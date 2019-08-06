В Раде заявили о крахе украинского авиастроения

Украинская авиастроительная отрасль терпит крах из-за отсутствия поставок российских запчастей, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Сергей Левочкин.

«Идет уже пятый год, в течение которых три авиазавода страны не собрали серийно ни одного самолета. Запчасти российского производства закончились, новых поставок нет... В результате в 2019 году Украина впервые не привезла на международный авиакосмический салон в Ле Бурже ни одного самолета, ограничившись лишь их макетами. Это уже не кризис, это крах», – приводятся слова Левочкина на сайте партии.

По словам политика, почти такая же ситуация и в судостроении. Если ранее три судостроительных завода-гиганта в Николаеве ежегодно спускали на воду 30-35 гражданских и военных судов среднего и крупного класса, то сегодня они простаивают или занимаются судоремонтом.

Левочкин отметил, что Украина потеряла наукоемкие отрасли. Чтобы восстановить былой потенциал государства, необходимо как минимум несколько лет грамотно вести государственную политику.

Ранее стало известно, как соратники экс-президента Украины Петра Порошенко наживались на российских запчастях к военной технике.

Напомним, еще в 2014 году Порошенко запретил любое сотрудничество с Россией в военно-промышленном комплексе.