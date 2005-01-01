Из устаревшего Ил-76 сделали самолет нового поколения

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3 апреля, среда  |  Последнее обновление — 16:55  |  vz.ru
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Налоговая служба наводит ужас на российский бизнесФото: Виктор Бартенев/«Интерпресс»/ТАСС
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Сможет ли НАТО гарантировать Украине проход через Керченский пролив

Без грубого нарушения конвенции Монтрё американцы не смогут отправить армаду в Черное мореФото: facebook.com/StandingNATOMaritimeGroup2
Американский представитель при НАТО пригрозил: в Черное море отправятся корабли альянса, чтобы «гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив». Что могут предпринять американцы и их союзники, не нарушая конвенции Монтрё 1936 года, и готов ли Черноморский флот России дать достойный ответ? Подробности...
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Корпорации начали «драться» за медалистов олимпиады «Я – профессионал»

Золотые медалисты олимпиады получат премии по 200–300 тысяч рублей Фото: vk.com/olimpiprofi
«Вы попали под прицел крупнейших компаний. Я вижу здесь лидеров российского рынка, каждый из которых выписывает себе победителей. Они начинают за вас драться. И это здорово», – заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, открывая церемонию награждения золотых медалистов образовательной олимпиады для студентов «Я – профессионал». Подробности...
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Гигантские для России зарплаты – сотни тысяч долларов в год – все меньше устраивают американцев. Даже столь серьезные деньги больше не обеспечивают жителям крупнейших городов США возможность ни в чем себе не отказывать. Почему даже самым успешным представителям западного общества теперь не хватает денег? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

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Виталий Саутёнков, депутат Одесского областного совета VII созыва
В правом углу ринга у нас жаждущий славы олигарх-мультимиллионер, обладатель премии «Грэмми» за лучшую «песню» о непроданном заводе. В левом углу – личность загадочная, и какие-либо выводы касательно Зеленского делать рано. Подробности...

Донбасс стал центром «Русского мира»

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В прошлый раз защищать право быть собой мы отстояли во время Великой Отечественной войны. А сегодня, глядя на опыт пятилетнего противостояния в Донбассе, понимаешь, что мы не утратили мужества и стойкости. Мы такие же, какими и были. Подробности...
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            Из устаревшего Ил-76 сделали самолет нового поколения

               3 апреля 2019, 16:30
            Фото: Сергей Субботин/РИА «Новости»
            Текст: Виктор Сокирко

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            ВВС России получили таки первый серийный Ил-76МД-90А – машину нового поколения, которую очень давно ждали. И хотя самолет приходит в войска со значительным опозданием, он должен в полной мере оправдать все возложенные на него надежды. Что нового заложили конструкторы в этот военно-транспортный самолет и в каком количестве он необходим ВВС?

            Церемония передачи первого серийного тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А военно-транспортной авиации (ВТА) ВКС России прошла торжественно. Не скрывали радости ни представители самого ульяновского авиастроительного предприятия «Авиастар-СП», ни гендиректор Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина, ни «приемщики» от Минобороны. Предполагается, что до конца 2019 года авиастроители передадут военным еще пять таких тяжелых воздушных машин, названных самолетами нового поколения.

            По заключенному контракту с Минобороны на Ульяновском «Авиастаре» должно быть построено 39 новых «Илов», а в планах военных приобрести 100 таких транспортников. Туш! Гремят литавры, звучат фанфары, но музыка стихает, если вспомнить, что контракт этот был подписан еще 5 октября 2012 года. Причем, минуточку, в присутствии Владимира Путина. Предполагалась поставка 39 новых Ил-76МД-90А до 2020 года. Два первых борта должны были передать ВТА еще в 2014 году, а никак не сейчас, когда 2 апреля 2019 года столь церемониально первый из них вошел в армейский строй. По идее таких самолетов уже должно быть в эксплуатации как минимум 20–25 штук.

            Дежавю какое-то. В конце 2012 года автору этих строк довелось побывать в Ульяновске на «Авиастаре» (после Путина, разумеется) и своими глазами увидеть в цехах этого авиастроительного предприятия свежеиспеченный «пирожок» Ил-76МД-90А (тогда его обозначали как Ил-476). Еще один корпус военно-транспортного самолета был опутан проводами и металлическими конструкциями лесов, но уже имел совершенно узнаваемую форму. В его чреве что-то активно крутили-вертели механики, озабоченные инженеры сверялись по чертежам, а тогдашний гендиректор предприятия Сергей Дементьев был полон оптимизма по налаживанию серийного производства новых «Илов». Похоже было, что его даже не смущала стоимость единицы – около 3,5 млрд рублей (сейчас – около 5 млрд). Контракт-то уже был подписан, и значит, военные выполнят свои обязательства по оплате, а авиастроители – свои по срокам сдачи самолетов в эксплуатацию. Что-то пошло не так...

            В качестве справки. «Авиастар СП» – крупнейший в России авиазавод, производящий самолеты Ил-76 (в нынешней модификации Ил-76 МД-90А), расположен в городе Ульяновске, который называют «авиационной столицей страны» (не в обиду Воронежу, Казани, Иркутску и др.). До 2012 года предприятие выпускало и самолеты Ту-204, которые оказались невостребованными на отечественном авиационном рынке. Две последние буквы в названии предприятия «СП» – это не «совместное предприятие», а «самолетное производство»: ульяновский авиазавод входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию» (ОАК) России.

            Производство Ил-76 досталось Ульяновску от Ташкента, где с начала 1970-х по 2000-й на авиационном производственном объединении им. Чкалова и выпускались эти легендарные транспортные самолеты – было произведено 950 таких воздушных машин. И сейчас на вооружении ВКС России находится 120 тяжелых «Илов» (около 100 на хранении). «Старичку» (все-таки 45 лет в небе с начала эксплуатации в 1974 году) подарили вторую жизнь – за счет глубокой модернизации, позволяющей продлить срок эксплуатации еще минимум на 15 лет. Так появились Ил-76М, Ил-76МД, Ил-76МД-М.

            Этот самолет стал своеобразным символом ВДВ – одно из его предназначений заключается именно в десантировании парашютистов и боевой техники. Ил-76 впервые появился в кадрах художественного фильма «В зоне особого внимания» во время массового десантирования, когда парашютисты прыгали «по-боевому» – через рампу. Уже позже, в Афганистане, «горбатый», как прозвали его советские воины за характерный изгиб корпуса, перевез сотни тонн боеприпасов и продовольствия для ОКСВА (Ограниченный контингент советских войск в Афганистане). «Засветился» он в качестве «главного героя» и в кинофильме «Кандагар».

            В общем, узнаваемый самолет, добросовестный трудяга и небесный пахарь, который списывать в запас еще рано, а вот обновить и продлить его век вполне можно. Первые модернизированные Ил-76МД-М уже прошли уровень госиспытаний, а реконструкция этих самолетов поставлена на поток.

            На первый взгляд, внешних отличий от серийных Ил-76 у модернизированного самолета практически не видно. За исключением обтекателей, новых систем и оборудования, дополнительных панелей и антенн, которые расположены по его фюзеляжу. Конструкторы также внесли ряд важных дополнений. Например, установленная в носовой части кабины оптико-электронная визирная система позволяет наблюдать за площадками десантирования, за любыми объектами как в инфракрасном, так и в оптическом диапазоне.

            Ил-76МД-М – самолет транспортный, однако в «военном исполнении» способен нести и бомбовую нагрузку (которая на практике, правда, никогда не использовалась). В старом варианте на самолете в хвостовой части существует и кабина для стрелка, оснащенная авиационной пушкой. В современном бою ее эффективность сомнительна, поэтому в модернизированном «Иле» она отсутствует. Зато самолет оснащен комплексами защиты от всех средств поражения противника, в том числе и тепловыми ловушками, а также рядом совершенно новых систем.

            В отличие от упомянутых модификаций Ил-76, новый член этого военно-транспортного семейства Ил-76МД-90А строится с нуля – начиная от использования современных материалов в корпусе, измененной авионики, технической начинки, более мощных двигателей. Этот самолет не «штопают», а шьют заново. Притом что особых внешних различий неспециалист в нем не увидит, поскольку корпус Ил-76МД-90А схож со своими предшественниками и его силуэт узнаваем, но это действительно самолет уже нового поколения. Помните, как в рекламе: «Чем он лучше меня?» – «Моложе!»

            В ресурс нового самолета заложены 30 лет эксплуатации (10 тысяч посадок, 30 тысяч часов налета), что подразумевает в последующем его модернизацию с вероятностью продолжения полетов. На Ил-76МД-90А установлены новые пилотажно-навигационный комплекс, система автоматического управления (в том числе при посадке), комплекс связи, которые повышают безопасность самолетовождения и десантирования. В числе нового оборудования можно назвать «стеклянную кабину» с жидкокристаллическими дисплеями, современные двигатели ПС-90А-76, модифицированное крыло и усиленное шасси.

            Мало кто обратил внимание, но в этом транспортнике есть и еще одно значимое новшество – два биотуалета в десантно-транспортном отсеке. Раньше пассажирам приходилось довольствоваться для справления нужд ведром в хвосте самолета, ведь в единственный на борту туалет пилоты никого не пускали. Мелочь вроде, но в многочасовом полете крайне необходимый аксессуар.

            «Это уникальная машина, конкуренцию которой в ближайшие годы вряд ли сможет составить любой другой самолет военно-транспортной авиации, – считает авиационный эксперт, военный пилот Владимир Таланов. – Сохранив все достоинства предшественников, Ил-76МД-90А вывел марку «Илов» на новый качественный уровень, оставаясь при этом не парадным самолетом, а настоящим небесным трудягой. И здесь

            отличие отечественного транспортника от зарубежных аналогов заключается именно в его неприхотливости, возможности взлетать с грунта, в высокогорье, в широком температурном диапазоне.

            Сейчас в стадии разработки находятся такие супертяжелые транспортные самолеты, как Ил-106, перспективный «Ермак» – это стотонники, время которых еще придет. Ими планируют заменить немногие оставшиеся в России «тяжеловесы» Ан-124 «Руслан». А пока эту нишу достойно заполнят именно Ил-76МД-90А, для которых 60 тонн – весьма достойный вес для транспортировки военной техники».

            Военные достоинства Ил-76МД-90А оценили давно – к новому транспортнику они присматривались еще с 2012 года. Сейчас о его достоинствах при передаче самолета от «Авиастара» высказался главком ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, который отметил его грузоподъемность и топливную эффективность.

            Потребность ВКС в новых военно-транспортных самолетах генерал Бенедиктов оценил более чем в сотню бортов. При этом в нынешнем году их предполагается поставить в ВТА в количестве шести машин, в следующем – семи, а с 2021-го выйти на уровень производства в 10–12 самолетов в год. Если учесть, что часть таких самолетов запросит МЧС, возможно, ФСБ и Росгвардия, то армия перевооружится на Ил-76МД-90А где-то после 2030 года, как раз когда окончательно «загнутся» ныне модернизируемые Ил-76МД-М. Полет нормальный.


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