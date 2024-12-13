Не получится ли так, что вместо «Хезболлы» и Асада Израиль получит куда более серьезных противников в лице новых руководителей Сирии или даже Иордании, а в Ливане появятся организации, куда более опасные для Израиля, только суннитского толка?0 комментариев
План «Ковер» ввели над Владимиром
План «Ковер» ввели из-за попытки атаки БпЛА на Владимирскую область
В ночь на 13 декабря дежурные средства ПВО предотвратили попытку террористической атаки с использованием четырех украинских беспилотников над Владимирской областью, что привело к введению плана «Ковер».
План «Ковер» был введен в действие в небе над Владимиром, сообщает ТАСС. Об этом стало известно от командира воздушного судна, следовавшего по маршруту Екатеринбург – Москва. По его словам, рейс задержался.
Как сообзщает Telegram-канал Минобороны, с 5.05 до 5.40 по московскому времени была пресечена попытка киевского режима провести террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Объектом атаки должны были стать объекты на территории России.
Дежурные средства противовоздушной обороны смогли уничтожить четыре украинских беспилотника на территории Владимирской области. Благодаря своевременным действиям ПВО удалось предотвратить возможные последствия атаки.
Ранее в саратовском международном аэропорту Гагарин вводили временные ограничения на прием и отправку самолетов. Кроме того в декабре ВСУ предприняли безуспешную попытку атаки беспилотниками по объектам в Каспийске, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.