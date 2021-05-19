Эксперт: Запрет избираться в Госдуму причастным к экстремизму имеет срок давности Названы дата и место проведения предвыборного съезда Единой России Депутат: Полную оплату больничных уже в этом году получат 1,5 миллиона молодых родителей 19 мая 2021, 17:14 Текст: Андрей Резчиков

100-процентная оплата больничного сейчас предусмотрена только, если человек имеет стаж более 8 лет. Но молодые родители, как правило, только начинают свою трудовую деятельность, сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Алена Аршинова. По ее словам, принятые Госдумой и СФ поправки о новых выплатах семьям с детьми устраняют эту связанную с оплатой больничного по уходу за ребенком коллизию. «Все эти социальные меры – приоритет для нас. Они были обозначены главой государства Владимиром Путиным и объективно очень востребованы. Трудный пандемийный год принес много страхов, потерь, неизвестности. Жители в наших регионах ждали этих мер. Людям важно дать подспорье, это особенно касается неполных семей, будущих мам и молодых семей с детьми», – отметила член генсовета партии «Единая Россия», депутат Госдумы Алена Аршинова. В среду нижняя палата приняла в третьем чтении внесенные «Единой Россией» поправки о новых выплатах семьям с детьми. Документ направлен на реализацию инициатив президента, которые прозвучали в послании Федеральному собранию. Как сообщила депутат Аршинова, принятые Госдумой социальные поправки уже одобрил Совет Федерации. «Единая Россия», в частности, добивалась того, чтобы с 1 сентября этого года была введена оплата больничного по уходу за ребенком родителям детей до семи лет включительно в размере 100% от заработка, напомнила собеседница. «Мы рады, что с поддержкой президента такая важная мера фактически вступила в силу», – подчеркнула Аршинова. Сейчас, отметила депутат, оплата больничного напрямую зависит от страхового стажа работника и только если человек проработал более восьми лет, его больничный может быть установлен в 100% от зарплаты. «По статистике, дети в возрасте до семи лет есть в тех семьях, где родители только начинают свою трудовую деятельность, в этом-то и заключается жизненная коллизия. По нашим расчетам, в 2021 году этой мерой смогут воспользоваться более 1,5 млн молодых родителей», – указала Аршинова. По словам парламентария, российская экономика находится в режиме реструктуризации из-за пандемии коронавируса, многие работники перешли на удаленку, кому-то сократили зарплату. «Сейчас важно дать людям подспорье. Поправками предусмотрено, что неполным семьям с детьми в возрасте от восьми до шестнадцати лет назначаются с 1 июля ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе, то есть в среднем по стране пособие составит 5650 рублей», – рассказала депутат. Также Аршинова сообщила о мере, согласно которой с июля будет выплачиваться ежемесячное пособие (в среднем 6350 рублей) женщинам, которые встали на учет в поликлиниках и больницах в ранние сроки беременности (до 12 недель) и находятся в сложной жизненной ситуации. Эту инициативу «Единая Россия» озвучила на первом Социальном онлайн-форуме с участием Владимира Путина. «Только в этом году эта мера затронет примерно 630 тысяч женщин. Сейчас беременным женщинам на ранних сроках беременности полагается совершенно незначительная разовая выплата в размере около 700 рублей. Очевидно, что разница колоссальная с тем, что было и какая мера принята», – подчеркнула Аршинова. Депутат уверена, что для полного исчезновения страхов у матерей за своих будущих детей нужно стремиться к дополнительным мерам поддержки, но «на текущий момент происходит кратное увеличение выплаты, которая становится ежемесячной до рождения ребенка». «Это тоже подспорье, которое вне зависимости от жизненных обстоятельств будет регулярно приходить на карточку молодой беременной женщине», – подытожила депутат. Напомним, в ходе ежегодного послания президент поддержал ряд социальных инициатив, которые ранее в его адрес направила ЕР. Путин объявил о своем решении осуществить единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками. Кроме того, с 1 июля будут назначены выплаты на детей в неполных семьях. Путин также предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных материальных условиях. На заседании Совета законодателей при Федеральном собрании Путин заявил, что власти продолжат поэтапно выстраивать меры поддержки российских семей, и призвал парламентариев держать под контролем реализацию социальных мер, в том числе отраженных в его послании. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Политолог прогнозирует существенное обновление думской фракции ЕР после выборов 17 мая 2021, 20:29 Текст: Олег Исайченко

Среди кандидатов на участие в предварительном голосовании – праймериз «Единой России», много тех, кто участвует в них ради саморекламы. Но есть и новички, которым по силам победить профессиональных политиков, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Так он прокомментировал объявленные в понедельник итоги выдвижения участников праймериз. Учитывая результаты предварительного голосования или праймериз, которое проводит «Единая Россия», состав фракции единороссов в Госдуме нового состава значительно обновится, полагает директор Института новейших государств Алексей Мартынов. По его мнению, с учетом того, что в праймериз зарегистрированы чуть больше половины депутатов правящей партии, можно ожидать, что и состав фракции в Госдуме после выборов будет состоять, по крайней мере, наполовину из новых лиц. Множество общественных активистов, участвующих в праймериз, считают что в силах выиграть не только предварительные, но и основные выборы, отметил Мартынов. «Но у меня есть определенный скепсис относительно некоторой категории общественников, которые участвуют в праймериз ради саморекламы, просто чтобы о себе заявить, – заметил собеседник. – Но это нормально. Поскольку к праймериз приковано внимание общественности и прессы, в нем всегда есть доля тех, кто участвует ради самого факта участия. Понимая, что они вряд ли смогут победить профессиональных политиков, они, тем не менее, решают повысить свою известность. Вместе с такими любителями «хайпа» я вижу людей, которые известны своими достижениями». Среди компетентных специалистов Мартынов назвал победителя конкурса «Лидеры России. Политика», политолога и философа Олега Матвейчева, который выдвинулся по Кемеровской области. «Я считаю, что такие люди имеет большие шансы победить в праймериз, а затем успешно выступить на выборах в сентябре», – заключил Мартынов. Одним из тех, кто впервые выдвигается на праймериз, стал сторонник «Единой России» Евгений Нифантьев – председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей, член Общественных палат России и Москвы. «Моя мотивация проста: я хочу участвовать в общественно-политической жизни страны. Я человек небезразличный, у меня трое детей. Я бы очень хотел, чтобы все наши дети, мои в том числе, хотели бы жить, учиться, развиваться именно в России. Я готов работать, чтобы совершенствовать страну, которую люблю, страну, в которой живу и не представляю жизни где-либо еще», – сказал кандидат газете ВЗГЛЯД. «У меня накоплен довольно-таки большой опыт – и организационной, и общественной работы. Я понимаю, что именно нужно менять в социальной сфере, чтобы, к примеру, лекарственное обеспечение стало доступнее для рядовых россиян. Понимаю, какие меры нужно предложить в парламенте, чтобы демографическая ситуация в стране исправлялась», – рассказал собеседник. «Вы можете спросить: «А почему именно «Единая Россия»? А ответ у меня простой: я больше 20 лет отработал в социально-направленной отрасли. И я не вижу другой партии, которая бы могла бы столь эффективно решать важные для населения социальные задачи. Неслучайно «Единая Россия» остается самым большим политическим ресурсом. А если у кого-то и возникают нарекания к партии, то это нарекания к конкретным ее функционерам», – подчеркнул кандидат. «Кстати, судя по статистике, больше половины тех, кто выдвинулся на праймериз – «новобранцы», такие, как и я. Я это приветствую, это будет свежая кровь. Надеюсь, мы увидим и в партии, и в парламенте много новых лиц. Праймериз позволяют провести выборы как бы в два этапа. Сейчас люди избирают кандидата от единороссов в Госдуму – того, кто, на их взгляд, наиболее подходит по опыту, по гражданской позиции, по образованию, по личностным характеристикам. А потом, уже в сентябре, голосуют все граждане. Надеюсь,они отдадут предпочтение кандидату от единороссов», – заявил Нифантьев. Напомним, «Единая Россия» – единственная партия, которая проводит предварительное голосование и формирует списки кандидатов на основании мнения избирателей. Процедура пройдет 24-30 мая по максимально открытой модели – участвовать в нем смогут все зарегистрированные избиратели с верификацией на портале «Госуслуги». Итоги подведут 1 июня. В понедельник в «Единой России» подвели итоги выдвижения кандидатов на участие в предварительном голосовании. В некоторых избирательных округах конкурс достигает 15 человек на место, сообщил партийный сайт. Как сообщил в понедельник председатель федерального оргкомитета процедуры, сенатор Александр Карелин, всего на участие в процедуре подано 7 636 заявлений. По предварительным итогам подачи заявлений, впервые более половины кандидатов – 51,2% – беспартийные. Почти 35% участников предварительного голосования – это молодые люди до 35 лет, а средний возраст кандидатов – 41 год. Госдума приняла закон о денонсации Договора по открытому небу 19 мая 2021, 10:57

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Депутаты Государственной думы на заседании в среду единогласно поддержали внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Как указано в пояснительных материалах, причиной для денонсации ДОН послужило решение США выйти из этого многостороннего договора, который предоставляет право его участникам совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью, передает ТАСС. Днем ранее комитет Госдумы по международным делам рекомендовал денонсировать Договор по открытому небу. В то же время председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Совет Федерации не будет рассматривать 19 мая законопроект о денонсации Договора по открытому небу, это произойдет чуть позже. В мае президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о денонсации Россией Договора по открытому небу. Также Путин назначил замглавы МИД Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации этого Договора. Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес. В Госдуме подготовили законопроект о контроле оружия 17 мая 2021, 11:17 Текст: Алина Назарова

Кандидаты на получение лицензии на владение оружием могут больше не предоставлять в Росгвардию бумажные медицинские справки, заключения по итогам медкомиссии будут напрямую поступать в службу в электронном виде, говорится в законопроекте, который вносится в Госдуму группой депутатов «Единой России». «В случае положительно проведенного медицинского освидетельствования формируется медицинское заключение в виде электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинским работником и медицинской организацией», – говорится в пояснительной записке, передает ТАСС. Медзаключение будет размещаться в реестре в ГИС Минздрава, Росгвардия получит доступ к этому реестру. Депутаты отмечают, что с гражданина снимается обязанность предоставлять бумажные справки в Росгвардию. По словам соавтора проекта, главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, таким образом «устраняется сама возможность предоставления подложных медсправок». Вместе с тем, медицинское освидетельствование, по итогам которого решается вопрос о выдаче кандидату лицензии на оружие, будет проводиться только государственными или муниципальными медучреждениями. Освидетельствование должно включать химико-токсикологические исследования на наличие в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, а также психологическое тестирование. «При этом осмотр психиатром и наркологом должен проводиться строго по месту жительства (пребывания) гражданина», – предлагают депутаты. Кроме того, перечень основных понятий федерального закона «Об оружии» «расширяется новым понятием «медицинские противопоказания к владению оружием», под которым понимаются заболевания (состояния), препятствующие пользоваться и владеть гражданину оружием». «Перечень таких медицинских противопоказаний будет устанавливаться правительством Российской Федерации», – указано в пояснительной записке. Также вводится «запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием». После нападения на школу в Казани президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия. Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил повысить возраст для покупки гражданского оружия. Стали известны санкции против IT-компаний за отказ открыть представительство в России 18 мая 2021, 19:14 Текст: Елизавета Булкина

Крупным IT-компаниям в случае отказа создавать свои представительства в России запретят размещать рекламу российских рекламодателей, а также передавать персональные данные россиян за рубеж, заявил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. Он пояснил, что эти меры предусмотрены в итоговой версии нового законопроекта, который обяжет владельцев крупных информресурсов с ежедневной аудиторией в России от 500 тыс. человек открывать официальные представительства в России, передает РИА «Новости». По словам Хинштейна, закон планируется принять до конца весенний сессии. «Поручение президента было, чтобы как можно скорее его принять, поэтому другого пути нет. Четыре недели у нас еще осталось, не считая текущей», – пояснил он.



Предполагается, что проект закона будет внесен на рассмотрение нижней палаты до конца этой недели. Последнее пленарное заседание Госдумы в рамках весенней сессии запланировано на 18 июня, передает ТАСС. Ранее стало известно, что власти намерены ограничить размещение рекламы на интернет-платформах, нарушающих законодательство России. До этого член Общественной палаты Александр Малькевич заявил газете ВЗГЛЯД, что Google и другие зарубежные интернет-компании должны прекратить «вытирать ноги» об российских пользователей, подвергая цензуре или запрету их публикации по своим критериям. Госдума по инициативе «Единой России» приняла закон о надбавках сельским пенсионерам 18 мая 2021, 13:37 Госдума в третьем чтении приняла закон о сохранении повышенных выплат сельским пенсионерам при переезде в города, проект предложен по инициативе «Единой России». Первый замруководителя думской фракции «Единой России» Андрей Исаев напомнил, что социальная доплата за сельский стаж была установлена в 2013 году по инициативе ЕР, сообщается на сайте партии. «Единая Россия» добилась того, что для селян, тех, кто проработал в сельском хозяйстве не менее 30 лет и продолжает проживать в сельской местности, была установлена надбавка, равная 25% фиксированной выплаты к пенсии. Но если человек переезжал жить в город – допустим, к детям, - или вообще просто деревня переименовывалась в городской округ, эта надбавка пропадала. С нашей точки зрения, это несправедливо. Этот вопрос обсуждался на встрече Президента с руководителями фракций. Мы внесли соответствующие поправку и установили, что если такая надбавка установлена, то она не может быть отменена», – подчеркнул Исаев. Поправка вошла в законопроект «Единой России» о беззаявительном порядке начисления пенсий по инвалидности. Авторами документа выступили секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, руководитель думской фракции партии Сергей Неверов, первый заместитель руководителя фракции Андрей Исаев, заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев и сенаторы Мария Львова-Белова, Инна Святенко. Депутат Рашкин заболел коронавирусом 18 мая 2021, 17:43 Депутат Государственной думы фракции КПРФ, председатель московского горкома партии Валерий Рашкин заболел коронавирусной инфекцией. «Да, есть положительный тест. Вчера вечером узнал. Мы ж в Государственной думе сдаем каждый понедельник. Вот утром сдал, вечером мне сказали. Сейчас дома. Состояние нормальное, температурка 37,2, а так все хорошо», – заявил Рашкин «Открытым медиа». Напомним, Рашкин разделял взгляды людей, которые считали опасность коронавируса сильно преувеличенной, и сравнивал пандемию с шоу. Один из роликов на его YouTube-канале носит название «Пандемия коронавируса. Зачем власть нас обманывает?». В нем он привел данные по смертям от ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда и онкологии в 2019 году, и заявил, что «власти не паникуют» от этих показателей. «С начала так называемой пандемии все средства массовой информации, ну буквально все мусолят эту тему, – сказал он. – Новая инфекция есть, этого никто не оспаривает. И она распространяется, тоже нет спору. Но паника-то распространяется куда шире, чем эта инфекция». По его словам, «миллионы людей в этой ситуации стали источником дохода для крупных корпораций». Напомним, за минувшие сутки в России выявили 8183 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,9 млн случаев заболевания. 17 мая число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составляло 9328. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 1145. В Госдуме поддержали идею об увековечивании в Москве памяти Юрия Лужкова 18 мая 2021, 17:55 Текст: Елена Лексина

«В новейшей истории России, наверное, не так легко найти человека, который бы столько сделал для нашей столицы», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Евгений Ревенко. комментируя инициативу о присвоении имени покойного мэра Москвы Юрия Лужкова одной из улиц столицы. «На время работы Юрия Михайловича на посту мэра выпал один из тяжелейших периодов нашей истории. Страна переживала экономический кризис. Cтолица не имела тех доходов, которыми она располагает сейчас. Поэтому Лужкову все приходилось делать с колес. Недостаток бюджета Юрий Михайлович компенсировал невероятной энергией, с которой он работал. Москве очень повезло, что в те непростые годы у нее оказался именно такой мэр», – считает замсекретаря Генсовета «Единой России», ответственный секретарь партии по этике, депутат Госдумы Евгений Ревенко. «Мы просто обязаны увековечить память этого достойного человека, одного из самых ярких и выдающихся политиков нашей новейшей истории», – заключил Ревенко. Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что группа из более чем 30 деятелей культуры и искусства направила ходатайство президенту Владимиру Путину и мэру Москвы Сергею Собянину о присвоении одной из улиц или площадей в центре столицы имени Лужкова, скончавшегося в конце 2019 года. По мнению депутата, москвичи сами должны определить место для увековечивания имени Лужкова. «Оптимально, если оно будет безымянным и без жилой застройки», – отметил парламентарий. Хинштейн напомнил, что ранее с аналогичным обращением в адрес Собянина выступила и большая группа депутатов Госдумы, включая руководителей фракций «Единой России», «Справедливой России» и КПРФ. Путин призвал к ритмичному выполнению его послания 19 мая 2021, 13:38

Фото: Сергей Ильин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин призвал чиновников ритмично работать, чтобы выполнить его послание Федеральному собранию. «Обращаю внимание членов правительства, коллег в регионах, депутатов, сенаторов: рассчитываю на эффективное, ритмичное выполнение поручений послания», – сказал Путин, открывая совещание по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию, передает ТАСС. Путин добавил, что все прозвучавшие инициативы уже приобрели форму конкретных управленческих задач и решений. Поставлены сроки исполнения, определены ответственные лица, отметил президент. «Речь идет о таких важнейших решениях, как формирование единой системы поддержку российских семей с детьми, дальнейшее развитие образование и здравоохранение, защита окружающей среды, а также дополнительные стимулы для отечественного бизнеса, включая отрасли высоких технологий, создание новых возможностей для субъектов федерации по развитию инфраструктуры, экономики, рынка труда, социальной сферы», – напомнил глава государства, слова которого приводятся на сайте ЕР. По его словам, идеи послания готовились и формулировались не с чистого листа. «Значительная часть предложений поступила и от партии «Единая Россия», – отметил Путин. При этом президент заявил, что уже видит проблемы в том, как исполняется поставленная им задача по детскому туристическому кешбэку. «В послании была поставлена задача продлить до конца года программу возврата части расходов граждан на туристические поездки, в том числе она должна действовать в летние каникулы для молодых людей – финалистов и победителей олимпиад, волонтерских и творческих конкурсов. А для ребят, которые направляются на отдых в лагерь, будет возвращена половина стоимости путевки. Хотел бы здесь поподробнее с вами поговорить, потому что вижу уже здесь проблемы», – заметил Путин. Напомним, в ходе ежегодного послания президент поддержал ряд социальных инициатив, которые ранее в его адрес направила «Единая Россия». В их числе – оплата больничного в полном размере родителям дошкольников, выплаты беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, глава государства поручил установить пособия неполным семьям с детьми от восьми до 16 лет включительно. Необходимые законодательные изменения сразу после послания «Единая Россия» внесла на рассмотрение Госдумы. Также Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля заявил, что в России будет реализована программа поддержки студенческого и школьного туризма, включающая частичную компенсацию затрат на приобретение турпутевок по стране. По детскому отдыху кешбэк составит 50%. Президент поручил организовать программу к 15 мая. На кешбэк за путевки в детские лагеря выделено 5 млрд рублей. «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект об ужесточении оборота оружия 17 мая 2021, 15:30 Текст: Алина Назарова

Партия «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, усиливающий государственный контроль за оборотом оружия и ужесточающий прохождение медосвидетельствования для оформления разрешения на его владение. Изменения вносятся в законы «Об оружии» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». «Настоящий законопроект разработан в целях усиления государственного контроля за оборотом оружия, в том числе – ограничения доступа к нему лиц, имеющих соответствующие медицинские противопоказания», – говорится в пояснительной записке, передает РИА «Новости». Основные понятия закона предлагается дополнить новым понятием «медицинские противопоказания к владению оружием» – заболевания, препятствующие пользоваться и владеть гражданину оружием, перечень которых будет устанавливаться правительством РФ. Также авторы законопроекта считают необходимым ввести запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медосвидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием. При этом такую медкомиссию смогут проводить медицинские организации исключительно государственной или муниципальной системы здравоохранения. Исследование должно включать в себя химико-токсикологические анализы на наличие в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, а также психологическое тестирование. Кроме этого, предполагается, что медзаключение будет оформляться в виде электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинским работником и медицинской организацией, а затем размещаться в реестре документов, который ведется в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения. В свою очередь Росгвардия наделяется доступом к этому реестру, благодаря чему необходимость представлять бумажные справки снимается. «(Это) исключает возможность их фальсификации, а также значительно сокращает административно-бюрократические барьеры. По желанию гражданина – медицинской организацией ему выдается бумажная выписка о наличии медицинского заключения», – уточняется в пояснительной записке. Помимо этого, в случае выявления у владельца оружия заболеваний, препятствующих владению оружием, информация об этом также размещается в реестре и направляется в Росгвардию, после чего гражданин незамедлительно должен получить предписание о необходимости прохождения внеочередного медосвидетельствования в течение 30 дней. «На период прохождения медосвидетельствования – оружие а также разрешение и лицензия на него изымаются территориальными органами Росгвардии до оформления гражданину медицинского заключения. В случае неоформления медицинского заключения или уклонения от внеочередного медицинского освидетельствования, право на владение и использование оружия аннулируется», – поясняется в документе. После нападения на школу в Казани президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия. Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил повысить возраст для покупки гражданского оружия. Володин: После выхода США участниками ДОН остались сателлиты Вашингтона 19 мая 2021, 11:27 Текст: Алина Назарова

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы в ходе обсуждения вопроса Договора по открытому небу выразил мнение, что после выхода США из ДОН участниками соглашения остались сателлиты Вашингтона. «Америка вышла. Кто остался? Сателлиты Америки, страны НАТО. Конечно, сейчас они говорят: пускай Россия не выходит. Почему? Им хочется облеты делать, проводить разведывательные операции, а потом все это передавать тем же Соединенным Штатам Америки. А кто остался? Там облет невозможно сделать – самолет тормозить начинает, уже перелетает на другую страну», – сказал Володин, передает ТАСС. Председатель нижней палаты призвал выстраивать отношения в рамках международных соглашений только на равноправной основе. «Сами вышли, (я) про США – значит, они что считают: Россию они будут мониторить и дальше? Надо выходить и, более того, дальше говорить: коллеги, только на основе отношений, которые будут строиться не в рамках двойных стандартов, как сейчас, а на равноправной (основе). Давайте поддержим нашего президента, давайте еще раз осознаем, что Россия стала страной, которая принимает самостоятельные решения», – сказал Володин, передает РИА «Новости». Ранее в среду депутаты Государственной думы единогласно поддержали внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о денонсации Договора по открытому небу. В МИД заявили, что Россия выйдет из ДОН примерно в декабре, согласно процедурным нормам. Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес. Только 4% участников праймериз «Единой России» – действующие депутаты Госдумы 17 мая 2021, 17:14 Текст: Ксения Панькова

По предварительным итогам подачи заявлений на участие в предварительном голосовании «Единой России», впервые более половины кандидатов – беспартийные. Всего на участие в процедуре подано 7 тыс. 636 заявлений, сообщил председатель федерального оргкомитета процедуры, сенатор Александр Карелин. «Мы продлили на две недели подачу заявок. Это принесло нам очевидно высокий интерес и соискателей, и выборщиков. Сегодня можно говорить о том, что около 4% от общего числа избирателей Российской Федерации – это чуть больше 4 млн – те, кто заявил себя в выборщики. [Более] 7 тысяч заявились для того, чтобы быть соискателями на звание кандидата от «Единой России» на предстоящих в сентябре выборах. Кроме того, соотношение примерно одинаковое по представительству на одномандатных округах и в списочной части, если говорить о выборах в Госдуму», – приводятся на сайте партии слова Карелина. Отмечается, что каждый третий участник процедуры – представитель малого и среднего бизнеса. Кандидатов из сферы образования – 14,5%, муниципальных служащих почти 10%. При этом только каждый четвертый – действующий депутат, и лишь 4% – депутаты действующего созыва Госдумы. «Больше половины – 51,2% – те, кто не связывает себя с партией, не является сторонником, но с сегодняшнего дня готов объединить свою репутацию на стадии предварительного голосования», – добавил сенатор. Карелин отдельно выделил общественников, которые откликнулись на призыв президента Владимира Путина участвовать в выборах. Каждый третий кандидат предварительного голосования «Единой России» – волонтер, так или иначе принимавший участие в борьбе с пандемией. Кроме того, впервые в истории предварительного голосования в процедуре примут участие представители Союза добровольцев Донбасса (СДД). Предварительное голосование впервые проводится электронно в масштабах всей страны, а ЕР полностью обеспечила легитимность и безопасность процедуры. Указывается, что регистрация избирателей продлится до 28 мая – о своем желании выбрать кандидата, который представит «Единую Россию» на выборах в Госдуму в сентябре уже заявили 4,8 млн человек или почти 5% избирателей страны. Напомним, «Единая Россия» – единственная партия, которая проводит предварительное голосование и формирует списки кандидатов на основании мнения избирателей. Процедура пройдет с 24 по 30 мая по максимально открытой модели – участвовать в нем смогут все зарегистрированные избиратели с верификацией на портале «Госуслуги». Итоги подведут 1 июня. Ранее Карелин сообщил, что «Единая Россия» завершила прием заявлений на праймериз: беспартийных кандидатов почти 50%, треть участников из общественных и волонтерских организаций, всего заявление подали 7624 кандидата. Госдума одобрила запрет на избрание депутатами причастных к экстремистским организациям 18 мая 2021, 16:08 Текст: Елизавета Булкина

В первом чтении Госдумой одобрен законопроект о запрете гражданам, которые причастны к деятельности экстремистских или террористических организаций, избираться депутатами Госдумы. Авторами инициативы стала группа депутатов, среди которых председатель комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»). Согласно проекту закона, лицам причастным к деятельности общественного или религиозного объединения, а также организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими, запрещено избираться депутатом Госдумы. Соответствующие поправки предлагается внести в статью 4 федерального закона о выборах депутатов Госдумы, передает ТАСС.



Запрет будет распространяться на «учредителей, членов коллегиального руководящего органа, руководителей и заместителей руководителей экстремистских и террористических организаций, руководителей их структурных подразделений и их заместителей, членов, участников, работников и иных лиц, причастных к деятельности таких организаций». Отмечается, что положения законопроекта учитывают различный статус данных лиц в деятельности экстремистских и террористических организаций, поэтому «предусматривают дифференциацию сроков ограничения пассивного избирательного права». Напомним, законопроект о запрете избираться в Госдуму гражданам, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций, 4 мая был внесен в нижнюю палату парламента. Госдума одобрила законопроект о запрете избираться причастным к экстремизму 18 мая 2021, 13:17 Текст: Алексей Дегтярев

В Госдуме в первом чтении рассмотрели проект закона, запрещающий участвовать в выборах в парламент лицам, причастным к деятельности экстремистских общественных или религиозных объединений. Согласно проекту, в выборах в Госдуму не имеет права участвовать лицо, причастное к деятельности организаций, признанных экстремистскими или террористическими, передает РИА «Новости». «Данное ограничение распространяется на лиц, являвшихся учредителем, членом коллегиального руководящего органа, руководителем, заместителем руководителя, руководителем структурного подразделения, заместителем руководителя структурного подразделения, членом, участником, работником экстремистской или террористической организации или иным лицом, причастным к деятельности таких организаций (предоставлявшим денежные средства, имущественную, организационно-методическую, консультативную или иную помощь в целях осуществления соответствующей деятельности)», – говорится в пояснительной записке к проекту. В СФ разработают дорожную карту по защите детей от негативного влияния зарубежных соцсетей 18 мая 2021, 19:38 Текст: Елизавета Булкина

Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России разроботает совместно с заинтересованными ведомствами дорожную карту по защите несовершеннолетних от негативного влияния зарубежных соцсетей и интернет-платформ, заявил глава комиссии Андрей Климов. «Совместно со всеми заинтересованными ведомствами разработать дорожную карту мероприятий по защите несовершеннолетних граждан России от негативного влияния зарубежных социальных сетей и интернет-площадок. Тоже деликатная работа. Тоже требует серьезного подхода», – передает его слова ТАСС. Сенатор добавил, что комиссия планирует провести дополнительные дискуссии на эту тему с представителями гражданского общества. «Но такую работу надо вести, мы планируем этим серьезно заняться», – подчеркнул Климов. Помимо этого, он сообщил, что в России могут уточнить правила публикации политической рекламы в соцсетях по итогам избирательной кампании в Госдуму. «По итогам избирательной кампании в Госдуму представляется необходимым, возможно, уточнить правила публикации политической рекламы в соцсетях», – сказал он по итогам состоявшегося во вторник заседания комиссии. «Наши оппоненты совершенствуются [в вопросах вмешательства в суверенные дела РФ], поэтому нам придется, к сожалению, еще не раз возвращаться к этой теме по мере того, как мы будем вынуждены отвечать, ибо действия наши всегда носят ответный характер», – подчеркнул Климов. Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. Кроме того, временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела РФ намерена к сентябрю составить список наиболее опасных для России информационных платформ. Климов уточнил, что пока такого списка не существует. «Работа на самом деле очень деликатная. Непростая. Мы полагаем, что к сентябрю у нас определенные предложения появятся», – сказал он. Сенатор также сообщил, что в ежегодном докладе комиссии о проделанной работе предлагается создать отдельный раздел «о фактах деструктивного воздействия иностранных цифровых платформ на вопросы сугубо внутреннего характера, относящиеся к суверенным делам РФ». В России запретили воспроизводить звуковую рекламу на фасадах домов 18 мая 2021, 14:15 Текст: Елена Мирошниченко

В Госдуме в третьем чтении был принят законопроект о запрете звуковой рекламы с помощью оборудования, монтируемого на внешних стенах и крышах домов. «Фактически звуковая реклама становится навязчивой и отрицательно влияющей на условия работы и досуг граждан. В связи с этим растет социальная напряженность, так как жители домов, расположенных на территориях, прилегающих к торговым площадкам, вынуждены в течение всего дня прослушивать одну и ту же рекламную информацию непрерывно», – уточняют авторы законопроекта в пояснительной записке. Сообщение о принятии закона опубликовано на сайте Госдумы. В октябре прошлого года Дума Астраханской области внесла в нижнюю палату российского парламента законопроект о запрете на распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования в жилых домах.