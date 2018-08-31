Минобороны дало заключение по результатам испытаний Ил-76МД-90А

Минобороны России дало положительное предварительное заключение авиационному комплексу им. С.В. Ильюшина по результатам летных испытаний военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А.

«Полученное ПАО «Ил» заключение дает возможность говорить о производстве и эксплуатации данного самолета для госзаказчиков», – заявил главный конструктор объединенной дирекции программ Ил-76 Андрей Юрасов, передает РИА «Новости».

По его словам, это «большой шаг к началу массового серийного производства».

Юрасов отметил, что ведомство Минобороны предъявило дополнительные требования к внешнему виду Ил-76МД-90А.



«По факту эксплуатации первой установочной партии и в условиях новых задач, стоящих перед военной авиацией, Министерством обороны были выставлены дополнительные требования к облику самолета. В производстве уже находятся первые образцы Ил-76МД-90А, которые построены по обновленным требованиям заказчика», – сказал конструктор.

Юрасов добавил, что основной этап программы государственных испытаний, планируется, по планам они должны завершиться в 2020–2021 годах.

Он также заявил, что в «Ильюшине» прорабатывают заявки от ряда потенциальных заказчиков нового транспортника.

«Мы рассчитываем, что Ил-76МД-90А станет бестселлером рынка, так же, как в свое время его предшественник Ил-76, около 1 тыс. единиц которого были поставлены в десятки стран мира», – отметил Юрасов.

Ранее в корпорации рассказали, что более 10 военно-транспортных самолетов Ил-78М-90А сейчас находятся в производстве. Ранее сообщалось, что Минобороны собралось заказать 14 самолетов-топливозаправщиков.