Первый серийный Ил-76МД-90А передан ВКС

Первый серийный военно-транспортный Ил-76МД-90А был передан в Военно-космические силы России.

Торжественная церемония передачи прошла на ульяновском авиазаводе «Авиастар-СП», передает ТАСС.

«Сегодня мы отмечаем передачу в эксплуатацию самолета Ил-76 нового поколения – Ил-76МД-90А», – сказал во время мероприятия генеральный директор Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина Алексей Рогозин.

Также Рогозин пояснил, что в текущем году планируется поставить шесть самолетов этой модификации, передает РИА «Новости».

Ил-76МД-90А предназначен для межрегиональной перевозки грузов. Кроме того, самолет может использоваться для перевозки больных и раненых и тушения пожаров. Максимальная коммерческая нагрузка – 60 тонн, максимальный взлетный вес самолета – 210 тонн.

В ноябре 2018 года Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщала, что на авиазаводе «Авиастар-СП» в Ульяновске планируется запустить автоматизированную роботизированную поточную линию сборки, которая позволит ускорить производство тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А и его модификаций.

В марте 2019 года вице-премьер Юрий Борисов заявлял, что ульяновский авиазавод в текущем году должен выпустить не менее шести самолетов Ил-76МД-90А, в 2020 – не менее семи.