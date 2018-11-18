Для ускорения сборки Ил-76МД-90А ОАК привлекла роботов

На заводе «Авиастар-СП» в Ульяновске до конца года будет запущена автоматизированная роботизированная поточная линия сборки, которая позволит ускорить производство тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А и его модификаций, сообщили в ОАК.

По планам ОАК, роботизированная линия сборки Ил-76МД-90А и топливозаправщиков Ил-78М-90А позволит уменьшить время стыковки фюзеляжа и сборки планера, снизить трудоемкость операций, обеспечить контролируемое качество, уменьшить зависимость от квалификации технического персонала, передает РИА «Новости».

«Серийный запуск поточной линии бесстапельной сборки самолетов запланирован в 2019 году, но в опытную эксплуатацию планируем ввести уже в этом году», – сообщили в пресс-службе Авиационного комплекса имени Ильюшина, входящей в ОАК.

Технический директор ОАК Юрий Тарасов рассказал, что на заводе «Авиастар-СП» в Ульяновске монтируют две роботизированные станции, на каждой из которых в автоматическом режиме производится стыковка отсеков фюзеляжа, крыла и хвостового оперения, а также шесть автоматизированных станций по монтажу систем, силовой установки и цеховой обработки.

По словам Тарасова, новая технология позволяет на отдельных участках на порядок сократить время на выполнение самых ответственных операций при сборке самолета при существенном увеличении качества.

По словам технического директора ОАК, при проектировании поточной линии сборки была предусмотрена цифровая информационная система управления оборудованием линии и контроля за ходом выполнения работ, которая тесно интегрирована с заводской информационной средой.

Напомним, в конце августа Минобороны выдало положительное заключение по результатам испытаний Ил-76МД-90А. По словам главного конструктора объединенной дирекции программ Ил-76 Андрея Юрасова, в компании рассчитывают, что Ил-76МД-90А станет бестселлером рынка.