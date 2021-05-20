«Антонов» выкатил первый фюзеляж Ан-178 для нужд ВС Украины

Зеленский отказался считать Кличко конкурентом на выборах президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает мэра Киева Виталия Кличко своим конкурентом на выборах лидера страны.

«Есть социальные опросы, и там, мне кажется, есть все ответы на ваши вопросы. А также мой глава офиса не берет взятки, поэтому мы не конкуренты (с Виталием Кличко)», – сказал президент в ответ на вопрос о том, считает ли он Кличко своим конкурентом на президентских выборах.

Комментируя обыски в Киевской городской государственной администрации и у окружения мэра столицы Виталия Кличко, Зеленский заявил, что они связаны с фактами коррупции. «Касательно обысков у окружения Кличко, а их было уже 50-70, хочу сказать: не нужно было воровать деньги из государственного бюджета. Все справедливо, мне кажется», – сказал Зеленский.

По словам Зеленского, он лично ничего не имеет против Кличко, но в его окружении, считает президент, «много нечестных людей», передает ТАСС.

В то же время Зеленский заявил, что пока рано говорить о его втором президентском сроке. «Рано отвечать», – заявил он.

В апреле заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал в интервью «Радио НВ», что глава государства еще окончательно не определился насчет того, будет ли он участвовать в следующих выборах главы государства. Он подчеркнул, что в любом случае решение будет принимать сам Зеленский, и что о нем он публично сообщит.

В ходе предвыборной кампании в 2019 году Зеленский заявлял, что намерен баллотироваться в президенты только на один президентский срок. Однако позже его же окружение говорило о том, что одного срока не хватит, чтобы завершить начатое.

Тем временем украинские силовики начали давление на киевского мэра Виталия Кличко. В кабинетах столичной администрации прошли обыски, оперативники наведались даже к соседям градоначальника. Формально речь идет о расследовании коррупции, но аналитики уверены – дело в президентских амбициях Кличко. На стороне Зеленского силовой блок, но у Кличко есть влиятельные покровители в США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каковы шансы сторон в этой схватке.