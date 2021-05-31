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Турция заявила, что не откажется от российских С-400
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Турция не может принять предложения других стран об отказе от использования российской системы ПВО С-400, поскольку она будет находиться полностью под контролем местных специалистов, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
«С-400 на 100% будут под нашим контролем. Мы направили многих техников на обучение. Российских военных в Турции не будет», – заявил Чавушоглу в ходе визита в Афины, передает РИА «Новости» со ссылкой на TRT Haber
«Но при этом мы не можем принять предложение от другой страны о том, чтобы мы не использовали С-400», – добавил министр.
Ранее сообщалось, что Анкара получила от Вашингтона письмо, которое станет началом диалога по решению проблемы с новейшими истребителями F-35, поставки которых были заморожены США из-за приобретения Турцией российских систем ПВО С-400.
В марте посол США в Турции Дэвид Саттерфилд заявил, что единственный доступный Анкаре способ решить разногласия с Вашингтоном – это отказаться от российских ЗРК. Однако глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что вопрос о приобретении Турцией российских комплексов ПВО С-400 окончательно закрыт.
США провалили испытания противоракет SM-6 для системы ПРО Aegis
Испытания противоракет SM-6 корабельной системы противоракетной обороны (ПРО) США Aegis для перехвата баллистических ракет на конечном участке полета завершились неудачей, они не смогли поразить цель. Об этом сообщило агентство по ПРО Минобороны США.
Уточняется, что цель испытания заключалась в демонстрации возможностей корабля с системой ПРО Aegis обнаруживать, отслеживать, перехватывать и уничтожать баллистическую ракету средней дальности с помощью двух противоракет Standard Missile 6 [SM-6] Dual II. «Однако перехват не был выполнен», – говорится в заявлении.
Власти приступили к проверке, в рамках которой тщательно проанализируют результаты испытаний, чтобы определить причину «проблем, которые, возможно, препятствовали успешному перехвату».
Ранее в США назвали Москву лучшим местом для выживания при ядерной войне. Журналист Калеб Ларсон в статье для National Interest отметил, что у России есть план модернизации противоракетной обороны. Речь идет о системе, предварительно названной А-235, которая должна устранить недостатки систем ПРО предыдущего поколения, особенно в борьбе с гиперзвуковыми ракетами.
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Движение по проливу Босфор остановлено из-за аварии танкера
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В Стамбуле остановлено движение по проливу Босфор из-за поломки потерявшего управление танкера, сообщило турецкое телевидение.
Танкер Rava с грузом нефти из-за поломки рулевого управления начал дрейфовать к берегу у жилого квартала Еникей и был остановлен в 300 метрах от берега срочно прибывшими буксирами береговой охраны, передает РИА «Новости».
В настоящее время танкер перекрыл движение по Босфору в обе стороны.
Босфор – пролив между Европой и Малой Азией, соединяющий Черное море с Мраморным. Является самым узким межконтинентальным проливом в мире. В паре с Дарданеллами соединяет Черное море с Эгейским, которое является частью Средиземного. На обеих сторонах пролива расположен крупнейший турецкий город Стамбул.
Ранее Суэцкий канал был заблокирован на пять дней контейнеровозом Ever Given, направлявшимся из Китая в Нидерланды, который сел на мель на 151-м километре канала. Руководство не усмотрело своей вины в инциденте с Ever Given. 29 марта навигация по каналу возобновилась, через него начали проходить первые суда. Суммарный ущерб от блокировки Суэцкого канала вследствие инцидента с контейнеровозом Ever Given может составить 1 млрд долларов. Владелец контейнеровоза Ever Given хочет разрешить вопрос с компенсацией за блокировку Суэцкого канала мирным путем, не доводя дело до суда.
На Западе рассказали о способном заставить врага «убегать как девчонка» «Ночном охотнике»
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Российский вертолет Ми-28 заставит любого противника «с криками броситься наутек» в противоположном направлении, пишет канадский портал HotCars.
Автор статьи Бенни Кик отметил, что Россия – один из лучших производителей военной авиации в мире. За последние сто лет на каждый конфликт, в котором Москва принимала участие, у русских был культовый самолет или вертолет, который остался в памяти людей.
«Во Вторую мировую войну это был Ил-2, во Вьетнаме – МиГ-21», – передает РИА «Новости» слова Кика.
Как подчеркивает Кик, комплектации Ми-28НМ позавидует любой пилот, а вооружение вертолета заставит врага «убегать как девчонка».
По его мнению, основное преимущество модернизированной версии воздушного судна заключается в способности выполнять все необходимые функции при любых погодных условиях и в любое время дня и ночи.
«Радиолокационная станция и авионика российской разработки гарантируют, что у Ми-28НМ не будет слепых зон во время песчаных и снежных бурт или любых других неблагоприятных погодных условий», – пишет автор.
Кик также добавил, что новые мощные двигатели Klimov VK2500P, а также улучшенные лопасти несущего винта позволят увеличить максимальную скорость на 13% и крейсерскую - до десяти процентов. Этот небольшой прирост в условиях напряженных военных действий «может решить вопрос жизни и смерти» для тех, кого вертолет создан защищать, заключил эксперт.
В ноябре исполнительный директор «ОДК-Климов» Александр Ватагин заявил, что ОДК приступила к серийному производству новейшего двигателя ВК-2500П, предназначенного для модернизированного ударного вертолета Ми-28НМ.
Напомним, 20 мая источник в авиастроительной отрасли в кулуарах выставки HeliRussia заявил, что промышленность в этом году передаст Минобороны новую партию новейших ударных вертолетов Ми-28НМ, поставки которых начались в конце 2020-го.
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Эрдоган анонсировал начало строительства канала в обход Босфора
Начало строительства канала «Стамбул», который пройдет параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным, запланировано на конец июня, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, отметив, что проект повысит стратегическую значимость турецкого мегаполиса.
«Где-то в конце июня мы заложим первый камень в строительство канала «Стамбул». Безусловно, есть те, кто обеспокоен этим мегапроектом. Но это не остановит нас», – сказал турецкий лидер, выступая в Стамбуле, передает РИА «Новости».
Как отметил Эрдоган, реализация проекта канал «Стамбул» повысит стратегическую значимость турецкого мегаполиса. «Вы увидите шесть мостов над каналом. На обоих берегах новой искусственной водной артерии будут построены два города, они украсят облик Стамбула», - добавил он.
Ранее министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум заявил, что Анкара утвердила план строительства канала «Стамбул», который будет проходить параллельно проливу Босфор. В турецком МИД подчеркивали, что проект канала не направлен на отказ Турции от конвенции Монтрё.
Между тем десятки бывших высокопоставленных военных были задержаны в Турции за критику планов Эрдогана по реализации крупнейшего инфраструктурного проекта. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему строительство канала «Стамбул» вызывает раскол в турецкой элите – и как этот проект изменит геополитическое положение России.
О строительстве канала «Стамбул», который соединит Черное и Мраморное моря, Эрдоган говорил еще в 2011 году, назвав его одним из крупнейших проектов XXI века. Канал должен значительно уменьшить транспортную нагрузку на пролив Босфор. В марте 2020 года он объявил о скором проведении тендера на проект строительства канала «Стамбул» между Черным и Мраморным морем в обход пролива Босфор.
Стратегический подводный ракетоносец «Князь Олег» вышел на испытания
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Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» проекта 955А (шифр «Борей-А») 30 мая начал первый испытательный выход в море, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Князь Олег» 30 мая вечером начал первый испытательный выход в Белое море», – приводит слова источника ТАСС.
Как уточнил источник, в ходе испытаний подлодке предстоит выполнить учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» из акватории Баренцева моря из подводного положения по цели на полигоне Кура на Камчатке.
Ранее глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов назвал срок передачи стратегической АПЛ «Князь Олег» Военно-морскому флоту (ВМФ).
Напомним, 12 июня 2020 года в боевой состав ВМФ России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта 955А. Минобороны также рассматривает возможность постройки атомных подлодок нового проекта «Борей-К», которые могли бы стать носителями крылатых ракет.
В боевом составе ВМФ России находятся четыре ракетоносца проектов 955/955А. Кроме «Князя Олега» еще три лодки проекта 955А находятся на «Севмаше» в разных стадиях строительства. Каждая из лодок проектов 955/955А несет по 16 МБР «Булава». При этом в Военно-промышленной комиссии допустили возможность постройки более десятка «Бореев».
Управляемый искусственным интеллектом дрон впервые убил человека
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Военный квадрокоптер Kargu-2, находясь в автономном режиме работы, впервые в истории убил человека во время вооруженного конфликта в Ливии в 2020 году, сообщает журнал New Scientist со ссылкой на исследование ООН.
Инцидент произошел в марте 2020 года, однако об этом стало известно только сейчас из исследования ООН. Дрон был произведен в Турции и работал в «высокоэффективном автономном режиме», то есть был запрограммирован для атаки целей без необходимости команд от оператора. Kargu-2 оснащаются взрывчаткой и могут быть наведены на цель для самоподрыва, сообщает «Коммерсант».
Погибший был участником Ливийской национальной армии, которая воюет против регулярной армии правительства Ливии в Триполи.
В апреле главный конструктор группы компаний ZALA Aero (входит в группу компаний «Калашников» госкорпорации «Ростех») Александр Захаров сообщал, что российские специалисты создали первую в мире систему «воздушного минирования» против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Вице-премьер назвал цели модернизации российской армии
Модернизация российской армии производится исключительно в оборонительных целях, заявил вице-премьер России Юрий Борисов.
«Наша задача – обеспечить гарантированную безопасность страны, мы не собираемся кого-то завоевывать. И делать это надо эффективно и дать понять всем, кто хочет посягнуть на наши территории, что это очень опасное занятие – ходить к нам с такими мыслями и намерениями», – заявил Борисов в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
Ранее президент Владимир Путин отметил, что уникальность новых видов вооружения в России была подтверждена в реальных боевых действиях в Сирии.
До этого Путин заявил, что техническая модернизация армии и флота требует внедрения новых форм и способов действий войск, для чего нужно развивать военную науку и учитывать появление оружия в ряде стран на новых физических принципах.
Испания отказалась от маневров США в Африке из-за Западной Сахары
Испания отказалась от участия в крупных военных маневрах African Lion 2021, которые организуют США, из-за статуса Западной Сахары, сообщают СМИ.
Газета El Pais сообщает, что учения пройдут с 7 по 18 июня в Марокко, Тунисе и Сенегале. Минобороны Испании отклонило приглашение для участия в маневрах Африканского командования ВС США (АФРИКОМ), аргументируя это корректировкой бюджета, передает ТАСС.
Однако, по сведениям издания, основная причина отказа заключается в том, что часть учений будет впервые проходить в Западной Сахаре.
«Отправка туда испанских солдат узаконила бы марокканскую оккупацию бывшей колонии (пиренейского королевства)», – указывает El Pais.
Кроме того, Испания также решила не направлять на African Lion 2021 наблюдателей, как сделали другие 20 государств.
Ожидается, что в маневрах, которые организует АФРИКОМ в сотрудничестве с Марокко, примут участие около 7,8 тыс. военных из девяти стран.
Ситуация в Западной Сахаре остается предметом международного спора на протяжении нескольких десятилетий: независимости региона добивается созданный в середине 1970-х Фронт ПОЛИСАРИО, который после ухода испанских колонизаторов провозгласил Сахарскую Арабскую Демократическую Республику и при поддержке Алжира развернул там вооруженную борьбу.
Боевые действия продолжались до 1991 года и были прекращены после того, как ООН направила туда миротворческую миссию.
Несмотря на многочисленные мирные инициативы международного сообщества, разрешить данный спор до сих пор не удалось во многом из-за диаметрально противоположных позиций сторон. Так, Марокко считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей широкой автономии. С июня 2007 года Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО провели четыре раунда переговоров, однако все они завершились безрезультатно.
Экс-президент США Дональд Трамп сообщил 10 декабря 2020 года, что подписал декларацию о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой. По его словам, «серьезное, вызывающее доверие и реалистичное предложение Марокко об автономии является единственной основой для справедливого и прочного решения для мира и процветания».
Тогда МИД России спрогнозировал новый виток насилия в Сахаро-Сахельской зоне из-за США.
Малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов» приняли в состав ЧФ
Новейший малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов» вошел состав Черноморского флота (ЧФ), конструкция его корпуса предусматривает возможность работы в арктической зоне.
Торжественная церемония подъема Андреевского флага на новейшем малом морском танкере «Вице-адмирал Паромов» прошла в Севастополе, танкер принят в состав Черноморского флота. Церемония состоялась у Минной стенки, здесь также прошел праздничный митинг с участием приглашенных должностных лиц, ветеранов и гостей, передает РИА «Новости».
После включения в состав флота экипаж судна начнет отработку специальных курсовых задач, после приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки, отметили в ЧФ.
Малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов» проекта 03182 разработан в АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» в качестве многоцелевой платформы ледового класса для транспортировки различных грузов и людей с возможностью приема вертолетной техники класса Ка-27 (в том числе беспилотных летательных аппаратов) и выполнения спасательных операций.
Танкер способен эффективно выполнять снабжение надводных кораблей и судов флота, передавать им различные грузы, принимать льяльные воды и твердые отходы. Возможно применение судна в качестве патрульного или спасательного. Конструкция корпуса предусматривает возможность работы в арктической зоне.
Танкер имеет полное водоизмещение 3500 тонн, длину 78,8, ширину 15,4 и осадку пять метров при полной загрузке. Экипаж судна составляет 24 человека. Малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов» был заложен 1 сентября 2016 года на судостроительном заводе «Волга» в Нижнем Новгороде и спущен на воду 20 декабря 2018 года.
До этого патрульный корабль «Павел Державин» приняли в состав ЧФ.
Всего ЧФ запланировал получить семь кораблей и катеров в 2021 году.
Движение судов через Босфор восстановлено
Танкер RAVA, из-за которого оказалось остановлено движение по проливу Босфор, отбуксировали к месту якорной стоянки, сообщило главное управление береговой охраны Турции.
Танкер «буксируется к месту якорной стоянки в сопровождении двух буксиров». Администрация Стамбула сообщила, что «в результате инцидента с танкером пострадавших нет, ущерба окружающей среде и материальных потерь нет», передает РИА «Новости».
Представитель главного управления береговой безопасности Турции сообщил, что «движение судов через Босфор восстановлено после окончания всех необходимых работ», передает ТАСС.
Напомним, в Стамбуле было остановлено движение по проливу Босфор из-за поломки потерявшего управление танкера. Кроме того, 28 мая сообщалось, что в Суэцком канале сел на мель контейнеровоз Maersk Emerald. Его удалось отбуксировать. В марте Суэцкий канал оказался заблокирован на пять дней контейнеровозом Ever Give.
Украинские силовики 21 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе
В Донбассе украинские силовики за неделю нарушили перемирие 21 раз, сообщил заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Басурин заявил, что всего за неделю зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований. «Противник вел огонь по населенным пунктам республики, применяя минометы калибрами 120, 82 и 60 миллиметров, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие», – добавил он, передает РИА «Новости».
По его словам, в результате обстрелов на западе Донецка повреждены два дома, трансформаторная подстанция и газопровод.
Ранее Вооруженные силы Украины 25 раз за неделю нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв из гранатометов и пулеметов территорию самопровозглашенной Луганской народной республики.
Напомним, что 7 мая украинские силовики обстреляли поселок шахты имени Челюскинцев на западе Донецка, попав снарядом на площадку детского сада, пострадавших нет.
Бомбардировщики США запланировали облет всех 30 стран НАТО
Американские стратегические бомбардировщики в понедельник совершат полет над всеми 30 странами-членами НАТО в Северной Америке и Европе, говорится в заявлении ВВС США.
Согласно заявлению, стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress облетят страны НАТО в Северной Америке и Европе во второй раз в рамках ротации целевой группы бомбардировщиков, передает РИА «Новости».
Полет совершат две группы бомбардировщиков. Первая группа, которая в настоящее время развернута на авиабазе Морон в Испании, совершит полет над всеми странами НАТО в Европе. В ходе ее миссии бомбардировщики объединятся с несколькими самолетами союзников США по НАТО. В свою очередь, вторая группа бомбардировщиков пролетит над США и Канадой.
Ранее Пентагон исключил ядерные бомбы из арсенала B-52.
Шойгу объявил о создании 20 новых войсковых соединений на западе России
В ответ на действия стран НАТО во главе с США на западном стратегическом направлении Минобороны России сформирует в Западном военном округе около 20 новых соединений и воинских частей, сообщил на коллегии министерства обороны глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
Он отметил, что на западном стратегическом направлении продолжает расти военная угроза – страны НАТО во главе с Соединенными Штатами наращивают интенсивность полетов своей стратегической авиации, присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами, растет число их учений.
«Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей», – передает РИА «Новости» слова министра.
Он уточнил, что данные организационные мероприятия «синхронизированы с поставкой современного вооружения и военной техники». «В текущем году в войска округа планируется поставить около двух тысяч единиц оружия», – отметил Шойгу.
Глава военного ведомства также сообщил, что помимо формирования новых соединений и поставок современного оружия, Вооруженные силы России постоянно совершенствуют подготовку личного состава и органов военного управления. «Интенсивность отработки задач боевой подготовки кораблями Балтийского флота повысилась на 30%. Выполнено более двухсот упражнений с применением различных видов вооружения. Налет авиации округа увеличился на 4%», – отметил он.
«Обстановка на западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз. За последние семь лет в 14 раз выросла интенсивность полетов стратегической бомбардировочной авиации ВВС США в Европе», – сказал министр.
По его словам, корабли НАТО с управляемым ракетным оружием систематически заходят в Балтийское море.
«Только в прошлом году корабли данного класса трижды выполняли задачи вблизи Калининградской области. Всего с 2016 года система объективного контроля зафиксировала 18 таких выходов боевых кораблей в предполагаемые районы пуска крылатых ракет», – сообщил Шойгу.
По его словам, одновременно США и НАТО продолжают расширять масштабы оперативной и боевой подготовки вблизи границ России.
«За последние годы в полтора раза увеличилось количество учений. Сейчас проводятся самые крупные за последние 30 лет учения Defender Europe-2021, в которых участвуют до 40 тыс. военнослужащих. Их главная цель – отработать переброску полноценной дивизии из США в Европу», – уточнил министр.
Напомним, ранее в понедельник бомбардировщики США запланировали облет всех 30 стран НАТО.
Турция выразила надежду на восстановление авиасообщения с Россией
Турция надеется, что улучшение ситуации с коронавирусом в стране позволит восстановить авиасообщение с Россией, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
«Россия нам сообщила, что их решение [о введении ограничений на перелеты] не было политическим. Они говорят, что это было связано исключительно с коронавирусом. В результате сейчас цифры [суточного прироста инфицированных коронавирусом] снизились, и, надеюсь, они восстановят перелеты», – сказал он в ходе визита в Афины, передает ТАСС со ссылкой на телеканал ТРТ.
Напомним, из-за сложной эпидемиологической ситуации в Турции Россия ограничила с ней регулярное и чартерное авиасообщение с 15 апреля по 1 июня.
В мае министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил, что страна готова пускать российских туристов без обязательного предоставления результатов ПЦР-теста на коронавирус, поскольку Россия успешно справляется с заболеванием.
Вместе с тем бывший главный санитарный врач, эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что в Турции неконтролируемая и неуправляемая эпидемиологическая ситуация, поэтому туристам следует отказаться от отдыха в этой стране.
Турция анонсировала визит Эрдогана в Азербайджан
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Азербайджан с официальным визитом с 14 по 16 июня, сообщила администрация турецкого лидера.
«Наш президент посетит 13-14 июня Бельгию, а 14-16 июня Азербайджан», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Ранее дипломатический источник сообщил, что в ходе визита ожидается посещение Эрдоганом города Шуша в Нагорном Карабахе, где пройдет закладка фундамента школы.
Тем временем минобороны Азербайджана сообщило, что заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня состоится 3 июня в Баку.
«3 в Баку начнет работу 13-е заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня. На заседании будет обсуждено нынешнее состояние двустороннего сотрудничества в области безопасности, в военной, военно-технической, военно-медицинской, военно-образовательной, военно-промышленной и других сферах», – сообщили в военном ведомстве.
В министерстве уточнили, что «стороны также рассмотрят перспективы развития и основные направления деятельности в военной и оборонной сферах».
Минобороны Армении сообщало, что 12 мая азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Ситуацию на границе обсуждали в среду главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров. ОДКБ заявляла, что в случае обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана примет необходимые меры.
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи, в том числе военной, из-за ситуации в Сюникской области.