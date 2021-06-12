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12 июня, суббота | Последнее обновление — 06:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Москва указала на негативную тенденцию отношений России с ЕС
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К лету в Пекинском зоопарке обновился вольер для больших панд. Появились различные спортивные сооружения для того, чтобы эти милые животные могли играть, а также весело и комфортно проводить время. Большая панда является одним из наиболее посещаемых обитателей, поэтому именно эти животные получают огромное внимание со стороны работников зоопарка
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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В Пентагоне назвали армию России «экзистенциальной угрозой»
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Российские военные представляют для Соединенных Штатов экзистенциальную угрозу, заявил директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США генерал Скотт Беррьер на слушаниях в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил.
«Российские военные представляют для США экзистенциальную угрозу. Россия располагает растущей возможностью, чтобы проецировать силу с помощью высокоточных крылатых ракет дальнего действия. Вложения [России] в обычные вооружения, стратегические ядерные вооружения и средства стратегического сдерживания подвергают США риску», – приводит слова американского генерала ТАСС.
По мнению генерала, Россия и Китай модернизируют свои силы для операций в космосе и повышения противокосмического потенциала.
«Разведывательное управление работает над тем, чтобы обеспечить США и их союзникам преимущество в принятии решений на всех театрах военных действий и во всех географических границах над соперниками, которые намерены бросить вызов, ограничить или превзойти наш военный потенциал, – утверждал он. – Потенциал соперников включает более смертоносные баллистические и крылатые ракеты, ядерные арсеналы, а также <…> [связанные с ними] иностранные силы, информационное манипулирование, кибератаки и экономическое принуждение».
Пекин, по версии Беррьера, остается долгосрочным стратегическим соперником Вашингтона. «В качестве растущей угрозы Китай представляет главный вызов в сфере безопасности. Пекин использует многосторонний подход, включая военный, дипломатический и экономический шпионаж, для достижения своих стратегических целей», – считает генерал.
Россия неоднократно выступала за налаживание диалога с США по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, выработку норм поведения в космосе. В свою очередь член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи в феврале заявил, что Пекин никогда не стремился бросить вызов или занять место Вашингтона в мире и не намерен делить с ним сферы влияния.
Ранее президент Путин констатировал, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет. В администрации Байдена сообщили, что на саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Американцы предсказали неутешительный для Байдена итог саммита с Путиным
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Читатели Wall Street Journal ответили сенатору Робу Портману, давшему президенту США Джо Байдену совет перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным.
Издание опубликовало статью конгрессмена, вернувшегося из турне по Украине, Литве и Грузии, где он встретился с главами этих стран и с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Портман посоветовал Байдену занять на переговорах жесткую позицию, поднять вопросы по ситуации в Белоруссии и «выступить против Путина в вопросе Украины». Кроме того, он призвал содействовать принятию Украины и Грузии в НАТО, а также пересмотреть решение по «Северному потоку – 2».
Некоторые из читателей WSJ поспешили объяснить сенатору, что его советы расходятся с объективной реальностью.
«Соединенные Штаты больше не в силах служить делу демократии в мире. Этот поезд ушел в ноябре прошлого года. <...> На этой неделе Путин разорвет Байдена на части, как жареного цыпленка, прямо у всех на глазах. <...> Команда Джо Байдена настолько слаба, что Соединенные Штаты предстанут еще большим посмешищем на мировой арене», – передает РИА «Новости» слова читателя с именем William Gianopulos.
«Портман как будто живет в каком-то другом времени и месте – в черно-белую эпоху Джимми Стюарта. Путин вряд ли мог бы радоваться сильнее. Это будет как в поединке Майка Тайсона и Майкла Джонсона: 39 секунд – и нокаут», – привел аналогии из спорта Jeffrey Ihnen.
«Путин играет в шахматы, а Байден – в шашки. Этим все сказано», – продолжил в том же ключе Marjoy Smith.
«Байден скорее играет с шашками. Я сомневаюсь, что он на самом деле способен играть в шашки – если, конечно, рядом с ним нет помощников, нашептывающих ему на ухо», – добавил Robert Hutchings.
«Да, несомненно, президент Байден призовет Путина отступить, как это когда-то сделал его бывший босс, президент Обама. И президент Путин обратит на этот призыв ровно столько же внимания, сколько в прошлый раз – нисколько!» – заключил Richard Lindo.
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдут 16 июня в Женеве на вилле «Ла Гранж» возле древнеримских руин в окружении уникальных розариев. Вилла находится на территории одноименного парка на берегу Женевского озера.
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Эксперт указал на «безумную пошлость» новой хартии США и Британии
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«Это безумное опошление исторической памяти Атлантической хартии 1941 года. Тогда в мире было абсолютное зло, и все понимали, что с ним надо бороться», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя подписание новой Атлантической хартии между главой британского правительства Борисом Джонсоном и президентом США Джо Байденом.
«Это безумное опошление исторической памяти Атлантической хартии 1941 года. Тогда в мире было абсолютное зло, и все понимали, что с ним надо бороться. Хартия имела отношение к общечеловеческой борьбе с нацизмом», – напомнил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«В 1941 году закончились трения между США и Британией. Ранее между ними наблюдалась в определенной степени холодная война. И все, что делают западные лидеры сейчас, выглядит мелко и пошло, несмотря на всю высокопарность их речей», – указал эксперт.
«Поэтому нынешней Атлантической хартии не стоит придавать особого значения, – убежден собеседник. – Ее можно рассматривать как подготовку к созданию «Альянса демократий», который готовит лидер США Джо Байден. И именно этот альянс должен заменить все имеющиеся формы организации так называемых демократий».
Говоря о новой Атлантической хартии как союзе США и Британии, эксперт отметил, что «Британия сейчас пытается восстановить особые трансатлантические отношения с Соединенными Штатами, существовавшие между странами в конце 30-х и начале 40-х ходов». Но «Альянс демократий» будет связан не только с Британией, «там важную роль будут играть европейские союзники».
«Также в «Альянсе демократий» достаточно серьезная роль отведена Канаде, Австралии и Новой Зеландии, а это все страны Британского содружества, которые вовсю стараются противодействовать Китаю, – указал собеседник. – Поэтому Британия занимает особое место в этом альянсе, но она хочет больше определенности, особенно после выхода из ЕС».
Дробницкий указал и на тот факт, что хартия была подписана накануне саммита «Большой семерки». «Это свидетельствует о том, что формат G7 уходит в прошлое, он неадекватен современному положению дел. Это не семь крупнейших экономик мира, потому что туда не входит Китай. Это не семь сильнейших стран, потому что туда не входит Россия. Соответственно, год от года значение G7 падает», – заключил эксперт.
Напомним, в городе Карбис-Бэй в английском графстве Корнуолл глава британского правительства Борис Джонсон и президент США Джо Байден подписали новую Атлантическую хартию о «более мирном и процветающем будущем».
Документ состоит из восьми пунктов. Лондон и Вашингтон заявили, что «намерены защищать» демократию, которая должна быть способна «противостоять самым важным вызовам нашего времени». Стороны собираются «продвигать транспарентность, поддерживать верховенство права, помогать гражданскому обществу и независимым СМИ», а также «бороться с несправедливостью и неравенством и защищать достоинство и права человека».
Британия и США заявили о планах укреплять институты и нормы, которые позволят международному сотрудничеству справиться с новыми вызовами. Стороны «привержены принципам суверенитета, территориальной целостности и мирного разрешения споров». Они выступают против вмешательства во внутренние дела государств «посредством дезинформации или других злонамеренных попыток распространения своего влияния, в том числе на выборах».
Лондон и Вашингтон готовы защищать свои «инновационные прорывы в науке и технологиях». Также они заявили, что подтверждают «общую ответственность по поддержанию коллективной обороны и международной стабильности» и противостоянию киберугрозам.
В документе сказано о намерении «строить инклюзивную, справедливую, экологичную, устойчивую и основанную на правилах глобальную экономику», актуальную для XXI века, «бороться с коррупцией и нелегальными финансовыми потоками». Отдельно говорится о необходимости борьбы с изменением климата.
Британия и США «привержены совместной работе с партнерами, которые разделяют демократические ценности, и противодействию попыткам тех, кто стремится подорвать» эти «союзы и институты».
Политолог Андрей Кортунов, комментируя решение премьер-министра Великобритании и президента США принять новую Атлантическую хартию, заявил, что документ «свидетельствует об отказе западных лидеров признать реалии современного мира и желании навязать всем устаревшую модель мироустройства». Атлантическая хартия, подписанная Уинстоном Черчиллем и Франклином Рузвельтом 14 августа 1941 года, считается одним из основных документов антигитлеровской коалиции. Позже в сентябре 1941 года хартию поддержал СССР.
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Стала известна новая стратегия НАТО в случае конфликта с Россией
НАТО рассчитывает получить преимущество над Россией в случае войны с помощью быстрого взаимодействия с использованием современных технологий, считает американское издание The National Interest.
США в случае полномасштабного вооруженного противостояния с Россией, скорее всего, применит весь свой арсенал, НАТО же акцентирует внимание на выстраивании тесной взаимосвязи между командующими стран Североатлантического альянса и между боевыми платформами, передает ФАН со ссылкой на выводы журнала.
«Например, польский истребитель F-35 может наткнуться на российские корабли в Балтийском море и мгновенно отправить их координаты эсминцу ВМС США, находящемуся в пределах досягаемости», отметили в NI.
Современный конфликт должен опираться на сетевое взаимодействие, технологии искусственного интеллекта и другие технологии, это должно позволить НАТО обеспечить информационное взаимодействие в ходе возможного конфликта.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что при вступлении Украины в НАТО подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы сократится до 7-10 минут.
Песков объяснил, почему Путин согласился встретиться с Байденом
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут саммит в Женеве из-за плохих отношений между странами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.
По данным телеканала, Песков заявил, что Путин встречается с Байденом, так как проведения саммита требует «плохое состояние отношений» между США и Россией, передает РИА «Новости».
Переговоры Путина и Байдена пройдут 16 июня в Женеве на вилле «Ла Гранж» возле древнеримских руин в окружении уникальных розариев. Вилла находится на территории одноименного парка на берегу Женевского озера.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков не исключил, что послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан примут участие во встрече Путина и Байдена, однако, по его словам, окончательных решений по этому вопросу пока нет. После этого американский посол в Москве заявил, что с нетерпением ждет возможности присоединиться к Байдену в Женеве.
7 июня в администрации американского лидера поделились ожиданиями от встречи лидеров России и США, а также объяснили, для чего Байден хочет встретиться с Путиным. Президент России также поделился ожиданиями от переговоров с американским президентом, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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Путин сравнил Байдена и Трампа
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден сильно отличается от главы 45-й американской администрации Дональда Трампа, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.
Глава российского государства, слова которого были приведены на английском языке, отметил, что «президент Байден, конечно, сильно отличается от Трампа». Путин констатировал, что Байден является карьерным политиком. «Он фактически всю взрослую жизнь занимался политикой», – приводит слова президента России ТАСС.
Путин допустил, что у Байдена могут быть «некоторые преимущества, некоторые недостатки». Российский лидер также выразил надежду на то, что «со стороны действующего президента США не будет импульсивных шагов».
При этом президент России подчеркнул, что уважает 45-го американского лидера Дональда Трампа. «Даже сейчас я считаю, что бывший американский президент господин Трамп – неординарная личность, талантливый человек, иначе он не стал бы президентом США», – отметил российский лидер.
«Он – яркая личность. Он может нравиться вам или нет. Но он пришел не из американского истеблишмента, он не был частью большой политики до этого, и некоторым это нравится, некоторым нет, но это факт», – добавил Путин.
Ранее глава государства констатировал, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет. В администрации Байдена сообщили, что на саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Ранее президент России поделился ожиданиями от переговоров с главой американской администрации, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США. В Кремле указали на риски для всего мира из-за спада в отношениях России и США, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от саммита. В администрации Байдена также поделились ожиданиями от встречи, объяснив, для чего Байден хочет встретиться с Путиным. Сенатор Алексей Пушков посоветовал Байдену не пытаться в Женеве навязывать Путину какие-либо требования или «играть мускулами».
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В администрации Байдена раскрыли ожидания от саммита в Женеве
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Соединенные Штаты на предстоящем саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в телеканалу CNN.
«Мы встречаемся как раз потому, что между нами есть различия, из-за всех тем, которые вы подняли, из-за того, насколько враждебными стали наши отношения. Это не в наших интересах. И мы хотим найти путь вперед», – приводит слова Псаки ТАСС.
Пресс-секретарь американской администрации подчеркнула, что предстоящая встреча президентов России и Соединенных Штатов абсолютно точно отвечает интересам США, так как в Белом доме хотят «прийти в отношениях с Россией к тому, чтобы они были более стабильными и предсказуемыми».
Псаки также выделила несколько сфер, в которых у России и США есть возможность существенно продвинуться в плане взаимодействия. «Вы упомянули кибератаки, скопление сил на границе с Украиной, тему прав человека. Это возможность обсудить все эти вопросы, но также и те, где мы можем работать вперед, – это стратегическая стабильность, переговоры с Ираном. Все они будут частью дискуссий с Россией на следующей неделе», – отметила пресс-секретарь Белого дома.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Ранее президент России поделился ожиданиями от переговоров с главой американской администрации, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США. В Кремле указали на риски для всего мира из-за спада в отношениях России и США, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от саммита. В администрации Байдена также поделились ожиданиями от встречи, объяснив, для чего Байден хочет встретиться с Путиным. Сенатор Алексей Пушков посоветовал Байдену не пытаться в Женеве навязывать Путину какие-либо требования или «играть мускулами».
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Путин оценил состояние отношений России и США
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Российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.
«Наши отношения упали до низшей точки за последние годы», – приводит слова Путина ТАСС.
Ранее в администрации президент США Джо Байдена сообщили, что на саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Ранее президент России поделился ожиданиями от переговоров с главой американской администрации, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США. В Кремле указали на риски для всего мира из-за спада в отношениях России и США, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от саммита. В администрации Байдена также поделились ожиданиями от встречи, объяснив, для чего Байден хочет встретиться с Путиным. Сенатор Алексей Пушков посоветовал Байдену не пытаться в Женеве навязывать Путину какие-либо требования или «играть мускулами».
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В США сыронизировали над позицией Байдена по «Северному потоку – 2»
Президент США Джо Байден непоследователен в своем отношении к «Северному потоку – 2», и это иронично, написал в статье для журнала National Interest автор Майкл Рубин.
Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству российского трубопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. В середине мая США отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, сославшись на противоречие национальным интересам Штатов.
Публицист отметил, что Вашингтон пошел на такой шаг ради улучшения отношений с Берлином и другими союзниками в Европе.
«Однако логика этого расчета неубедительна», – передает РИА «Новости» слова Рубина.
Автор считает ироничным начатое Байденом «продвижение» российского проекта и одновременное сворачивание тех трубопроводов, от которых Соединенные Штаты могли бы получить выгоду. Колумнист напомнил, что в январе американский лидер подписал указ, блокирующий строительство трубопровода Keystone XL на границе Канады и США.
«Если бы изменение климата действительно было «величайшей угрозой для Америки», как сказал Байден американским войскам во время своего визита в Европу, то он бы усилил сопротивление «Северному потоку – 2», а не дал бы ему зеленый свет», – говорится в статье.
Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что для США было просто бессмысленно вводить новые санкции против «Северного потока – 2», поскольку первая нитка трубопровода уже достроена.
Американский эсминец «Лабун» направился в Черное море
Американский ракетный эсминец «Лабун» движется в сторону Черного моря для проведения операций по обеспечению безопасности, сообщает Шестой флот ВМС США.
Корабль ВМС США «Лабун» начал движение в северном направлении в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море в регионе. ВМС США регулярно работает с нашими союзниками по НАТО и партнерами в Черном море», – передает РИА «Новости» сообщение флота.
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Эскадренный миноносец ВМС США «Лабун» типа «Арли Берк», введенный в эксплуатацию в 1995 году, имеет на вооружении две пусковые установки системы «Иджис», которые позволяют нести до 56 крылатых ракет «Томагавк», оснащаемых ядерными боеголовками. Также на борту корабля размещается вертолет SH-60 «Си Хок». Экипаж эсминца составляет 337 человек.
Напомним, 10 мая американский корабль береговой охраны «Гамильтон» зашел в Одесский морской порт после учений, проведенных в Черном море с участием ВМС Украины. Ранее в Национальном центре управления обороной России сообщили, что Черноморский флот следит за действиями сторожевого корабля «Гамильтон» береговой охраны США, зашедшего в Черное море. Шестой флот ВМС США информировал, что корабль вошел в Черное море «для поддержки союзников и партнеров по НАТО».
Стало известно о попытке Вашингтона заставить Абу-Даби отказаться от китайских технологий
США пытаются вынудить Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) отказаться от сотрудничества с Huawei Technologies и дистанцироваться от Китая, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
У Абу-Даби возникнут проблемы с закупкой истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в случае, если ОАЭ не подчинятся Вашингтону в этом вопросе, пишет Bloomberg, передает ТАСС.
ОАЭ намерены в 2026-2027 годах получить первые F-35, сумма сделки может составить до 23 млрд долларов. При этом в ОАЭ настаивают на получении альтернативы китайским технологиям из Южной Кореи.
Вашингтон также пытается убедить Абу-Даби, что использование китайских технологий и оборудования рискованно, так как сопряжено с риском шпионажа со стороны Пекина.
Напомним, в ноябре минувшего года Госдепартамент США уведомил Конгресс о решении продать ОАЭ истребители F-35, беспилотники MQ-9B и другое вооружение на сумму более 23 млрд долларов.
Пентагон захотел оснастить корабли Zumwalt гиперзвуковыми ракетами
Командование ВМС США может установить по 12 гиперзвуковых ракет на каждый корабль класса Zumwalt, это позволит увеличить их боевые возможности, пишут СМИ.
На эти цели Пентагон попросил у конгресса 1,4 млрд долларов в 2022 году, средства пойдут на исследования в сфере ракет CPS и оснащение кораблей Zumwalt, передает ФАН.
Двухступенчатые ракеты диаметром 35 дюймов планируется устанавливать в многоцелевые пусковые трубы.
Первый блок для таких ракет на подлодках планируется подготовить к 2028 году, но на оснащение кораблей Zumwalt уйдет больше времени, полагают военные эксперты. По их мнению, для установки гиперзвуковых ракет придется снимать с судов две 155-миллиметровые пушки с носовой части.
В ВМС США рассчитывают, что гиперзвуковые ракеты смогут значительно усилить возможности для нападения на наземные цели и расширит потенциал кораблей Zumwalt.
Ранее замдиректора по гиперзвуковым разработкам в отделе научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок Пентагона Майкл Уайт сообщил, что Соединенные Штаты намерены ускорить развертывание гиперзвуковых вооружений. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках США создать гиперзвуковое оружие против России.
На «Армии-2021» впервые покажут стратегическую подлодку «Борей»
На военно-техническом форуме «Армия-2021» на Камчатке в ходе статического показа техники впервые планируется представить атомный подводный крейсер проекта «Борей», сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).
«Впервые за всю историю проведения форума в ходе статического показа техники вниманию зрителей планируется представить атомный подводный крейсер стратегического назначения проекта «Борей», который будет выставлен в акватории Авачинской бухты», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Всего на Дальнем Востоке в рамках форума «Армия-2021» выставки вооружения и военной техники планируется провести с 22 по 28 августа на девяти выставочных площадках, которые будут развернуты в четырех городах.
Будут организованы экскурсии на корабли и суда ТОФ, в том числе на новейший корабль противоминной обороны «Яков Баляев», противодиверсионный катер проекта «Грачонок», современные водолазные и гидрографические катера. Состоится показ практической работы подводного телеуправляемого аппарата «Марлин», образцов вооружения и снаряжения боевых пловцов.
Ранее глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов назвал срок передачи стратегической АПЛ «Князь Олег» Военно-морскому флоту (ВМФ).
Напомним, 12 июня 2020 года в боевой состав ВМФ России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта 955А. Минобороны также рассматривает возможность постройки атомных подлодок нового проекта «Борей-К», которые могли бы стать носителями крылатых ракет.
В боевом составе ВМФ России находятся четыре ракетоносца проектов 955/955А. Кроме «Князя Олега» еще три лодки проекта 955А находятся на «Севмаше» в разных стадиях строительства. Каждая из лодок проектов 955/955А несет по 16 МБР «Булава». При этом в Военно-промышленной комиссии допустили возможность постройки более десятка «Бореев».
Роскомнадзор отчитался о соблюдении американскими соцсетями и СМИ российских законов
Facebook, Twitter, Instagram до сих пор не удалили все запрещенные материалы, такие, как детская порнография, суицидальный и пронаркотический контент, а внесенные в реестр иноагентов «Голос Америки*», «Радио Свободная Европа*» и «Радио Свобода» отказываются соблюдать закон в полном объеме, сообщил Роскомнадзор.
После замедления трафика Twitter до сих пор не удалил 490 запрещенных материалов, также выявлено 11 случаев цензуры российских СМИ и информационных ресурсов, сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что сосцсеть по-прежнему не локализовала обработку персональных данных россиян в России.
Facebook с 2015 года не удалил более 3,7 тыс. запрещенных материалов, выявлено 26 случаев цензуры российских СМИ, также не локализована обработка персональных данных.
Google и YouTube с 2015 года не удалили более 5,2 тыс. запрещенных материалов, выявлено 29 случаев цензуры, обработка персональных данных также не переведена в Россию.
Внесенные в реестр иноагентов «Голос Америки*», «Радио Свободная Европа*» и «Радио Свобода» демонстративно отказываются соблюдать закон о СМИ-иноагентах, «Голос Америки» до сих пор не учредил российское юридическое лицо, а «Радио Свобода» систематически не исполняет требование о маркировке размещаемых материалов.
В мае Роскомнадзор требовал от Google снять ограничения с приложения «Улица героев», а в конце апреля – с YouTube-канала RT.
Швейцария закроет часть воздушного пространства из-за встречи Путина и Байдена
Власти Швейцарии закроют часть воздушного пространства страны для полетов в связи с проведением 16 июня в Женеве встречи президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена, сообщило швейцарское правительство.
«На заседании 11 июня Федеральный совет (правительство) одобрил временное ограничение на использование воздушного пространства во время встречи президента (США Джо) Байдена и президента (России Владимира) Путина с 15 по 17 июня 2021 года в Женеве», – передает ТАСС сообщение правительства.
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдут 16 июня в Женеве на вилле «Ла Гранж» возле древнеримских руин в окружении уникальных розариев. Вилла находится на территории одноименного парка на берегу Женевского озера.
Ранее в пятницу американцы предсказали неутешительный для Байдена итог саммита с Путиным.
В администрации Байдена допустили новые меры против России
Соединенные Штаты сохраняют за собой возможность принятия новых мер в отношении России, несмотря на проведение саммита в Женеве, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в интервью телеканалу CNN.
«Мы никогда не отказывались от действий или ответных мер, – приводит ТАСС ответ Псаки на вопрос о том, не следует ли использовать в отношении России санкции вместо того, чтобы проводить встречи. – Мы сохраняем все возможности ответить на проблемные действия. Хотя эти кибератаки исходили от преступников, которые, с нашей точки зрения, не являются частью российского государства, все равно проблема в том, что Россия не предпринимает действия в их отношении. Так что, очевидно, эта тема будет частью дискуссий, и ни от каких вариантов действий мы не отказываемся».
Ранее в Кремле заявили о непричастности России к хакерской атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, при этом выразили сожаление об отсутствии сотрудничества с США в борьбе с киберугрозами.
Напомним, Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива на восток США, подверглась атаке вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу. После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США власти Соединенных Штатов объявили режим региональной чрезвычайной ситуации.
В Белом доме заявили, что по мнению Вашингтона, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какая-то конкретная страна, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide. По версии Bloomberg, DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы.
Colonial Pipeline заплатила хакерам 5 млн долларов выкупа, чтобы возобновить поставки топлива на Восточное побережье США. Однако впоследствии американские власти вернули Colonial Pipeline часть заплаченного хакерам выкупа. При этом после выплаты требуемой суммы хакерам Colonial Pipeline вновь столкнулась с проблемами. Позже стало известно, что взломавшие Colonial Pipeline хакеры получили по меньшей мере 90 млн долларов от 47 компаний. Власти США призвали американские компании готовиться к новым кибератакам.
Президент США Джо Байден признал отсутствие данных о причастности России к кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. При этом он выступил с утверждением, что вирус-вымогатель якобы находится в России, и на российской стороне «лежит определенная ответственность за то, чтобы разобраться с этим». Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от России прекратить кибератаки на США. Посольство России в Вашингтоне категорически отвергло обвинения в причастности к ситуации с Colonial Pipeline.
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