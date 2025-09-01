Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники на Украине не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной. Поэтому она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства.7 комментариев
Эрдоган и Пашинян провели переговоры на саммите ШОС
Переговоры между турецким президентом и премьером Армении прошли на полях саммита ШОС в Китае и затронули расширение взаимодействия.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Китае на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА «Новости». В ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения, уделив особое внимание стабильности и миру на Южном Кавказе.
Канцелярия турецкого лидера сообщила, что обсуждались шаги для углубления сотрудничества между Анкарой и Ереваном. Эрдоган положительно оценил усилия по мирному урегулированию между Арменией и Азербайджаном и вновь подчеркнул готовность Турции поддерживать стабильность в регионе.
Глава Турции заявил: «Президент Эрдоган заявил об оценке шагов, направленных на расширение сотрудничества между Турцией и Арменией». Также было отмечено, что Анкара намерена далее вносить вклад в развитие мира и стабильности на Южном Кавказе.
Накануне в рамках саммита ШОС с Пашиняном пообщался президент России Владимир Путин.