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СК: Стрелявший в Мурманске не имел судимостей
Начавший стрельбу в Мурманске не имел судимостей, он смог произвести не менее 58 выстрелов, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Подозреваемым оказался ранее не судимый 43-летний местный житель, он живет в том доме, с крыши которого стрелял, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.
Мужчина успел произвести 58 выстрелов, никто не пострадал.
Между тем в пресс-службе Следственного комитета сообщили, что уголовное дело возбуждено по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
Глава СК Александр Бастрыкин затребовал у главы регионального СУ СК Андрея Ефремова доклад о расследовании дела.
В Росрыболовстве сообщили, что информация о том, что подозреваемый якобы имеет отношение к этому ведомству, не соответствует действительности. Мужчина не является сотрудником подведомственных организаций, в том числе Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ.
Там уточнили, что задержанного зовут Владислав Завгородний.
Ранее источники сообщали, что подозреваемый якобы является сотрудником Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ.
В воскресенье в Мурманске произошла стрельба, мужчина стрелял с крыши дома по машине ППС. Злоумышленника нейтрализовали.