Появилось видео инцидента с эсминцем США в заливе Петра Великого

Взгляд
24 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 19:48  |  vz.ru
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Российская вакцина становится новой нефтью

Обеспечение всех россиян отечественной вакциной оказалось под вопросом Александр Демьянчук/ТАСС
Отечественная фармнаука смогла быстро решить сложнейшую задачу – создать несколько вариантов вакцины от коронавируса. Казалось бы, дальше все просто – надо лишь наладить их массовое производство, обеспечить себя и заработать на экспорте. Но для насыщения колоссального спроса на вакцину даже внутри страны России потребуется техническое сотрудничество с другими государствами. Подробности...
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Как Россия наказала Турцию за убийство военного летчика

Сбитый Су-24 надолго омрачил отношения России и Турции sledcom.ru/Global Look Press
Ровно пять лет назад Россия и Турция оказались на грани вполне настоящей войны – турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24. Отношения были восстановлены только после извинений Эрдогана, но были ли эти извинения принесены на самом деле? Выплатила ли Турция России обещанную компенсацию? И сделала ли Анкара из этой истории необходимые выводы? Подробности...
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Меладзе и Пугачевой на Новый год предложили замену

На свою беду Меладзе сам предложил публике отдохнуть в новогоднюю ночь от его песен Сергей Фадеичев/ТАСС
Меладзе, наверное, еще пожалеет, что угрожал бойкотировать «Голубые огоньки». А ну как телепродюсерам понравится такая идея? В нынешние времена возможно то, что вчера казалось немыслимым – например, обойтись 1 января без песен Пугачевой и Меладзе. Как рядовые читатели газеты ВЗГЛЯД, так и известные россияне в большинстве своем предпочли бы услышать в праздничную ночь молодых начинающих исполнителей. Подробности...
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На Ближнем Востоке рождается крупнейший проамериканский блок

Израиль и Саудовская Аравия консолидируют позиции против восстановления Джо Байденом ядерной сделки с Ираном EPA/ТАСС,
Gali Tibbon/Pool/REUTERS
Ближний Восток взбудоражен сенсационной новостью – лидер Израиля нанес тайный визит к наследному принцу Саудовской Аравии. Не исключено, что еврейское государство и страна – лидер исламского мира скоро установят дипотношения, положив конец 75-летней вражде. Две страны явно сблизились на почве общей ненависти к Ирану. Правда, главным миротворцем оказался Джо Байден – и, похоже, против своей воли. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Либеральному миропорядку подрезали крылья

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Договор по открытому небу стал не нужен США и их союзникам. Хотя европейские державы, конечно, говорят о необходимости его сохранения. Для них это по-прежнему символ либерального мирового порядка, главным получателем выгод от которого была именно Европа. Подробности...

Сравнивать тех, кто зажег печи Освенцима, и тех, кто их погасил – жульничество

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Нюрнбергский трибунал утвердил тезис о том, что над людьми есть нравственный закон, который никто не может отменить. Человек, попирающий этот закон, виновен, даже если он повинуется законам своего государства; тот, кто соблюдает его – прав, даже если власти будут преследовать его за это. Подробности...
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Все мы дети лейтенанта Шмидта

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
115 лет назад, 24 ноября 1905 года, стартовало Севастопольское восстание. Главным его героем стал возглавивший мятежную часть Черноморского флота лейтенант Шмидт. Революционные события воздвигли его на пьедестал истории. Но заслуживает ли этот герой однозначно восторженного отношения? Подробности...
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Евросоюз нашел слабое место Лукашенко

Санду провоцирует Россию

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Почему Армения не признала Карабах?

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На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм. В результате разгула стихии было обесточено несколько районов города, наблюдаются перебои с подачей воды. Только по предварительным подсчетам, ущерб в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей
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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Появилось видео инцидента с эсминцем США в заливе Петра Великого

       24 ноября 2020, 18:32
    Фото: кадр из видео
    Текст: Ксения Панькова

    Министерство обороны России опубликовало видео инцидента с американским эсминцем «Джон Маккейн», который нарушил границу на юге Приморского края.

    Запись опубликована РИА «Новости».

     

    Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина заявила, что операция США в заливе Петра Великого – политическая провокация. По ее мнению, речь идет о грубейшем нарушении международного права, которое носит вызывающий, демонстративный характер.

    «С самого начала было понятно, что американский корабль нарушил границу не только с целью выполнения своих военных задач. Это политическая провокация, в которой значимо все, вплоть до имени Джона Маккейна, главного русофоба и заклятого врага России, в честь которого назван американский эсминец», – сказала Панина. Она отметила, что подобный военно-политический демарш со стороны США происходит впервые за длительный промежуток времени.«По факту это заявка на новый и очень опасный виток эскалации в российско-американских отношений», – заключила политик.

    По словам председателя Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) капитана первого ранга Михаила Ненашева, «когда американцы говорят, что они лишь реализуют принцип свободного судоходства, они лгут». «Во-первых, залив Петра Великого считается историческим заливом, и в конвенции 1982 года по морскому праву этот термин есть. Принцип свободы судоходства этой конвенцией и установлен. А американцы ее не подписали. Если ты вне этого договора, то на какие законы, соглашения ты можешь ссылаться?» – подчеркнул Ненашев.

    Он добавил, что согласно конвенции историческими водами признаются воды в заливе между берегами одного государства, выходящие за границы 12-мильной зоны. Ненашев также отметил, что до 1957 года такой статус залива Петра Великого признавала и Япония, где «Джон Маккейн» базируется. Председатель ДПФ указал на то, что у американцев есть аналогичный Бристольский залив, который они считают своими внутренними водами и никого туда не пускают.

    В свою очередь командование Седьмого флота США заявило, что эсминец «Джон Маккейн» в заливе Петра Великого проводил операцию по обеспечению свободы судоходства. «Проведением этой операции по обеспечению свободы судоходства США продемонстрировали, что эти воды – не территориальное море России, и США не соглашаются с заявлением России, что залив Петра Великого – это «историческая бухта» согласно международным законам», – заявило командование Седьмого флота, в зону ответственности которой входит западная часть Тихого океана и восточная часть Индийского океана. В заявлении утверждается, что система, согласно которой залив Петра Великого является частью российских территориальных вод, была объявлена властями СССР в 1984 году.

    Во вторник эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел за линию государственной границы России на два километра. Он был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». Военный эксперт Константин Сивков сказал газете ВЗГЛЯД, что «американцы пребывают в этих водах с целью разведки. При этом никаких превентивных мер против таких действий, кроме патрулирования, не существует»,


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