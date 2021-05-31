Турция заявила, что не откажется от российских С-400

Турция не может принять предложения других стран об отказе от использования российской системы ПВО С-400, поскольку она будет находиться полностью под контролем местных специалистов, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«С-400 на 100% будут под нашим контролем. Мы направили многих техников на обучение. Российских военных в Турции не будет», – заявил Чавушоглу в ходе визита в Афины, передает РИА «Новости» со ссылкой на TRT Haber

«Но при этом мы не можем принять предложение от другой страны о том, чтобы мы не использовали С-400», – добавил министр.

Ранее сообщалось, что Анкара получила от Вашингтона письмо, которое станет началом диалога по решению проблемы с новейшими истребителями F-35, поставки которых были заморожены США из-за приобретения Турцией российских систем ПВО С-400.

В марте посол США в Турции Дэвид Саттерфилд заявил, что единственный доступный Анкаре способ решить разногласия с Вашингтоном – это отказаться от российских ЗРК. Однако глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что вопрос о приобретении Турцией российских комплексов ПВО С-400 окончательно закрыт.