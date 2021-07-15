Власти Эквадора объявили ЧП из-за штаммов «дельта» и «дельта плюс» Лидер Кубы заявил о множестве раненных в ходе беспорядков Администрации Байдена понадобилась чрезвычайная линия связи с Китаем 15 июля 2021, 02:33

Фото: White House/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность создания чрезвычайной линии связи с руководством Китая, сообщил телеканал CNN. Предполагается, что Байден или его ключевые помощники могли бы в экстренной ситуации позвонить или передать сообщение председателю КНР Си Цзиньпину или лицам в его окружении. Речь могла бы идти, в частности, о неожиданных перемещениях войск или кибератаках, передает ТАСС. В публикации отмечается, что власти США еще не обсуждали эту идею с представителями КНР и не проработали целый ряд технических вопросов. Пока нет ясности относительно того, может ли Пекин согласиться с этим предложением. Схожая система связи с китайскими военными уже имеется в Пентагоне. Она предназначена исключительно для обсуждения вопросов в военной сфере. Ее используют редко, были случаи, когда американская сторона не получала ответа, говорится в публикации. Источники американского телеканала уточнили, что создание дополнительного канала экстренной связи в администрации Байдена рассматривают в качестве одного из элементов усилий с целью снижения риска конфликта между США и Китаем. При этом, по имеющимся у телеканала сведениям, в Вашингтоне считают, что китайская сторона часто не отвечает своевременно на срочные запросы со стороны США. Накануне глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс отметил существование потенциала конструктивного взаимодействия между США и Китаем по Афганистану. Напомним, в июне директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США генерал Скотт Беррьер на слушаниях в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил назвал Пекин долгосрочным стратегическим соперником Вашингтона. В марте глава МИД Китая, член Госсовета КНР Ван И призвал США остановить ухудшение двусторонних отношений. В феврале член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил о критическом моменте в отношениях Китая и США. В сентябре 2020 года Майк Помпео, занимавший пост госсекретаря в администрации 45-го американского президента Дональда Трампа, назвал Китай главной внешней угрозой для США в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Он также сравнил отношения Соединенных Штатов и Китая с новой холодной войной. В июле 2020 года Помпео выступил с исторической речью в президентской библиотеке Никсона в городе Йорба-Линде на юге Калифорнии, где объявил о крахе прежней политики безоглядного взаимодействия США и Китая, подчеркнув, что Вашингтон не станет «далее закрывать глаза на фундаментальные политические и идеологические различия» с Пекином.

Леонид Парфенов объяснил Евгению Киселеву, чей Крым 14 июля 2021, 15:30

Фото: Пул N3/Telegram

Текст: Наталья Ануфриева

Российский журналист Леонид Парфенов ответил украинскому коллеге Евгению Киселеву на критику после интервью, а также сказал, чей Крым. Парфенов записал видеоответ Киселеву, ролик был опубликован в Сети. «Есть главный вопрос, раз десять мне его в Киеве задавали. «Чей Крым?!» Это коренной вопрос. Это такая проверка на вшивость. Главный вопрос, и давать нужно только их же ответ, ничего другого не устроит. Никакие слова, типа контроль России, но непризнание международного сообщества. Нет, это не принимается. Мало того, что ты не ходишь в Москве с хештегом КрымНаш, ты должен киевским патриотическим пропагандистам предъявить хештег КрымВаш. Это как ПЦР», – отметил журналист. По его словам, «таких вопросов не задают даже на границе, в киевском аэропорту в Борисполе, когда впускают в страну», однако «русский в роли украинского журналиста – он строже и бдительнее Службы безопасности Украины». «Они семь лет задают этот вопрос, и, видимо, каждый раз представляют перед собой (президента России Владимира) Путина. Поэтому он так жестко ребром ставит так: «Чей Крым?» Да твой Крым, Женя Киселев, твой! Ты же играл с (экс-президентом Украины Виктором) Януковичем там в теннис. Для меня непостижимый этот апломб заведомой правоты своей, чтобы вот так судить других из Киева», – заключил Парфенов. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Захарова оценила объяснение ФРГ о нестыковках в докладе ОЗХО по Навальному 14 июля 2021, 17:17

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Самое фантастическое, что за ОЗХО постоянно говорит Германия, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя объяснение МИД ФРГ нестыковок в проекте доклада ОЗХО по Навальному. «Вот так все и рисуют на коленке, исправляют, меняют местами, изымают факты, подбрасывают фейки. Ровно поэтому и не отвечают на запросы Генпрокуратуры России – потому что все шито белыми нитками. Самое фантастическое, что за ОЗХО постоянно говорит Германия», – написала Захарова в Telegram. Ранее официальный представитель МИД ФРГ Райнер Бройль заявил, что временные нестыковки в проекте доклада ОЗХО в части об утверждаемом отравлении Навального связаны с ошибкой в дате, которую позже исправили. До этого МИД заявил, что заявления ОЗХО по ситуации с «отравлением» Алексея Навального не выдерживают критики. Ведомство указало на нестыковки в приводимых организацией фактах и приложило подтверждающие документы. На ситуацию с этими нестыковками обращал внимание постпред России при ОЗХО Александр Шульгин. Он отмечал, что ситуация с предполагаемым отравлением Навального продолжает вызывать много вопросов: Германия направила группу для оказания помощи в связи с подозрением на отравление еще 20 августа 2020 года, когда блогер был на борту самолета. Российская сторона потребовала разъяснений от ОЗХО по этому поводу. В августе 2020 года Навальный отправился на лечение в берлинскую клинику. На Западе утверждают, что блогер был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. В то же время европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен. 17 января блогер вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. 2 февраля суд заменил блогеру Алексею Навальному условный срок на реальный. Задержанные после драки в Москве мигранты устроили скандал в полиции 14 июля 2021, 12:49

Фото: ren.t

Текст: Алексей Дегтярев

Задержанные после массовой драки у станции метро «Кузьминки» в Москве начали скандалить в отделе полиции, видео опубликовали в Сети. В ролике запечатлено, как один полуобнаженный задержанный ходит по отделению, ругается матом, требует, чтобы ему налили воды. Видеозапись опубликована РЕН-ТВ. Напомним, по факту драки возбуждено уголовное дело. В пресс-службе ГУ МВД по столице сообщили, что иностранцы, участвовавшие в драке у станции метро «Кузьминки» в Москве, по решению суда будут выдворены за пределы России. В тексте судебного решения об аресте одного из участников драки отмечалось, что причиной драки мигрантов стал межнациональный конфликт, в драке приняли участие граждане Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Путин потребовал учесть озабоченности России в связи с «военным освоением» Украины 14 июля 2021, 06:34

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Россия рассчитывает, что озабоченности Москвы будут восприняты всерьез силами, которые начали военное освоение территории Украины, заявил президент Владимир Путин. «Мы видим, что начинается военное освоение этой (украинской) территории. Вот, что нас беспокоит. Я уже об этом высказывался. И я думаю, что наши озабоченности в конце концов будут услышаны теми, кто это делает. Это не Украина же делает. А это территорию Украины эти люди используют таким образом», – приводит слова Путина ТАСС. По словам президента, для России важно не то, как соседнее государство, в данном случае Украина, будет выстраивать свою внешнеполитическую жизнь и ориентиры. «Для нас важно, чтобы не создавались проблемы для нас, чтобы не создавались угрозы для нас», – отметил Путин. «Очень рассчитываю на то, что наши озабоченности будут восприняты всерьез», – подчеркнул глава российского государства. Напомним, в понедельник в Николаевской области Украины начались международные военные учения «Казацкая булава – 2021», в которых задействованы подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также США, Великобритании, Канады, Швеции. Кроме того, с 28 июня по 10 июля в Черноморском регионе проходили военные маневры Sea Breeze-2021, в которых были задействованы до 5 тыс. военнослужащих, 40 самолетов, 32 кораблей от 32 стран, включая Украину, США, Канаду, Британию, Нидерланды, Румынию, Болгарию, Грецию, Турцию и Латвию. Берлин заявил о прогрессе в переговорах с США по «Северному потоку – 2» 14 июля 2021, 08:42

Фото: Jens Büttner/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Германия и Соединенные Штаты достигли прогресса в вопросах реализации проекта «Северный поток – 2», заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. «За последние несколько недель была проделана большая подготовительная работа, и я думаю, что мы сблизились по многим позициям», – заявил Маас, передает ТАСС. При этом глава внешнеполитического ведомства не стал предсказывать, будет ли объявлено о прорыве на переговорах по «Северному потоку – 2» во время встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена в Белом доме, намеченной на 15 июля. «Важно, чтобы у нас была цель, и я уверен, что мы ее добьемся», – подчеркнул министр, уточнив, что сроки отходят на второй план. «Но, конечно, было бы неплохо, если бы это было так, пока канцлер находится в Вашингтоне», – уточнил Маас. Ранее заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что, по мнению США, газопровод «Северный поток-2» угрожает энергобезопасности Украины и Европы. Перед этим глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона надеется, что США введут санкции против европейских компаний, которые осложнят запуск «Северного потока – 2». Ученый раскрыл особенности распространения новой волны COVID в России 14 июля 2021, 05:56

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России в настоящее время наблюдается в регионах, раньше прирост случаев заражения приходился главным образом на Москву и Петербург, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. «Если в начале подъема заболеваемости отмечался прирост в основном за счет двух столиц, то в настоящий момент прирост заболеваемости дают в основном регионы», – приводит ТАСС слова замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Однако, как отметил ученый, регионы также находятся на разных этапах развития эпидемического процесса: некоторые уже прошли стадию стабилизации, в других отмечается фаза роста заболеваемости. Инфекционист добавил, что дальнейшее развитие ситуации будет определяться приверженностью населения вакцинации и профилактическим антиковидным мерам. Накануне в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за минувшие сутки в России выявили 24702 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,8 млн случаев заболевания. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Пушков отреагировал на признание Кучмы об обманутых украинцах 14 июля 2021, 13:05 Текст: Евгения Шестак

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего президента Украины Леонида Кучмы о том, что жителей страны обманывали перед референдумом о независимости в 1991 году. По его мнению, признание Кучмы очень важно и оно может продемонстрировать, какими соображениями руководствуются власти Украины. «Тотальное вранье стало главным инструментом Майдана. Под вранье развалили страну», – написал Пушков в Twitter. Ранее бывший президент страны Леонид Кучма в интервью на YouTube-канале History Lab заявил, что украинские власти обманывали своих граждан перед референдумом о провозглашении независимости страны в 1991 году. Всеукраинский референдум о подтверждении независимости страны проходил 1 декабря 1991 года в один день с первыми выборами президента Украины. По его итогам 90,32% граждан проголосовали за независимость Украины. В Германии объяснили нестыковки в проекте доклада ОЗХО по Навальному 14 июля 2021, 14:45 Текст: Алина Назарова

Временные нестыковки в проекте доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в части об утверждаемом отравлении блогера Алексея Навального связаны с ошибкой в дате, которую позже исправили, заявил представитель МИД Германии Райнер Бройль. «В первом проекте, действительно, была ошибка в дате. Эту ошибку секретариат увидел и во второй редакции исправил, чтобы не было никаких недопониманий. Я могу уже сейчас опровергнуть то, что ОЗХО якобы по призыву одной единственной страны-участницы может направить миссию. Это не соответствует фактам», – заявил он, передает ТАСС. Ранее МИД заявил, что заявления ОЗХО по ситуации с «отравлением» Алексея Навального не выдерживают критики. Ведомство указало на нестыковки в приводимых организацией фактах и приложила подтверждающие документы. До этого на ситуацию с этими нестыковками обращал внимание постпред России при ОЗХО Александр Шульгин. Он отмечал, что ситуация с предполагаемым отравлением Навального продолжает вызывать много вопросов: Германия направила группу для оказания помощи в связи с подозрением на отравление еще 20 августа 2020 года, когда блогер был на борту самолета. Российская сторона потребовала разъяснений от ОЗХО по этому поводу. В августе 2020 года Навальный отправился на лечение в берлинскую клинику. На Западе утверждают, что блогер был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. В то же время европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен. 17 января блогер вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. 2 февраля суд заменил блогеру Алексею Навальному условный срок на реальный. В Раде заявили, что Меркель «послала» Зеленского с «Северным потоком – 2» 14 июля 2021, 09:03 Текст: Алина Назарова

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович поддержал решение канцлера Германии Ангелы Меркель отказать президенту Украины Владимиру Зеленскому в обсуждении «Северного потока – 2» в нормандском формате. Парламентарий обратил внимание, что Меркель, аргументируя свое мнение, попыталась «не обидеть» Зеленского. «Воспитанная женщина и *** (в оригинале использовано грубое ругательство) посылает вежливо, чтобы не обидеть», – отметил Рабинович, передает РИА «Новости». Депутат Рады напомнил, ссылаясь на слова канцлера Германии, что Берлин и Париж не намерены обсуждать тему газа вместе с Минскими соглашениями. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в ответ на предложение Зеленского заявила, что транзит газа через Украину может быть предметом переговоров «нормандской четверки», но не является частью процесса урегулирования конфликта в Донбассе. В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что попытка увязать «Северный поток – 2» с нормандским форматом говорит о том, «что у Зеленского с головой не все в порядке». Позже президент Владимир Путин заверил, что Россия будет выполнять взятые на себя обязательства по транзиту газа через Украину. При этом он призвал не связывать вопрос транзита газа и другие газовые вопросы с переговорами в нормандском формате. Мужчину задержали на Кубани после видео с оплеухами «пьяному майору» 14 июля 2021, 10:32 Текст: Дмитрий Зубарев

Задержан мужчина, который, предположительно, причастен к избиению полицейского, якобы пьяным севшего за руль, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю. Во вторник в местных пабликах появилась видеозапись, на которой лицом вниз на асфальте лежит мужчина. Другие люди называют его «майором» и «оперуполномоченным», а также показывают его служебное удостоверение и автомобиль. Затем мужчина дает уже сидячему «полицейскому» оплеухи со словами «Бэтмен бухой за рулем». ГУ МВД возбудило уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести, отметив, что по результатам медосвидетельствования сотрудник был трезв. «Сотрудниками краснодарской полиции установлена личность мужчины, возможно, причастного к инциденту, он задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», – передает РИА «Новости» сообщение регионального главка МВД. В релизе отмечается, что по результатам первичного осмотра пострадавшему «был поставлен диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, ссадина головы, перелом правой руки, ушибы головного мозга и позвоночника». По данным местных СМИ, инцидент произошел в Краснодаре. Ранее ростовчанин избил трех полицейских в изоляторе временного содержания. Эксперт назвал ключевые разногласия США и России по Арктике 14 июля 2021, 17:45

Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Когда дипломатия США рассыпается, приходится договариваться по отдельности с каждым адекватным политиком из новой администрации», – сказал газете ВЗЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя беседу Владимира Путина и Джона Керри, посвященную Арктике. «Президент России решил переговорить с Джоном Керри, поскольку его визит в Москву – достаточно значимое событие, – предположил политолог-американист Дмитрий Дробницкий. – Керри известен как прагматичный и адекватный политик, который имеет неплохое реноме в России». «Главный смысл приезда Керри заключался не столько в обсуждении климата, сколько в донесении до российского руководства мысли о том, что в команде Байдена отсутствует консенсус и есть люди, не разделяющие мнение Энтони Блинкена и его единомышленников. А самые жесткие и провокационные высказывания исходят именно от клана Блинкена», – добавил Дробницкий. «Что касается собственно Арктики, то США обеспокоены двумя факторами – интенсивным развитием России в Арктической зоне и стремлением Китая установить там свое присутствие. У нас есть большие преимущества в этом регионе: огромный шельф, крупный ледокольный флот, уникальные разработки в виде плавучей АЭС и другие. Китай формально не входит в Арктический совет, но очень туда рвется. Для Вашингтона это просто ночной кошмар, поскольку там опасаются нового экономического и технологического подъема Китая за счет доступа к ресурсам Арктики», – пояснил Дробницкий. При этом, по его словам, у китайцев есть все возможности для наращивания своего присутствия в регионе. «Конечно, их возможности уступают российским, но они вполне сравнимы с американскими», – считает эксперт. Дробницкий также указал на важность решения логистического вопроса в Северном Ледовитом океане. «Блинкен неоднократно требовал там свободы судоходства под эгидой международного права. Когда мы слышим подобные высказывания из уст главы Госдепа, мы можем опасаться появления американского флота в спорной акватории. Россия не допустит такого «обеспечения свободы судоходства» вблизи своих границ. Поэтому здесь тоже наблюдается определенного рода напряженность», – объяснил он. Неизвестно, обсуждали ли Путин и Керри военную составляющую арктического вопроса, признал эксперт, но это принципиально важный момент. «Все крупные страны наращивают там свое военное присутствие. У России есть арктические контингенты и специализированная техника. США формирует новые подразделения на Аляске. Китай тренирует своих бойцов в условиях экстремального холода. Понятно, что это делается с прицелом на Арктику. И в этом смысле сторонам нужно заранее договариваться между собой, ведь пока никаких специальных договоренностей на этот счет нет», – сетует Дробницкий. «При этом остается нерешенным большой вопрос: кто будет контролировать ресурсы, находящиеся за пределами исключительных экономических зон арктических государств (200 миль от береговой линии). Здесь нужна системная работа, – призывает политолог. – Арктика – это большой знак вопроса и одновременно среда, в которой началась большая гонка мировых держав». В среду президент Владимир Путин и спецпредставитель лидера США по вопросам климата Джон Керри в телефонном разговоре обменялись мнениями о перспективах природоохранного сотрудничества в Арктике. «Керри, который находится в Москве с рабочим визитом, информировал о прошедших встречах с российскими коллегами, в ходе которых обсуждались различные аспекты международной климатической повестки», – говорится на сайте Кремля. В то же время Путин подчеркнул, что Россия придает большое значение достижению целей Парижского соглашения, выступает за деполитизированный и профессиональный диалог на данном направлении. В этой связи были затронуты вопросы подготовки к 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (откроется в Глазго 31 октября) с учетом национальных приоритетов по декарбонизации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что климатическая повестка остается той сферой, где диалог Москвы и Вашингтона не просто возможен, но и необходим. Напомним, что визит Джона Керри в Москву начался 12 июля. В понедельник он встретился с главой МИДа Сергеем Лавровым. Во вторник Керри провел встречу с советником президента России по вопросам изменения климата Русланом Эдельгериевым, переговоры продлились около трех часов. Названы сроки строительства военного городка в Крыму для десантно-штурмового полка 14 июля 2021, 16:35 Текст: Евгения Шестак

В Феодосии строится военный городок для десантно-штурмового полка, сдача объектов первой очереди запланирована на конец 2021 года, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны. «Генерал-полковник Андрей Сердюков прибыл в Крым, где проинспектировал ход строительства и обустройства военной и социальной инфраструктуры строящегося военного городка в Феодосии для формируемого десантно-штурмового полка, который будет здесь располагаться с конца текущего года», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства. Сердюков осмотрел строящиеся объекты первой очереди, которые включают в себя штаб полка, два солдатских общежития (каждое на 300 человек), столовую на 750 посадочных мест, контрольно-пропускной пункт и контрольно-технический пункт. Кроме того, генерал-полковник провел встречу с представителями подрядных организаций. По его словам, строительство инфраструктуры военного городка будет завершено в обозначенные сроки. «Сдача объектов первой очереди запланирована на конец текущего года», – отметили в ведомстве. Также Сердюков ознакомился с условиями проживания военнослужащих, проходящих службу по контракту в Феодосии, посетил семейное общежитие и детсад для детей военнослужащих. В марте министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в этом году 56-ю десантно-штурмовую бригаду планируется переформировать в десантно-штурмовой полк с пунктом постоянной дислокации в Феодосии. Прокурор в Баку запросил для воевавшего за Армению россиянина 11 лет тюрьмы 14 июля 2021, 18:24

Фото: APA TV/Youtube

Текст: Алексей Дегтярев

Гособвинение в Азербайджане попросило для россиянина Эдуарда Дубакова, воевавшего на стороне Армении во время конфликта в Нагорном Карабахе, 11 лет лишения свободы. Дело рассматривает в Баку суд по тяжким преступлениям, российского гражданина обвиняют по статьям о терроризме, участии в преступной группировке и незаконном пересечении госграницы Азербайджана, передает «Московский комсомолец». Следующее заседание назначили на 22 июля. Также суд рассматривает дела 13 армянских военных, признанных диверсантами, и еще двух служащих армянской армии по делу о пытках азербайджанских военнослужащих. Ранее в Армении бывшего военного обвинили в шпионаже в пользу Азербайджана. Согласно армянским спецслужбам, он передавал азербайджанской стороне военные и государственные секреты о ВС страны и непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Несколько АПЛ производства «Севмаша» вышли на испытания в море 14 июля 2021, 10:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Несколько атомных подводных лодок (АПЛ) разных проектов одновременно проходят испытания в море, говорится в сообщении АО ПО «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК). «Атомные подводные лодки 4-го поколения проектов «Ясень-М» и «Борей-А», построенные на «Севмаше», проходят активную навигацию. Сразу несколько кораблей проверяют системы и механизмы в море», – передает ТАСС сообщение «Севмаша». Как уточнили на предприятии, впервые за последние десятилетия морские испытания проходят сразу несколько ракетоносцев разных проектов. «Некоторые АПЛ после завершения строительства в эллинге впервые вышли в море, другие в этом году продолжили проверку систем и механизмов», – отмечается в сообщении. Напомним, 2 июля первая серийная атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885М шифр «Ясень-М» «Новосибирск» вышла в Белое море на заводские ходовые испытания. В конце мая атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» проекта 955А (шифр «Борей-А») также совершил первый испытательный выход в море. МИД: Бои в Афганистане могут продлиться еще два месяца 14 июля 2021, 09:51

Фото: REUTERS

Текст: Дмитрий Зубарев

По прогнозам России, активные боевые действия в Афганистане могут продлиться еще два месяца, в течение которых талибы (движение «Талибан» признано в РФ террористической организацией и запрещено) в состоянии взять под контроль еще несколько провинций, но это не будет означать, что они станут полновластными хозяевами страны, заявил спецпредставитель президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. «Активный боевой сезон будет еще месяца два продолжаться, и они могут взять под контроль несколько провинций. Если рассматривать ситуацию чисто с военной точки зрения – да, они могут. Но это не означает, что они становятся полновластными хозяевами Афганистана. Это только означает, что за все, за эгоизм властей расплачивается афганский народ. Потому что они страдают, а не те, кто сидят во дворцах», – цитирует РИА «Новости» Кабулова. По его словам, талибы взяли под контроль до половины уездов в Афганистане более чем из 400, но не в силах захватить и удерживать административные центры провинций. «Нельзя упускать из виду тот факт, что большинство уездов перешли талибам без боя. Да и что значит перешли? Правительственные войска просто покинули свои гарнизоны, позиции и сбежали, если называть вещи своими именами. Поэтому талибы легко вошли и поставили эти уезды под свой контроль. В Афганистане более 400 уездов, из них сейчас более трети, может, до половины, находятся под контролем талибов не в результате боевых действий, а в результате ухода правительственных войск с этих территорий», – сказал Кабулов. «Но вместе с тем талибы не взяли ни один центр афганских провинций – их 34, а уж про столицу вообще молчу. Да, талибы в состоянии с военно–технической точки зрения совершать налеты, набеги, врываться в города, но удержать – у них пока нет для этого сил», – добавил высокопоставленный российский дипломат. Кабулов подчеркнул, что талибы «не стремятся» силой взять контроль над 100% территории Афганистана, «потому что у них есть здравый смысл и они понимают, что это невозможно». По его словам, нынешнюю эскалацию обстановки в Афганистане можно было предотвратить, если бы власти в Кабуле вступили в содержательные переговоры с талибами. «То, что происходит сегодня, можно было бы в значительной степени предотвратить, если бы кабульское правительство еще в прошлом году согласилось на не только российские предложения, а на совместные предложения России, Китая, США, Пакистана о необходимости запускать процесс содержательных межафганских переговоров, ведущих к формированию нового, коалиционного переходного государственного руководства», – сказал Кабулов. Но, по словам российского высокопоставленного дипломата, «в Кабуле предпочли подождать, когда на выборах в США победит (Джо) Байден, в надежде на то, что он изменит решение предыдущей администрации» о выводе войск из Афганистана. «Не сложилось. В целом момент был потерян. И это дало талибам повод сказать, что да, вторая сторона не готова к переговорам, и они усилили силовое давление. В результате не Кабул, а талибы улучшили свои переговорные позиции, они берут под контроль все большую часть территории страны и могут разговаривать со своими противниками уже с позиции силы», – пояснил Кабулов. Он отметил также, что захват талибами значительных территорий в Афганистане не означает, что надо впадать в панику. «Насчет «падения Кабула». Ситуация, которая сложилась, как раз подводит к моменту истины: это последствия американо-натовского присутствия в Афганистане, которые каждый год кормили нас замечательными заявлениями о том, что они подготовили мощную афганскую армию, 300 тысяч человек, военнослужащих. И вот мы видим, что в итоге они подготовили. Но это не означает, что надо впадать в панику – все обваливается, «гипс снимают, клиент уезжает». Нет, ситуация не такая», – сказал Кабулов. Ранее в среду источник в военных кругах сообщил, что радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) заявляет, что под его контроль перешел важный стратегический пункт на границе с Пакистаном.