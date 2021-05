Стало известно о подготовке Джукановичем атаки на «Спутник V» В Чили не нашли доказательств проблем с вакциной «Спутник V» 1 мая 2021, 09:30 Текст: Наталья Ануфриева

Чилийский Институт общественного здравоохранения (ISP) не увидел доказательств проблем с российской вакциной от коронавируса «Спутник V», о якобы наличии которых заявили в Бразилии. Директор ISP Хериберто Гарсия заявил, что он запрашивает у России ту же информацию, что хотел получить бразильский регулятор Anvisa, о возможном присутствии аденовируса, который может размножаться и, якобы, вызвать побочную реакцию у получателя вакцины, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. При этом он добавил, что данные из Аргентины и Мексики, где уже используют «Спутник V», показали, что случаи побочных эффектов среди получателей этой вакцины были не более серьезными, чем среди чилийских граждан, привившихся вакцинами от Pfizer и BioNTech или Sinovac. По его словам, даже если разработчики российской вакцины предоставят информацию о наличии «способных к репликации аденовирусов», необязательно, что регулятор отклонит ее. «Мы должны найти баланс между выгодой от получения вакцины и отказа от вакцинации. Если вирус реплицируется, вы в крайнем случае заболеете обычной простудой. Если вы не вакцинируетесь, то можете заразиться COVID-19», – заявил Гарсия. Он подчеркнул, что переговоры с РФПИ начались месяц назад и до сих пор были «на 100% положительными». При этом он счел отказ Бразилии от «Спутника V» из-за отсутствия документации «обоснованным», но сказал, что ISP избежит подобной проблемы, настаивая на предоставлении всей необходимой документации о препарате, прежде чем официально рассматривать его для использования в Чили. Ранее разработчики «Спутника V» выразили уверенность, что Anvisa не одобрило импорт и использование российской вакцины из-за политических причин, а не потому, что действительно сомневается в безопасности препарата. В пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) рассказали, что заявление Anvisa не соответствует действительности, а решение бразильского регулятора в отношении «Спутника V» будет рассмотрено Верховным судом Бразилии. Между тем российская вакцина впервые спасла целую страну от коронавируса. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

30 апреля 2021, 16:12

Ученые провели исследование связи между индексом массы тела (ИМТ) и риском заболеть коронавирусом в тяжелой форме или умереть от него. Риск тяжелой формы заболевания или смерти от коронавируса существует у людей с ИМТ больше 23. С увеличением ИМТ на каждую единицу риск госпитализации возрастает в среднем на 5%, вероятность попасть в реанимацию – на 10%, причем на это не влияют отягчающие факторы, такие как диабет второго типа, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Lancet Diabetes & Endocrinology. Авторы исследования обратили внимание на несколько закономерностей. Так, избыточный вес максимально повышал риск тяжести COVID-19 у мужчин в возрасте от 20 до 39 лет. У людей старше 60 лет зависимость ИМТ от заболевания снижалась, а у пациентов старше 80 лет вес почти не оказывал влияния на течение болезни. При увеличении ИМТ на каждую единицу риск госпитализации при коронавирусе для людей возрастом 20-39 лет повышается на 9%, для пациентов в возрасте 40-59 лет – на 8%, 60-79 лет – 4%, старше 80 лет – 1%. При этом отмечается, что риск тяжелого течения болезни среди людей от 20 до 39 лет в целом ниже, чем в других возрастных группах, а большинство пациентов с тяжелой формой были старше 60 лет. По мнению авторов эксперимента, даже небольшой излишек веса может увеличивать риск осложнений от коронавируса. Кроме того, ученые выявили, что вероятность осложнений существует и у пациентов с пониженным ИМТ (менее 18,5). В связи с этим специалисты порекомендовали избавляться от лишнего веса с осторожностью, не доводя себя до истощения. Уточняется, что для исследования была использована общемедицинская база данных QResearch в Великобритании, ученые просмотрели более 6,9 млн записей, отобрав свыше 20 тыс. пациентов, госпитализированных во время первой волны COVID-19.



Индекс массы тела или ИМТ – величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста. Индекс массы тела рассчитывается по формуле: вес человека делится на квадрат его роста в метрах. ИМТ считается нормальным, если он находится в пределах от 18,5 до 24,99. Ранее в России назвали влияющие на летальность коронавируса факторы. В прошлом году ученые Королевского колледжа Лондона определили категории людей, наиболее подверженных затяжному течению коронавируса. В Минздраве ответили на претензии Бразилии к «Спутнику V» 30 апреля 2021, 12:36

Текст: Татьяна Косолапова

Один из аденовирусов, который используется в вакцине «Спутник V», имеет шанс размножения менее одного процента, что практически равно тому, что это невозможно, поэтому претензии Бразилии касательно российского препарата абсолютно несерьезные, рассказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов. Бразильское национальное агентство по надзору за здоровьем Anvisa заявило, что причиной отказа в импорте и использовании в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V» стала не политика, а наличие в препарате реплицирующихся аденовирусов. «Претензия бразильцев несерьезная. Во-первых, в первой дозе «Спутника V» используется аденовирус 26-го типа, который вообще не способен к репликации, а аденовирус 5-го типа только в супертеоретической прогрессии может быть способен к репликации. Естественно, они живые, но они не способны к самовоспроизведению», – говорит Козлов. Он предлагает дождаться, когда Anvisa сможет пояснить свою позицию в Верховном суде Бразилии, поскольку никаких оснований говорить, что в вакцине «Спутник V» есть способные размножаться аденовирусы – нет. «Шанс размножения этого аденовируса – менее одного процента. То есть это только теоретически возможно, практически этого нет. Производитель проводил многочисленные исследования, которые показали, что аденовирусы не реплецируются. Поэтому я бы абсолютно точно не стал бы говорить, что они вообще могут размножаться, этого нет. Ни в одном из исследований этого показано не было. Я бы даже сказал, что возможности их размножения не существует», – объясняет микробиолог. Ранее была обнародована аудиозапись встречи представителей Anvisa и Института Гамалеи, которая состоялась 23 марта. На ней бразильские специалисты спрашивают, почему процесс разработки вакцины не был обращен вспять, когда были обнаружены реплицирующиеся аденовирусы, после чего последовали слова переводчика, который перевел слова представителя российской лаборатории, как «это отняло бы много времени». «Это какой-то нонсенс, мне не верится в реальность этой записи. Потому что я доверяю разработчикам «Спутника», потому что я их знаю, и Минздраву России, который регистрировал вакцину. Еще одним наглядным показателем того, что все нормально, является регистрация препарата в более чем 60 странах. Даже представить себе данную ситуацию невозможно: есть регистрация, сертифицированное производство, исследования, поэтому этот разговор больше похож на фейк какой-то, потому что это несерьезно», – считает Козлов. Разработчики «Спутника V» уверены, что Anvisa не одобрило импорт и использование российской вакцины «Спутник V» по политическим причинам, а не потому, что действительно сомневается в безопасности препарата. В пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) рассказали, что заявление Anvisa не соответствует действительности, а решение бразильского регулятора в отношении «Спутника V» будет рассмотрено Верховным судом Бразилии. Стало известно о подготовке Джукановичем атаки на «Спутник V» 1 мая 2021, 00:40

Текст: Антон Антонов

Президент Черногории Мило Джуканович велел устроить информационную кампанию против российской вакцины «Спутник V» от коронавируса, сообщают СМИ. Оппозиционный черногорский портал In4s со ссылкой на собственный источник сообщил, что Джуканович дал соответствующий приказ своим ближайшим соратникам по Демократической партии социалистов Черногории. Они должны по принципам «психологической войны» деморализовать жителей страны в вопросе использования российской вакцины. Планируется привлечь к атаке медицинские институты Черногории и распространить ложные данные о негативных эффектах вакцины. В частности, в этой деятельности участвуют главный редактор портала «Аналитика» Драшко Джуранович и представитель Института лекарств и медицинских средств Черногории Веселинка Вукичевич. Отмечается, что даже в новом правительстве Здравко Кривокапича сторонники Джукановича остаются у власти, передает ТАСС. В марте высокопоставленный источник в Кремле сообщал, что на Западе готовится сценарий информационной атаки на «Спутник V», в ходе которой произойдет инсценировка массовой гибели после использования препарата. Черногория получила «Спутник V» из Сербии в феврале. В конце марта госсекретарь по туризму министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович заявила, что Подгорица хочет закупить больше «Спутника V». Минздрав Турции разрешил использование вакцины «Спутник V» 30 апреля 2021, 15:48 Текст: Елизавета Булкина

Министерство здравоохранения Турции разрешило применение в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Таким образом, Турция стала 63-й страной, в которой зарегистрирован российский препарат, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). «В результате исследований и оценки комитета по лекарственным препаратам и медицинскому оборудованию Турции принято решение выдать разрешение на использование вакцины «Спутник V» в экстренных ситуациях. Желаю, чтобы это было на благо обеих стран. Таким образом, российская вакцина станет третьей, которая будет применяться в нашей стране», – передает заявление главы минздрава республики Фахреттина Коджи РИА «Новости». Сообщение о регистрации вакцины в Турции подтвердили также в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). «РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Турецкой Республики. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Турция стала 63-й страной, где одобрено применение «Спутник V», – передает сообщение РФПИ ТАСС. В четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара закупила российскую вакцину «Спутник V» и нацелена на совместное производство препарата. Сообщалось, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» поступит в Турцию в мае. Эрдоган заявил о «внушительной» поставке вакцины «Спутник V» в Турцию 30 апреля 2021, 14:24 Текст: Евгения Шестак

Турция в рамках договоренностей с Россией получит «внушительное количество» вакцины «Спутник V», заявил президент страны Тайип Эрдоган. «Мы провели переговоры с Россией, и, надеюсь, нам будет доставлена вакцина «Спутник V». Наше профильное министерство еще будет вести переговоры с российской стороной, я обсужу этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным. Рассчитываю, что мы получим из России внушительные объемы «Спутника», – цитирует ТАСС Эрдогана. В четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара закупила российскую вакцину «Спутник V» и нацелена на совместное производство препарата. Сообщалось, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» поступит в Турцию в мае. В понедельник Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и турецкая Viscoran Ilac договорились о производстве вакцины против коронавируса «Спутник V», его планируется начать в течение ближайших нескольких месяцев на нескольких предприятиях. «Спутник V» одобрен уже в 60 странах с общим населением порядка 3 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%). Албания зарегистрировала «Спутник V» 30 апреля 2021, 20:17 Текст: Шакиров Абдулла

Министерство здравоохранения Албании зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», первую партию которой страна уже получила, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). «РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» министерством здравоохранения и социальной поддержки Республики Албания. В страну уже осуществлена поставка первой партии российской вакцины», – передает сообщение фонда РИА «Новости». Албания стала 64-й страной мира, зарегистрировавшей «Спутник V». Сейчас вакцина занимает второе место в мире по числу полученных государственными регуляторами одобрений. Поствакцинационные исследования в ряде стран доказали, что «Спутник V» самый безопасный и эффективный препарат от коронавируса, отметили в РФПИ. Ранее в пятницу было объявлено о регистрации «Спутника V» в Турции. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян – это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%). В России выявили 8,7 тыс. новых случаев коронавируса 30 апреля 2021, 11:07

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 8731 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 8731 новый случай коронавируса в 82 регионах, из них 14,3% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2662, Санкт-Петербурге – 725, Московской области – 651. Всего в стране выявлено 4 805 288 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 427 946 человек, из них 8406 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 397 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 110 128 человек. Накануне, 29 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9284. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 553. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. BioNTech и Pfizer запросили разрешение на применение в ЕС вакцины для подростков 30 апреля 2021, 16:32 Текст: Елизавета Булкина

Немецкая компания BioNTech совместно с американским партнером Pfizer подала заявку в Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) на разрешение применения их препарата от коронавируса среди подростков от 12 до 15 лет. «Компании Pfizer и BioNTech сегодня объявили, что они подали в Европейское агентство лекарственных средств заявку на разрешение использования вакцины Pfizer-BioNTech Comirnaty (BNT162b2) среди подростков в возрасте от 12 до 15 лет на территории Европейского союза (ЕС)», – передает заявление компании ТАСС. Отмечается, что при одобрении вакцины, ее можно будет применять во всех 27 государствах – членах Евросоюза. Аналогичный запрос был направлен компаниями в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США 9 апреля. Ранее была проведена третья фаза клинического исследования, в котором приняли участие 2 260 добровольцев в возрасте от 12 до 15 лет. 31 марта BioNTech и Pfizer сообщили, что их препарат показал стопроцентную эффективность против коронавируса среди подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Кроме того, титр антител был выше, чем в возрастной группе от 16 до 25 лет. Между тем ранее газета ВЗГЛЯД писала, что судя по документам, украденным хакерами у Европейского агентства лекарственных средств (ЕMA), утверждение использования вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса проходило под давлением. Попова оценила ситуацию с заболеваемостью COVID в России 30 апреля 2021, 21:07 Текст: Шакиров Абдулла

Ситуация с распространением коронавируса в России стабильная, критического роста заболеваемости не отмечается, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова телеканалу «Россия 24». «В России мы пока находимся на стадии стабильной. Значимого увеличения числа ежедневно регистрируемых случаев у нас нет. Тенденция такая, что каких-то критических значений роста в России нет», – передает ТАСС слова Поповой. Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что распространение COVID-19 в России достигло «мягкого плато», однако опасность сохраняется. Глава Роспотребнадзора призывала ранее не планировать массовые мероприятия на майские праздники, а провести выходные в кругу семьи. Приезжающим в Россию из Абхазии и Южной Осетии разрешили не сдавать тест на COVID 30 апреля 2021, 21:24 Текст: Шакиров Абдулла

Туристы из Абхазии и Южной Осетии могут не сдавать тест на коронавирус при пересечении границы с Россией, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова телеканалу «Россия 24». «Пересечение этой границы не влечет за собой никаких обязательных тестирований. Температуру меряют обязательно на границе, это неизбежно, но если человек два-три раза в день пересекает границу, это не значит, что каждый раз он должен быть протестирован, вовсе нет», – передает слова Поповой ТАСС. Ранее Ассоциация туроператоров России попросила вице-премьера Татьяну Голикову освободить возвращающихся в Россию туристов от сдачи ПЦР-теста, если они сделали прививку, а также отменить обязанность сдачи двух анализов для тех, кто вакцинацию не прошел. В Кремле ответили на вопрос об обсуждении «Спутника V» на встрече Путина с бизнесом Франции 30 апреля 2021, 13:47 Текст: Елизавета Булкина

В ходе встречи президента России Владимира Путина с представителями французского бизнеса поднимался вопрос о российской вакцине от COVID-19 «Спутник V», но прямой просьбы ее продвигать не было, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. У представителя Кремля поинтересовались, действительно ли Путин во время встречи с бизнесом Франции обратился с просьбой изменить отношения европейских регуляторов к российской вакцине. «Очевидно, что ни одна из этих компаний-участников не может оказать прямого влияния на европейского регулятора, поэтому такой прямой просьбы не было, но чтобы проиллюстрировать ситуацию, когда затягивается время с этим одобрением, да, действительно об этой ситуации президент упоминал», – передает слова Пескова РИА «Новости». Накануне Путин провел в формате видеоконференции встречу с представителями деловых кругов Франции. Президент заявил, что Россия будет оказывать всемерное содействие французскому бизнесу, Франция остается одним из ключевых экономических партнеров России. Между тем ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа на данный момент не нуждается в проведении вакцинации российским препаратом от коронавируса «Спутник V», поскольку вакцина пока не одобрена европейским санитарным регулятором. Количество больных COVID-19 в мире превысило 150 млн человек 30 апреля 2021, 19:30 Текст: Шакиров Абдулла

По состоянию на 30 апреля число заболевших новой коронавирусной инфекцией в мире составляет 150 110 310 человек, за сутки прирост составил более 878 386 больных, сообщила Всемирная организация здравоохранения. Наибольшее число случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в США – 31 889 171. На втором месте Индия – 18 762 976 случаев, на третьем Бразилия – 14 521 289. Затем следуют Франция – 5 505 700, Россия – 4 805 288, Турция – 4 788 700 и Великобритания – 4 414 246, сказано сайте ВОЗ. Свыше 45% случаев за минувшие сутки пришлись на Юго-Восточную Азию, где заболели 402 972 человека. Второе место у Северной Америки – 223 217 случая, третье у Европы – 180 677. От инфекции в мире уже умерли 3 158 392 человека. Также сообщается, что по всему миру было введено более миллиарда доз вакцин от коронавируса. За прошедшие сутки в России зафиксировали 8731 новый случай COVID-19. Больше всего новых случаев выявили в Москве (2662), Санкт-Петербурге (725) и Подмосковье (651). С начала пандемии в стране от инфекции скончались 110 128 человек, выздоровели 4 427 946 пациентов. Газет ВЗГЛЯД рассказывала, как российская вакцина впервые спасла целую страну от коронавируса. В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом 30 апреля 2021, 13:34 Текст: Евгения Шестак

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что эпидемия коронавируса еще продолжается, он пока не побежден. По его словам, меры правительства позволили минимизировать последствия экономического кризиса из-за пандемии. «Гуляем (на майские праздники) мы все-таки не ради того, чтобы гулять, а гуляем мы все-таки по рекомендациям наших специалистов-эпидемиологов, с коими согласился президент, гуляем мы все-таки на фоне того, что коронавирус пока не побежден и все-таки эпидемия пока так или иначе продолжается, она не ушла полностью», – цитирует РИА «Новости» Пескова. По его словам, меры правительства России позволили и позволяют на сегодняшний день минимизировать последствия экономического кризиса из-за пандемии. «Однако полностью избавить нас от этого, к сожалению, эти меры не могут. Но работа ведется. Падение минимизировано», – сказал представитель Кремля. Также он отметил, что в Кремле рассчитывают остановить падение доходов россиян в течение года. При этом Песков подчеркнул, что в других странах ситуация еще хуже. «Аналогичная ситуация сейчас во всем мире, все страны сейчас переживают последствия пандемического кризиса, последствия, которые связаны с кризисными явлениями в экономике. Естественно, мы не можем быть свободными, к сожалению, от этих негативных последствий», – сказал Песков. Согласно докладу Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2021 года упали на 3,6% после снижения на 0,9% в четвертом квартале 2020-го. Ранее в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией заявили, что говорить сейчас о начале третьей волны коронавируса в России абсолютно неверно, ситуация в стране стабильна. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сегодня ситуация с коронавирусом в России достаточно стабильна, однако это хрупкая стабильность, которую надо поддерживать. Абхазия получила первую партию российской вакцины «Спутник V» 30 апреля 2021, 13:16 Текст: Елизавета Булкина

Из России в Абхазию доставлена первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия. «Сегодня в 03.00 мск в Абхазию из России доставлена первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в количестве 6,5 тыс. доз. В настоящее время вакцина находится на складе министерства здравоохранения в специальных морозильных камерах», – передает его слова ТАСС. В четверг очередная партия вакцины от коронавируса «Спутник V» была доставлена в Мексику, самолет с грузом препарата совершил посадку в международном аэропорту Мехико. Завершился вывоз организованных российских туристов из Турции и Танзании 30 апреля 2021, 13:05 Текст: Елизавета Булкина

Российские туроператоры завершили вывоз организованных групп туристов из Турции и Танзании, сообщили в пресс-службе Росавиации. В Турции все еще остаются самостоятельные туристы из России, вывозить их планируется вплоть до 1 июня. Всего из Турции возвращено 73,2 тыс. россиян, в течение мая будет возвращено еще около 21,5 тыс. человек, передает ТАСС. «По данным Ростуризма туроператоры завершили вывоз организованных туристов из Турции и Танзании. Всего российскими и турецкими авиакомпаниями из Турции в Россию с 15 апреля выполнено 322 вывозных рейса, перевезено 73,2 тыс. пассажиров. Из них российскими авиакомпаниями выполнено 277 рейсов, перевезено более 63 тыс. пассажиров. Ожидается, что в мае российскими и турецкими авиакомпаниями будет выполнено 111 вывозных рейсов», – сообщили в Росавиации. Напомним, Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции. При этом с 28 апреля по 17 мая в Турции вводится полный локдаун.