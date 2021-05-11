В Татарстане проведут комплексную проверку владельцев оружия

Комплексная проверка всех владельцев оружия пройдет в Татарстане после трагедии в казанской школе, где погибли восемь человек, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

«Дано поручение провести комплексную проверку всех владельцев оружия на территории Татарстана», – сказала Галимова по итогам заседания антитеррористической комиссии Татарстана, передает РИА «Новости».

Она также сообщила, что власти Татарстана выплатят по 1 млн рублей семьям погибших при стрельбе в школе в Казани, передает ТАСС.

«Правительство республики по поручению президента готовит постановление по организации выплат: (по) 1 млн семьям погибших, 400 тысяч – людям, получившим ранения тяжелой и средней тяжести, 200 тысяч – легкой степени (тяжести)», – говорится в сообщении.

Во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. Изначально сообщалось о двоих нападавших, однако позже сообщили, что нападавший был один – бывший студент четвертого курса ТИСБИ 19-летний Ильназ Галявиев. Недавно он был отчислен из колледжа, однако в учебном заведении его охарактеризовали как «тихого и неконфликтного» студента. По словам источников, мотивом нападения могла стать месть.

В экстренных службах сообщали, что при стрельбе в школе в Казани погибли 11 человек, еще четверо получили ранения. Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже. В то же время власти Татарстана сообщили, что погибли восемь человек – семеро детей и учительница. Большое число погибших и пострадавших в результате стрельбы в казанской школе объяснили тем, что дети находились в замкнутом пространстве класса и не могли скрыться от напавшего.

После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.