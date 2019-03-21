Ульяновский авиазавод перевели на «ручное управление» после срыва гособоронзаказа

Ульяновский авиазавод «Авиастар-СП» перешел на «ручное управление» от специальной комиссии из Минобороны и Минпромторга, об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

«Мы приняли решение о создании постоянно действующей комиссии министерства промышленности и министерства обороны», – сказал Борисов, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что каждый месяц два замминистра будут проводить совместные совещания на эту тему, «собирать всю кооперацию» и отслеживать ход подготовки и производства.

«Это ручное управление, но другого выхода сейчас нет», – сказал вице-премьер.

Он также добавил, что завод сорвал контракт на поставку трех самолетов Ил-476 для Минобороны в рамках гособоронзаказа.

«Определенного рода проблемы у основного заказчика с дивизионом военно-транспортной авиации ОАК по организации поставки серийных образцов востребованных сегодня Минобороны модернизированных машин Ил-76, они у нас называются Ил-476. По прошлому году был сорван гособоронзаказ, три машины должны были быть выпущены, они у нас идут с опозданием три-четыре месяца», – уточнил Борисов.

Также вице-премьер сообщил, что завод в текущем году должен выпустить не менее шести самолетов Ил-76МД-90А, в 2020 – не менее семи.

«Начиная с 2021 года есть возможности гарантированные – 10-12 самолетов», – заявил Борисов.

Борисов также выразил мнение, что у этого самолета имеется хороший экспортный потенциал, но из-за малых производственных возможностей он не реализован.

По его словам, расширить производство поможет новый цех бесстапельной сборки. «Возможности старой стапельной сборки и новой практически позволят обеспечить все потребности Минобороны и внешних заказов», – сказал Борисов.

В декабре СМИ со ссылкой на источники сообщали, что по факту хищения крупных сумм при реконструкции авиастроительного завода «Авиастар-СП» в Ульяновске возбуждено уголовное дело, ущерб собеседниками оценивался в 200 млн рублей.