Макрон и Блинкен обсудили Россию В МИД заявили, что сейчас США на переговорах по Донбассу «делать нечего» 26 июня 2021, 07:31

При нынешнем подходе нет причин приглашать американцев присоединиться к переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Рябков подчеркнул, что «не знает, каковы могут быть параметры обсуждения этой темы в дальнейшем». Прежде участие США «допускалось», но «вопрос в том», насколько «конструктивной» будет роль США – понимают ли они, что «без известных шагов со стороны Киева не получится сдвинуть с места весь этот процесс», сказал Рябков. По его словам, если США придут к выводу, что определенная перспектива такой работы с Украиной имеется, тогда они вполне могут в том или ином виде посодействовать, передает РИА «Новости». При этом он отметил, что «не обсуждает никакие форматы». «Я говорю о том, что мы не занимаем позицию, что это исключается при любых условиях», – сказал он. Как заявил Рябков, «главное – позиция и подход». Однако «при нынешнем подходе американцам там, разумеется, делать нечего», подчеркнул он. Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США готовы оказать помощь в поддержке минского процесса по Украине при условии если этого будет хотеть, в том числе, и Россия. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что не видит причин для возражения стран «нормандского формата» против участия США. Он назвал США «самой сильной, демократической и авторитетной» страной.

Стало известно о ложных данных подхода боевых кораблей НАТО к Севастополю 23 июня 2021, 12:28

Данные слежения за двумя военными кораблями Североатлантического альянса в Черном море были сфальсифицированы с приемной станции в Черноморске недалеко от Одессы. Британские фрегат Defender и эсминец типа Daring Type-45, а также фрегат Королевского флота Нидерландов Evertsen вошли в одесский порт 18 июня. До этого, 17 июня, во время учений в Черном море за группой кораблей наблюдали российские военные корабли, пишет портал Военно-морского института США USNI News. В ночь на 19 июня сервис автоматической системы идентификации (AIS) показал весьма странный путь натовских военных судов. Согласно данным, два корабля – Defender и Evertsen – покинули Одессу незадолго до полуночи 18 июня и направились прямо в Севастополь, почти вплотную приблизившись к главной военно-морской базе Черноморского флота России. При этом на самом деле корабли все это время не покидали одесский порт. Об этом свидетельствуют, в частности, прямые трансляции с веб-камер, которые передают изображение в режиме онлайн на YouTube. Поддельные координаты для геолокации натовских судов в системе AIS были отправлены агрегатору MarineTraffic.com приемной станцией в Черноморске, расположенной недалеко от Одессы. Фальшивые данные приняли и другие агрегаторы, пишет ПолитРоссия. AIS spoofed of Royal Navy and Dutch Navy warships HMS Defender and HNLMS Evertsen off Crimea. Made it look like they had sailed to Russian navy base.



Who and why? https://t.co/KNvhbSi74N — H I Sutton (@CovertShores) June 22, 2021 Как пояснил, американский военный эксперт, AIS – ресурс с открытым доступом, позволяющий отслеживать перемещение судов. Им часто пользуются многие западные структуры, в том числе военные. «Произошедший инцидент ставит под сомнение достоверность разведывательных данных, полученных из открытых источников», – указал эксперт, задавшись вопросом, кому может быть выгодная такая фальсификация. Зеленский не исключил референдум о разрыве Украины с Донбассом 24 июня 2021, 22:57

Украинский президент Владимир Зеленский не исключил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины Киеву придется отгораживаться от Донбасса «стеной». При этом он пояснил, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей. «Если у нас не получатся любые альтернативные договоренности с США, с РФ, отдельно с Европой и параллельно нормандский формат. Если все это не удастся, то о «стене» будет голосовать народ Украины», – приводит ТАСС слова Зеленского, сказанные им в интервью программе «VIP с Натальей Мосейчук» на канале «1+1». При этом он назвал вопрос «стены» очень сложным, пояснив, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей. «О Донбассе или о другой «стене» – это точно не популярно, не популистски, это будет сложный вопрос, если мы до этого дойдем, я хочу, чтобы люди поняли, что это на много лет», – подчеркнул Зеленский. «То есть «стена» – это же не просто слова или что-то Украина строит. «Стена» – это разрыв всех отношений, всех коммуникаций. Вопрос «стены» в том, что делать с людьми, которые там, что делать с предприятиями, что делать с водой для Донбасса? Что делать, не поставлять им воду?» – продолжил Зеленский. Накануне полпред России Борис Грызлов заявил, что Киев осознанно заводит в тупик урегулирование конфликта в Донбассе и переговорный процесс минской Контактной группы. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не может выполнить Минские соглашения в их нынешнем виде. Он также выступил с утверждением, что получение жителями Донбасса российских паспортов якобы является основанием для пересмотра Минских соглашений. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Украинцам дали советы на случай «войны» с Россией 23 июня 2021, 18:25

В среду Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при министерстве культуры Украины презентовал информационную брошюру под названием «В случае чрезвычайной ситуации или войны», в которой собраны практические советы о том, как себя вести в момент непосредственной угрозы со стороны России. Документ «учитывает международный и украинский опыт, «приобретенный за семь лет гибридной агрессии России». «И впервые – содержит советы по информационной безопасности, чтобы защитить мирное население от попыток агрессора посеять панику», – уверяют украинские специалисты. В рамках борьбы с паникой, авторы документа утверждают, что после 2014 года «вооруженные силы Украины прошли сложный путь и стали одной из самых сильных армий Европы». Но «в случае возникновения чрезвычайной ситуации, ключевым элементом защиты становятся подразделения территориальной обороны», которые до сих пор толком не созданы. «Мой дом – моя крепость!». Это выражение приобретает особое значение при чрезвычайных ситуациях. Независимо от того, что именно спровоцировало кризис, для минимальной готовности следует задать себе несколько простых, но критических вопросов: 1) Если у меня достаточный запас еды и воды? 2) Если ли у меня необходимые медикаменты? 3) Могу ли я обеспечить собственными силами обогрев жилья в холодный период года?» – пишут авторы документа. Далее украинцам советуют заранее узнать местонахождение ближайших укрытий и проверить состояние подвальных помещений, запастить водой и продуктами, проверить аптечку, подготовить средства для тушения пожаров, позаботиться об альтернативных способах освещения помещений, приготовления пищи, собрать самые важные вещи и документы на случай экстренной эвакуации и озаботиться состоянием личного транспорта. «Что делать в чрезвычайной ситуации или в зоне боевых действий? Сохранять спокойствие и концентрацию внимания», – говорится в пособии. В следующем разделе украинцам рекомендуется не сообщать о своих планах малоизвестным людям, хранить деньги и документы при себе, но в разных местах, узнать место расположения укрытий, сократить количество необязательных поездок, не встревать в споры с неизвестными людьми, и в случае получения официальной информации от государственных органов власти – передать ее родственникам, соседям и коллегам. В следующем разделе украинцам рекомендуется не сообщать о своих планах малоизвестным людям, хранить деньги и документы при себе, но в разных местах, узнать место расположения укрытий, сократить количество необязательных поездок, не встревать в споры с неизвестными людьми, и в случае получения официальной информации от государственных органов власти – передать ее родственникам, соседям и коллегам. «При появлении вооруженных людей и техники – срочно покидайте опасный район, если имеете такую возможность», «при обстреле – прячьтесь в ближайшем укрытии», «если укрытия нет – используйте неровности рельефа: канавы, окопы, воронки от взрывов», – продолжают авторы документа. Чего нельзя делать категорически – приближаться к окнам, наблюдать за ходом боевых действий, спорить с вооруженными людьми, демонстрировать оружие, подбирать боеприпасы и носить армейскую или камуфлированную одежду. «Лучше надевайте одежду темных цветов, которая не привлекает внимание, и избегайте символов, которые могут вызвать неадекватную реакцию», – рекомендуется в брошюре. Следующий раздел документа посвящен противодействию «вражеской пропаганде и дезинформации» со стороны России, целью которой «дестабилизировать нашей общество и дискредитировать руководство страны». Чтобы препятствовать замыслам Москвы, украинцам рекомендуется, например, не распространять в соцсетях информацию эмоционального характера, верить в то, что Украина защищается и ведет борьбу за свою территорию, не распространять информацию о передвижении украинских войск и доверять только украинскому телевидению и радио. В заключение украинцам рекомендуется разобраться, как подготовить «тревожный чемодан», что делать во время артиллерийского обстрела, как собирать аптечку и как дозвониться до служб спасения. Любопытно, что Центр стратегических коммуникаций планирует распечатать всего 100 тыс. таких брошюр и распространять их на юго-востоке Украины, что в пересчете на местное население – ничтожно мало. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Погребинский оценил слова Зеленского о «стене» с Донбассом 25 июня 2021, 14:06

«Проведение референдума – не самый худший вариант завершения конфликта, однако в интересах Киева – продолжить спекуляции на теме Минских соглашений», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя слова Владимира Зеленского о возможном проведении Украиной референдума о разрыве отношений с Донбассом. «Вероятно, советники президента Украины прорабатывают этот вопрос и подсказали ему такую идею. Говоря о «стене» в значении разрыва всех связей с регионом, Зеленский, видимо, хочет подготовить общественное мнение к тому, что такой вариант развития событий может рассматриваться. В Киеве его не исключают», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. По его словам, Зеленский понимает, что не способен выполнить Минские соглашения. «В то же время он осознает, что не может предоставить особый статус Донбассу из-за опасений за свое политическое будущее. Поэтому он ищет варианты, как избежать свержения своей власти. Один из них – обратиться к народу», – считает политолог. Погребинский предположил, что слова Зеленского не похожи на блеф в контексте предстоящих визитов президента Украины в Берлин и Вашингтон. «Там ведь тоже замечают слабенькую, но накачавшую мышцы с помощью антиконституционных решений игру Украины. Если она проведет референдум и по его итогам встанет вопрос о выходе страны из Минских соглашений, то на Западе вполне могут сказать, что это «плохая» Россия вынуждает «хорошую» и «демократичную» Украину сделать такой шаг. Сам Киев вряд ли пойдет на это. В их интересах продолжать спекулировать на тему выполнения Минских договоренностей», – объяснил эксперт. Что касается поддержки референдума населением, то все будет зависеть от формулировок. «Вопросы можно сформулировать так, чтобы получить нужный результат», – добавил политолог. Погребинский также заметил, что возможность проведения референдума не рассматривается по другому острому вопросу, который касается статуса Крыма. «Все прекрасно осознают, что в Киеве конкретного решения по Крыму нет, а этот вопрос присутствует лишь в риторике как инструмент давления на Россию», – объяснил он. По мнению политолога, разрыв всех связей с Донбассом – не самый худший вариант для разрешения кризиса. «Я не знаю, на каких условиях люди, проживающие в этом регионе, согласились бы вернуться в состав Украины. Наверняка их будет меньшинство. А разрыв всех связей – это движение в сторону реальной автономии ДНР и ЛНР, как некий этап формирования независимости этих образований. Более того, это способ избежать войны и прекратить конфликт», – заключил Погребинский. В четверг в интервью программе «VIP с Натальей Мосейчук» на канале «1+1» президент Владимир Зеленский не исключил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины Киеву придется отгораживаться от Донбасса «стеной». При этом он пояснил, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей. «Если у нас не получатся любые альтернативные договоренности с США, с РФ, отдельно с Европой и параллельно нормандский формат. Если все это не удастся, то о «стене» будет голосовать народ Украины», – сказал Зеленский. «То есть «стена» – это же не просто слова или что-то Украина строит. «Стена» – это разрыв всех отношений, всех коммуникаций. Вопрос «стены» в том, что делать с людьми, которые там, что делать с предприятиями, что делать с водой для Донбасса? Что делать, не поставлять им воду?» – продолжил Зеленский. Между тем в пятницу спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков на пресс-конференции заявил, что вынести на референдум вопрос отказа от Донбасса невозможно, это не позволяет закон Украины, можно ставить только вопрос о замораживании конфликта. «Как я понимаю, речь идет об отстранении (от Донбасса). Потому что, согласно тому закону, который был принят, вопросы, которые выносятся на референдум, связанные с территориальной целостностью, невозможны. Просто физически мы их вынести не сможем. Это не работающая история именно про отказ (от территорий). Я уверен, что украинский народ не поддержит никакой вопрос, связанный с тем, что мы потеряем Крым или часть украинского Донбасса. Там наши граждане, наши люди», – цитирует РИА «Новости» Разумкова. Ранее полпред России Борис Грызлов заявил, что Киев осознанно заводит в тупик урегулирование конфликта в Донбассе и переговорный процесс минской Контактной группы. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не может выполнить Минские соглашения в их нынешнем виде. Он также выступил с утверждением, что получение жителями Донбасса российских паспортов якобы является основанием для пересмотра Минских соглашений. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Предсказан исход референдума об отделении Донбасса от Украины 25 июня 2021, 19:55

Если на Украине пройдет плебисцит о признании независимости Донбасса, то большинство украинцев скажут «да». Для них восток страны давно стал чужой территорией. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог Евгений Копатько, комментируя слова президента Владимира Зеленского о необходимости референдума об отделении от Донбасса «стеной». «Общественное мнение Украины уже давно готово к отсоединению Донбасса. Значительная часть голосующих поддержит идею отгородиться от Донбасса. Идея референдума не вызовет сопротивления у населения, за исключением, может быть, жителей Донецкой и Луганской областей, оставшихся под контролем Киева. Но для остальной Украины их мнение никакого значения не имеет», – отметил социолог Евгений Копатько. «Еще до пандемии поток людей из ДНР и ЛНР через линию разграничения снижался, потому что люди получили российские паспорта и не хотели нажить себе из-за этого проблемы. Так что жителей Донбасса на Украине все больше считают чужаками», – пояснил социолог. Собеседник предположил, что в качестве аргумента для обеспечения успеха референдума Зеленский может использовать лозунг интеграции страны с Евросоюзом и НАТО в случае, если Украина избавится от Донбасса. «Если за возведение «стены» проголосует большинство украинцев, конфликт будет разрешен. Теоретически это откроет новые возможности для вступления Украины в евроатлантические структуры. Мне кажется, это вполне реальная перспектива», – считает Копатько. При этом Киев вряд ли вынесет в качестве главного вопроса на референдум формулировку о признании независимости ДНР и ЛНР, считает эксперт. «Хотя такая формулировка развяжет Зеленскому руки по многим направлениям, вряд ли он решится на это. Это был бы слишком комплиментарный шаг для Донбасса. А ведь Украина не выполнила ни один пункт Минских соглашений, так что не стоит ожидать от нее каких-то приемлемых для Донбасса формулировок», – пояснил Копатько, добавив, что, скорее вссего, вопрос будет сформулирован более размыто. В четверг в интервью каналу «1+1» президент Владимир Зеленский не исключил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта Киеву придется отгораживаться от Донбасса «стеной». При этом он пояснил, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей. «Если у нас не получатся любые альтернативные договоренности с США, с РФ, отдельно с Европой и параллельно нормандский формат. Если все это не удастся, то о «стене» будет голосовать народ Украины», – сказал Зеленский. Между тем в пятницу спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что вынести на референдум вопрос отказа от Донбасса невозможно, этого не позволяет закон Украины, можно ставить только вопрос о замораживании конфликта. «Как я понимаю, речь идет об отстранении (от Донбасса). Потому что согласно тому закону, который был принят, вопросы, которые выносятся на референдум, связанные с территориальной целостностью, невозможны», – цитирует РИА «Новости» Разумкова. Киевский политолог Михаил Погребинский сказал газете ВЗГЛЯД, что «проведение референдума – не самый худший вариант завершения конфликта, однако в интересах Киева продолжить спекуляции на теме Минских соглашений». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Пушков оценил реакцию Киева на инцидент с британским эсминцем 24 июня 2021, 09:00 Текст: Алина Назарова

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию Киева на инцидент с нарушением российской границы британским эсминцем. «Украина суетится, дергается, требует. Но никакой угрозы ей не было в инциденте с британским эсминцем», – написал Пушков в своем Telegram. При этом он задался вопросом, что могло измениться, чтобы Украине сразу же дали план действий по членству в НАТО. «Не думаю, что очередная украинская истерика изменит нежелание ведущих стран НАТО видеть ее в своих рядах», – заключил сенатор. Британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. Чтобы его выдворить из территориальных вод, поднятой в воздух авиации пришлось применить предупредительное бомбометание. Российский МИД расценил нарушение границы как провокацию. Военные эксперты полагают, что вторжение корабля НАТО в российские территориальные воды носило разведывательный характер. Лавров: Россию удивило отсутствие реакции НАТО на предложения Путина 24 июня 2021, 10:35

Москву удивило отсутствие реакции стран Североатлантического альянса на предложения президента России Владимира Путина по стратегической стабильности, заявил глава МИД Сергей Лавров на Московской конференции по международной безопасности. По его словам, в области стратегической стабильности складывается «крайне тревожная ситуация». «Серьезный урон всей системе контроля над ракетно-ядерными вооружениями нанес односторонний выход Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. В этой связи нас удивило отсутствие внятной реакции стран – членов НАТО на предложение президента Путина не допустить появления в Европе наземных ракет этого класса в любом оснащении – как ядерных, так и неядерных, причем при этом президент подчеркнул в своих посланиях готовность согласовывать меры верификации, чего Запад старательно пытается не замечать», – сказал Лавров. «В этой связи подчеркну: наши действия в любом случае будут направлены на надежное обеспечение безопасности России и ее союзников», – добавил он, передает РИА «Новости». Он добавил, что НАТО мерещатся агрессивные действия России, но Москва открыта к диалогу. Напомним, президент Владимир Путин 26 октября озвучил инициативу по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода США из Договора о РСМД. В частности, он заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части России ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мk-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объектах. Лавров также заявил, что Москву поражает реакция НАТО и ЕС на выход России из Договора по открытому небу. «Почти 30 лет Договор по открытому небу помогал всем сторонам-участникам лучше понимать намерения друг друга в военной сфере. В этом плане выход США из Договора по открытому небу имеет односторонний характер, под надуманными предлогами грубо нарушил баланс интересов, поставил нашу страну в неравное положение с точки зрения военной прозрачности. В этих обстоятельствах дальнейшее участие Москвы в договоре полностью утратило смысл», – сказал Лавров. «Поражает реакция на наш абсолютно естественный, давно обозначенный шаг со стороны НАТО и ЕС, которые лицемерно призвали именно Москву не разрушать договор, словно забыли о бесповоротном решении Вашингтона выйти из него в качестве первопричины нынешнего кризиса», – добавил министр. Он также заявил, что продление ДСНВ дало возможность для дальнейшего диалога России и США по стратегической стабильности. Основой дальнейших усилий на треке Россия – США, по словам министра, должно стать новое уравнение безопасности. В Кремле объяснили новые санкции Киева 25 июня 2021, 13:21

Продление Украиной санкций в отношении российских компаний можно расценивать как шаг по недопущению встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Вчера Украина возобновила и объявила новые санкции в отношении разных российских компаний и физических лиц. Если рассматривать эти шаги в качестве подготовки почвы для двусторонней встречи, то возникает много вопросов. Если рассматривать эти шаги как обрубание хвостов перед встречей, чтобы никоим образом ее не допустить, то тут можно понять эти шаги Киева», – цитирует ТАСС Пескова. По его словам, Киев ведет противоречивую политику в выстраивании отношений с Россией, в том числе по вопросу транзита газа. «Много всего совершенно непонятного. Украина заинтересована в продолжении транзита газа – и объявляет санкции против [главы Газпрома] Алексея Миллера. А кто будет подписывать контракт? С кем вести переговоры? Поэтому вопросов больше, чем ответов», – сказал он. Также представитель Кремля отметил, что в позиции России по украинскому вопросу пересматривать «особо нечего». «По международному признанию, этот комплекс мер является единственным возможным механизмом урегулирования. Это признают все участники формата, может быть, за исключением самой Украины, которая в последнее время выступает с рядом противоречивых заявлений на сей счет», – отметил он. Песков пояснил, что «украинский вопрос – это Донбасс, хотя Киев считает, что это Донбасс и Крым, но Крым не обсуждается со стороны России». Он уточнил, что ситуация в Донбассе является внутриукраинской проблемой, «и Россия участвует в формате, который работает, чтобы помочь Украине решить эту проблему». Вместе с тем пресс-секретарь президента отметил, что заявления Зеленского о возможности референдума о разрыве Украиной связей с Донбассом трудно комментировать, поскольку де-факто они и так разорваны. «Эти регионы отторгнуты украинским государством. Если речь идет о формализации этого процесса, этой ситуации и придания ей характера де-юре, понятно, здесь можем только выразить сожаление. Если есть какие-то другие задумки, то, наверное, разъяснения последуют», – рассказал Песков. Ранее Зеленский ввел в действие санкции против российских бизнесменов. А также подписал указ о применении санкций в отношении десятков российских банков, а также против Центрального республиканского банка Донецкой народной республики и Государственного банка Луганской народной республики. Также украинский президент не исключил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины Киеву придется отгораживаться от Донбасса «стеной». При этом он пояснил, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей. Накануне полпред России Борис Грызлов заявил, что Киев осознанно заводит в тупик урегулирование конфликта в Донбассе и переговорный процесс минской Контактной группы. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не может выполнить Минские соглашения в их нынешнем виде. Он также выступил с утверждением, что получение жителями Донбасса российских паспортов якобы является основанием для пересмотра Минских соглашений. Украинскую актрису возмутила реакция Киева на наводнение в Крыму 23 июня 2021, 08:47 Текст: Алина Назарова

Украинская актриса, заслуженный деятель искусств Любовь Титаренко раскритиковала секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова за шутки о наводнении в Крыму. Артистка отреагировала на слова секретаря СНБО, который заявил, что «украинской Керчи и украинской Ялте Господь Бог слишком много дал воды сразу», и теперь крымчане не знают, что с ней делать. «Как можно Данилову вот так шутить? Или он необдуманно говорит, так он много чего говорит необдуманного… Ну боже мой, у него есть дети, у него есть семья, неужели ему дома никто не сказал?» – задалась вопросом актриса, передает РИА «Новости». Она напомнила, что в Киеве постоянно называют Крым «украинским», и подняла вопрос о реальном отношении Украины к крымчанам. «Когда-то время покажет, почему Крым от нас отошел. Я считаю, что Крым к нам уже не вернется, пока у нас будут вот такие злые Даниловы у власти», – выразила мнение Титаренко. Ранее член Совфеда от Крыма шльга Ковитиди заявила, что «Шутки» со стороны секретаря украинского СНБО Алексея Данилова по поводу подтопления Крыма вызваны глобальным кризисом на Украине. Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионах объявлен режим ЧС. Москва отреагировала на заявления США о «внезапных киберударах» 23 июня 2021, 17:08 Текст: Алексей Дегтярев

Заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что США не намерены предупреждать о своих ударах по целям в России в ответ на кибератаки, вызывают недоумение, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Честно говоря, прозвучавшие в ответ на вопросы журналистов в ходе брифинга 21 июня официального представителя Белого дома о том, что Вашингтон не будет «предупреждать о своих ударах», это дословная цитата, по целям в России в ответ на кибератаки против США, у нас не вызывает ничего, кроме глубокого недоумения. Они тем более удивительны в контексте итогов саммита 16 июня, в ходе которого президенты двух стран объявили о намерении провести российское-американские экспертные консультации по вопросам обеспечения международной информационной безопасности», – цитирует Захарову РИА «Новости». Она добавила, что российской стороне приходится отгадывать смысл, который сокрыт за этими заявлениями. «Неужели Штаты отыгрывают назад договоренности прошлой недели, достигнутые на самом высоком уровне. Создается впечатление, что, несмотря на наметившийся прагматизм в профильных двусторонних контактах, США все же пытаются сохранить за собой право нанесения киберударов на основе фейковых и ничем не подкрепленных обвинений в совершении кибератак, столь часто выдвигаемых против России», – пояснила дипломат. Она подчеркнула, что это не будет ответ со стороны США, а «необъявленное вероломное нанесение удара первыми». «Мы очень хотим, чтобы в Вашингтоне восприняли эти слова со всей серьезностью», – указала Захарова. Напомним, пресс-секретарь Белого дома Псаки, отвечая на вопросы журналистов, пояснила, что Вашингтон не может дать список целей в России, по которым может нанести «ответный киберудар», поскольку «не предвосхищает свои удары». На прошлой неделе в Женеве прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Российский лидер на пресс-конференции после встречи заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. По словам Путина, наибольшее количество кибератак в мире совершается из США. Также он добавил, что Москва предоставляет всю информацию по запросам США о кибератаках, сама же ответов вообще не получает. Украине посулили превращение в пустыню 24 июня 2021, 08:44 Климатические изменения на территории Украины через несколько десятков лет могут превратить страну в пустыню, заявили в министерстве экологии страны. Украина оказалась в таком положении из-за внешних и внутренних факторов, включая недостаточные усилия со стороны политиков, которые отвечают за решение проблем окружающей среды, приводит украинское издание vesti.ua мнение экологов. На данный момент в стране примерно 20 млн гектаров земли подвержены пыльным бурям, а больше 6 млн гектаров подвергаются ветровой и водной эрозии. Экологи утверждают, что распаханность полей, вырубка лесов и загрязнение вод являются основными трудностями Украины. Например, с пашни ежегодно выбрасывается в атмосферу три килограмма углерода в год, что приводит к повышению среднесуточной температуры воздуха, передает РИА «Новости». Если на проблемы своевременно не отреагировать все закончится тем, что на Украине возникнет серьезные дефицит воды и продовольствия, резюмируют специалисты. Ранее председатель государственной экологической инспекции Андрей Малеванный заявил, что стране к середине столетия придется начать импортировать питьевую воду, если власти и граждане не обратят внимание на проблемы экологии. Чиновник напомнил, что пресная вода – один из важнейших компонентов окружающей среды, благодаря которому на Земле существует жизнь. Отметим, что это не единственная угроза для экологии Украины. В прошлом году Союз ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины обратился с открытым письмом к президенту страны Владимиру Зеленскому, заявив, что в ядерной энергетике Украины «складывается угрожающая ситуация». В рейтинге самых влиятельных женщин Украины на первом месте оказалась посол США 24 июня 2021, 21:39

Посол США в Украине Кристина Квин оказалась на первом месте в рейтинге самых влиятельных женщин Украины по версии журнала «Фокус». «Любопытно, что самой влиятельной женщиной Украины признана гражданка США. Супруге президента Украины Елене Зеленской отвели лишь вторую ступень», – сообщает Страна.ua. На третьем месте расположилась генпрокурор Ирина Венедиктова, а на четвертом – лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Пятое место досталось послу Великобритании Мелинде Симмонс. Кроме того, в первую десятку вошли посол Украины в США Оксана Маркарова, совладелица сети «Эпицентр» Галина Герега, депутат от «ЕС» Ирина Геращенко, сотрудница Офиса президента Ирина Победоносцева, а также певица Екатерина Павленко, которая вместе с группой Go-А представляла Украину на Евровидении. Ранее сообщалось, что руководитель Банка России Эльвира Набиуллина вошла в список наиболее влиятельных женщин мира, составленный американским журналом Forbes. Нуланд рассказала о переговорах США и Германии по «Северному потоку – 2» 25 июня 2021, 20:05

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон и Берлин обсуждают, как не допустить того, чтобы газопровод «Северный поток — 2» стал «оружием принуждения» в руках России. «Идут активные обсуждения с Германией. Тема поднималась в ходе визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Берлин, включая <…> разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.<…> Разговор касался того, как мы можем защитить себя от этого оружия принуждения в отношении Европы и Украины, как мы можем создать устойчивость, укрепить энергетическую безопасность, как мы можем заявить России, что, если она использует газопровод в качестве оружия принуждения, реакция будет сильной», – приводит ТАСС слова Нуланд. «Это то, что мы сейчас обсуждаем. Мы активно работаем с Украиной и другими странами», – добавила она. Нуланд утверждала, что «Северный поток – 2» является «крайне плохой» сделкой для Европы. Ранее Германия допустила компромисс Берлина и Вашингтона по «Северному потоку – 2». В среду госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с главой МИД ФРГ Хайко Маасом заявил, что Вашингтон по-прежнему считает, что «Северный поток – 2» несет угрозу энергетической безопасности Европы. 4 июня президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Также Путин заявил, что для США было просто бессмысленно вводить новые санкции против «Северного потока – 2», поскольку первая нитка трубопровода уже достроена. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке. В МИД предложили США «ездить в гости друг к другу» 23 июня 2021, 21:10

России и Соединенным Штатам следует прекратить официальные контакты в третьих странах, и встречаться на своих территориях, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. «Наверное, [России и США] уже пора отказываться от практики встреч в третьей стране и возобновлять обычную для такого рода работы форму поездок «в гости» к друг другу. Мы к этому готовы и приглашаем американскую сторону именно так подойти», – заявил Рябков ТАСС. Напомним, президент России Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с американским коллегой Джо Байденом заявил, что тот не приглашал его в гости в Белый дом, также и Путин не сделал такого приглашения. Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. Зеленский ввел в действие решение о санкциях против десятков банков России 24 июня 2021, 17:18 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций в отношении десятков российских банков, а также против Центрального республиканского банка Донецкой народной республики и Государственного банка Луганской народной республики. «Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», – говорится на сайте офиса главы государства. Под санкции попадают Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и другие российские банки, а также Центральный республиканский банк Донецкой народной республики и Государственный банк Луганской народной республики. В список попали также несколько платежных организаций международных платежных систем, среди которых «Колибри» и «Юнистрим». Санкции введены на три года. Ранее Совбез Украины решил ввести санкции против главы Ростеха Сергея Чемезова и замглавы совета директоров «ВСМПО-Ависмы» Михаила Шелкова.