, Atmaca производится турецкой компанией Roketsan, которая является одним из крупнейших производителей оружия в стране и оборонным подрядчиком. Первые испытания этой ракеты были проведены в 2016 году. Туроператоры зафиксировали ажиотажный спрос на билеты в Турцию 19 июня 2021, 21:47 Текст: Алексей Дегтярев

Российские граждане после объявления о возобновлении полетов в Турцию начали массово скупать путевки; туроператоры с трудом справляются со спросом, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. «Через полчаса после объявления о возобновлении авиасообщения с Турцией туроператоры и турагентства начали получать сотни заявок от туристов, которые планируют туда полететь. Многие рассчитывают лететь прямо 22-го числа», – пояснила Ломидзе «Звезде». По ее словам, первые звонки поступили от ранее купивших путевки туристов, не сумевших из-за ограничительных мер улететь на отдых. Туриндустрия ждала оживление спроса, указала представитель АТОР. Она отметила, что весной около 1 млн туристов не смогли вылететь из-за ограничений. При этом резкий рост спроса превзошел все ожидания туроператоров и турагентов, заключила Ломидзе. Напомним, российский оперштаб по борьбе с распространением коронавируса решил возобновить авиасообщение с рядом стран, в том числе с Турцией, США, Болгарией, Италией и Кипром. Возобновление и увеличение числа перелетов произойдет с 28 июня. Псаки назвала «абсурдным» сообщение о приостановке США помощи Украине 19 июня 2021, 01:56

Фото: Ting Shen/XinHua/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки опровергла сообщения СМИ о том, что США приостановили план военной помощи Украине на 100 млн долларов. По ее словам, «мысль о том», что США «удерживали помощь в сфере безопасности» является «абсурдной». Псаки подчеркнула, что лишь «на прошлой неделе», перед саммитом США – Россия, Украине был «предоставлен пакет помощи в сфере безопасности объемом 150 млн долларов, включая помощь летального характера». «В настоящее время мы предоставили всю сумму, выделенную Конгрессом в рамках инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности», – заявила она, добавив, что уже подготовлены «резервные средства на случай дальнейшего вторжения России на Украину», передает ТАСС. По словам Псаки, Байден «сказал президенту Путину напрямую, что мы твердо будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины», передает РИА «Новости». Напомним, Politico сообщала, что США приостановили план военной помощи Украине. По данным источников, решение было принято Советом национальной безопасности в связи с объявлением России об отводе войск от границы и в преддверии саммита президентов США и России в Женеве. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Порошенко подал в суд на Гордона 18 июня 2021, 07:58

Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Экс-президент Украины Петр Порошенко подал в Шевченковский районный суд Киева иск против украинского журналиста Дмитрия Гордона, сообщил адвокат бывшего главы государства Илья Новиков. Возмущение бывшего президента вызвали слова Гордона о том, что в 2014 году «руководство Украины пошло на преступную сделку с руководством России и отдало приказ украинской армии оставить Мариуполь». Гордон заявил, что «Порошенко с Путиным договорились сдать Мариуполь», сообщается на странице партии Порошенко в Facebook. Новиков подчеркнул, что Мариуполь оказался под контролем ополчения Донбасса «еще до президентских выборов», а через неделю после присяги Порошенко Киев вернул над городом контроль, «никакого приказа об оставлении украинской армией Мариуполя и вывода войск не было». Адвокат сообщил, что «Гордону предъявлены требования о признании распространенной им информации недостоверной». При этом Порошенко не требует от него «лично опровергнуть клеветнические утверждения в эфире того же СМИ, в котором они были сделаны», поскольку «извинения Дмитрия Гордона не представляют интереса для истца и уже не могут ничего изменить». Кроме того, «требования денежной компенсации морального вреда тоже не заявлялись». По словам адвоката, «сам факт публичного искажения обстоятельств захвата и освобождения Мариуполя в 2014 году имеет принципиальное значение для общества». Порошенко готов «дать ответчику возможность сосредоточиться на объяснениях по основным вопросам, не отвлекаясь на обсуждение суммы возмещения». В 2020 году партия «Европейская Солидарность» требовала от Службы безопасности Украины возбудить уголовное дело в отношении Гордона за интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской.