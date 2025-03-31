СК: Стрелявший в Мурманске не имел судимостей

Tекст: Алексей Дегтярев

Подозреваемым оказался ранее не судимый 43-летний местный житель, он живет в том доме, с крыши которого стрелял, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

Мужчина успел произвести 58 выстрелов, никто не пострадал.

Между тем в пресс-службе Следственного комитета сообщили, что уголовное дело возбуждено по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Глава СК Александр Бастрыкин затребовал у главы регионального СУ СК Андрея Ефремова доклад о расследовании дела.

В Росрыболовстве сообщили, что информация о том, что подозреваемый якобы имеет отношение к этому ведомству, не соответствует действительности. Мужчина не является сотрудником подведомственных организаций, в том числе Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ.

Там уточнили, что задержанного зовут Владислав Завгородний.

Ранее источники сообщали, что подозреваемый якобы является сотрудником Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ.

В воскресенье в Мурманске произошла стрельба, мужчина стрелял с крыши дома по машине ППС. Злоумышленника нейтрализовали.