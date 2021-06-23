В Крыму сочли провокацией инцидент с британским эсминцем в Черном море

Нарушение британским эсминцем Defender российской госграницы в Черном море у берегов Крыма является провокацией и попыткой проверить Россию на бдительность, заявил первый вице-спикер госсовета республики Ефим Фикс.

«Они все пытаются проверить Россию «на зуб», на бдительность. Я думаю, что пришло время ответить очень серьезно на эти все провокации», – цитирует ТАСС Фикса.

По его словам, Россия обеспечивает свою безопасность на границах, в том числе на Черном море, и «никому не позволено ее нарушать»,

В среду Черноморский флот совместно с погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. На этом фоне атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве вызван в Минобороны.

В ноябре 2020 года эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел за линию границы России на два километра и был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». США заявили при этом, что залив Петра Великого якобы не «территориальное море России».

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, инциденты, подобные этому, были обычным делом для времен холодной войны.