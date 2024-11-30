  • Новость часаПВО отбила атаку дронов ВСУ на Дагестан
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    Как СССР убедил Финляндию в пользе нейтралитета
    Кулеба предсказал поражение Украины в конфликте с Россией
    Казахстан объявил в розыск владельца космического корабля «Буран»
    Патрушев заявил о планах Запада сорвать российские морские перевозки
    Зеленский предложил мир в обмен на членство в НАТО
    Рогов заявил об отказе Зеленского вывести ВСУ из Курахово
    СМИ рассказали об исчезновении 1,5 млрд долга Блиновской перед ФНС
    «Аэрофлот» первым в России решил взять самолеты в «мокрый» лизинг
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    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Американский рай закрылся для иммигрантов

    Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В Грузии очередная попытка раскочегарить евромайдан

    Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Австрия газует в сторону мира

    В отличие от руководителей Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо – enfant terrible современной Европы, президент Австрии Карл Нехаммер, вероятно, претендует на большее доверие всех сторон возможных переговоров. И небольшая переплата за российский газ стоит этих усилий.

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    30 ноября 2024, 10:27 • Новости дня

    ПВО отбила атаку дронов ВСУ на Дагестан

    Меликов сообщил о безуспешной атаке дронов ВСУ для атаки Каспийска

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные предприняли безуспешную попытку атаки беспилотниками по объектам в Каспийске, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

    Меликов сообщил в своем Telegram-канале, что вооруженные силы Украины совершили попытку атаки дронами на объекты в Каспийске.

    По его словам, атака была безрезультатной, и на данный момент нет сведений о разрушениях и пострадавших.

    Между тем, была приостановлена работа международного аэропорта в Махачкале.Генеральный директор аэропорта Саид Рамазанов сообщил, что режим «Ковер» введен до 11:30 мск, передает ТАСС.

    Минобороны ранее сообщило, что за ночь над регионами России уничтожено 11 дронов ВСУ над Белгородской областью и над Черным морем.

    В пятницу ПВО за ночь уничтожили 25 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать объекты в Краснодарском крае, Брянской области, Крыму и Ростовской области.

    29 ноября 2024, 22:18 • Новости дня
    Зеленский предложил мир в обмен на членство в НАТО

    Зеленский предложил НАТО принять контролируемую Украиной территорию ради прекращения войны

    Зеленский предложил мир в обмен на членство в НАТО
    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня может быть достигнуто, если части страны, находящиеся под контролем Киева, будут приняты в НАТО, что позволит ему дипломатическим путем вернуть оставшиеся территории.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может заключить соглашение о прекращении огня, если контролируемые ею территории будут защищены под «зонтом НАТО». Об этом сообщает Sky News. Зеленский подчеркнул, что приглашение в НАТО должно признавать международно признанные границы Украины, но временно оставлять «оккупированные восточные регионы» за рамками соглашения.

    Он добавил, что необходимо быстро включить территории под контроль Киева в НАТО, чтобы гарантировать, что президент России Владимир Путин не попытается вновь захватить украинские земли. Зеленский подчеркнул, что без такой защиты Россия может снова напасть.

    В беседе с журналистом Стюартом Рэмси Зеленский также отметил, что готов работать с избранным президентом США Дональдом Трампом для укрепления позиций Украины. Президент Украины выразил желание напрямую сотрудничать с Трампом, чтобы избежать возможных разногласий и недопонимания с его окружением.

    Это первое заявление Зеленского о возможности прекращения огня, включая временное признание российской оккупации украинских территорий. Ранее он настаивал на том, что не допустит передачи украинской земли России, в том числе Крыма, аннексированного в 2014 году.

    Зеленский также отметил, что украинская конституция запрещает передачу территорий, и заявил, что подобные изменения возможны только через «свободный и честный референдум», проведенный под контролем Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку командующего украинскими сухопутными войсками Александра Павлюка, а новым командующим назначил Михаила Драпатого. Зеленский также сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц раскрыл ему детали разговора с президентом России Владимиром Путиным. Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что большое число украинцев переезжают на территории, вошедшие в состав России, что связано с провалом политики Украины по поддержке переселенцев, и подчеркнул, что после государственного переворота на Украине фактически начался процесс воссоединения украинского народа с Россией.

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    29 ноября 2024, 19:18 • Новости дня
    Кулеба предсказал поражение Украины в конфликте с Россией
    Кулеба предсказал поражение Украины в конфликте с Россией
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина может проиграть в конфликте с Россией, если ситуация не изменится, заявил экс-министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

    В интервью британской газете Financial Times Кулеба высказал мнение о возможном поражении Украины в конфликте с Россией, если текущая ситуация не изменится, передает ТАСС. «Есть ли у нас сегодня средства и инструменты, чтобы изменить ход событий? Нет, их нет. Если все так и продолжится, мы проиграем», – заявил он.

    Экс-министр также отметил, что «ситуация на поле боя выглядит плохо». Кулеба выразил обеспокоенность недостаточной поддержкой со стороны западных союзников, которые, по его мнению, не предоставляют Киеву необходимое количество вооружений.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский выразил уверенность, что в случае прекращения американской военной помощи Украина будет неспособна одержать победу в конфликте. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил, что Украина уже проиграла России, однако мировые СМИ не признают этого до завершения американских выборов.

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    29 ноября 2024, 20:45 • Видео
    Трамп готовит заморозку конфликта на Украине

    Спецпредставителем президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине станет 80-летний генерал-лейтенант Кит Келлог. Возможно, это лучший кандидат из возможных, в то же время – худший для Киева. Так «план Трампа по миру на Украине» обрел реальные черты, ведь именно Келлог этот план и писал.

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    29 ноября 2024, 13:51 • Новости дня
    Читатели Figaro резко отреагировали на интервью жены Зеленского

    Читатели Figaro задали Зеленской вопрос о возвращении украденных денег

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Французские читатели выразили недовольство интервью Елены Зеленской, задав ей острые вопросы о коррупции и положении украинцев, находящихся на передовой.

    Читатели французского издания Figaro активно обсуждают интервью Елены Зеленской итальянской газете La Repubblica, в котором она утверждала, что военный конфликт на Украине «закалил ее мужа». Одним из самых резонансных комментариев на интервью стал вопрос Jean-paul B., который поинтересовался о «украденных деньгах» и о том, собираются ли их возвращать, передает РИА «Новости». Этот вопрос вызывает многочисленные споры и обсуждения среди пользователей.

    Многие читатели выразили недовольство высказываниями Зеленской. Basque Bondissant отметил, что, пока муж Зеленской «страдает от боли в спине», украинская молодежь теряет жизни и здоровье на фронте, и назвал интервью недостойным. Cruella возмутилась тем, что Елена Зеленская «находится с визитом», в то время как украинские солдаты гибнут.

    Некоторые пользователи с сарказмом отнеслись к словам жены украинского президента. En Vacances пошутил, что «миллиардерами не становятся случайно», указывая на финансовое положение Зеленского. Один из читателей иронично предположил, что конфликт принес богатство президенту Украины. Tiesse di hoye также обратил внимание на разницу в данных о количестве украинцев, покинувших страну: согласно Елене Зеленской, их немного, тогда как открытые источники сообщают о восьми миллионах беженцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жена президента Украины Елена Зеленская отказалась ехать в США на выступление президента Джо Байдена. Также сообщалось, что ее выступление в Любляне отменили после проведения пророссийской акции.

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    29 ноября 2024, 18:39 • Новости дня
    Медведев: Зеленский позавидует судьбе Януковича

    Медведев спрогнозировал Зеленскому судьбу хуже Януковича

    Медведев: Зеленский позавидует судьбе Януковича
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Зампред СБ России Дмитрий Медведев выразил мнение, что в случае нового майдана на Украине Владимир Зеленский может столкнуться с более тяжелой судьбой, чем экс-президент Виктор Янукович.

    Медведев на своей странице во «ВКонтакте» обратил внимание на заявление украинского МИД, в котором тот осудил разгон протестов в Грузии.

    Он напомнил, что выборы на Украине после окончания действия срока Зеленского так и не провели, но при этом украинский МИД смеет осуждать Грузию.

    «Остается ждать, что сделает украинская нелегитимная власть, когда народ снова выйдет на майдан. Вот тогда кровавый клоун будет жгуче завидовать судьбе Виктора Януковича», – заключил Медведев.

    Ранее Медведев обвинил Владимира Зеленского в стремлении удержать власть на Украине ради собственной безопасности и выживания.

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    29 ноября 2024, 17:28 • Новости дня
    Депутат: Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих

    Депутат Саралиев: Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих

    Депутат: Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Между Россией и Украиной состоялся обмен телами погибших военнослужащих, сообщил депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев.

    Россия передала Украине тела 502 погибших, в ответ получив 52 тела своих военнослужащих, сообщил Саралиев, передает РБК.

    По его словам, координацией обмена с российской стороны занималось Министерство обороны России. Украинская сторона выразила благодарность за содействие в организации обмена Международному комитету Красного Креста.

    В апреле Саралиев сообщил, что российская сторона вернула тела более 30 погибших российских военнослужащих. В начале ноября Украина вернула России 37 тел погибших военных, получив останки 563 своих бойцов.

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    29 ноября 2024, 19:25 • Новости дня
    ВС России ударом «Торнадо» уничтожили подразделение ВСУ в Харьковской области

    ВС России ударом «Торнадо» уничтожили до 66 боевиков ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные нанесли удар из РСЗО «Торнадо» по пункту временной дислокации операторов дронов ВСУ в Харьковской области, уничтожив до 66 боевиков и 10 автомобилей, включая 11 расчетов FPV-дронов, сообщили в Минобороны РФ.

    Как указали в ведомстве, российские военные нанесли удар из РСЗО «Торнадо» по пункту временной дислокации операторов дронов «Птах Мадьяра» ВСУ в населенном пункте Журавка Харьковской области. В результате удара было уничтожено до 66 боевиков, включая 11 расчетов FPV-дронов, и до 10 автомобилей повышенной проходимости, передает ТАСС.

    В Минобороны подчеркнули эффективность применения РСЗО в данной операции. Удар был направлен на нейтрализацию операторов дронов, которые представляли угрозу для российских военных сил в регионе и обладали высокой мобильностью.

    Ранее Минобороны сообщило, что российские силы за семь дней произвели массированный и 32 групповых удара по стратегическим объектам на украинской территории. Напомним, российские Вооруженные силы со 2 по 8 ноября нанесли 38 ударов по украинским объектам ВПК с использованием высокоточного оружия и беспилотников.

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    29 ноября 2024, 13:03 • Новости дня
    Российские войска освободили Воровское и Раздольное в ДНР
    Российские войска освободили Воровское и Раздольное в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки установили контроль над населенными пунктами Воровское и Раздольное в ДНР, сообщило российское Министерство обороны в пятницу.

    Группировка «Центр» освободила Воровское в последние сутки. Также в период с 23 по 29 ноября она поразила подразделения семи механизированных, пехотной и двух егерских бригад ВСУ, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, поражены бригада морской пехоты, три бригады теробороны и бригада нацгвардии. Отражены 53 контратаки.

    За последнюю неделю в зоне действия группировки украинские вооруженные формирования потеряли более 2910 военнослужащих, два танка, семь бронемашин, 31 автомобиль и 27 артиллерийских орудий.

    Группировка «Восток» освободила Раздольное в ДНР. За неделю она поразила личный состав двух механизированных, горно-штурмовой и артиллерийской бригад ВСУ, а также шести бригад теробороны. Восемь контратак ВСУ были успешно отражены.

    Потери украинских сил в зоне действия этой группировки составили до 960 военнослужащих, шесть танков, включая два немецких Leopard, четыре боевые бронированные машины, 25 автомобилей и 14 артиллерийских орудий.

    Группировка «Днепр» поразила живую силу и технику двух механизированных и пехотной бригад ВСУ, а также четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии. В зоне ее ответственности украинская армия потеряла до 390 человек и пять артиллерийских орудий.

    За неделю на линии соприкосновения были взяты в плен 34 украинских военнослужащих, 17 из них сдались на Курском направлении. Средства противовоздушной обороны сбили управляемую ракету «Нептун», 10 ракет ATACMS, 15 управляемых авиабомб Hammer и JDAM, два снаряда HIMARS и 353 беспилотника.

    Всего с начала операции уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 36 тыс. 913 беспилотников, 586 ЗРК, 19 562 танка и других бронемашин, 1497 РСЗО, 18 тыс. 708 артиллерийских орудий и 28 тыс. 868 единиц военной автотехники.

    Ранее российская армия освободила Копанки в Харьковской области и установила контроль над населенным пунктом Новая Ильинка в ДНР.

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    29 ноября 2024, 14:26 • Новости дня
    ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли более 340 человек
    ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли более 340 человек
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки в Курской области украинская армия потеряла более 340 солдат и значительное количество техники, сообщило Минобороны России.

    Уничтожены также бронетранспортер, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, артиллерийское орудие и шесть минометов, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» поразила многочисленные украинские формирования, включая 21-ю, 41-ю, 44-ю и 47-ю механизированные бригады, 17-ю тяжелую механизированную, 5-ю танковую, 80-ю, 82-ю и 95-ю десантно-штурмовые бригады, а также 36-ю бригаду морской пехоты. Боевые действия велись в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Лебедевка и других.

    Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия произвели удары по живой силе и технике противника в нескольких населенных пунктах, включая Богдановку, Гончаровку и Черкасское Поречное.

    Ранее добровольцы сообщали, что более половины населенного пункта Новоивановка в Курской области находятся под контролем российских войск, несмотря на активные контратаки со стороны ВСУ на танках Abrams и Leopard. В прошлые сутки украинская армия потеряла до 250 военнослужащих и разнообразную военную технику в Курской области.

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    29 ноября 2024, 11:20 • Новости дня
    Российские войска заняли первые высотки в Курахово

    Рогов: Российские войска заняли первые высотки в Курахово

    Российские войска заняли первые высотки в Курахово
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска продолжают бои за освобождение Курахово на Украине, выбив противника из первых многоэтажных зданий, что приближает полное окружение города и имеет важное оперативное значение для продвижения к западной границе ДНР, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Рогов сообщил, что российские войска продолжают наступление на Курахово в западной части ДНР. В ходе боевых действий они выбили украинские силы из первых высотных зданий, что является значительным шагом в процессе освобождения города, передает РИА «Новости».

    Ранее Ян Гагин, советник главы ДНР, информировал, что российские военные уже находятся в центре Курахово, а до полного окружения города остаются считанные километры. Город находится в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска).

    По словам Рогова, в самом Курахово идут тяжелые и ожесточенные бои, особенно в районах многоэтажной застройки. Наступление российских сил в Курахово означает не только освобождение города, но и позволит им продвигаться дальше к западной границе ДНР, укрепляя контроль над регионами, остающимися под контролем ВСУ.

    Ранее глава комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы России продолжают наступление на Курахово в ДНР, занимая северные и южные пригороды. Российские войска в Курахово активно прорывают оборону украинских сил, и власти региона ожидают позитивных известий, заявил глава республики Денис Пушилин.

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    30 ноября 2024, 08:55 • Новости дня
    Рогов заявил об отказе Зеленского вывести ВСУ из Курахово

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский оставил группировку ВСУ в Курахово на Украине под угрозой окружения, отказавшись ее эвакуировать, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, Зеленский принял решение удерживать Курахово, несмотря на угрозу окружения, отказавшись отдать приказ о выводе украинских войск, тем самым обрекая их на гибель, передает РИА «Новости».

    По мнению Рогова, Зеленский жертвует своими солдатами ради создания образа для западных стран, продолжающих поддерживать Украину.

    Курахово – это стратегически важный город в ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка. Город играет ключевую роль в юго-западной части Донбасса и может стать важным объектом в контексте текущих боевых действий между российскими и украинскими силами.

    Ранее Рогов сообщил, что Вооруженные силы России продолжают наступление на Курахово в ДНР, занимая северные и южные пригороды. Российские войска в Курахово активно прорывают оборону украинских сил, и власти региона ожидают позитивных известий, заявил глава республики Денис Пушилин.

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    29 ноября 2024, 14:55 • Новости дня
    Зеленский заявил, что Шольц рассказал ему подробности разговора с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц раскрыл ему детали разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Зеленский заявил, что поговорил по телефону с Шольцем, который якобы поделился с ним подробностями своего разговора с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    Кроме того, Зеленский и Шольц затронули тему военной поддержки Украины со стороны Германии. Особое внимание было уделено поставкам систем противовоздушной обороны и боеприпасов к ним.

    Напомним, телефонный разговор Путина и Шольца состоялся 15 ноября.

    Путин напомнил Шольцу, что кризис на Украине является прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, игнорирующей интересы Москвы в сфере безопасности.

    За день до этого Зеленский пытался отговорить Шольца от разговора с президентом России. Позже Шольц назвал правильным решение провести переговоры с Путиным.

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    29 ноября 2024, 13:14 • Новости дня
    ВС России за неделю нанесли один массированный и 32 групповых удара высокоточным оружием
    ВС России за неделю нанесли один массированный и 32 групповых удара высокоточным оружием
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские силы за семь дней произвели массированный и 32 групповых удара по стратегическим объектам на украинской территории, сообщило Минобороны России.

    С 23 по 29 ноября российское высокоточное оружие воздушного, морского, наземного базирования и ударные беспилотники нанесли удары по ключевым энергетическим объектам Украины, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Эти объекты обеспечивают военную промышленность страны, а также инфраструктуру военных аэродромов.

    В результате ударов были уничтожены две пусковые установки с баллистическими ракетами «Гром-2», а также установки украинского противокорабельного комплекса «Нептун». Все цели высокоточных ударов были успешно поражены.

    Подразделения группировки войск «Север» продолжили операции против ВСУ в Курской области, уничтожив технику и живую силу нескольких бригад противника. Также на Харьковском направлении поражены подразделения механизированной и десантно-штурмовой бригад.

    Группировка войск «Запад» освободила населенный пункт Копанки в Харьковской области. ВСУ потеряли значительное количество военнослужащих и техники, включая бронетранспортеры М113 производства США.

    Южная группировка заняла выгодные позиции и нанесла удар по формированиям ВСУ. Потери противника в этом направлении также оказались значительными.

    Напомним, российские Вооруженные силы со 2 по 8 ноября нанесли 38 ударов по украинским объектам ВПК с использованием высокоточного оружия и беспилотников, сообщило российское Минобороны.

    С 19 по 25 октября Вооруженные силы России нанесли 42 удара по объектам украинского ВПК.

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    30 ноября 2024, 06:52 • Новости дня
    Солдаты ВСУ бежали с позиций у Сватово в ЛНР

    Военные ВСУ покинули позиции у Сватово в ЛНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины начали покидать позиции в районе Сватова в ЛНР, что квалифицируется как бегство, отметил военный эксперт Андрей Марочко.

    Военнослужащие Вооруженных сил Украины начали покидать свои позиции в районе города Сватово Луганской народной республики, сообщает ТАСС. По словам военного эксперта Андрея Марочко, это больше похоже на бегство или самовольное оставление позиций.

    Он добавил: «Юго-западнее Сватово также есть позитивные моменты на линии боевого соприкосновения: боевики начинают покидать позиции в районе населенного пункта Надия. Больше это похоже на бегство или самовольное оставление позиций, но вместе с тем противник пока еще сопротивляется на данном участке местности».

    Ранее Марочко сообщил что российские военнослужащие создали огневой мешок для ВСУ в районе Сватова. Это дало возможность российской армии усилить свое присутствие и давление на этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лишились украинские вооруженные силы возможности снабжения и ротации на Сватовском участке из-за успехов российских войск, контролирующих дорогу Боровая-Сватово.

    Мобилизованные граждане Украины под конвоем прибыли на позиции ВСУ в районе Сватова для участия в боевых действиях, получив оружие и боеприпасы после прибытия.

    Российские военнослужащие ударом высокоточного боеприпаса уничтожили под городом Сватово расчет САУ ВСУ, обстреливавший территорию республики.

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    29 ноября 2024, 18:23 • Новости дня
    Зеленский назначил нового командующего сухопутными войсками ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Павлюк отправлен в отставку, сообщил украинский президент Владимир Зеленский в пятницу.

    Новым командующим сухопутными войсками ВСУ назначен Михаил Драпатый, сообщил Зеленский, передает ТАСС.

    Также он назначил нового заместителя главнокомандующего ВСУ, им стал Олег Апостол.

    В конце октября Зеленский подписал указ, по которому в отставку был отправлен генпрокурор страны Андрей Костин.

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    29 ноября 2024, 14:28 • Новости дня
    МИД: Ввод миротворцев на Украину будет провокацией

    МИД заявил о провокационности планов Запада по размещению миротворцев на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Озвученные Службой внешней разведки России планы Запада по размещению миротворческого контингента на Украине являются провокационными, они дополнительно указывают на намерение Запада углубить военное противостояние с Россией, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

    По его словам, данные планы являются провокационными, они демонстрируют стремление Запада углубить участие в военной конфронтации с Россией, передает РИА «Новости».

    «Такие планы, если будет сделана попытка их реализации, конечно же, будут означать еще большее вовлечение Запада в прямую военную конфронтацию с Россией», – заявил Галузин.

    Он также отметил, что Запад уже глубоко вовлечен в противостояние с Россией.

    Ранее в Кремле заявили, что размещение миротворческого контингента на Украине возможно лишь при согласии всех участвующих сторон.

    Напомним, Служба внешней разведки России заявила о планах Запада развернуть на Украине так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тыс. человек, включая зондеркоманды из националистов для выполнения полицейских функций.

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    Европа может полностью лишиться российского газа

    Над российскими поставками газа в Европу – как по трубе, так и в виде СПГ – сгущаются тучи. Уже 20 декабря могут прекратиться трубопроводные поставки газа в Евросоюз из-за американских санкций против Газпромбанка. А в самом ЕС в новом пакете санкций готовятся запретить СПГ из России. К каким последствиям стоит готовиться Газпрому, России и самому Евросоюзу, если поставки полностью остановятся? Подробности

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    Украина получила «черную метку» от неожиданной страны

    Миссия министра обороны Украины Рустема Умерова в Южной Корее полностью провалена. В Киеве рассчитывали получить от Сеула танки и ЗРК, но корейцы отказались поставлять оружие ВСУ даже за деньги и несмотря на все разногласия с Россией. Этот отказ похож на «черную метку», но послали ее Украине не из Кореи, а из США. Подробности

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    Запад выбрал завесу для ввода войск НАТО на Украину

    По данным Службы внешней разведки России, Запад готовится к оккупации Украины и планирует ввести в страну до 100 тыс. миротворцев НАТО. В Кремле напомнили, что любые действия по размещению такого контингента должны учитывать мнение всех вовлеченных сторон, а МИД назвал планы Запада провокацией. По мнению экспертов, «миротворцы» НАТО на Украине не будут иметь ничего общего с «голубыми касками», поэтому станут для России законной военной целью. Подробности

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    Как СССР убедил Финляндию в пользе нейтралитета

    30 ноября исполняется 85 лет со дня начала советско-финской войны. И те события, что привели к ее началу, и то, что происходило с Финляндией после Второй мировой, доказывают слова начальника Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина: «Сотрудничество с Россией приносило Финляндии гораздо больше пользы, чем ее попытки следовать в фарватере агрессивной русофобской политики». Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Трамп готовит заморозку конфликта на Украине

      Спецпредставителем президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине станет 80-летний генерал-лейтенант Кит Келлог. Возможно, это лучший кандидат из возможных, в то же время – худший для Киева. Так «план Трампа по миру на Украине» обрел реальные черты, ведь именно Келлог этот план и писал.

    • Трамп начинает экономическую войну

      Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что сразу после вступления в должность начнет экономическую войну с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой, а также с Китаем. Далее война пошлин грозит перекинуться на Европу. Чем это грозит США, ЕС, КНР и остальному миру?

    • Дадут ли Зеленскому еще денег

      Уходящий президент США Джо Байден попросил у Конгресса выделить на Украину еще 24 млрд долларов. В команде избранного президента Дональда Трампа назвали просьбу «финансированием бесконечной войны». Но действительно ли в Вашингтоне хотят именно этого – продолжать, а не сворачивать?

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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