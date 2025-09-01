Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники на Украине не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной. Поэтому она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства.7 комментариев
Пашинян и Эрдоган договорились продолжить конструктивный диалог Армении и Турции
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Тайип Эрдоган встретились на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества и обсудили вопросы двусторонних отношений.
В ходе переговоров лидеры акцентировали внимание на необходимости предпринимать шаги для установления стабильности и мира в регионе, передает ТАСС.
Пашинян и Эрдоган подчеркнули важность сохранения конструктивных подходов, чтобы создать атмосферу взаимного доверия между странами и развивать региональные коммуникации. В релизе отмечается, что стороны договорились продолжить диалог по ключевым вопросам двусторонней и региональной повестки.
Напомним, в понедельник президент Турции встретился с премьер-министром Армении в Китае на полях саммита ШОС. В ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения, уделив особое внимание стабильности и миру на Южном Кавказе.
Накануне в рамках саммита ШОС с Пашиняном пообщался президент России Владимир Путин.