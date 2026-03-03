  • Новость часаИзраиль заявил о новой волне ударов по Тегерану
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия готова стать точкой сборки для Персидского залива
    В ФРГ после удара по Ирану появились очереди на АЗС из-за скачка цен на бензин
    В атаке на НПЗ Saudi Aramco обвинили Израиль
    F-16 ВСУ сел на аэродроме в Харьковской области в 60 км от границы с Россией
    США заявили о полном уничтожении кораблей Ирана в Оманском заливе
    Рубио назвал приоритетные цели для ударов США в Иране без наземной операции
    При ударе дрона по отелю в Бахрейне ранены два сотрудника Пентагона
    Экс-глава МИ-6 назвал фантастическими ожидания смены власти в Иране
    Венесуэла выразила солидарность Катару на фоне эскалации вокруг Ирана
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какое наследство оставит Эрдоган, если уйдет

    Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский согласится на мир лишь при нескольких условиях

    До тех пор, пока у Зеленского будут инструменты сопротивления, будет стабильный тыл и сильный фронт, он будет продолжать войну и отказываться от любых сущностных переговоров с Россией.

    14 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему Иран не развалится, а США будет все равно

    Геополитическое положение Ирана всегда было крайне уязвимым. Это определяет политическую культуру Ирана – страны гибкой, но крайне устойчивой в исторической перспективе.

    11 комментариев
    3 марта 2026, 03:09 • Новости дня

    Взрыв вызвал пожар в посольстве США в Эр-Рияде

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице Саудовской Аравии после взрыва вспыхнул пожар в здании посольства США, о происшествии сообщили два независимых источника.

    Пожар произошел в посольстве США в Эр-Рияде после взрыва, передает Reuters. Агентство ссылается на информацию, предоставленную двумя осведомленными источниками.

    В сообщении уточняется: «Пожар в посольстве США в Эр-Рияде после взрыва». Других подробностей о причинах инцидента и возможных пострадавших пока не приводится.

    На фоне этого события сохраняется напряженность в регионе из-за недавних атак США и Израиля по объектам на территории Ирана, а также ответных ударов Ирана по израильским и американским военным объектам на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, комплекс зданий американского посольства в Кувейте подвергся атаке беспилотника.

    Иракские военные пресекли попытку проникновения беспилотника к периметру тюрьмы в Абу-Грейбе.

    Дипломатическое представительство США в Манаме, столице Бахрейна, прекратило работу из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    2 марта 2026, 17:12 • Новости дня
    В ЛДПР предложили автоматизировать компенсации капремонта пенсионерам

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пенсионерам в возрасте от 70 лет могут начать автоматически снижать плату за капитальный ремонт, чтобы исключить ожидание компенсаций и необходимость собирать справки. С такой инициативой выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

    Как сообщает «Российская газета», Леонид Слуцкий предложил правительству ввести механизм автоматического начисления компенсаций пенсионерам за капитальный ремонт. В обращении на имя премьер-министра Михаила Мишустина он отметил, что оплата услуг ЖКХ, включая капремонт, для льготников должна уменьшаться сразу, а не компенсироваться через несколько месяцев.

    Слуцкий заявил: «Если государство признает право человека на льготу – она должна работать сразу, а не спустя два месяца после походов по инстанциям и сбора справок». Он подчеркнул, что сейчас пожилым гражданам приходится сначала полностью оплачивать услугу, после чего ждать компенсации, что несправедливо по отношению к людям, трудившимся всю жизнь.

    Лидер ЛДПР предложил упростить процесс – если льгота подтверждена, то в платежных документах сразу должна появляться уменьшенная сумма, без необходимости собирать дополнительные бумаги или писать заявления. Сейчас компенсация в размере 50% предоставляется россиянам с 70 лет, а 100% – с 80 лет, однако для ее получения требуется сначала оплатить всю сумму и только затем подавать документы на возмещение.

    В письме Слуцкий указал, что компенсационные выплаты часто поступают с задержкой до двух месяцев, что создает дополнительные трудности для одиноких и маломобильных пенсионеров. Он отметил, что такие бюрократические процедуры не соответствуют современным стандартам цифровизации и прозрачности в сфере ЖКХ.

    Комментарии (2)
    2 марта 2026, 11:08 • Новости дня
    Умар Джабраилов скончался от огнестрельного ранения в центре Москвы
    Умар Джабраилов скончался от огнестрельного ранения в центре Москвы
    @ Михаил Почуев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Предпринимателя Умара Джабраилова нашли в квартире на Тверской-Ямской улице в столице с тяжелой травмой, врачи не смогли спасти ему жизнь, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Известный коммерсант ушел из жизни в медицинском учреждении, куда его доставили из жилья в центре столицы, сказал собеседник РИА «Новости».

    Его нашли с огнестрельным ранением головы в квартире дома на 1-й Тверской-Ямской улице, после этого мужчину госпитализировали, но ранение оказалось смертельным, он скончался в клинике.

    Между тем источник в правоохранительных органах ТАСС сообщил, что предприниматель якобы свел счеты с жизнью. Рядом с его телом нашли пистолет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в материалах по делу Джеффри Эпштейна обнаружили фотографии российского предпринимателя Умара Джабраилова.

    Джабраилов в 1990-е был одним из самых ярких бизнесменов Москвы, управлял совместным предприятием «Интурист-Радамер», главным активом которого являлась гостиница «Рэдиссон-Славянская» у Киевского вокзала. Именно там во время официальных визитов останавливался американский лидер Билл Клинтон.

    Позднее предприниматель возглавил группу «Плаза», под управлением которой находились торговые комплексы «Охотный ряд» и «Смоленский Пассаж». Джабраилов прославился любовью к искусству и часто становился героем светской хроники.

    В 2000 году бизнесмен принял участие в президентской гонке, заняв 12-е место с результатом 80 тыс. голосов. С 2004 по 2009 год он представлял интересы Чеченской Республики в Совете Федерации.

    В последнее время Джабраилов владел долями в строительном бизнесе и возглавлял попечительский совет Московского музея современного искусства.

    Комментарии (7)
    2 марта 2026, 21:08 • Видео
    В чем тактика Ирана в войне с США

    Нападение США и Израиля на Иран вызвало невиданный по масштабам кризис на Ближнем Востоке. Собственно, в этом и заключается тактика Исламской республики, чья задача – просто выжить.

    Комментарии (0)
    2 марта 2026, 08:27 • Новости дня
    Иран сбил американский истребитель F-15 над Кувейтом

    Иранские военные сбили истребитель ВВС США F-15 над Кувейтом

    Иран сбил американский истребитель F-15 над Кувейтом
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    В небе над Кувейтом силы Ирана сбили американский истребитель F-15, при этом пилоты успели катапультироваться.

    Военные подразделения Ирана нанесли удар по самолету Военно-воздушных сил США F-15, находившемуся в воздушном пространстве над Кувейтом, передает ТАСС.

    Иранское новостное агентство Tasnim распространило информацию об инциденте и разместило соответствующие видеоматериалы. На опубликованных кадрах запечатлено падение сбитого летательного аппарата.

    По заявлению источника, находившиеся на борту пилоты успели воспользоваться системами спасения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО Ирана сбили американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper на юге страны. ВВС Исламской республики нанесли удары по базам США в Персидском заливе. Тегеран атаковал американские военные объекты в Катаре, ОАЭ и Бахрейне.

    Комментарии (19)
    2 марта 2026, 11:37 • Новости дня
    Кувейт сообщил о крушении нескольких военных самолетов США
    Кувейт сообщил о крушении нескольких военных самолетов США
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Кувейте утром произошло крушение нескольких американских военных самолетов, экипажи были эвакуированы и находятся в стабильном состоянии, сообщило кувейтское Минобороны.

    Несколько американских военных самолетов потерпели крушение на территории Кувейта, все летчики остались живы, передает ТАСС.

    Информация об инциденте была подтверждена официальным представителем Минобороны Кувейта.

    Известно, что все летчики были оперативно эвакуированы и доставлены в больницу. По данным ведомства, состояние пострадавших оценивается как стабильное.

    Ранее военные подразделения Ирана сбили истребитель ВВС США в воздушном пространстве Кувейта.

    Силы ПВО Ирана сбили американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper на юге страны.

    Комментарии (13)
    2 марта 2026, 13:14 • Новости дня
    Эксперт объяснил, почему Трамп хочет воевать с Ираном четыре недели

    Американист Дудаков: Трамп хочет воевать с Ираном четыре недели из-за американского законодательства

    Эксперт объяснил, почему Трамп хочет воевать с Ираном четыре недели
    @ Vahid Salemi/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Планы главы Белого дома Дональда Трампа закончить иранскую кампанию за четыре недели объясняются ограничениями американского законодательства, а также истощением запасов противоракет у Пентагона. Также президент США пытается достичь своих целей с помощью раскола в иранских элитах, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «Планы главы Белого дома Дональда Трампа закончить кампанию против Ирана в течение четырех недель объясняются в первую очередь американским законодательством. Согласно «Резолюции о военных полномочиях», президент имеет право вести боевые действия без одобрения Конгресса около двух месяцев», – напомнил американист Малек Дудаков.

    «Впрочем, думаю, кампания не продлится и этот срок. США уже сейчас начинают испытывать ощутимый дефицит боеприпасов для систем ПРО. Они использовали более 150 ракет для систем THAAD в ходе прошлогодней кампании против Ирана, а всего их производится около 30 штук ежегодно», – отметил он.

    «Истощаются и запасы ракет SM-3 морского базирования, которые тоже используются для защиты объектов от атак Ирана. Если нынешняя кампания продлится даже шесть недель, то будет уничтожено огромное количество американских военных объектов, кораблей, которые находятся в регионе. Большие потери среди военных обрушат рейтинги Трампа. И в Белом доме это прекрасно понимают», – заметил спикер.

    «Таким образом, нынешние заявления Трампа, касающиеся Ирана – это элемент давления на оппонентов и попытка заставить их сесть за стол переговоров. Вашингтон убил часть иранского военно-политического руководства и теперь пытается говорить с Тегераном с позиции силы», – продолжил аналитик.

    «Сюда же относятся и слова Трампа о том, что Тегеран должен был пытаться договориться с Вашингтоном «на прошлой неделе». Это выраженная в трамповском стиле готовность к переговорам с предупреждением о том, что условия потенциального соглашения для Ирана неотвратимо ухудшаются», – пояснил политолог.

    «Призыв же Трампа к иранским военным «сдаваться или умереть» означает попытку сыграть на расколе иранских элит. Возможно, Белый дом также намекает, что в Иране есть ряд приемлемых для Вашингтона кандидатов на пост Хаменеи. Но, опять же, я бы не стал воспринимать эти заявления буквально. Это больше напоминает элемент политической риторики со стороны президента США», – резюмировал собеседник.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил в интервью Daily Mail, что война с Ираном продлится не более месяца. «Несмотря на всю нашу мощь, это займет четыре недели или меньше», – сказал он. По словам главы Белого дома, операция «идет по плану».

    Трамп добавил, что по-прежнему открыт для дальнейших переговоров с Ираном, но не смог сказать, состоятся ли они «в ближайшее время». «Они хотят диалога, но я ответил: «вам следовало говорить на прошлой неделе, а не на этой», – сказал Трамп.

    Кроме того, на своей странице в соцсети Truth Social он обратился к иранским военным с призывом «сложить оружие и получить полную неприкосновенность». В противном случае глава Белого дома пообещал им «неминуемую гибель».

    Напомним, новый этап американо-израильской операции против Ирана начался с «превентивного», как его назвали в Вашингтоне и Тель-Авиве, обезглавливающего удара. 28 февраля Израиль и США нанесли комбинированный ракетно-бомбовый удар по Тегерану и другим городам. Иранские силы нанесли ответные удары по Израилю, а также американским базам в других ближневосточных странах.

    Комментарии (12)
    2 марта 2026, 10:20 • Новости дня
    The Washington Post: Первые потери в войне с Ираном усилили опасения о ПВО США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гибель трёх американских военных и ранение ещё пятерых на фоне массированных ударов по более чем 1000 целям в Иране обострили опасения по поводу ограниченных запасов систем ПВО США, пишет The Washington Post.

    Трое американских военнослужащих погибли, еще пятеро получили серьезные ранения в результате иранского контрудара, сообщает The Washington Post. Это первые потери США в новой кампании против Ирана, которые усилили обеспокоенность по поводу способности ПВО США защищать личный состав в регионе.

    По данным Центрального командования ВС США, еще несколько солдат получили легкие осколочные ранения и сотрясения, сейчас они возвращаются к службе. Официально не уточняется, где именно погибли военнослужащие, что стало отступлением от обычных процедур Пентагона при информировании о боевых потерях. Источники издания отмечают, что погибшие входили в подразделение обеспечения, базировавшееся в Кувейте.

    Президент Дональд Трамп в обращении из Белого дома назвал погибших «теми, кто принес высшую жертву ради страны» и подчеркнул: «К сожалению, жертв, вероятно, будет больше, прежде чем всё закончится». По словам Трампа, нынешняя операция может продлиться до четырех недель. С начала военной кампании США и Израиль нанесли удары более чем по 1000 целям в Иране, включая корабли, подлодки, ракетные комплексы и центры управления Корпусом стражей исламской революции.

    Несмотря на массированные удары, иранские силы продолжили запускать десятки ракет и беспилотников по американским объектам и союзникам в разных странах Ближнего Востока. Источники The Washington Post отмечают, что после гибели верховного лидера Ирана ситуация остается крайне напряженной, командование обеспокоено растущей угрозой со стороны «Шахедов» – дронов, которые сложно перехватывать штатными средствами ПВО.

    По данным собеседников издания, в Пентагоне и среди части администрации усиливаются опасения, что конфликт может затянуться, что приведет к исчерпанию запасов американских ПВО и боеприпасов. Как заявил конгрессмен Адам Смит, «ресурсы США серьезно истощены, а возможностей провести паузу и восполнить их попросту нет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС Ирана нанесли удары по базам США в Персидском заливе и на территории Ирака. Bloomberg отметил, что США и Израиль могут скоро столкнуться с истощением запасов ракет-перехватчиков. Иран осуществил ракетный удар по базе ВМС США в Бахрейне.

    Комментарии (13)
    2 марта 2026, 20:42 • Новости дня
    F-16 ВСУ сел на аэродроме в Харьковской области в 60 км от границы с Россией

    Подполье сообщило о посадке F-16 на аэродроме Чугуева в Харьковской области

    F-16 ВСУ сел на аэродроме в Харьковской области в 60 км от границы с Россией
    @ Stocktrek Images, Inc./ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Истребитель F-16 ВВС Украины совершил посадку на аэродроме Чугуева в Харьковской области, сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.

    Перед этим пара американских самолетов сбросила планирующие бомбы в районе Волчанска, что также подтверждается местными источниками, отметил Лебедев в своем Telegram-канале.

    «Сообщали о пролетах F-16 в Запорожской и Полтавской областях. Наши товарищи из Чугуева видели посадку одного из них», – написал он.

    Военный аэродром Чугуев расположен в Харьковской области Украины. Аэродром находится примерно в 50-60 км от государственной границы с Россией (Белгородская область). Исторически это основной учебный аэродром для подготовки курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил (ХНУВС) имени Ивана Кожедуба. Он обладает бетонной взлетно-посадочной полосой длиной около 2500 метров, способной принимать военно-транспортные самолеты (например, Ан-26) и истребители.

    Ранее расчет российского зенитного комплекса С-300 поразил самолет F-16 ВСУ, выпустив по цели две ракеты.

    В январе на украинском аэродроме уничтожили полноразмерный макет истребителя F-16.

    Комментарии (11)
    2 марта 2026, 12:07 • Новости дня
    NYT: Последствия атаки на Иран будут сравнимы с развалом СССР
    NYT: Последствия атаки на Иран будут сравнимы с развалом СССР
    @ Idrees Abbas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Масштабная атака на Иран и гибель аятоллы Али Хаменеи приведут к геополитическим изменениям, сопоставимым с распадом СССР, сообщает The New York Times.

    Масштабные авиаудары по Ирану приведут к его значительному ослаблению. Даже несмотря на возможную смену руководства и попытки режима выстоять, Иран уже не сможет оказывать прежнее влияние на соседей и регион в целом. Эксперты отмечают, что разрушения и гибель ключевых военных лидеров нанесут серьезный удар как по внутренней стабильности, так и по позиции Ирана во внешней политике, пишет The New York Times.

    По мнению Санам Вакил из Chatham House, «Исламская Республика в нынешнем виде не переживет этого». Она добавила: «Ближний Восток уже не будет прежним. На протяжении 47 лет регион жил с враждебным и дестабилизирующим режимом, который сначала пытались изолировать, а затем контролировать».

    Издание отмечает, что даже если режим не падет, что по-прежнему является заявленной целью президента Трампа, эта масштабная атака, вероятно, будет иметь стратегические последствия на Ближнем Востоке, сравнимые с распадом Советского Союза.

    Специалисты прогнозируют, что Иран может попытаться повысить цену войны для США и Израиля, расширяя конфликты через свои прокси-группы, чтобы добиться прекращения боевых действий.

    В случае эскалации противостояния с участием «Хезболлы», шиитских милиций и хуситов конфликт может перерасти в региональную войну, что скажется на ценах на нефть и инфляции, а возможная блокировка Ормузского пролива окажет глобальное влияние. В долгосрочной перспективе ослабленный Иран может утратить роль ключевого игрока, а Израиль укрепит свои позиции в регионе.

    Напомним, США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана.

    В результате погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие последствия повлекут за собой гибель атака на Иран и гибель Хаменеи.

    Комментарии (25)
    2 марта 2026, 14:31 • Новости дня
    «Дружественным огнем» в небе над Кувейтом сбили три американских истребителя
    «Дружественным огнем» в небе над Кувейтом сбили три американских истребителя
    @ Europa Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Три американских истребителя F-15E были потеряны над Кувейтом из-за дружественного огня, Кувейт признал вину за инцидент, сообщило в понедельник Центральное командование США.

    Центральное командование США сообщило, что первого марта три американских истребителя F-15E Strike Eagle были сбиты над Кувейтом в ходе операции «Эпическая ярость», передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел из-за дружественного огня, как указано в официальном заявлении военных в соцсети.

    Власти Кувейта признали свою причастность к уничтожению техники ВВС США. Американские военные поблагодарили силы обороны страны за признание факта и поддержку. Сейчас ведется расследование причин происшествия.

    Представитель штаба войск ПВО Ирана заявил об уничтожении трех американских истребителей.

    ВВС США объяснили потерю самолета над Кувейтом ошибкой при идентификации.

    Комментарии (11)
    2 марта 2026, 20:27 • Новости дня
    Иран запустил сверхтяжелую ракету в сторону американской базы

    NourNews: Иран запустил сверхтяжелую ракету в сторону американской базы

    Иран запустил сверхтяжелую ракету в сторону американской базы
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иран осуществил запуск сверхтяжелой ракеты в сторону американской военной базы на Ближнем Востоке.

    Агентство NourNews опубликовало видеозапись запуска, подчеркнув, что атака была направлена на американские объекты в регионе, передает ТАСС.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран начал одиннадцатую волну операции «Правдивое обещание – 4» и запустил баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты по целям в городе Беэр-Шева в Израиле.

    Между тем военный министр США Пит Хегсет заявил о готовности Вашингтона идти настолько далеко, насколько этого потребуют американские интересы. Операция США против Ирана под названием «Эпическая ярость» носит исключительно воздушный характер.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (8)
    2 марта 2026, 14:39 • Новости дня
    Иран атаковал Израиль и базы США гиперзвуковыми ракетами

    Иран использовал гиперзвуковые Fattah-2 и баллистические Qadr в ответной операции

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские военные задействовали новейшие гиперзвуковые комплексы Fattah-2 и баллистическое вооружение для поражения объектов противника на Ближнем Востоке.

    Исламская республика при ударах по Израилю и американским базам использовала гиперзвуковые ракеты Fattah-2, а также баллистические Qadr и Emad, передает ТАСС.

    Гостелерадиокомпания страны продемонстрировала кадры боевого применения этих систем.

    Вашингтон и Тель-Авив 28 февраля начали масштабную военную операцию, объяснив ее якобы исходящими от Тегерана угрозами. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и другие ключевые фигуры руководства.

    Корпус стражей исламской революции объявил о старте ответной операции. Ракетным ударам подверглись цели в Израиле и объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и Саудовской Аравии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские ВВС нанесли удары по базам США в Персидском заливе и Ираке.

    Корпус стражей исламской революции сообщил о гибели и ранении около 200 американских военных.

    Комментарии (5)
    2 марта 2026, 13:15 • Новости дня
    Иран заявил о «полномасштабной войне» с США
    Иран заявил о «полномасштабной войне» с США
    @ Mubarak Hussain/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил о переходе страны в режим полномасштабной войны после удара США и Израиля.

    Иран находится в состоянии полномасштабной войны после нападения Соединенных Штатов и Израиля, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в разговоре с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, передает ТАСС.

    По словам Аракчи, Иран нанес ответные удары по территории Израиля и по базам Соединенных Штатов в регионе, а также готов защищаться столько, сколько потребуется.

    Глава МИД Ирана отдельно подчеркнул, что страна намерена отомстить за убийство верховного лидера Исламской республики аятоллы Али Хаменеи, назвав его «лидером-мучеником».

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении вести военные действия против Ирана на протяжении четырех недель.

    В результате атак США и Израиля в Иране погибли около 170 учащихся и учителей.

    Аятолла Ширази объявил священную войну США и Израилю.

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия США и Израиля в Иране «предательством дипломатии».

    Россия заявила о готовности выступить посредником для мира на Ближнем Востоке.

    Комментарии (4)
    2 марта 2026, 10:30 • Новости дня
    Пакистан нанес авиаудар по бывшей военной базе США Баграм
    Пакистан нанес авиаудар по бывшей военной базе США Баграм
    @ DoD/ZUMA/REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    По бывшей американской базе Баграм в Афганистане был нанесен ракетно-бомбовый удар пакистанской авиации, который афганская ПВО отразила.

    Власти в Кабуле сообщили о нанесении Пакистаном авиаударов по ключевому военному объекту страны, пишет The New York Times.

    «Сегодня утром около пяти часов несколько истребителей, принадлежащих военному режиму Пакистана, попытались осуществить бомбардировку в воздушном пространстве авиабазы Баграм», – заявил представитель полиции провинции Парван Фазал Рахим Мескиньяр.

    По словам чиновника, афганские силы противовоздушной обороны успешно отразили ракетную атаку, сообщений о пострадавших не поступало. База расположена примерно в 40 километрах к северу от Кабула и обладает взлетно-посадочными полосами длиной более 3,5 тыс. метров.

    Инцидент произошел на фоне обострения отношений между соседями, достигшего наивысшего уровня за последние годы. Исламабад называет удары ответом на поддержку правительством талибов боевиков, атакующих пакистанские силы безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-воздушные силы Афганистана нанесли авиаудар по армейскому корпусу в пакистанском городе Кветта. Начальник афганского Генштаба Кари Фасихуддин Фитрат сообщил о серьезных потерях противника и захвате постов в ходе приграничного конфликта.

    Президент США Дональд Трамп ранее озвучил планы по возвращению американского контроля над базой Баграм.

    Комментарии (6)
    2 марта 2026, 16:56 • Новости дня
    Эксперт: Иран заставил монархии Персидского залива дорого платить за атаки США и Израиля

    Эксперт Рожин: Уроки прошлогоднего конфликта с США помогают Ирану выстоять сейчас

    Эксперт: Иран заставил монархии Персидского залива дорого платить за атаки США и Израиля
    @ Vahid Salemi/AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Единственный шанс Ирана выйти «живым» из войны с США и Израилем – затягивать конфликт. Так Тегеран сможет сделать экономические потери монархий Персидского залива недопустимыми. Ущерб заставит страны обратиться к Вашингтону с просьбой перейти к деэскалации, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп сообщил об убийстве 48 иранских лидеров.

    «Ирану удается проявлять стойкость при противостоянии с Израилем и США благодаря учтенным урокам прошлогодней кампании. В некотором роде Тегерану удается сводить конфликт в ничью за счет накопленных ракет, а не флота или авиации», – сказал военный эксперт Борис Рожин.

    «За последние полгода иранское руководство отдало в ВПК приоритет наращиванию производства ракет и БПЛА. Тегеран не сомневался, что в ближайшее время конфликт повторится и не питал иллюзий относительно своих вооруженных сил в сравнении с американо-израильской коалицией», – заметил собеседник.

    «Кроме того, Иран создал определенную систему управления вооруженными силами. Это позволило обеспечить функционирование обороны даже при частичном выпадения командного состава. И как мы видим, это работает: иранские силы сохраняют боеспособность. Они проводят скоординированные атаки по множеству объектов ближневосточного региона, прорывая узлы ПВО противника», – указал он.

    «Также ряд экспертов высказывают предположения, что Тегеран получает разведывательную информацию с китайских спутников. Возможно, в течение последнего полугода в страну шли также поставки техники из ряда других стран. В итоге, сейчас Иран готов к противостоянию лучше, чем в июне 2025 года», – полагает аналитик.

    «Что касается флота, то здесь главная задача Ирана состоит в блокаде Ормузского пролива, с чем он, предварительно, справляется. Очевидно, иранское командование даже не попытается вступать в прямые бои с американским судами ввиду отсутствия шансов на успех», – продолжил эксперт.

    «Думаю, конфликт развивается примерно в соответствии с ожиданиями Тегерана. И сейчас он занимается системным повышением издержек для всех участников войны – даже ценой собственных потерь. Иран заставляет США и Израиль платить высокую цены за атаки. Но больше всего на себе это ощущают монархии Персидского залива», – подчеркнул спикер.

    «Затягивание конфликта даже на несколько дней будет создавать ОАЭ, Кувейту, Катару, Саудовской Аравии недопустимые экономические издержки. Каждые новые сутки войны скажутся на мировых финансовых, фондовых и сырьевых рынках. Тегеран ждет, что уже на следующей неделе Абу-Даби, Эль-Кувейт, Доха и Эр-Рияд начнут обращаться к Вашингтону с просьбами перейти к деэскалации», – пояснил он.

    «Кроме того, у самих США начинают истощаться запасы снарядов ПРО. Таким образом, главной переменной в прогнозировании нынешнего конфликта является количество ракет и дронов у Ирана. Единственная тактика, при которой Тегеран будет иметь шанс выйти живым из нынешней войны – это ее затягивание и повышение ставок для всех участников», – резюмировал Рожин.

    Ранее Иран сообщил об ударах сотнями ракет и беспилотников по американским базам в ОАЭ, Катаре, Бахрейне и Кувейте. Центральное командование вооруженных сил США доложило о гибели трех военнослужащих. Еще пятеро получили серьезные ранения. Кроме того, иранские вооруженные силы сбили американский истребитель F-15 над ирано-кувейтской границей, передает агентство Tasnim.

    Министерство обороны Кувейта подтвердило крушение самолета. Последний подобный инцидент фиксировался в 1995 году во время конфликта в Косово, когда югославские войска сбили американский истребитель-невидимку F-117. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран сам решит, «как и когда закончится эта война».

    «У нас было два десятилетия, чтобы изучить поражения американских военных на востоке и западе. Мы извлекли соответствующие уроки», – заявил он, имея в виду американские военные вторжения в Ирак и Афганистан в начале 2000-х годов. «Бомбардировки в нашей столице никак не влияют на нашу способность вести войну», – добавил дипломат.

    В то же время Центральное командование США заявило, что Три американских истребителя F-15E были потеряны над Кувейтом из-за дружественного огня, Кувейт признал вину за инцидент.

    В свою очередь, глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что в ходе атак по Ирану были убиты 48 лидеров страны. Также, по его словам, американские военные уничтожили девять иранских военных кораблей и «преследуют остальные», передает Reuters.

    Всего за двое суток операции американские самолеты и корабли нанесли удары по более чем тысячи иранских целей. Сообщалось о сбросах 900- килограммовых бомб с самолетов-невидимок B-2 на укрепленные подземные ракетные базы Ирана. Американист Малек Дудаков объяснял газете ВЗГЛЯД, с чем связаны планы Трампа закончить иранскую кампанию именно за четыре недели.

    Комментарии (0)
    2 марта 2026, 17:36 • Новости дня
    Пентагон обозначил формат операции «Эпическая ярость» против Ирана

    Пентагон: Операция США против Ирана «Эпическая ярость» является воздушной

    Пентагон обозначил формат операции «Эпическая ярость» против Ирана
    @ Sra Julia Lebens/Planetpix/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный министр США Пит Хегсет заявил, что операция против Ирана под названием «Эпическая ярость» носит исключительно воздушный характер.

    «Два дня назад по прямому приказу президента Дональда Трампа военное министерство начало операцию «Эпическая ярость» – наиболее смертоносную, наиболее сложную и наиболее точную воздушную операцию в истории», – заявил он, передает ТАСС.

    При этом Хегсет не упомянул о возможном участии сухопутных сил.

    Напомним, Пентагон официально присвоил военной операции против Ирана наименование «Эпическая ярость».

    США впервые применили против Ирана новейшие ракеты PrSM дальностью 500 км. Также при ударе по Ирану использовали новый вариант крылатой ракеты Tomahawk.

    Комментарии (8)
    Главное
    Цены на нефть на фоне атаки на Иран выросли почти на шесть долларов
    После атаки БПЛА в Новороссийске повреждены 102 дома
    МЧС предупредило о масштабной проверке сирен по всей России
    Сийярто вызвал посла Украины из-за принудительной мобилизации венгров
    Макрон приказал увеличить ядерный арсенал Франции
    «АвтоВАЗ» заменил иностранные названия комплектаций на русские
    Дочь Джабраилова заявила об убийстве отца из-за связей с Эпштейном

    Российский бюджет выигрывает от конфликта вокруг Ирана

    Падение цен на нефть и крепкий рубль сильно бьют по доходам российского бюджета. При этом на первое повлиять Россия не в состоянии, а ослабление рубля не в ее интересах из-за влияния на инфляцию. Серьезно изменить ситуацию в нашу пользу способны только геополитические конфликты, и американский президент это обеспечивает. Подробности

    Перейти в раздел

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Прибалтика все еще кормится торговлей с Россией

    Даже самые русофобские страны Прибалтики, как выясняется, продолжают и сегодня сохранять высокий уровень взаимной торговли с Россией. И это несмотря на то, что и политики, и местные националисты требуют от них прекратить любые торговые связи с «государством-агрессором». Как происходит сегодня эта торговля и почему в реальности Прибалтика не может от нее отказаться? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В чем тактика Ирана в войне с США

      Нападение США и Израиля на Иран вызвало невиданный по масштабам кризис на Ближнем Востоке. Собственно, в этом и заключается тактика Исламской республики, чья задача – просто выжить.

    • Япония стала новой надеждой Зеленского

      Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    • ЕС борется с Россией за роль третьей силы

      «Эта война определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил, наряду с США и Китаем. Будет ли это Россия или ЕС», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. В кои-то веки он прав. И не случайно в этом признаются именно поляки.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Благовещение 2026: дата, смысл праздника, что можно и нельзя делать

      Православные 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников, символизирующий приход радостной вести о рождении Спасителя. День несет духовное значение, соединяет традиции православия и народные обычаи, а также открывает весенний сезон. В 2026 году верующие продолжают соблюдать литургии, традиции и приметы, при этом ориентируясь на рекомендации Церкви.

    • Весенний паводок 2026 в России: зоны подтопления, список регионов и защита частного дома

      Весенние паводки 2026 года и летние ливни усиливают риски подтопления частных домов. По прогнозам, весеннее половодье в ряде регионов России будет сложнее, чем в 2025 году. Разлив рек и подъем грунтовых вод могут повредить фундамент, отмостку и отделку. Разбираемся, как проверить участок на зону затопления, оценить риски паводка и заранее защитить дом дренажом и гидроизоляцией.

    • Магнитные бури в марте 2026 года: точный прогноз по датам, опасные дни и влияние на самочувствие

      Март 2026 года обещает быть достаточно разнообразным с точки зрения геомагнитной обстановки. Согласно прогнозам лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, первый весенний месяц не должен принести метеозависимым людям экстремальных испытаний – сильных магнитных бурь высшего уровня не ожидается. Однако в течение месяца прогнозируются несколько периодов возбужденной магнитосферы (Kp 4), которые могут вызвать ухудшение самочувствия у чувствительных людей. Публикуем подробный календарь неблагоприятных и спокойных дней, а также рекомендации врачей, как пережить периоды геомагнитной нестабильности.

    Перейти в раздел

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации