ПВО отбила атаку дронов ВСУ на Дагестан

Меликов сообщил о безуспешной атаке дронов ВСУ для атаки Каспийска

Tекст: Вера Басилая

Меликов сообщил в своем Telegram-канале, что вооруженные силы Украины совершили попытку атаки дронами на объекты в Каспийске.

По его словам, атака была безрезультатной, и на данный момент нет сведений о разрушениях и пострадавших.

Между тем, была приостановлена работа международного аэропорта в Махачкале.Генеральный директор аэропорта Саид Рамазанов сообщил, что режим «Ковер» введен до 11:30 мск, передает ТАСС.

Минобороны ранее сообщило, что за ночь над регионами России уничтожено 11 дронов ВСУ над Белгородской областью и над Черным морем.

В пятницу ПВО за ночь уничтожили 25 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать объекты в Краснодарском крае, Брянской области, Крыму и Ростовской области.