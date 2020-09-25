Россия предложила Перу замену украинским Ан-178

Россия готова предложить Перу целый ряд военно-транспортных самолетов вместо украинских Ан-178, сообщил источник в сфере военно-технического сотрудничества.

МВД Перу, по его словам, приостановило действие контракта на закупку украинских самолетов для национальной полиции.

«Россия готова предложить Перу весь спектр военно-транспортной авиации вместо украинских Ан-178. Это могут быть как обновленные версии тяжелого Ил-76, так и новейшего среднего Ил-112, есть и другие варианты», – сообщил источник РИА «Новости».

Он напомнил, что Перу заключила контракт с Украиной в 2019 году с поставкой первого самолета в 2021 году. «Однако на сегодня самолет готов лишь на 40%, и вопрос его комплектации очень проблематичен, так как для него нет российских комплектующих», – отметил источник.

Собеседник агентства подчеркнул, что фактически представитель украинской компании в 2019 году преднамеренно дезинформировал перуанское руководство, сообщив, что проблем с российскими комплектующими не будет.

«Украинская сторона тогда заявила о готовности построить самолет без использования российских элементов за счет более широкой кооперации с европейскими и американскими партнерами. Однако, очевидно, здесь возникли проблемы», – сказал источник.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как из устаревшего Ил-76 сделали самолет нового поколения.