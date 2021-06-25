США назвали условие участия в минском процессе

США готовы оказать помощь в поддержке минского процесса по Украине при условии если этого будет хотеть, в том числе, и Россия, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью журналу Der Spiegel.

По его словам, Вашингтон в 2015 и 2016 годах согласился с тем, что нормандский формат в составе России, Германии, Франции и Украины является основной платформой для решения кризиса, передает ТАСС.

При этом Блинкен отметил, что результаты минских переговоров не были выполнены «по большей части российской стороной», хотя это и был лучший путь для шага вперед.

«Президент [США Джо] Байден обсудил это с президентом [России Владимиром] Путиным, с канцлером [Германии Ангелой] Меркель и [французским президентом Эмманюэлем] Макроном. Мы при этом представляли следующую точку зрения: если Россия всерьез заинтересована наполнить жизнью «Минск» и если мы можем в этом помочь, то мы будем на 100 процентов готовы к этому», – сказал дипломат, уточнив, что «все зависит от того, хочет ли этого Россия»

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе изначально были «еле живым» документом.

Накануне полпред России Борис Грызлов заявил, что Киев осознанно заводит в тупик урегулирование конфликта в Донбассе и переговорный процесс минской Контактной группы. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не может выполнить Минские соглашения в их нынешнем виде. Он также выступил с утверждением, что получение жителями Донбасса российских паспортов якобы является основанием для пересмотра Минских соглашений.