По хищениям на авиазаводе в Ульяновске возбудили уголовное дело

По факту хищения крупных сумм при реконструкции авиастроительного завода «Авиастар-СП» в Ульяновске возбуждено уголовное дело, сообщил осведомленный источник.

По этим данным, неизвестные, действуя от имени компании «РусТим», заключили договор с «Авиастар-СП» на работы по первому этапу реконструкции, техническом перевооружении, стоимость работ оценивалась в 492 млн рублей, сообщил источник РБК.

Собеседник отметил, что дело было возбуждено после проверки ФСБ, ущерб был нанесен при строительстве испытательных стендов для Ил-76 и Ил-78. Ущерб для авиазавода может составить 200 млн рублей.

В пресс-службе ОАК подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела и сообщили, что корпорация сама инициировала разбирательство.

«Авиастар-СП» – одно из самых крупных предприятий России по строительству авиационной техники. Завод специализируется на производстве транспортных Ил-76МД-90А, пассажирских и грузовых самолетов семейства Ту-204, сервисном обслуживании транспортных самолетов Ан-124 «Руслан».