Появилось видео инцидента с эсминцем США в заливе Петра Великого

Министерство обороны России опубликовало видео инцидента с американским эсминцем «Джон Маккейн», который нарушил границу на юге Приморского края.

Запись опубликована РИА «Новости».

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина заявила, что операция США в заливе Петра Великого – политическая провокация. По ее мнению, речь идет о грубейшем нарушении международного права, которое носит вызывающий, демонстративный характер.

«С самого начала было понятно, что американский корабль нарушил границу не только с целью выполнения своих военных задач. Это политическая провокация, в которой значимо все, вплоть до имени Джона Маккейна, главного русофоба и заклятого врага России, в честь которого назван американский эсминец», – сказала Панина. Она отметила, что подобный военно-политический демарш со стороны США происходит впервые за длительный промежуток времени.«По факту это заявка на новый и очень опасный виток эскалации в российско-американских отношений», – заключила политик.

По словам председателя Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) капитана первого ранга Михаила Ненашева, «когда американцы говорят, что они лишь реализуют принцип свободного судоходства, они лгут». «Во-первых, залив Петра Великого считается историческим заливом, и в конвенции 1982 года по морскому праву этот термин есть. Принцип свободы судоходства этой конвенцией и установлен. А американцы ее не подписали. Если ты вне этого договора, то на какие законы, соглашения ты можешь ссылаться?» – подчеркнул Ненашев.

Он добавил, что согласно конвенции историческими водами признаются воды в заливе между берегами одного государства, выходящие за границы 12-мильной зоны. Ненашев также отметил, что до 1957 года такой статус залива Петра Великого признавала и Япония, где «Джон Маккейн» базируется. Председатель ДПФ указал на то, что у американцев есть аналогичный Бристольский залив, который они считают своими внутренними водами и никого туда не пускают.

В свою очередь командование Седьмого флота США заявило, что эсминец «Джон Маккейн» в заливе Петра Великого проводил операцию по обеспечению свободы судоходства. «Проведением этой операции по обеспечению свободы судоходства США продемонстрировали, что эти воды – не территориальное море России, и США не соглашаются с заявлением России, что залив Петра Великого – это «историческая бухта» согласно международным законам», – заявило командование Седьмого флота, в зону ответственности которой входит западная часть Тихого океана и восточная часть Индийского океана. В заявлении утверждается, что система, согласно которой залив Петра Великого является частью российских территориальных вод, была объявлена властями СССР в 1984 году.

Во вторник эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел за линию государственной границы России на два километра. Он был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». Военный эксперт Константин Сивков сказал газете ВЗГЛЯД, что «американцы пребывают в этих водах с целью разведки. При этом никаких превентивных мер против таких действий, кроме патрулирования, не существует»,