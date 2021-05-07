Турция заявила о начале диалога с США по F-35

Анкара получила от Вашингтона письмо, которое станет началом диалога по решению проблемы с новейшими истребителями F-35, поставки которых были заморожены США из-за приобретения Турцией российских систем ПВО С-400, заявил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

«Мы уже говорили о том, что ни одна страна не может в одностороннем порядке быть исключена из программы F-35. И последнее письмо США подтвердило нашу правоту. Будет начат диалог с США по поиску решения проблемы с F-35», – заявил Демир, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV.

В апреле США направили официальное уведомление Турции об ее исключении из программы производства новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. США аннулировали совместный меморандум по производству F-35, подписанный Турцией в январе 2007 года, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 – Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.

Ранее Турция брала на себя обязательство купить 100 самолетов F-35. Она также участвовала в производстве более 1 тыс. компонентов для них. В настоящее время, Турция продолжает производство этих компонентов, несмотря на то, что США исключили ее из этого проекта.

В марте посол США в Турции Дэвид Саттерфилд заявил, что единственный доступный Анкаре способ решить разногласия с Вашингтоном – это отказаться от российских ЗРК. Однако глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что вопрос о приобретении Турцией российских комплексов ПВО С-400 окончательно закрыт.